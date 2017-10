Hertl, Kaše a Vrbata brali bod za asistenci, Mrázek nezabránil prohře

Poté, co vstoupili do sezony dvěma domácími nezdary, se hokejisté San Jose pomalu dostávají do formy. Z následných čtyř startů totiž vyválčili už tři výhry, tu poslední v pátek po výsledku 3:0 z ledu dosud skvěle hrajícího New Jersey.

Překvapivý lídr Metropolitní divize zahájil ročník šesti triumfy z úvodních sedmi startů. Prohra s Sharks je pro Devils, kteří s 31 góly platí za průběžně druhý nejofenzivnější tým ligy (vícekrát - 34 - se zatím prosadilo jen Toronto), teprve druhým zaváháním.

Skóre otevřel v 15. minutě Melker Karlsson, kterého zpoza brány chytře uvolnil Tomáš Hertl (15:55, 0+1, +1). Ve druhé dvacetiminutovce hosté svůj náskok potvrdili zásahy Joe Pavelskiho a Joonase Donskoie. Gólman Martin Jones potřeboval na svou první nulu sezony a celkově 16. kariéry 28 zákroků. Domácí Pavel Zacha (14:27, -1, 1 střela) nastupoval opět na centru třetí formace.

Potřetí z úvodních osmi zápasů Detroitu se do brány od úvodní minuty postavil český reprezentant Petr Mrázek. Naposledy dostal od trenérů důvěru v pátek při domácí partii proti Washingtonu poté, co ve středu nahrazoval Jimmy Howarda (inkasoval třikrát z úvodních čtyř střel) už během první třetiny při přestřelce s Torontem (prohra 3:6).

Red Wings se ve třetí třetině díky dvěma gólům slovenského útočníka Tomáše Tatara utrhli do průběžného vedení 3:2. V samotném závěru řádné hrací doby ale Capitals dostali k dispozici přesilovku, kterou navíc umocnili odvoláním brankáře a z velkého tlaku vytěžili vyrovnání. V čase 58:59 se prosadil T.J. Oshie.

Další faul domácích navíc ovlivnil i prodloužení. To ukončil už v jeho druhé minutě s desíti zásahy průběžně nejlepší ligový střelec Alex Ovečkin, jenž tak napravil své zaváhání ze druhé třetiny. Darren Helm tehdy vystihl jeho přihrávku a při hře v oslabení vstřelil úvodní gól utkání. Slavit však nakonec mohl jen ruský útočník.

Mrázek pochytal 37 z 41 střel Washingtonu. Hned třikrát jej prověřil i krajan Jakub Vrána (14:20, +/-: 0, 3 střely). Mezi nejaktivnější zakončovatele Red Wings se s čtyřmi ranami řadil Martin Frk (12:53, -1, 4 střely).

Po hrozivém vstupu do nového ročníku, kdy padli při domácí premiéře se St. Louis a hlavně následně schytali desetigólový debakl od Chicaga, obhájci Stanley Cupu z Pittsburghu vybojovali z dalších šesti představení pět výher. Ta poslední se zrodila po těsném výsledku 4:3 z ledu Floridy. Oba celky se střetly podruhé za poslední týden a v obou případech navíc po shodném skóre slavili Penguins.

I díky přičinění Radima Vrbaty (16:27, 0+1, +1, 2 střely) vedli domácí po zahajovací třetině o dva góly. Ve druhém dějství ale skóroval Carter Rowney a přesilovky využili Jevgenij Malkin se Sidneym Crosbym a rázem se vývoj otočil. Panthers pak ještě v 50. minutě vrátil do hry vyrovnáním Mackenzie Weegar, rozhodující akci si však schoval na 58. minutu hostující Conor Sheary. Z trestné lavice vše mohl jen sledovat za podražení vyloučený Vrbata. Pittsburgh tak v utkání využil třetí početní převahu.

Na úvodní výhru 3:2 po nájezdech nad Buffalem hokejisté Montrealu nedokázali navázat ani naposedmé. Série porážek slavného kanadského klubu se naposledy rozrostla na ledě Anaheimu, který se v úvodu ročníku musí obejít o služby řady zraněných opor včetně útočníků Ryana Getzlafa a Ryana Keslera.

Po třech vynechaných zápasech kvůli zranění hlavy se vrátil do sestavy Ducks český mladík Ondřej Kaše (13:33, 0+1, +1, 2 střely) a z postu křídla druhého útoku se přičinil na vysoké výhře 6:2 jednou asistencí.

První hvězdou byl zvolen brankář vítězů John Gibson, jenž pochytal 49 z vysokého počtu 51 střel Canadiens. Přednost dostal před spoluhráčem Derekem Grantem, jenž vsítil své premiérové dva góly kariéry v NHL. Druhý útok hostů vedl český centr Tomáš Plekanec (14:49, +/-: 0, 3 střely). S krajanem Alešem Hemským (2:08, +/-: 0), jenž utkání kvůli zranění v horní části těla nedohrál, však stihl jen pět střídání.

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 6:2 (3:0, 0:2, 3:0) Góly:

01:46 Rasmussen (Jaycob Megna, Bieksa)

03:46 D. Grant (Beauchemin, Montour)

13:41 Vermette (Wagner)

45:58 Montour (Bieksa, Silfverberg)

47:12 D. Grant (O. Kaše, N. Ritchie)

47:35 Wagner (Perry, Vermette) Góly:

22:47 Byron (Alzner, Jo. Benn)

37:34 Gallagher (Mete, Petry) Sestavy:

Gibson (Berra) – Fowler, Manson, Beauchemin, Montour, Jaycob Megna, Bieksa – Cogliano, Rakell, Silfverberg – O. Kaše, Vermette, Perry – N. Ritchie, D. Grant, Wagner – Boll, Rasmussen, L. Shaw. Sestavy:

Price (Montoya) – Mete, S. Weber, Alzner, Petry, Morrow, Jo. Benn – Pacioretty, Drouin, Galchenyuk – Lehkonen, Plekanec, Hemský – Byron, Danault, A. Shaw – Hudon, J. de La Rose, Gallagher. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dwyer, Charron – Murchison, Gibbs Počet diváků: 17 174

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Góly:

08:07 Laine (Wheeler, Scheifele)

09:49 Ehlers (Enström, Byfuglien)

39:27 Laine (Scheifele, Byfuglien)

53:14 Wheeler (Connor, Trouba) Góly:

19:06 Stewart (Zucker)

30:51 M. Koivu (Zucker, Dubnyk)

35:39 M. Foligno (Reilly) Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Morrissey, Trouba, Enström, Byfuglien (A), Chiarot, T. Myers – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Little, Laine – B. Tanev, Copp, Armia – Lemieux, Matthias, Petan. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Dumba, Quincey, Reilly – Zucker, M. Koivu (C), Stewart – M. Foligno, E. Staal (A), Ennis – Ferraro, Cullen, Kunin – Z. Mitchell, Eriksson Ek, Winnik. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brian Pochmara, Eric Furlatt – Derek Nansen, Trent Knorr Počet diváků: 15 321

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Washington Capitals Washington Capitals 3:4P (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1) Góly:

24:31 Helm

45:24 Tatar (D. Larkin, Green)

52:45 Tatar (Zetterberg, Kronwall) Góly:

39:08 Burakovsky (Orlov, T. Wilson)

41:25 Beagle (Chiasson)

58:59 Oshie (Burakovsky, Kuzněcov)

61:56 Ovečkin (Bäckström, Carlson) Sestavy:

Mrázek (Howard) – Daley, Ericsson, Green, Kronwall, Jensen, Ouellet – Nyquist, Zetterberg, Mantha – Abdelkader, D. Larkin, Tatar – Helm, Nielsen, Frk – Booth, Sheahan, Glendening. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Carlson, Djoos, Bowey, Orpik, Chorney, Orlov – J. Vrána, Kuzněcov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, T. Wilson – Burakovsky, Eller, Connolly – Chiasson, Beagle, Smith-Pelly. Náhradníci:

Náhradníci:



Florida Panthers Florida Panthers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4 (2:0, 0:3, 1:1) Góly:

04:15 J. McGinn (Vrbata)

05:49 Barkov (Yandle, Ekblad)

49:19 Weegar (Pysyk, Huberdeau) Góly:

22:14 Malkin (Kessel)

22:44 Rowney

31:12 Crosby (Malkin)

57:07 Sheary Sestavy:

Luongo (45. Reimer) – Yandle, Ekblad (A), Matheson, Petrovic, Weegar, Pysyk – Huberdeau, Barkov, Dadonov – J. McGinn, Trocheck (A), Vrbata – Bjugstad, McCann, Tippett – Haley, MacKenzie (C), Sceviour. Sestavy:

M. Murray (Niemi) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, Ruhwedel, Cole, J. Schultz – Guentzel, Crosby (C), Sheary – Rust, Malkin (A), Kessel – Hagelin, McKegg, Hörnqvist – Rowney, Reaves, Kühnhackl. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rank, O´Rourke – Pancich, Alphonso

New Jersey Devils New Jersey Devils : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Góly:

Góly:

14:11 M. Karlsson (Hertl, Heed)

25:49 Pavelski (Braun, J. Thornton)

38:50 Donskoi (Braun) Sestavy:

Kinkaid (Wedgewood) – Severson (C), A. Greene, J. Moore, Butcher, Lovejoy, Müller – Stafford, Hischier, Hall – Palmieri (A), Henrique (A), Ma. Johansson – Bratt, Zacha, Gibbons – Wood, Coleman, J. Hayes. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Braun, Vlasic, J. Ryan, Burns, Dillon, Heed – J. Thornton (A), Pavelski (C), Labanc – Hertl, M. Karlsson, Couture (A) – Bodker, Tierney, Meier – Carpenter, Hansen, Donskoi. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jean Hebert, Marc Joannette – Jonny Murray, Tim Nowak Počet diváků: 14 381