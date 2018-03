Krejčí zazářil třemi přihrávkami, Pastrňák má 200. bod kariéry

Ve čtvrtek si hokejisté Bostonu připsali veledůležité vítězství v souboji elitních dvou celků Východu, když po výsledku 4:2 nad Tampou Bay převzali vedení v Atlantické divizi i v celé konferenci. Lightning si páteční kanonádou 7:3 nad Rangers sice vedení na chvíli vzali zpět, hned při první příležitosti se ale Bruins opět vyhoupli do čela.

Nic na tom nezměnil ani fakt, že nastoupili proti motivované Floridě. Ta na první nepostupové pozici na Východě nahání New Jersey s divokou kartou a v 5. minutě zásluhou Jamie McGinna šla i do vedení. Další gól už ale Tuukka Rask hostujícím Panthers, za které znova nenastoupil náhradník Radim Vrbata, nepovolil.

Za režie Davida Krejčího (16:32, 0+3, +3, 2 střely) pak Bruins otočili skóre, když se ještě v první třetině prosadili Nick Holden s Jakem DeBruskem a na startu prostředního dějství slavil i objev z olympiády Ryan Donato. V 34. minutě se v přesilovce trefil Patrice Bergeron a do statistik tak přibylo i jméno asistenta Davida Pastrňáka (16:18, 0+1, +/-: 0, 3 střely), pro něhož to byl jubilejní 200. bod kariéry v NHL. Ještě před druhým odchodem do kabin zvyšoval na finálních 5:1 Jake DeBrusk.

Výsledky:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

13:55 S. Jones (Atkinson, Panarin) Sestavy:

Demko (Markström) – Stecher (A), Edler, D. Pouliot, Del Zotto, Biega, Sautner – J. Jokinen, Horvat, Goldobin – Gagner (C), H. Sedin (A), D. Sedin – Motte, B. Sutter, D. Archibald – B. Gaunce, Gaudette, Boucher – Virtanen. Sestavy:

Korpisalo (Bobrovskij) – S. Jones (A), Werenski, D. Savard, Cole, Nutivaara, R. Murray – Atkinson, Dubois, Panarin (A) – Vanek, Wennberg, Jenner (A) – Bjorkstrand, Dubinsky, Milano – Hännikäinen, Letestu, Calvert. Rozhodčí: Lee, L ́Ecuyer – Murchison, Gawryletz

Boston Bruins Boston Bruins : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) Góly:

11:15 Holden (Krejčí, DeBrusk)

14:06 DeBrusk (Donato, Krejčí)

21:32 Donato (Krejčí)

33:40 Bergeron (Backes, Pastrňák)

36:32 DeBrusk (K. Miller, Grzelcyk) Góly:

04:59 J. McGinn (Yandle, Trocheck) Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Krug, Carlo, Grzelcyk, K. Miller, Holden, McQuaid – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí (A), Donato – Heinen, Riley Nash, Backes (A) – Schaller, Acciari, Wingels. Sestavy:

Reimer (37. Luongo) – Yandle, Ekblad (A), Matheson, Pysyk, Weegar, Petrovic – Dadonov, Barkov, Bjugstad – Huberdeau, Trocheck (A), Mamin – J. McGinn, Borgström, McCann – Haley, MacKenzie (C), Sceviour. Rozhodčí: Brad Meier, Tom Kowal – Brian Murphy, Darren Gibbs Počet diváků: 17 565