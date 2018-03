Chicago ovládlo odvetu s Bostonem, Krejčí si připsal asistenci

V sobotu byly v TD Garden k vidění gólové hody. Boston si s Chicagem nakonec poradil 7:4, když se mimo jiné dvakrát prosadil David Krejčí a jednou nejlepší český střelec soutěže David Pastrňák. Nedělní odveta již tak bohatá na góly nebyla.

Blackhawks poslal do vedení v 8. minutě Arťom Anisimov, když tečoval střelu kapitána Jonathana Toewse. Hubené skóre 1:0 následně vydrželo až do 51. minuty, kdy hosty vrátil do hry kapitán Zdeno Chára. Slovenský obránce uspěl střelou z mezikruží po přihrávce od pravého mantinelu v podání Krejčího.

Do prodloužení ale utkání nedospělo. V 57. minutě totiž vrátil domácím vedení využitou přesilovkou Patrick Kane, jenž zamířil přesně do horního rohu brány Antona Chudobina. Pojistku navíc přidal v 59. minutě ještě Brent Seabrook.

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Boston Bruins Boston Bruins 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Góly:

07:26 Anisimov (J. Toews, E. Gustafsson)

56:44 P. Kane (E. Gustafsson, J. Toews)

58:55 Seabrook (J. Toews, P. Kane) Góly:

50:57 Chára (Krejčí, DeBrusk) Sestavy:

A. Forsberg (Bérubé) – C. Murphy, Keith (A), Seabrook (A), E. Gustafsson, Rutta, Oesterle – P. Kane, J. Toews (C), Saad – Hinostroza, Schmaltz, DeBrincat – Highmore, Anisimov, Jurčo – Hayden, Kämpf, Sharp. Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – Carlo, Chára (C), McQuaid, Krug, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Riley Nash, Marchand – Rick Nash, Krejčí (A), DeBrusk – B. Gionta, Wingels, Heinen – Acciari, Kuraly, Schaller. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Walsh, Mclsaac – Miller, Barton

