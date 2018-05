Ovečkin nastartoval Washington a zahraje si o vytoužený Stanley Cup

Ve své dosavadní 13leté kariéře v NHL se teprve letos dostal kanonýr Alex Ovečkin za hranice druhého kola play off. Do finále Východní konference navíc jeho Washington vstoupil pohádkově. Po dvou venkovních výhrách ale přišel propad a třikrát slavila Tampa Bay, což tým z hlavního města USA postavilo před hrozbu vyřazení. Výsledky 3:0 a 4:0 z šesté a rozhodující sedmé partie však Capitals nakonec sérii zlomili ve svůj prospěch.

Přestože Ovečkin absolvoval již řadu velkých hokejových bitev, nebál se středeční sedmý duel finále Východní konference označit za svůj dosavadní nejdůležitější zápas kariéry. A podle toho vypadal i jeho nástup, když už po 62 vteřinách od zahajovacího buly namotivovaný ruský útočník zpoza levého kruhu napálil puk pod horní tyč krajana Andreje Vasilevského.

Skvělý úvod hostů mohl ještě vylepšit aktivní Jakub Vrána, jenž ve 4. minutě napálil tyč za zády již znova překonaného Vasilevského. Ve 13. minutě byl u další šance Capitals Ovečkin, ležícího brankáře ovšem nedokázal přehodit. Následovala šarvátka, ve které obránce Lightning Braydon Coburn stáhl dres z Jevgenije Kuzněcova a následně jej nesportovně odhodil.

To si nechtěl nechat líbit rovněž vyloučený tvrďák v sestavě Washingtonu Tom Wilson. Po návratu z trestné lavice se tak oba pustili do bitky, která přidala na vášni už tak emotivního duelu. V úvodu druhé hrací části byl hodně vidět ofenzivní bek domácích Victor Hedman. V 23. minutě nastřelil tyč a při další akci krátce na to dostal kličkou kolem ležícího Bradena Holtbyho puk do brankoviště, v obklíčení obránců ale Alex Killorn nedokázal před odkrytou bránou zakončit.

Poté, co velké šance nedokázala Tampa využít, udeřilo pro změnu na druhé straně. A to hned ve dvou případech. Pokaždé sehrál hlavní roli útočník Andre Burakovsky. Nejprve v 29. minutě využil nešikovného zblokování nahození obráncem Danem Girardim a z bezprostřední blízkosti našel mezeru v postoji Vasilevského. V 37. minutě se pak dostal za obranu Lightning podruhé a po dlouhé přihrávce Johna Carlsona z obranného pásma tentokrát Vasilevského načapal zakončením mezi betony.

Ve třetí třetině již odevzdaná Tampa s výsledkem nic neudělala a při závěrečné snaze bez brankáře navíc inkasovala počtvrté, prosadil se Nicklas Bäckström. Nejblíže gólu byli Lightning až za rozhodnutého stavu dvě minuty před koncem, když Brayden Point nastřelil tyč jinak bezchybného Holtbyho. Ten se stal hrdinou rozhodujících zápasů, když čistá konta z 6. a 7. partie podložil 24 a 29 zákroky.

Výsledek:

Finále Východní konference - 7. zápas: Tampa Bay - Washington 0:4. Konečný stav série 3:4.