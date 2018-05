Washington vyřadil obhájce z Pittsburghu, Nashville si vynutil 7. duel

Po dvou předchozích ročnících, kdy Stanley Cup zvedali nad hlavu pokaždé hokejisté Pittsburghu, se liga dočká nového vítěze. Ve finále Východní konference se s Tampou Bay utká Washington, který obhájce z Pittsburghu udolal 2:1 po prodloužení v rozhodující partii a celkově 4:2 na zápasy. Ve finále Západní konference je nováček z Vegas a jméno jeho soupeře určí sedmý duel mezi Nashvillem a Winnipegem.

Ovšem zátky k sérii Capitals s Penguins. Prvně jmenovaný tým z hlavního města USA se v play off radoval z postupu nad daným soupeřem poprvé od roku 1994 po předchozích sedmi vyřazeních ze vzájemných sérií (za éry Ovečkina a Crosbyho uspěli Penguins v předešlých třech sériích).

Před domácím publikem v PPG Paints Aréně hrající Pittsburgh si v pondělí vypracoval jen 22 střeleckých pokusů, hosté pálili v 30 případech. V první třetině byl nejblíže gólu hostující T.J. Oshie, jenž v 6. minutě nastřelil tyč brány Matta Murrayho.

Skóre se ale poprvé měnilo až ve druhém dějství a byl u toho i do sestavy hostí překvapivě zařazený útočník Nathan Walker, jenž českým fanouškům může být známý z předešlého angažmá z dresu extraligových Vítkovic. První australský bod v historii play off NHL se zrodil v 23. minutě poté, co Walker objel bránu a našel na pravém kruhu Alexe Chiassona.

Po dalších šancích Washingtonu přišla na řadu domácí odpověď. Běžela 32. minuta, když po vyhraném buly v útočném pásmu propálil od modré čáry vše Kris Letang. Další průběh řádné hrací doby branku nenabídl, za stavu 1:1 se tak přešlo do prodloužení. V jeho třetí minutě byli domácí blízko rozhodnutí, střela z pravého kruhu od Toma Kuhnhackla ovšem skončila jen na tyči již překonaného Bradena Holtbyho.

Krátce na to, ale udeřilo na druhé straně kluziště. Alex Ovečkin zachytil přihrávku soupeře a vyslal do úniku svého parťáka Jevgenije Kuzněcova. Ten ve středním pásmu nabral rychlost a ujel obráncům Pittsburghu a rychlou kličkou do levé strany překonal Murrayho. Postup tak na ledě mohli slavit i čeští hráči Michal Kempný (20:05, +/-: 0, 1 střela) s Jakubem Vránou (20:18, +/-: 0, 3 střely) a mezi náhradníky se těšil Jakub Jeřábek. Naopak sezona skončila pro pittsburghského Dominika Simona (12:08, +/-: 0).

Výsledky:



Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) Góly:

31:52 Letang (Dumoulin, Crosby) Góly:

22:13 Chiasson (Walker, Beagle)

65:27 Kuzněcov (Ovečkin, Orlov) Sestavy:

M. Murray (DeSmith (A)) – Letang, Dumoulin, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel, Oleksiak – Simon (C), Crosby, Guentzel – Hörnqvist (A), Malkin, Hagelin – Kessel, Sheahan, Sheary – Rust, Brassard, Kühnhackl. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik (A) – Stephenson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie (A), Eller, J. Vrána – Smith-Pelly, Boyd, Connolly – Chiasson, Beagle, Walker. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Cherrey, MacPherson Počet diváků: 18621 Stav série: 2:4