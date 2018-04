Vrána zařídil rozdílový gól, Washington srovnal sérii s Pittsburghem

Utkání číslo 1. a 2. semifinále Východní konference mezi Washingtonem a Pittsburghem mělo podobné vývoje. V obou případech si domácí Capitals nad obhájci vypracovali dvougólové vedení. Zatímco v prvním případě ovšem po třech slepených gólech soupeře ze třetí třetiny o vedení přišli, napodruhé již to dotáhla parta kolem Alexe Ovečkina do vítězného konce.

Capital One Aréna se rozjásala radostí už ve 2. minutě, kdy se do rychlého protiútoku řítili Jevgenij Kuzněcov s Ovečkinem. Prvně jmenovaného se snažil odzbrojit vracející se Patric Hörnqvist, puk se ale odrazil na levé křídlo k číhajícímu Ovečkinovi. Nejlepší střelec základní části pak potvrdil svou kvalitu a přesnou ranou do horního rohu brány nedal Mattu Murraymu šanci - 1:0. Byl to již jeho sedmý zásah ve vyřazovacích bojích, čímž se dotáhl na průběžné lídry dané statistiky soupeře Sidneyho Crosbyho a Jaka Guentzela.

V 15. minutě pak zaúřadoval v play off málo využívaný Jakub Vrána (7:38, 1+0, +/-: 0, 1 střela). Crosby seděl na trestné lavici a mohl jen sledovat, jak si český mladík narazil puk s Lars Ellerem a z prostoru před bránou pohotově zakončil - 2:0. Hned na startu třetí třetiny pak hostující Dominik Simon (10:00, +/-: 0), jenž nastoupil ke svému čtvrtému startu v play off při přetrvávajících absencích zraněných spoluhráčů Carla Hagelina a Jevgenije Malkina, chybně rozehrál v útočném pásmu a domácí udeřili z rychlého kontru potřetí. Autorem trefy ze samostatného úniku byl Brett Connolly.

Pittsburgh následně zvýšil na obrátkách a převzal taktovku zápasu. Odměnou mu bylo snížení beka Krise Letanga z 34. minuty. Další gól již ale hostům brankář Braden Holtby nepovolil. Pomohlo mu k tomu i video, když ve třetí třetině sudí po rozboru nakonec neuznali branku Hörnqvista. Puk totiž prokazatelně na záznamu neviděli přejít čáru. V poslední minutě pak ještě upravil konečnou podobu skóre do prázdné klece skórující Nicklas Bäckström.

U jediné trefy Penguins si asistenci připsal Guentzel a zlepšil se tak na průběžných 16 bodů. Na druhé příčce bodování play off se tak osamostatnil od aktuálně s 15 body třetího parťáka Crosbyho. Na čele zůstává bostonská kometa David Pastrňák se 17 zápisy. Domácí Vrána byl po své první trefě v play off vyhlášen druhou hvězdou utkání, do kterého kromě něj v dresu Capitals nastoupil z Čechů i obránce Michal Kempný (17:36, +1, 4 střely). Jakub Jeřábek zůstal znova jen mezi náhradníky.

Vítěz letošní základní části, tým Nashville Predators, neproměnil v úvodním zápase série 2. kola Západní konference proti Winnipegu velkou převahu ve výhru. Hosté uspěli poté, co vytěžili maximum z minima a také v odvetě favoritovi nedali nic zadarmo.

Díky využité přesilovce obránce P.K. Subbana a trefě útočníka Viktora Arvidssona se v prostřední dvacetiminutovce Predators dostali do vedení 3:2. Ve třetím dějství však o nejtěsnější náskok hned dvakrát přišli. Nejprve srovnával v 46. minutě Brandon Tanev. Když pak o pouhých 34 vteřin později vrátil domácím náskok Ryan Johansen, vzal si poslední slovo v řádné hrací době trefou na 4:4 z 59. minuty Mark Scheifele.

Diváci v Bridgestone Aréně následně viděli ještě dalších 26. minut hokeje, než k jejich velké radosti utkání rozhodl útočník Kevin Fiala. Po chybě obrany Jets se domácí vyřítili na brankáře Connora Hellebuycka, jenž po famózním výkonu z duelu číslo 1. tentokrát pětkrát inkasoval, v přečíslení 2 na 1 a po přihrávce Craiga Smitha zakončoval Fiala proti ležícímu gólmanovi do odkryté části brány.

Výsledky:

Nashville Predators Nashville Predators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:4P (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0) Góly:

00:27 Johansen (F. Forsberg, P. K. Subban)

25:04 P. K. Subban (F. Forsberg, Arvidsson)

38:41 Arvidsson (F. Forsberg, Ellis)

45:45 Johansen (Arvidsson)

85:37 Fiala (C. Smith, Turris) Góly:

12:47 Byfuglien (Scheifele)

13:16 Scheifele (Stastny, Laine)

45:11 B. Tanev (Little)

58:55 Scheifele (Wheeler, Byfuglien) Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm (A), Irwin, Jemelin – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – C. Smith, Turris, Fiala – Watson, Bonino, Sissons – Fisher, Järnkrok, Hartman. Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Trouba, Morrissey, Byfuglien (A), Enström, T. Myers, Chiarot – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Laine, Stastny, Ehlers – Copp, Lowry, B. Tanev – Hendricks, Little, Roslovic. Rozhodčí: Pollock, St. Laurent – Cherrey, MacPherson Stav série: 1:1