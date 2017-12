Pavelec slavil výhru s čistým kontem, Sobotka dal jediný gól St. Louis

Náhradník jasné týmové jedničky Henrika Lundqvista ve středu naskočil ke svému devátému zápasu sezony, celkově teprve šestému od úvodní minuty, a bezchybným výkonem dal základ k fotbalovému výsledku 1:0 po nájezdech pro domácí Rangers.

Během 65 minut hry Ondřej Pavelec (30 zákroků) s washingtonským Philippem Grubauerem (37 zákroků) utkání kralovali. Na českého reprezentanta si tentokrát nepřišel ani s 23 góly druhý nejlepší střelec soutěže Alex Ovečkin. Ruský kanonýr měl stejně jako mladík Jakub Vrána (16:46, +/-: 0, 4 střely) na kontě čtyři střelecké pokusy.

A další šanci nevyužil ani v rozhodujícím penaltovém rozstřelu. V něm Pavelec, jenž uhájil svou první nulu za Rangers a celkově již 18. kariéry v NHL, vychytal kromě Ovečkina i specialistu na nájezdy T.J. Oshieho. Za domácí naopak uspěli oba úvodní dva exekutoři, Mats Zuccarello a Mika Zibanejad.

„Hráli jsme dobře do obrany, hlavně ve třetí třetině. Povedl se nám i start, dali jsme hře tempo. V prostředním dějství to bylo chvilkama nahoru a dolů. Washington je nebezpečný především, když jím dáte přesilovku. Nakonec jsme to ale zvládli a můžeme být s výkonem spokojeni,“ hodnotil utkání Pavelec, kterého zámořští novináři zvolili za první hvězdu před Grubauerem a Zuccarellem.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 36/44 (8+36) 2. Pastrňák (Boston) 35/33 (15+18) 3. Hertl (San Jose) 34/21 (9+12) 4. Palát (Tampa) 35/21 (7+14) 5. Sobotka (St. Louis) 39/19 (7+12) 6. Faksa (Dallas) 37/17 (10+7) 7. Vrána (Washington) 37/16 (10+6) 8. Plekanec (Montreal) 37/16 (4+12) 9. Kaše (Anaheim) 25/15 (9+6) 10. Frolík (Calgary) 36/15 (7+8)

Už šesté prohře z posledních osmi zápasů nezabránili uvadající hokejisté St. Louis (48 bodů). Naposledy v konfrontaci s dalším předním týmem Západní konference neuspěli 1:2 proti Nashvillu (49 bodů), který se tak nově ujal vedení v Centrální divizi.

Hosty v úvodních dvou třetinách poslali do trháku útočníci Craig Smith a Calle Järnkrok. Nulu na kontě Pekky Rinneho dokázal vymazat až v 54. minutě Vladimír Sobotka (13:20, 1+0, +/-: 0, 3 střely), jenž na gólové oslavy čekal devět zápasů. Své sedmé trefy sezony dosáhl tečí z předbrankového prostoru.

Na kýžené vyrovnání již ale Blues, v sestavě i s druhým českým útočníkem Dmitrijem Jaškinem (9:46, +1), nedosáhli.

Pátou výhru v řadě a desátý zápas, ve kterém získali alespoň bod, si připsali na své konto zářící hokejisté Vegas. Nováček soutěže tak nepřestává překvapovat a s aktuálními 50 body dokonce kraluje Západní konferenci. V celé soutěži je lepší jen průběžný lídr Východu Tampa Bay s 54 body.

Poslední triumf si Golden Knights připsali na ledě Anaheimu. Domácí Ducks sice už ve 2. minutě šli do vedení zásluhou Rickarda Rakella, v dalším průběhu ale slavili góly jen hosté. Ještě v první třetině za asistence Tomáše Noska (12:53, 0+1, +1, 1 střela) vyrovnal obránce Shea Theodore a ve druhém dějství vývoj otočil Cody Eakin. Třetí třetině pak nabídla ještě dvě pojistky od Williama Karlssona, se 17. góly nejlepšího týmového střelce Vegas, a Davida Perrona.

V elitní formaci Anaheimu po boku hvězd Ryana Getzlafa a střelce Rakella operoval český útočník Ondřej Kaše (16:58, -1, 2 střely). Po gólech ve třech předchozích zápasech však tentokrát vyšel naprázdno.

Boston si poradil jasně 5:1 s Ottawou, přestože jeho elitní formace s českým reprezentantem Davidem Pastrňákem (19:51, +/-: 0, 1 střela) tentokrát zůstala bez bodu. Druhý český forvard Bruins, centr David Krejčí, zůstává se zraněním stále mimo hru. Skvělý výkon podal především útočník Riley Nash (2+1). Naopak v dresu Senators neodcházel s dobrými pocity kapitán Erik Karlsson, jenž byl na ledě u tří obdržených branek. Na postu centra čtvrtého útoku hostů sbíral zkušenosti český mladík Filip Chlapík (10:46, +/-: 0, 3 střely).

Švýcarská jednička posledního draftu Nico Hischier dvěma góly ze zahajovací třetiny nasměroval New Jersey k výhře 3:1 nad Detroitem. Výsledek slavil i člen čtvrté formace Devils Pavel Zacha (7:22, +/-: 0, 1 střela), na druhé straně v obdobné roli naskakoval Martin Frk (9:56, +/-: 0, 2 střely). Před náhradním gólmanem Petrem Mrázkem dostal od trenérů Red Wings opět přednost Jimmy Howard (29 zákroků proti 31 střelám).

Dominik Simon z pozice nehrajícího náhradníka sledoval velký obrat Pittsburghu proti Columbusu. Penguins po dvou třetinách před svými fanoušky prohrávali už 1:3, přesto nakonec slavili výhru 5:4 po samostatných nájezdech. U všech tří branek domácích ze závěrečné dvacetiminutovky figuroval produktivní Jevgenij Malkin (1+2), jenž navíc výkon korunoval i rozdílovou penaltou. V rozstřelu se ruský centr prosadil jako jediný společně s kapitánem Sidneym Crosbym. Jediným českým účastníkem zápasu byl hostující centr Lukáš Sedlák (11:36, +/- : 0).

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Góly:

01:40 Rakell (Silfverberg, Montour) Góly:

17:50 Theodore (Nosek, O. Lindberg)

35:12 Eakin (Bellemare)

40:28 W. Karlsson (Marchessault)

58:47 Perron (Haula, Schmidt) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – H. Lindholm, Manson, Fowler, Bieksa, Beauchemin, Montour – Rakell, Getzlaf, O. Kaše – Roy, Henrique, Silfverberg – Cogliano, Kesler, Wagner – N. Ritchie, Vermette, L. Shaw. Sestavy:

M. Subban (M.-A. Fleury) – McNabb, Schmidt, Engelland, Theodore, Merrill, C. Miller – Perron, Haula, Neal – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Leipsic, Eakin, Tuch – O. Lindberg, Bellemare, Nosek. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Rourke, Lee – Mach, Devorski Počet diváků: 17 444

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Arizona Coyotes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Góly:

03:56 Rantanen (E. Johnson, Landeskog) Góly:

00:54 Rieder (Perlini, Chychrun)

30:34 Goligoski (Keller)

55:35 Crouse (Archibald, Connauton) Sestavy:

Varlamov (J. Bernier) – Zadorov, E. Johnson, Nemeth, Barberio, Girard, A. Lindholm – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Andrighetto, Compher, C. Wilson – Nieto, Söderberg, Comeau – Jost, Kerfoot, Jakupov. Sestavy:

Raanta (Wedgewood) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Goligoski, Connauton, L. Schenn – Duclair, Stepan, Rieder – Keller, Domi, Fischer – Crouse, Dvorak, Archibald – Martinook, Perlini, Cousins. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Watson, Jackson – Gibbons, Mills Počet diváků: 15 671

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Góly:

08:12 Little (Ehlers, Perreault)

14:44 Armia (Hendricks, D. Kulikov)

20:54 Connor (Wheeler, Scheifele)

29:48 Armia Góly:

06:17 Draisaitl (McDavid, Davidson)

16:07 Puljujärvi (Russell, McDavid)

30:35 Khaira (R. Strome, Draisaitl) Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Trouba, Morrissey, T. Myers, D. Kulikov, Poolman, Chiarot – Wheeler (C), Scheifele (A), Connor – Laine, Little (A), Ehlers – B. Tanev, Lowry, Copp – Armia, Hendricks, Perreault. Sestavy:

Talbot (Brossoit) – Russell, Nurse, Benning, Sekera, A. Larsson (A), Davidson – Puljujärvi, McDavid (C), Lucic (A) – R. Strome, Draisaitl, Khaira – Caggiula, Nugent-Hopkins, Maroon – Kassian, Letestu, Cammalleri. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Gord Dwyer, Ghislain Hebert – Travis Gawryletz, Trent Knorr Počet diváků: 15 321

Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Góly:

19:20 Spurgeon (Coyle, Ennis)

25:12 E. Staal (Coyle, Brodin)

33:08 Mikael Granlund (Zucker, M. Koivu)

59:15 Zucker (Mikael Granlund, Suter) Góly:

12:37 Seguin (Lindell, D. Shore)

30:43 Janmark (Seguin, Ja. Benn) Sestavy:

Stalock (Michalek) – Suter (A), Dumba, Brodin, Spurgeon, Reilly, Prosser, Olofsson – Zucker, M. Koivu (C), Mikael Granlund – Ennis, E. Staal (A), M. Foligno – Coyle, Cullen, Z. Mitchell – Winnik, J. Eriksson Ek, Stewart – Niederreiter. Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – Lindell, J. Klingberg, Hamhuis, Pateryn, Johns, Honka – Ja. Benn (C), Seguin, D. Shore – Janmark, Hanzal, Radulov (A) – Roussel, Faksa, Pitlick – Elie, Spezza (A), B. Ritchie – G. Smith. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rehman, Kowal – Berg, Suchánek Počet diváků: 19107

St. Louis Blues St. Louis Blues : Nashville Predators Nashville Predators 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

53:37 Sobotka (Brodziak, Pietrangelo) Góly:

10:37 C. Smith (Josi)

36:49 Järnkrok (F. Forsberg, Irwin) Sestavy:

Allen (C. Hutton (C)) – Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Bortuzzo, Dunn (A) – Tarasenko, B. Schenn, Berglund – T. Thompson, Stastny (A), Steen – Pääjärvi, Sundqvist, Sobotka – Jaškin, Brodziak, Upshall. Sestavy:

Rinne (Saros (A)) – Ekholm (C), Josi, P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber, Irwin – Arvidsson (A), Johansen, Hartnell – C. Smith, Turris, Fiala – Åberg, Järnkrok, F. Forsberg – Watson, Sissons, Bonino. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Peel, Chmielewski – Amell, Murray. Počet diváků: 19097

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly:

03:44 T. Teräväinen (Faulk)

49:15 Aho (E. Lindholm, J. Staal)

58:37 Aho (Slavin, Pesce) Góly:

25:19 Galchenyuk (Petry) Sestavy:

C. Ward (Darling) – Pesce, Slavin, Faulk, Dahlbeck, T. van Riemsdyk, Hanifin – T. Teräväinen, J. Staal (C), Aho – E. Lindholm, V. Rask, Skinner – Williams, D. Ryan, B. McGinn – Di Giuseppe, Krüger, Nordström. Sestavy:

Price (Niemi) – Alzner, Petry, Jo. Benn, Jeřábek, Morrow, Lernout (C) – Pacioretty, Drouin, Byron – Galchenyuk, Danault, A. Shaw – Lehkonen, Plekanec, Gallagher – Deslauriers, Carr, Hudon. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, L’Ecuyer – Miller, Daisy Počet diváků: 14 880

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:4N (0:2, 1:1, 3:1 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

25:57 Sheary (Rust, Sheahan)

43:34 Kessel (Hörnqvist, Malkin)

54:24 Malkin (Kessel, Crosby)

58:20 Guentzel (Hörnqvist, Malkin)

Malkin Góly:

09:06 Milano (S. Jones, Nutivaara)

14:34 Jenner (Bjorkstrand, N. Foligno)

36:49 Panarin (Calvert, D. Savard)

49:58 Panarin (J. Anderson, Dubois) Sestavy:

M. Murray (Jarry) – Dumoulin, Hunwick, Määttä, Ruhwedel, Cole, Oleksiak – Sheary, Crosby, Hörnqvist – Guentzel, Malkin, Kessel – Hagelin, Sheahan, Rust – Kühnhackl, Rowney, Reaves. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Nutivaara, S. Jones, J. Johnson, D. Savard, Harrington, G. Carlsson – Panarin, Dubois, J. Anderson – Jenner, N. Foligno, Bjorkstrand – Milano, Sedlák, Calvert – Motte, Schroeder, Hännikäinen. Náhradníci:

Náhradníci:



New York Rangers New York Rangers : Washington Capitals Washington Capitals 1:0N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

Zuccarello Góly:

Sestavy:

Pavelec (H. Lundqvist) – Holden, McDonagh (C), Shattenkirk, Br. Smith, M. Staal, Skjei – Zuccarello (A), Zibanejad, Rick Nash (A) – Vesey, Desharnais, Kreider – J. T. Miller, K. Hayes, Grabner – Bučněvič, Nieves, Carey. Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Carlson, Djoos, Niskanen, Orlov, Bowey, Orpik (A) – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – Connolly, Eller, Burakovsky – Chiasson, Beagle, Smith-Pelly. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: McIsaac, McCauley – Alphonso, Brisebois Počet diváků: 18 006

New York Islanders New York Islanders : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:2P (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

23:42 Chimera (Clutterbuck, Cizikas)

58:51 Jo. Bailey (Tavares)

61:08 Barzal (Jo. Bailey, Tavares) Góly:

29:43 Girgensons (Eichel)

51:33 Okposo (E. Kane) Sestavy:

Halák (Greiss) – Boychuk, Leddy, Mayfield, Pelech, Pulock, Hickey, D. Seidenberg – Jo. Bailey (C), Tavares, Lee – Eberle, Barzal (A), Ladd – Beauvillier, B. Nelson, Prince (A) – Clutterbuck, Cizikas, Chimera. Sestavy:

Lehner (Ch. Johnson) – Ristolainen, Scandella, Bogosian (A), McCabe, Falk, Beaulieu – S. Reinhart, Eichel (A), Girgensons – Okposo (A), R. O'Reilly, E. Kane – Pominville, Rodrigues, B. Pouliot – Nolan, Josefson, Jo. Larsson. Náhradníci:

Náhradníci:

Počet diváků: 15 027

New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) Góly:

15:16 Hischier (Santini, Hall)

18:22 Hischier (Hall, Bratt)

59:37 Vatanen (Coleman) Góly:

28:09 Abdelkader (Bertuzzi, D. Larkin) Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene (C), Santini, J. Moore, Vatanen, Butcher, Severson – Hall, Hischier, Bratt – Ma. Johansson, Zajac (A), Palmieri – Coleman, Boyle (A), Gibbons – Wood, Zacha, Noesen. Sestavy:

Howard (Mrázek) – Ericsson, Daley, DeKeyser, Green, Kronwall (A), Jensen – Nyquist, Zetterberg (C), Mantha – Tatar, D. Larkin, Abdelkader (A) – Bertuzzi, Nielsen, Helm – Frk, Athanasiou, Booth. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Pollock, St. Pierre – Kovachik, Cormier