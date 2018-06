Washington otočil vývoj a slaví Stanley Cup, gólem se blýskl i Vrána

Spanilá jízda nováčků soutěže dosáhla svého limitu těsně před vrcholem. Po výhře z otevírací partie finále Stanley Cupu 2018 totiž Golden Knights podlehli Capitals třikrát v řadě a ve čtvrtek tak v domácí T-Mobile aréně čelili vyřazení.

Trenér Gerard Gallant v souboji o všechno stejně jako před čtvrtou partií znova sáhl do sestavy. Zůstal v ní slovenský útočník Tomáš Tatar, který ve třetí formaci nově spolupracoval na místo Ryana Carpentera s navrátilcem Davidem Perronem. Ve čtvrtém útoku pak bijce Ryana Reavese nahradil William Carrier.

Počet českých zástupců na obou stranách zůstal bez změny. V dresu Golden Knights bojoval o udržení naděje na stříbrný pohár Tomáš Nosek a spolu s Alexem Ovečkinem se těšili na případné oslavy Jakub Vrána s Michalem Kempným.

Zahajovací třetina i přes šance Washingtonu gól nepřinesla

Ve snaze zastavit vítěznou šňůru Washingtonu se fanoušci Vegas nejvíce upínali k brankáři Marc-Andre Fleurymu, který ve své bohaté kariéře pozvedl Stanley Cup už třikrát nad hlavu v barvách Pittsburghu. Vědom si toho byl i Alex Ovečkin, který cílí na svůj premiérový triumf zámořské kariéry.

Kapitán hostů si při předzápasovém rozbruslení našel Fleuryho a při protahovaní u červené čáry jej neváhal rozhodit seknutím přes beton. Jednička Vegas si to nenechala líbit a zásahem holí přes nohu soupeři vše oplatila. V průběhu duelu celá situace neměla žádnou další dohru podobného duchu, přestože oba hráli ve vývoji skóre klíčovou roli.

V opatrné první třetině se v 8. minutě na chvíli ocitl sám před Fleurym útočník T. J. Oshie, z ostrého úhlu se však neodhodlal ke střele a následná snaha o uvolnění Vrány před odkrytou bránou se s úspěchem nesetkala.

Ve 12. minutě putoval na trestnou lavici domácí bek Colin Miller a před Fleurym tak bylo opět rušno. Nejblíže otevírací branky byl právě provokatér Ovečkin, jenž po dělovce ze své pozice na levém kruhu trefil tyč. Neujala se ovšem ani následná dorážka Nicklase Bäckströma po vyražené střele beka Johna Carlsona.

Vrána životní trefou spustil gólovou lavinu

Už po pár vteřinách hry ve druhé části dostali hosté podruhé výhodu přesilovky. Fleury ale tlaku hostů nadále odolával, nejvíce se tentokrát vytáhl proti šanci lídra bodování Jevgenije Kuzněcova.

V 23. minutě zvládl Fleury vyrazit i nebezpečnou teč Devante Smith-Pellyho. Krátce na to se Vegas dočkali první přesilovky, Braden Holtby se však vytáhnou nemusel. Čekání na první branku tak ukončil až v 27. minutě český mladík v útoku Washingonu Jakub Vrána, jehož Tom Wilson vysunul do samostatného úniku. Ten pražský rodák zakončil střelou nad lapačku Fleuryho a svou nejdůležitější trefou kariéry poslal hosty do vedení.

Golden Knights ožili a obratem mohli vyrovnat, střelu obránce Shey Theodora nicméně zastavila tyčka. Slavit domácí mohli až o pár minut později. Prosadil se obránce Nate Schmidt, jehož nahození se v předbrankovém prostoru odrazilo od bránícího Matta Niskanena mimo dosah Holtbyho - 1:1. Uběhlo jen další pár vteřin a na Ovečkinovi se vyfauloval Brayden McNabb, jenž následně z trestné lavice mohl jen sledovat 15. trefu play off slavného ruského kanonýra. Osamostatnění na čele střelecké tabulky slavná „8“ docílila po střele z tradiční pozice na levém kruhu, kde jej našel křižným pasem parťák Bäckström.

Ani napodruhé ale hosté vedení dlouho neudrželi. V 33. minutě se totiž po kontroverzním souboji z brankoviště prosadil David Perron - 2:2. Ten se přetahoval s obráncem Djoosem a v pádu bruslí rozhodil brankáře Holtyho, který se marně natahoval po nebezpečné teči Tatara. Puk před překročením brankové čáry zasáhl právě i Perrona, jenž tak byl označen za střelce.

Útočník Vegas Reilly Smith mohl v 35. minutě skóre otočit, Holtby se ovšem tentokrát vyznamenal. Na druhé straně pak Fleuryho zachránila další tyč po střele Chandlera Stephensona. Těsně před druhým odchodem do kabin ale Williama Karlssona ve střelecké pozici podrazil vracející se Ovečkin a nabídnutou výhodu domácí proměnili v obrat skóre. Poprvé do vedení je poslal do zcela odkryté klece zakončující Smith v čase 39:31 díky skvělému pasu Alexe Tucha.

Washington prolomil sérii Vegas

V předchozích deseti startech play off, kdy rovněž po 40 minutách hry drželi vedení, Vegas vždy utkání dovedli do vítězného konce. Až Washington jejich sérii dokázal ukončit a zajistil si tak vytoužený triumf.

V 46. minutě nabídl Capitals první šanci k vyrovnání vyloučený Tatar. Hru v oslabení Golden Knights zvládli, v 50. minutě se však začínalo za stavu 3:3 od znova. Skvělým napadáním se jako již poněkolikáté v sérii prosadil člen čtvrté formace Washingtonu Smith-Pelly. Chyba v obraně psychologicky domácí srazila a rozjetí Capitals toho dokázali využít, když v 53. minutě zařídil vítěznou trefu bojovník Lars Eller. André Burakovsky našel z rohu kluziště Bretta Connollyho, jehož střela Fleurymu propadla mezi betony a urostlý dánský útočník tak zakončoval do zcela odkryté branky - 3:4.

Domácím v závěru nepomohla ani hra bez brankáře. Bäckström v obrovské šanci v čase 59:02 netrefil prázdnou klec, na konečných oslavách to již ale nic nezměnilo. Vegas předvedli nejlepší sezonu v historii soutěže od nového klubu, premiérový Stanley Cup v klubové historii si ale po zásluze připsali hráči Washingtonu. Z jeho řad vzešel i vítěz Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, podle očekávání trofej převzal střelec Ovečkin.

Výsledek: