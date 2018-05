Vegas dobylo Winnipeg a srovnalo stav finále Západní konference

Na rozdíl od finále Východu, ve kterém Washington po dvou venkovních triumfech vede nad celkem Tampa Bay už 2:0 na zápasy, finále Západní konference play off hokejové NHL má vyrovnanější průběh.

V otevírací partii byl po výsledku 4:2 úspěšnější Winnipeg, v odvětě již ale své fanoušky nepotěšil. Po skóre 1:3 se radovali ligoví nováčci z Vegas a domů se tak vrací za smírného stavu 1:1 na zápasy.

Kouč Golden Knights Gerard Gallant před druhým duelem zamíchal sestavou a duo David Perron - Oscar Lindberg nahradil česko-slovenskou dvojicí Tomáš Nosek (11:10, +/-: 0, 3 střely) - Tomáš Tatar.

Posledně jmenovaný se pak ve 14. minutě za důvěru odvděčil úvodní brankou. Obránce Shea Theodore jej našel nehlídaného u pravé tyče. Tatar nejprve z první nastřelil jen brankovou konstrukci, následně si však poradil s dorážkou a protlačil puk za záda Connora Hellebuycka.

Podruhé Vegas slavili v 18. minutě poté, co Reilly Smith ve středním pásmu obral o puk Kyla Connora a vyslal do brejku Jonathana Marchessaulta. Ten našel mezeru mezi betony brankáře Hellebuycka - 0:2. Těsně před prvním odchodem do kabin navíc Winnipeg od třetího gólu zachránila tyč nastřelená Ryanem Carpetnerem.

Ve druhém dějství Vegas úspěšně bránili svůj vydobytý náskok a skóre zůstalo bez změny. Domácí dokázali vymazat nulu na svém kontě až v 48. minutě, kdy v přesilové hře našel recept na jinak bezchybného brankáře Marc-Andre Fleuryho mladík Kyle Connor. Odčinil tak své předchozí zaváhání. Jen o minutu později ale přišla další chyba Jets ve středním pásmu. Z rychlého protiútoku pak znova udeřili přihrávající Smith a zakončující Marchessault.

Ve zbylém průběhu už další branka nepadla i přes snahu Winnipegu ze samotného závěru s šesti hráči v poli. Série pokračuje třetím duelem ve středu na ledě Vegas.

„Fleury nás během úvodních sedmi minut podržel třemi či čtyřmi těžkými zákroky. Pak jsme se zvedli, dali dvě branky a rázem to byl jiný zápas. Když musíte nahánět ztrátu, bývá to těžké se vrátit zpátky,“ komentoval vývoj kouč vítězů Gallant.

Výsledek: