Voráček si upevnil post top nahrávače NHL, asistovali i další tři Češi

Po třech porážkách v řadě si vylepšili sváteční náladu v tabulce Východní konference jasně poslední hokejisté Buffala, když v pátek uspěli 4:2 nad Philadelphií.

O všem podstatném se v zápase rozhodovalo až ve třetí třetině, která přinesla všech šest branek večera. Hostujícího gólmana Briana Elliotta, jenž při přetrvávajícím zranění Michala Neuvirtha nastoupil už do desátého zápasu v řadě, nejprve překonali v 44. a 52. minutě Ryan O’Reilly a Evander Kane. Posledně jmenovaný tak odčinil nevyužité trestné střílení z úvodu duelu.

V přesilovce pak za asistencí Clauda Girouxe a Jakuba Voráčka snížil Michael Raffl, v čase 58:53 ale do prázdné brány zamířil Jack Eichel. Flyers se přesto stále nevzdali a po další akci Girouxe s Voráčkem je obránce Shayne Gostisbehere vrátil zpátky do kontaktu. Na vyrovnání ovšem finišující hosté nedosáhli a vteřinu před vypršením řádné hrací doby Eichel podruhé zamířil do jejich prázdné klece - 4:2.

Voráček (21:33, 0+2, -1, 1 střela) se tak dostal již nad průměr jedné asistence na utkání. S 36 přihrávkami je nejlepším hráčem v lize před Joshem Baileym (35 asistencí) z Islanders a Blakem Wheelerem z Winnipegu se Stevenem Stamkosem z Tampy Bay (oba 32 asistencí). V obraně Philadelphie nechyběl Radko Gudas (16:54, -1, 2 střely).

Zrodila se tak teprve devátá výhra Sabres (25 bodů) z dosavadních 35 zápasů. Ještě slabší bilanci, než poslední tým Východní konference, má v rámci celé ligy pro změnu outsider Západu - Arizona (21 bodů) s dosavadními osmi výhrami již z dokonce 37 startů.

Zatím poslední z pouhých osmi zmiňovaných výher ligového otloukánka z Arizony se zrodila v pátek po výsledku 3:2 z prodloužení nad Washingtonem. Domácí čelili od Capitals pouhým 17 střeleckým pokusům a přestože byli v dané statistice aktivnější (27:17), museli hned dvakrát dohánět ztrátu ve skóre.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 35/44 (8+36) 2. Pastrňák (Boston) 33/31 (15+16) 3. Hertl (San Jose) 33/21 (9+12) 4. Palát (Tampa) 34/21 (7+14) 5. Sobotka (St. Louis) 37/18 (6+12) 6. Faksa (Dallas) 35/17 (10+7) 7. Vrána (Washington) 35/16 (10+6) 8. Plekanec (Montreal) 35/16 (4+12) 9. Frolík (Calgary) 36/15 (7+8) 10. Kaše (Anaheim) 23/14 (8+6)

V 26. minutě favorita poslal poprvé do vedení za asistence Jakuba Vrány (12:34, 0+1, +1, 1 střela) útočník T.J. Oshie. Na 1:1 upravoval stav v úvodu třetí třetiny v přesilovce skórující Christian Dvorak.

V 45. minutě ale vrátil Capitals nejtěsnější náskok Jevgenij Kuzněcov. Po sedmi navazujících porážkách a šesti zápasech bez bodového zisku však Coyotes trefil prodloužení v čase 58:59 Christian Fischer a v 65. minutě dokonal obrat průběžně třetí nejproduktivnější nováček sezony Clayton Keller.

Keller se tak zlepšil na 28 zápisů a přiblížil se vedoucí dvojici Mathew Barzalovi z Islanders (32 bodů) a Brocku Boeserovi z Vancouveru (33 bodů).

Opět bez zraněného Jaromíra Jágra v pátek přivítali v kanadském derby hokejisté Calgary hostující Montreal. Flames nezvládli vstup do zápasu a postupně ztráceli už o tři branky. V 11. minutě se po dlouhých 22 měsících v NHL radoval z gólu Byron Froese, v prostřední hrací části platil za jediného střelce Nicolas Deslauriers a v 44. minutě skóre pro Canadiens znova navýšil i díky asistenci Tomáše Plekance útočník Brendan Gallagher.

Nulu na kontě Carey Price domácí umazali až v 50. minutě, kdy Micheal Ferland dorazil předchozí pokus Michaela Frolíka (16:25, 0+1, +1, 1 střela). Kontaktní trefa Matthew Tkachuka z 59. minuty pak přišla pro Calgary, za které v bráně nastoupil Mike Smith a český gólman David Rittich tak plnil jen roli náhradníka, až příliš pozdě.

Plekanec (16:31, 0+1, +/-: 0) se tak nakonec podílel na vítězné trefě Montrealu, za který na ledě bojoval i obránce Jakub Jeřábek (14:32, +/-: 0, 1 střela).

Výsledky:

Arizona Coyotes : Washington Capitals Washington Capitals 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) Góly:

41:28 Dvorak (Goligoski, Chychrun)

58:59 Fischer (Keller, Demers)

64:33 Keller (Domi, Goligoski) Góly:

25:40 Oshie (J. Vrána, Kuzněcov)

44:32 Kuzněcov (Djoos, Carlson) Sestavy:

Wedgewood (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (A), Goligoski (A), Chychrun, L. Schenn, Connauton – Rieder, Stepan (A), Perlini – Fischer, Domi, Keller – Rinaldo, Dvorak, Archibald – Cousins, Richardson, Martinook. Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Niskanen, Orlov, Carlson, Orpik (A), Djoos, Chorney – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – Burakovsky, Eller, Connolly – Chiasson, Beagle, Stephenson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kozari, Peel – Murchison, Heyer Počet diváků: 10 904

Calgary Flames Calgary Flames : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Góly:

49:42 Ferland (Frolík, Monahan)

58:07 Tkachuk (Backlund, J. Gaudreau) Góly:

10:45 Froese (Jo. Benn, Galchenyuk)

28:48 Deslauriers (Froese, Carr)

43:10 Gallagher (Lehkonen, Plekanec) Sestavy:

M. Smith (Rittich (C)) – D. Hamilton, Giordano (C), Brodie, Stone, Kulak, Bartkowski – J. Gaudreau (A), Monahan, Ferland – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Hathaway (A) – Brouwer, Stajan, F. Hamilton. Sestavy:

Price (Niemi) – Schlemko, Jo. Benn, Petry (C), Alzner, Morrow, Jeřábek – Pacioretty, Drouin, Byron – Galchenyuk, Danault, A. Shaw – Plekanec (A), Gallagher (A), Deslauriers – Froese, Carr, Lehkonen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Joannette, Skilliter – Knorr, Cherrey

Florida Panthers Florida Panthers : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Góly:

16:53 Trocheck (Petrovic, Malgin)

42:00 Huberdeau

51:14 Brickley (Yandle)

59:54 Huberdeau (Barkov) Góly:

08:09 Suter (Dumba, Mikael Granlund)

30:34 Winnik Sestavy:

Reimer (Säteri) – Ekblad (A), Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, Weegar – Bjugstad, Barkov, Huberdeau – Malgin, Trocheck (A), Dadonov – Vrbata, McCann, Brickley – Sceviour, MacKenzie (C), Haley. Sestavy:

Stalock (Michalek) – Dumba, Suter (A), Spurgeon, Brodin, Prosser, Reilly – Mikael Granlund, M. Koivu (C), Zucker – Coyle, E. Staal (A), Niederreiter – Stewart, Winnik, J. Eriksson Ek – Ennis, Cullen, M. Foligno. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Nicholson Kendrick, Dan O'Halloran Počet diváků: 13259