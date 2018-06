Obránce Kempný gólovou pojistkou přiblížil Washington ke Stanley Cupu

Spanilá jízda play off v podání nováčka z Vegas od druhého duelu finálové série skončila. Tým sestavený z odložených hráčů poprvé ve vyřazovacích bojích padl dvakrát v řadě a před pondělním čtvrtým pokračováním na ledě rozjetého Washingtonu sáhl trenér Gerard Gallant ke změně v sestavě, když ve třetím útoku Davida Perona nahradil Tomáš Tatar.

Slovenský útočník, jenž v závěru února tým z Nevady posílil výměnou z Detroitu, však útočné řady Golden Knights oživit nedokázal. Domácí byli opět produktivnější a v rozhodujících chvílích jim pomohla i branková konstrukce.

Vegas pálili do tyče, Washington nakročil za výhrou třemi góly

Poprvé zazvonila tyč za gólmanem Bradenem Holtbym už ve druhé minutě, kdy Alex Tuch z levého rohu kluziště nahazoval puk před bránu a od dvojice Erik Haula - Michal Kempný kotouč doputoval do levé tyče za překvapeným brankářem.

Ve 4. minutě nebezpečně pálil Reilly Smith a krátce na to putoval na trestnou lavici washingtonský elitní bek John Carlson. Ten následně mohl jen sledovat, jak James Neal nastřelil další tyč za znovu překonaným Holtbym.



V 10. minutě se však faulem provinil i hostující Colin Miller a T.J. Oshie využitou přesilovkou otupil skvělý nástup hostů. Asistenci si připsal lídr produktivity play off Jevgenij Kuzněcov, jenž měl prsty i v gólové pojistce z 17. minuty v podání Toma Wilsona. Domácí vyhráli buly v útočném pásmu a ve formě hrající ruský útočník našel domácího tvrďáka volného v prostoru mezi kruhy.

Zaskočené Golden Knights pak těsně před prvním odchodem do kabin dorazil ještě třetím gólem skvěle napadající Devante Smith-Pelly. Ten nejprve zastavil rozehrávku Shea Theodorea a po přihrávce beka Matta Niskanena z bezprostřední blízkosti přehodil přemísťujícího se Marc-Andre Fleuryho - 3:0.

Produktivní Carlson byl u všeho podstatného

V úvodu druhé třetiny se podruhé v zápase na trestnou lavici poroučel obránce Washingtonu Carlson. Vývojem zklamaní hosté však z třígólové ztráty nedokázali nic ukrojit. Blízko branky byl naopak domácí bek Kempný, jenž v 28. minutě z obranného pásma vybruslil do rychlého protiútoku. V rozhodující okamžik mu však před odkrytou bránou puk přeskočil hůl.

O pár sekund později mohlo udeřit i na druhé straně. Řízný obránce Brayden McNabb nenápadným nahozením od modré čáry nastřelil už třetí tyč za zády Holtbyho. Vegas nenakopla ani následná přesilovka po faulu Wilsona. Se skóre tak pohnuli opět až domácí, když v 36. minutě vyloučení Neala trestal aktivní John Carlson.

Nejproduktivnější bek letošních bojů o Stanley Cup pálil z první z levého kruhu a z pozice Alexe Ovečkina za svým kapitánem mnoho nezaostal, brankář Fleury byl na přesnou ránu k tyči krátký. Už potřetí v zápase se z asistence mohl radovat Jevgenij Kuzněcov, nejproduktivnější muž play off tak zaokrouhlil svou bilanci na 30 zápisů (12+18) z 23 startů.

Po snížení Neala se Smithem domácí uklidnil Kempný

Poté, co ve druhé třetině Vegas utrpěli další lekci z produktivity, se v závěrečném dějství konečně dočkali snížení. Pouhou vteřinu po vypršení trestu vyloučeného Kuzněcova se v 46. minutě z bezprostřední blízkosti Holtbyho brány prosadil pod horní tyč zakončující kanonýr James Neal.

V 53. minutě pak stav upravoval ještě Reilly Smith, jenž uspěl po kličce do bekhendu. Klid do řad Capitals ale vrátil český zadák Kempný, jenž v 54. minutě při hře ve čtyřech na obou stranách z pravého kruhu uklízel puk do odkryté brány po skvělém pasu Nicklase Bäckströma. V samotném závěru došlo k několika tvrdým soubojům a šarvátkám, z nichž pramenila další přesilovka Washingtonu. Poslední slovo zápasu si tak vzal ještě v čase 58:51 útočník Brett Connolly, díky němuž si čtvrtou přihrávku večera zapsal nezastavitelný Kuzněcov.

Kromě střelce Kempného (19:08, 1+0, +1, 1 střela), pro kterého to byla druhá trefa v letošním play off, důležité vítězství Capitals slavil i útočník Jakub Vrána (10:25, +/-: 0, 1 střela). O zisku vytouženého Stanley Cupu může tým Alexe Ovečkina rozhodnout už ve čtvrtek na ledě Vegas, za které opět bojoval český forvard Tomáš Nosek (12:07, +/-: 0, 1 střela).

Výsledek: