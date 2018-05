Washington zdramatizoval finálovou sérii, Kempný asistoval u výhry

Vítěz otevírací partie finále Stanley Cupu se nakonec dočkal stříbrného poháru v šesti předchozích ročnících NHL a celkově 61krát z 78 případů od roku 1939, kdy se finálová série hraje na čtyři vítězné duely.

Hokejisté Washingtonu se však ve středu přiblížili ke snížení dané bilance poté, co výsledkem 2:3 srovnali sérii před přesunem na svůj led do hlavního města USA na 1:1 na zápasy. Na výhru Capitals dosáhli, přestože v průběhu odvetného duelu v bouřlivé atmosféře vyprodané T-Mobile Arény ztratili zraněnou ofenzivní oporu Jevgenije Kuzněcova.

S 25 body (11+14) průběžný lídr produktivity play off odstoupil už v 15. minutě poté, co jej obránce Vegas Brayden McNabb u mantinelu nepříjemně dohrál. Ruský útočník si s bolestivou grimasou držel levou ruku.

Na gól Neala přichystal odpověď skvělým pasem Kempný

Jako první ovšem v utkání skórovali domácí Golden Knights. Běžela osmá minuta, když si kanonýr James Neal na útočné modré ze vzduchu stáhl puk před rukavicí marně zasahujícího Dmitrije Orlova a z levého kruhu bombou nad rameno Bradena Holtbyho rozvlnil síť - 1:0.

V závěru třetiny rozhodčí vylučovali na obou stranách a při hře 4 na 4 se Washingtonu podařilo vyrovnat. Po vyhraném buly v útočném pásmu se k puku dostal na levé straně zadák Michal Kempný (16:54, 0+1, +/-: 0, 2 střely) a chytrým přenesením hry zpátky na druhou stranu vybídl k zakončení do odkryté brány bezmocně přihlížejícího Marc-Andre Fleuryho centra Larse Ellera. 29letý Dán po odstoupení Kuzněcova dostal na ledě více prostoru a i v dalším průběhu byl klíčovou osobou.

Eller připravil obrat skóre, Vrána pálil do tyče

Průběh druhé hrací části ovlivnila nedisciplinovanost na obou stranách. Rozhodčí vylučovali celkem v sedmi případech v poměru 3:4 z pohledu domácích Vegas. První využitá přesilovka šla na konto Capitals, kterým obrat skóre zařídil v 26. minutě kapitán Alex Ovečkin. Před odkrytou bránou jej z pravého rohu kluziště našel distributor Eller a svým druhým bodem večera navíc neřekl své poslední slovo.

V 30. minutě totiž asistoval i u navýšení trháku Capitals z hole defenzivního obránce Brookse Orpika. Sváteční střelec se prosadil díky odrazu puku od bránícího hráče domácích. Stav 1:3 pak vydržel do 38. minuty, kdy Vegas gólem do šatny vrátil do hry obránce Shea Theodore. Jeho přesnou střelu z trestné lavice mohl jen sledovat vyloučený T.J. Oshie.

Krátce na to mnoho nechybělo a hosté měli opět dvoubrankový náskok. Střelu Jakuba Vrány (12:56, +/-: 0, 3 střely) totiž zastavila až tyč za překonaným Fleurym. Do finální hrací části se nicméně přecházelo za nejtěsnějšího rozdílu skóre - 2:3.

Washington ubránil dvojnásobné oslabení, Holtby vychytal Tucha

V úvodu třetí třetiny se na trestné lavici sešli hostující útočníci Tom Wilson a produktivní Eller. Golden Knights tedy dostali jedinečnou příležitost na vyrovnání. Z více než minutu dlouhé převahy 5 na 3 ale nic nevytěžili.

Gólman hostů Holtby následně zastavoval všechny akce Vegas a klíčový zákrok vytáhl v 59. minutě, kdy před odkrytou bránou nastavenou holí senzačně se štěstím zastavil pokus Alexe Tucha. Nevěřícně přihlížející Ovečkin se na střídačce chytal za hlavu. Domácí následně odvolali Fleuryho, na vyrovnání však nedosáhli ani s šesti hráči v poli.

Vegas, v jehož dresu po dvou gólech z otevírací partie tentokrát vyšel naprázdno Tomáš Nosek (8:05, +/-: 0, 1 střela), tak teprve počtvrté (dvě prohry v sérii se San Jose a jedna s Winnipegem) v letošním senzačním tažení v play off našli přemožitele. Série bude pokračovat v sobotu na ledě Washingtonu.

Výsledek: