Pastrňák u výhry přihrál na čtyři góly a je zpátky na čele bodování

Stejně dominantně jako v úvodním kole proti Torontu, které v utkání číslo 1. a 2. skvělý Pastrňák rozebral devíti kanadskými body, vlétli hokejisté Bostonu opírající se o sehranou elitní formaci i na celek Tampa Bay, který po rychlém postupu 4:1 na zápasy nad New Jersey nedokázal využít načerpaných čerstvých sil po delším volnu.

Bruins naopak nastoupili krátce po náročné sedmizápasové bitvě s Maple Leafs, únava na nich ovšem rozhodně vidět nebyla. Na ledě favorita šli hosté poprvé do vedení v 18. minutě a po zbytek duelu už o něj nepřišli. První jméno na tabuli střelců zapsal Rick Nash, jenž v přesilovce tečoval střílenou přihrávku od modré čáry v podání Pastrňáka.

Havířovský rodák se mohl radovat i na startu druhé dvacetiminutovky, kdy vybruslil z rohu kluziště a přesnou přihrávkou uvolnil ve střelecké pozici Bergerona. Tampa kontrovala krátce na to, když přes skrumáž těl procedil puk do brány obránce Dan Girardi. V 31. minutě dostala první formace Bostonu další puk za záda Andreje Vasilevského, rozhodčí však kvůli krosčeku Pastrňáka gól neuznali.

Odvolaná branka a následná přesilovka domácích nicméně Pastrňáka mrzet nemusela. V 33. minutě totiž Bruins znova vedli již o dva góly, podruhé v zápase se trefil Nash. Asistence putovaly na konto Davida Krejčího a opět aktivního Pastrňáka. Pouhých pár sekund později ale putoval na trestnou lavici další hráč hostů a Michail Sergačov v 34. minutě dostal Lightnig snížením na dostřel.

Ve třetí třetině nicméně Boston odmítl drama a dalšími třemi zásahy definitivně rozhodl. Klid do řad hostů nejprve vnesl provokatér Brad Marchand. Také u jeho zápisu si mohl Pastrňák připsat přihrávku, po jeho pasu se nicméně na krátký okamžik domácí zmocnili puku a tak do oficiálních statistik putovalo v roli asistenta pouze jméno beka Charlieho McAvoye. Čtvrtý bod si však Pastrňák nakonec stejně odnesl, když v 51. minutě po další vydařené akci elitní letky hostů podruhé skóroval Bergeron. Poslední slovo si pak v 54. minutě vzal ještě střelou do prázdné branky Jake DeBrusk.

Pastrňák se čtyřmi asistencemi zlepšil na celkových 17 kanadských bodů (5+12) z osmi startů v play off a vrátil se do čela tabulky produktivity před 15bodové duo z Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a Jaka Guentzela. Naopak i přes řadu šancí bez kanadského bodu a se čtyřmi zápornými zápisy do tabulky +/- utkání zakončil domácí Ondřej Palát.

Výsledky:

Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:3 (1:0, 1:3, 1:0 - -:-) Góly:

17:59 W. Karlsson (C. Miller, Schmidt)

20:26 W. Karlsson (R. Smith)

53:28 Schmidt (Theodore, Haula) Góly:

22:00 Burns (Pavelski)

31:08 Couture (Hertl)

34:07 Burns Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Neal (A), Haula, Tuch – Perron, Eakin, Carpenter – Nosek, Bellemare (A), Carrier. Sestavy:

M. Jones (Dell) – P. Martin, Burns (A), Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – Meier, Pavelski (C), Donskoi – Hertl, Couture (A), Bødker – Sörensen, Tierney, Labanc – Goodrow, Fehr, M. Karlsson. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Murray, Berg Stav série: 1:0