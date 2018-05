Nováček z Vegas slaví domácí výhru a otočil stav série s Winnipegem

Za průběžným obratem ve vývoji finále Západní konference mezi Vegas a Winnipegem stojí především dvě jména. Gólman ligového nováčka Marc-Andre Fleury a střelec Jonathan Marchessault. Prvně jmenovaný pochytal v utkání číslo dvě a tři u výher 3:1 a 4:2 v součtu 63 z 66 střel a Marchessault se pokaždé blýskl dvěma góly.

Ve středeční partii v domácí T-Mobile Aréně se poprvé prosadil už po 35 vteřinách hry od zahajovacího buly. Obránce Brayden McNabb vybojoval puk ve středním pásmu a otočil hru, rychlík Marchessault přebruslil zadáka soupeře a blafákem obelstil gólmana Connora Hellebuycka - 1:0.

Hostujícím Jets se podařilo vyrovnat v 26. minutě, když pokus Blaka Wheelera usměrnil do sítě Fleuryho nejlepší střelec play off Mark Scheifele. Za pouhých 12 vteřin již ale vše bylo znova jinak. Gólman Winnipegu Hellebuyck za bránou chybně rozehrál puk a James Neal tak zakončoval do prázdné klece.

Stejný hráč pak v 29. minutě nebezpečně pálil při přečíslení 2 na 1. Z první střely ještě neuspěl ovšem zmocnil se i odraženého puku a po obkroužení brány našel volného Alexe Tucha - 3:1. V závěru třetiny Golden Knights přežili hru v oslabení, během níž Patrik Laine nastřelil i konstrukci Fleuryho branky.

Winnipegu následně vyšel nástup do třetí hrací části, když v čase 40:18 snížil svou druhou trefou zápasu produktivní Scheifele. V patnáctém startu v letošním play off zaznamenal už svou 14. trefu. Pro srovnání nárůstu produktivity kanadského útočníka v základní části přitom z 60 startů vytěžil 23 branek.

Na vyrovnání již ale Jets nedosáhli a v poslední minutě navíc inkasovali do prázdné klece počtvrté, když přesně zamířil zmiňovaný Marchessault. Se závěrečným hvizdem se na ledě strhla hromadná šarvátka, do které se zapojil i český útočník vítězů Tomáš Nosek (12:25, +/-: 0, 1 střela). Rozhodčí ale vše vyřešili jen dvouminutovými tresty. Čtvrtý duel série je na programu v pátek a opět jej bude hostit Vegas, které za stavu 2:1 bude před svými fanoušky atakovat zisk postupového mečbolu.

