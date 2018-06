Uzdravený Kuzněcov zařídil výhru Washingtonu, Nosek jen korigoval stav

Po venkovní výhře 3:2 ze druhého finále, které rozhodl sváteční střelec Brooks Orpik skórující po dlouhých 220 startech bez gólu a v závěru výsledek udržel zákrokem roku gólman Braden Holtby, se hokejisté Washingtonu přesouvali na domácí led za otevřeného stavu 1:1 na zápasy.

Před sobotním pokračováním série byl rovněž podstatným faktem návrat do sestavy Capitals průběžného lídra produktivity play off Jevgenije Kuzněcova. Autor 25 bodů (11+14) z úvodních 21 duelů odstoupil ze druhé partie už během první třetiny poté, co si poranil ruku v souboji s bekem Vegas Braydenem McNabbem. 26letý ruský reprezentant se však stihl rychle uzdravit a okamžitě potvrdil, že jeho průběžné vedení v bodování není žádnou náhodou.

Teprve podruhé v průběhu finále nepadl během třetiny gól

V otevírací hrací části utkání číslo tři se však Kuzněcov ještě neprosadil, stejně jako zbytek hráčů. Jeho přítomnost nicméně byla znát hned od prvního střídání, kdy v brejku 2 na 1 nabíjel Alexi Ovečkinovi.

Stanley Cup 2018 Program a výsledky

Marc-Andre Fleury ovšem hosty podržel. Nulu uhájil i po akci z 6. minuty. Sice již musel lovit puk z brány, rozhodčí ale trefu Chandlera Stephensona kvůli nedovolenému počínání Devante Smith-Pellyho z brankoviště neuznali. Vegas měli následně k dispozici přesilovku, stejně jako zanedlouho na druhé straně po faulu Reilly Smitha z 12. minuty se ale nic podstatného neudálo.

Blízko gólu byl až ve 14. minutě hostující forvard Jonathan Marchessault, jenž nastřelil tyč brány Holtbyho. V pořadí sedmá třetina finálové série tak branku nenabídla, stalo se tak teprve podruhé stejně jako v šesté dvacetiminutovce uzavírající předchozí duel.

Sebevědomý Kuzněcov zařídil Washingtonu vedení

Washingtonu vyšel skvěle nástup do druhého dějství, kdy po obrovském závaru před odolávajícím Fleurym nakonec akci završil bekhendovou dorážkou v pádu zakončující Ovečkin. Nejlepší ligový kanonýr ze základní části tak oslavil svou 14. trefu v play off, čímž na čele vyrovnal Marka Scheifeleho z Winnipegu. Asistence putovaly na konta Johna Carlsona a zmiňovaného Kuzněcova, jenž navíc neřekl své poslední slovo.

V 28. minutě byl blízko ke svému druhému finálovému bodu český šikula z útoku Capitals Jakub Vrána (13:33, -1, 2 střely), jenž chytrou přihrávkou před odkrytou bránou hledal T.J. Oshieho. Ten ale v klíčový okamžik nedokázal zpracovat kotouč. Stejný hráč měl gólovou pojistku na holi i v 30. minutě, kdy během přesilovky tečoval do tyče již překonaného Fleuryho dělovku obránce Carlsona.

Převahu Washington nakonec ve druhý gól dokázal přetavit. Běžela 33. minuta, když se domácí dostali dokonce do přečíslení 3 na 1 a tíhu okamžiku na sebe vzal sebevědomý Kuzněcov. Ruský útočník puk po pravém křídle zatáhl do útočného pásma a z kruhu našel ranou švihem prostor pod vyrážečkou Fleuryho - 2:0.

Chybu Holtbyho potrestal Nosek, domácí ale uklidnil Smith-Pelly

V 44. minutě nový náboj zápasu přinesla nečekaná chyba domácího gólmana Holtbyho, který při snaze o rozehrávku od zadního mantinelu nabídl puk napadajícímu Tomáši Noskovi (11:03, 1+0, +1, 2 střely). Pardubický odchovanec velkou šancí nepohrdl a po dvou trefách z otevírací partie vstřelil již svou třetí finálovou branku.

Vegas následně přežilo oslabení po faulu Deryka Engellanda a nadechovalo se k vyrovnání, než v 54. minutě udeřila čtvrtá formace domácích. Mnohem lepší výkony pamatující obránce Golden Knights Shea Theodore přišel v rozehrávce o puk a Jay Beagle vybídl ke střele Devante Smith-Pellyho - 3:1.

Závěrečné minuty už další branku nepřinesly a nic na tom nezměnila ani snaha Vegas s šesti hráči v poli po odvolání Fleuryho. Vedení v sérii 2:1 na zápasy tak na ledě mohl se zmiňovaným Vránou slavit i český obránce Michal Kempný (17:23, +/-: 0, 1 střela), Jakub Jeřábek zůstává nadále jen mezi nehrajícími náhradníky Capitals.

Výsledek: