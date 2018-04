Pastrňák s Krejčím pomohli Bostonu k obratu skóre a slaví postup

Na vyřazovací boje a především klíčový zápas série číslo sedm se hrál v bouřlivé atmosféře arény TD Garden až nezvykle ofenzivní a otevřený hokej, který nabídl v součtu jedenáct branek a plno zvratů završených čtyřgólovou sérií v podání domácích Bruins ze závěrečné hrací části.

V úvodu první i druhé třetiny měli ale vždy navrch rozjetí hosté. Maple Leafs, kteří v předešlém vývoji série dokázali vymazat dva mečboly soupeře a ze stavu 1:3 na zápasy vyrovnali na 3:3 po výhrách 4:3 a 3:1, v úvodu první dvacetiminutovky těžili ze zkušeností Patricka Marleaua.

38letý Kanaďan je hned ve dvou případech poslal do trháku. Ve 3. minutě při přesilovce tečoval střelu obránce a po kontru domácích rovněž z početní převahy, kdy David Krejčí (17:24, 0+3, +1, 2 střely) s Davidem Pastrňákem (19:36, 1+1, -1, 3 střely) chytrými pasy vymysleli snadný gól pro Jaka DeBruska, skóroval i v 7. minutě po prudké střele z pravého kruhu.

Rychlý spád událostí však pokračoval dál a Boston ještě před prvním odchodem do kabin stihl skóre otočit. V 10. minutě si druhý bod připsal aktivní Krejčí, po jehož vyražené střele dorážel z prostoru mezi kruhy Danton Heinen. První obrat domácích v zápase pak završil v čase 19:23 Patrice Bergeron, když před bránou pohotově poslal do sítě nepřesnou střelu do zadního mantinelu od obránce Kevana Millera.

Bruins tak vstupovali do druhé třetiny za vedení 3:2, dlouho se z něj ale neradovali. Elitní formace domácích totiž hned v úvodu absolvovala dlouhé střídání, na jehož konci Pastrňák nedokázal rozehrát z obranného pásma a následně ani zabránit střele obránce Travise Dermotta - 3:3. Bod za přihrávku putoval i na konto Romana Poláka (14:56, 0+1, +3). Krátce na to se Tomáš Plekanec (12:32, -1) provinil krosčekem proti svému „oblíbenci“ Bradu Marchandovi. I přes hru v oslabení však Toronto dokázalo znova udeřit a šlo tak do dalšího trháku. Postaral se o to parádní kličkou proti krajanovi Tuukka Raskovi ze samostatného úniku Kasperi Kapanen.

Stav 3:4 svítil na ukazateli skóre i před začátkem třetí třetiny, ve které ovšem na domácí hokejisty rozhodně nepadla tíha okamžiku. Výrazně jim k tomu pomohlo rychlé vyrovnání z hole obránce Torey Kruga, jenž upravil stav na 4:4 po vyhraném buly v útočném pásmu bombou od modré čáry už po 70 vteřinách hry v dané části. Stalo se tak za hry ve 4 na obou stranách. A stejný poměr sil na ledě byl i u klíčové akce zápasu i celé série ze 46. minuty, kdy se potřetí prosadil skvěle hrající Krejčí. Český útočník vyslal na zteč po pravém křídle rychlíka DeBruska, jenž přebruslil obránce Jaka Gardinera a procedil puk mezi betony Frederika Andersena.

Toronto následně muselo více otevřít hru, což v 52. minutě potrestal Pastrňák. Hosté nadvakrát nezvládli založit útočnou akci, načež po pasu od Marchanda zpoza brány si český šikula trpělivě počkal a kličkou položil na led obránce i gólmana a vstřelil svůj pátý gól v probíhajícím play off. Poslední slovo si vzal při závěrečné hře Toronta bez brankáře Marchand, jenž upravil skóre na 7:4 v čase 59:09.

