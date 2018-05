Skvělý Nosek dvěma góly ze třetí třetiny rozhodl o úvodní výhře Vegas

Přesně před rokem touto dobou měl klub Vegas Golden Knights jen název a logo. Na soupisce ještě nebyl žádný hráč. Představa, že v premiérové sezoně vyhrají těžkou Pacifickou divizi a následně v play-off během tří sérií (12:3 na zápasy - 4:0 nad Los Angeles, 4:2 nad San Jose a 4:1 nad Winnipegem) prohrají jen tři zápasy a budou čtyři výhry od nejcennější hokejové trofeje, snad nikoho ani nenapadla. Sen se však stal realitou.

V pondělí Golden Knights na svém ledě v úvodním finálovém duelu přivítali Washington vedený Alexem Ovečkinem. Jedna z největších ligových hvězd ve své dosavadní třináctileté kariéře v NHL vůbec poprvé zažívá delší jízdu ve vyřazovacích bojích. Dosud Capitals s ruským kanonýrem končili vždy maximálně ve druhém kole, až letos dokázali prorazit do velkého finále (12:7 na zápasy - 4:2 nad Columbusem, 4:2 nad Pittsburghem a 4:3 nad Tampa Bay).

Ve dvou měřeních sil v základní části vždy slavili Vegas po výsledcích 3:0 a 4:3. Po divácky atraktivní show před úvodním buly vyšel domácím i vstup do prvního finále Stanley Cupu. Kdo čekal opatrný úvod a postupné oťukávání s pevnou defenzivou, zůstal příjemně zaskočen.

Divoká první třetina přinesla čtyři góly

Golden Knights si jako první pomohli přesilovou hrou. Běžela 8. minuta, když faul André Burakovskyho potrestal bombou od modré čáry bek Colin Miller. V 15. minutě ale z podobné pozice pálil i hostující Michal Kempný a v souboji před Marc-Andre Fleurym se puk postupně odrazil od útočníka Bretta Connollyho i bránícího Millera a skončil v síti - 1:1.

Uběhlo navíc jen pouhých 42 vteřin a Washington slavil podruhé. Po přiťuknutí z rohu kluziště od Jakuba Vrány (14:29, 0+1, +1, 2 střely) puk vyvezl od zadního mantinelu T.J. Oshie a po obkroužení brány našel u vzdálenější tyče volného Nicklase Bäckströma. Ten bekhendem dostal puk nad betonem přemísťujícího se Fleuryho do brány - 1:2.

Domácím se ale podařilo rychle vyrovnat. Gól do šatny si schoval na 19. minutu William Karlsson, jenž se nejrychleji zorientoval a zmocnil se odraženého kotouče po nepřesné střele do zadního mantinelu od spoluhráče Reilly Smitha.

Carlson vrátil hosty do hry

Ten se stal hrdinou pro změnu v úvodu druhé dvacetiminutovky, kdy Golden Knights zamkli soupeře v obranném pásmu a zaslouženě šli zpět do vedení. Po střele Deryka Engellanda a zákroku Bradena Holtyho nejprve nepřesně dorážel Jonathan Marchessault, Engelland si však dojel odražený puk a našel nehlídaného Smitha. Ten před odkrytou bránou neměl problém puk uklidit do sítě - 3:2.

V 29. minutě ale podruhé ve finále skvělým pasem uvolňoval spoluhráče hostující šikula T.J. Oshie. Tentokrát za svými zády našel do mezikruží najetého obránce Johna Carlsona, před kterým se otevřela odkrytá část brány Fleuryho - 3:3. V dalším průběhu domácí po chybném střídání poslala do čtyř hra s šesti hráči v poli, Washington ale početní převahu k obratu skóre nevyužil. Litovat ale hosté nemuseli poté, co jim vyšel vstup do třetího dějství. Prosadila se elitní formace Ovečkina, jehož střelu Fleury dokázal zastavit před bránou dorážející Tom Wilson ale poslal Capitals do vedení - 3:4.

V závěrečné části se rozjela čtvrtá formace Vegas na čele s Noskem

K velké radosti hlasitých diváků v T-Mobile Aréně to však dlouho netrvalo a jejich Golden Knights přispěchali s odpovědí. Prosadila se čtvrtá formace. Tomáš Nosek nejprve zakončoval nepřesně do boční sítě. Bránící Kempný (20:18, 0+1, -1, 1 střela) ovšem nedokázal puk odpálit do bezpečí, čehož využil před bránou číhající Ryan Reaves a z bezprostřední blízkosti překonal Holtbyho.

Následně zvonily tyče na obou stranách. Nejprve v 46. minutě byl blízko druhé trefy hostující bek Carlson a jen o pár vteřin později se ve stejné situaci ocitl útočník Vegas Reilly Smith. Silák Washingtonu Wilson pak tvrdě dohrál Marchessaulta, jenž po ošetření musel zamířit do kabin. Hra však pokračovala ve čtyřech na obou stranách, když rozhodčí za krosček vyloučili i domácího Davida Perrona.

Smírný stav 4:4 pak vydržel až do 50. minuty, kdy domácí rozehráli skvělou akci a znova u toho byla čtvrtá útočná formace. Od levého mantinelu v útočném pásmu našel bek Shea Theodore křižným pasem volného Noska, jenž střelou z první rozvlnil popáté síť za Holtyho zády - 5:4.

Finální minuty řádné hrací doby dramatického otevíracího finále rychle ubíhaly a domácí si již dokázali uhlídat nejtěsnější vedení. Navíc při závěrečné hře Capitals bez brankáře udeřili pošesté, v čase 59:57 puk dovezl do prázdné klece hrdina zápasu Nosek (12:22, 2+0, +3, 3 střely). Právě jeho čtvrtá formace byla u tří branek Golden Knights ze třetí třetiny a zařídila domácím vítězný vstup do série.

Výsledek: