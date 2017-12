Voráček se opět blýskl třemi body, Rittich vychytal Calgary výhru

Podruhé za poslední tři starty a celkově z 29 odehraných partií letošní sezony už popáté se skvěle hrající Jakub Voráček (20:30, 0+3, +/-: 0, 3 střely) zviditelnil třemi kanadskými body. Naposledy tomu tak bylo ve čtvrtek na ledě Vancouveru, kdy asistoval u tří branek Philadelphie a výrazně se zasloužil o výhru 4:1.

V ligovém bodování se s 37 zápisy suverénně nejproduktivnější Čech posunul už na pátou pozici a s 30 přihrávkami je jejím nejlepším hráčem před druhým Blakem Wheelerem z Winnipegu (29 asistencí).

Po nedávné černé sérii deseti porážek tak Flyers nastartovali opačnou šňůru, když slavili dva body už potřetí za sebou během série venkovních startů na kanadských kluzištích (5:2 nad Calgary, 4:2 nad Edmontonem a naposledy 4:1 nad Vancouverem).

Voráček byl proti Canucks vyhlášen první hvězdou poté, co měl podíl na každé z úvodních třech branek. V 15. minutě v přesilovce nabíjel na modrou čáru obránci Shayneu Gostisbeherovi, hned v úvodu druhé dvacetiminutovky jeho pas usměrnil za záda gólmana Jacoba Markströma tečující Michael Raffl a v 30. minutě po Voráčkově další přesilovkové kombinaci tvrdě pálil kapitán Claude Giroux.

Těsně před druhým odchodem do kabin vzal Brianu Elliottovi, jenž opět nastoupil při zranění náhradníka Michala Neuvirtha, nulu Brock Boeser. Na další gól se ale čekalo až do 59. minuty, kdy do prázdné klece domácích pojistil Philadelphii výsledek Wayne Simmonds. Svůj poslední z celkově desetizápasové trestu si odpykal obránce vítězů Radko Gudas a v dalším duelu už bude opět k dispozici.

Souboj Bostonu s Arizonou se proměnil v jednoznačnou záležitost poté, co domácí potěšili své fanoušky jasnou výhrou 6:1. Už po patnácti vteřinách od zahajovacího buly skóroval za přispění Davida Pastrňáka (16:38, 0+1, +1, 3 střely) domácí Brad Marchand.

Za Coyotes kontroval v 18. minutě Christian Dvorak, ve druhém dějství ale poslal favorizované Bruins do trháku dvěma góly David Backes a i v dalším průběhu už stříleli branky jen domácí.

V 41. minutě slavil svou čtvrtou trefu sezony David Krejčí (15:40, 1+1, +/-: 0, 2 střely), když v přesilovce pohotově poslal do odkryté části brány Scotta Wedgewooda chytrý pas Marchanda. Na 5:1 zvyšoval Danton Heinen a poslední slovo si vzal v 59. minutě Anders Bjork za asistence Krejčího.

Po třech porážkách se mohli radovat z výhry hokejisté Calgary, přestože jim podruhé za sebou chyběl se zraněním v dolní části těla laborující Jaromír Jágr. Ve čtvrtek na ledě Montrealu nejprve Flames uhráli remízu 2:2 a až v prodloužení rozhodl o jejich úspěchu svou druhou trefou večera a celkově 17. sezony kanonýr Sean Monahan.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 29/37 (7+30)

2. Pastrňák (Boston) 26/25 (14+11)

3. Palát (Tampa) 28/18 (7+11)

4. Sobotka (St. Louis) 29/17 (5+12)

5. Faksa (Dallas) 28/16 (10+6)

6. Hertl (San Jose) 27/15 (5+10)

7. Plekanec (Montreal) 30/13 (3+10)

8. Vrána (Washington) 28/12 (8+4)

9. Krejčí (Boston) 14/12 (4+8)

10. Rutta (Chicago) 28/12 (3+9)

I ve svém druhém startu v NHL od úvodní minuty tak mohl český nováček David Rittich oslavit výhru. V listopadu k úspěchu 3:2 nad Coloradem přispěl 24 zákroky a na ledě Canadiens se blýskl dokonce 35 zásahy.

Překonat jej nedokázali ani krajané Tomáš Plekanec (17:54, -1, 4 střely) s Jakubem Jeřábkem (16:31, +/-: 0, 1 střela), jenž se vrátil do sestavy Montrealu po dvou duelech v pozici nehrajícího náhradníka. Za vítěze při zmiňované absenci Jágra z Čechů nastoupil ještě Michael Frolík (18:42, -1, 3 střely).

Souboj předních celků Západní konference mezi St. Louis a Dallasem lépe zvládli domácí Blues, za které se bezchybným výkonem připomněl gólman Jake Allen (na čisté konto potřeboval 29 zákroků). Klíčem k úspěchu domácích byly přesilové hry, v nichž dosáhli na dvě z celkových tří gólových situací zápasu.

Poprvé trestali faul soupeře ve 14. minutě. Po černé práci Dmitrije Jaškina (12:02, 0+1, +/-: 0, 1 střela) před bránou Stars se prosadil z bezprostřední blízkosti zakončující Brayden Schenn.

Na druhý gól se čekalo až do 46. minuty, kdy pro změnu za asistence Vladimíra Sobotky (19:01, 0+2, +1, 3 střely) skóroval bombou od modré čáry obránce Colton Parayko. Český útočník v sestavě St. Louis si pak připsal ještě jeden bod, když v poslední minutě pomohl Vladimiru Tarasenkovi k trefě do prázdné klece. Dallasu opět chyběl zraněný Martin Hanzal a v sestavě tak z Čechů figuroval jen Radek Faksa (15:43, +/-: 0, 1 střela).

Po čtyřech zápasech bez bodu se jednou asistencí zviditelnil Tomáš Hertl (17:15, 0+1, -1, 1 střela) ze San Jose, jenž se prosadil ve čtvrtek proti Carolině. V závěru druhé třetiny se podílel na přesilovkové brance Joa Thorntona, který snižoval průběžnou ztrátu po nevydařeném vstupu do zápasu na 2:4. Ve třetím dějství stíhací jízdu domácích za vyrovnáním dotáhli do úspěšného konce Logan Couture a Barclay Goodrow. Velký obrat na 5:4 pak už po 22 vteřinách prodloužení završil ofenzivní obránce Brent Burns.

Konfrontace lídra Východní konference i celé tabulky NHL, Tampy Bay, s jedním z outsiderů Západu Coloradem měla jasného favorita. Domácí Lightning očekávání fanoušků dokázali naplnit výsledkem 5:2, na kterém se nejvíce podílel tříbodový Steven Stamkos (1+2). Kanadský útočník (41 zápisů) tak o jeden bod přeskočil svého spoluhráče Nikitu Kučerova (40 zápisů) na čele ligové produktivity. Čeští zástupci v sestavě domácích, obránce Andrej Šustr (16:21, -1) a útočník Ondřej Palát (16:35, -1, 2 střely), tentokrát nebodovali.

Výsledky:

San Jose Sharks San Jose Sharks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:4P (0:3, 2:1, 2:0 - 1:0) Góly:

30:21 M. Karlsson (Tierney)

37:51 J. Thornton (DeMelo, Labanc)

48:31 Couture (Braun, J. Thornton)

51:56 Goodrow (Hansen, J. Ryan)

60:22 Burns (Pavelski, J. Thornton) Góly:

09:01 Aho (Hanifin, D. Ryan)

11:37 V. Rask (E. Lindholm)

14:14 Aho (T. Teräväinen, T. van Riemsdyk)

34:44 Skinner (J. Staal, Williams) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Vlasic, Braun, P. Martin, Burns, J. Ryan, DeMelo – Meier, J. Thornton, Pavelski – M. Karlsson, Couture, Hertl – Hansen, Tierney, Labanc – Sörensen, Goodrow, J. Ward. Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Pesce, Dahlbeck, Faulk, Hanifin, T. van Riemsdyk – Skinner, J. Staal, Williams – Aho, D. Ryan, T. Teräväinen – B. McGinn, V. Rask, E. Lindholm – Nordström, Krüger, Di Giuseppe. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Rourke, Rank – Smith, Cameron Počet diváků: 16 947

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3P (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

14:41 Pearson (Toffoli)

25:18 Iafallo (D. Brown, Doughty)

56:32 D. Brown (Folin, Kopitar)

60:32 Doughty (Kopitar) Góly:

16:24 Duchene (B. Ryan, E. Karlsson)

28:09 Pageau (Harpur, Dumont)

59:51 Dzingel (Duchene, Hoffman) Sestavy:

Kuemper (Quick) – Doughty (A), Muzzin, Martinez, MacDermid, Folin, Forbort – D. Brown (A), Kopitar (C), Iafallo – Toffoli, N. Shore, Pearson – Lewis, Kempe, Gáborík – Brodzinski, T. Mitchell, J. Jokinen. Sestavy:

Condon (C. Anderson) – E. Karlsson (C), Harpur, Chabot, Phaneuf (A), Ceci, Oduya – Mark Stone, Brassard, B. Ryan – Dzingel, Duchene, Z. Smith (A) – Dumont, Pageau, Hoffman – Burrows, N. Thompson, Pyatt. Náhradníci:

Náhradníci:



Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Góly:

39:40 Boeser (Del Zotto, D. Pouliot) Góly:

14:08 Gostisbehere (Voráček, Giroux)

20:45 M. Raffl (Voráček)

29:52 Giroux (Gostisbehere, Voráček)

58:58 Simmonds Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, D. Pouliot, Del Zotto, Ch. Tanev, B. Hutton, Stecher – D. Sedin, H. Sedin, Eriksson – Goldobin, Burmistrov, Boeser – Bärtschi, Gagner, Vanek – B. Gaunce, M. Granlund, Virtanen. Sestavy:

Elliott (Lyon) – Provorov, MacDonald, Gostisbehere, Hägg, Sanheim, Alt – Giroux, Couturier, Simmonds – M. Raffl, Filppula, Voráček – Weise, Patrick, Konecny – Leier, Laughton, Weal. Náhradníci:

Náhradníci:



St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

13:39 B. Schenn (Jaškin, Steen)

45:01 Parayko (Berglund, Sobotka)

59:12 Tarasenko Góly:

Sestavy:

Allen (C. Hutton) – Bouwmeester, Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Dunn – Sobotka, Stastny, Tarasenko – Schwartz, B. Schenn, Steen – Pääjärvi, Berglund, Jaškin – Upshall, Brodziak, Thorburn. Sestavy:

Lehtonen (McKenna) – J. Klingberg, Lindell, Hamhuis, Pateryn, Oleksiak, Johns – Ja. Benn, Seguin, Radulov – Janmark, Spezza, D. Shore – McKenzie, Faksa, Pitlick – Elie, G. Smith, B. Ritchie. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Luxor, Pochmara – Nowak, Barton

Florida Panthers Florida Panthers : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) Góly:

02:48 Pysyk (Haley)

03:17 Ekblad (Huberdeau, Barkov)

35:47 Malgin (Sceviour, J. McGinn)

40:48 Trocheck (Huberdeau, Yandle)

49:57 Haley (MacKenzie, Matheson)

59:50 Trocheck (Huberdeau) Góly:

15:13 Ehlers (Chiarot, Laine)

17:43 Lowry (B. Tanev)

24:46 Wheeler (Laine, Perreault)

41:51 Laine (Little, Byfuglien) Sestavy:

Reimer (Säteri) – Yandle, Ekblad, Matheson, Pysyk, McCoshen, Petrovic – Huberdeau, Barkov, Bjugstad – J. McGinn, Trocheck, Malgin – Hunt, McCann, Vrbata – Haley, MacKenzie, Sceviour. Sestavy:

Comrie (Hellebuyck) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien, D. Kulikov, T. Myers – Connor, Scheifele, Wheeler – Ehlers, Little, Laine – Copp, Lowry, B. Tanev – Perreault, Hendricks, Armia. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rehman, St. Pierre – Berg, Nagy

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:2 (2:2, 1:0, 2:0) Góly:

01:46 Stamkos (Naměstnikov, T. Johnson)

13:36 Kunitz (Girardi, Paquette)

28:09 Naměstnikov (T. Johnson, Stamkos)

44:57 Killorn (Stamkos, Naměstnikov)

56:41 Point (Gourde) Góly:

01:21 Landeskog (MacKinnon)

18:22 E. Johnson (Andrighetto) Sestavy:

Budaj (Vasilevskij) – Hedman, Šustr, Sergačjov, Strålman (A), Koekkoek, Girardi – Naměstnikov, Stamkos (C), T. Johnson – Palát, Point, Kučerov – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette, Callahan (A). Sestavy:

Varlamov (J. Bernier) – Zadorov, E. Johnson (A), Nemeth, Barrie, Girard, A. Lindholm, Barberio – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Compher, Kerfoot, Jost – Nieto, Söderberg, Comeau – C. Wilson, Andrighetto. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jean Hebert, Kelly Sutherland – Darren Gibbs, Brad Kovachik Počet diváků: 19 092

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Calgary Flames Calgary Flames 2:3P (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) Góly:

08:36 Carr (Froese, Deslauriers)

30:10 Danault (Pacioretty, Petry) Góly:

06:31 Monahan (Ferland, Giordano)

47:49 Hathaway (S. Bennett, Kulak)

61:14 Monahan (J. Gaudreau) Sestavy:

Price (Niemi) – Jo. Benn, S. Weber, Alzner, Petry, Schlemko, Jeřábek – Pacioretty, Danault, A. Shaw – Hudon, Plekanec, Gallagher – Galchenyuk, J. de La Rose, Byron – Deslauriers, Froese, Carr. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – Giordano, D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan, Ferland – Brouwer, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – F. Hamilton, Stajan, Lazar. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kozari, Rooney – Murray, MacPherson

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 4:3P (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0) Góly:

12:17 Guentzel (Letang, Malkin)

47:29 Kessel (Letang, Crosby)

48:01 Sheahan (Hagelin)

61:29 Hunwick (Rust) Góly:

25:53 Eberle (Pulock, Leddy)

55:07 Barzal (Mayfield, Cizikas)

58:50 B. Nelson (Ladd, Hickey) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, Hunwick, Cole, Ruhwedel – Sheary, Crosby (C), Hörnqvist – Guentzel, Malkin (A), Kessel – Hagelin, Sheahan, Rust – Kühnhackl, Rowney, Reaves. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy, Pulock, de Haan, Pelech, Hickey, Mayfield – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Ladd (A), Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Ho-Sang – Chimera, Cizikas, Clutterbuck (A). Hlavní trenér: Doug Weight. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jake Brenk, Chris Lee. Čároví: Jake Brenk, Chris Lee Počet diváků: 18433