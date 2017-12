Jágr v NHL odehrál 1 731. zápas a vyrovnal Francise, Kämpf debutoval

Přes vánoční přestávku Jaromír Jágr (v sezoně 20 zápasů, 1+6) doléčil své zranění a ve čtvrtek nechyběl v sestavě Calgary na ledě San Jose. Na křídle třetího útoku absolvoval 16 střídání (13:10, +/-: 0, 3 střely) a zapsal si 1 731. start v soutěži, díky čemuž na historické třetí příčce v dané statistice vyrovnal bývalého spoluhráče z Pittsburghu Rona Francise. Před českou „68“ tak zůstávají již jen druhý Mark Messier (1 756 zápasů) a Gordie Howe (1 767).

Naopak smůla potkala Michaela Frolíka (6:43, +/-: 0, 1 střela), jenž po zásahu pukem v obličeji od střely Brenta Burnse duel nedohrál. Hostující Flames v bráně s českým náhradníkem Davidem Rittichem hned dvakrát vedli. V zahajovací dvacetiminutovce je poslali do trháku Garnet Hathaway a po vyrovnání Joea Pavelskiho využil přesilovku Mikael Backlund. Stav 1:2 pak vydržel až do 52. minuty, kdy srovnal domácí Timo Meier.

Včetně prodloužení Rittich pochytal 30 z celkových 32 střeleckých pokusů Sharks a ve svém čtvrtém startu v NHL od úvodní minuty (první tři vždy skončily vítězně) atakoval další výhru v rozhodujících nájezdech. Hned v první sérii jej však překonal Pavelski a ve třetí dvojici uspěl i Joonas Donskoi. Domácí gólman Martin Jones si naopak poradil se všemi exekutory Calgary. Výhru tak mohl slavit i Tomáš Hertl (19:18, +/-: 0).

Už desátou výhru z prosincových jedenácti zápasů zvládli urvat hokejisté Tampy Bay, kterým s 56 body patří první příčka v Atlantické divizi, Východní konferenci i celé NHL. Jediným týmem, který nad Lightning dokázal v probíhajícím měsíci slavit, je aktuální lídr Západní konference - nováček z Vegas (52 bodů).

Na první gól utkání se čekalo až do 24. minuty, kdy hostující Montreal poslal do vedení využitou přesilovkou Brendan Gallagher. Na trestné lavici vše jen sledoval český bek Andrej Šustr (14:09, +/-: 0, 3 střely). Ještě ve druhém dějství ale stihl vyrovnat Steven Stamkos. Své 14. trefy sezony docílil v čase 39:48.

Po nástupu do třetího dějství to pak netrvalo dlouho a favorit se poprvé ujal vedení. Za asistence Ondřeje Paláta se prosadil Brayden Point a krátce na to výsledek navíc pojistil svou druhou trefou večera produktivní Stamkos. Asistence znova putovala i na konto Paláta (19:03, 0+2, +1, 1 střela). V hostujícím dresu vyšli naopak naprázdno centr Tomáš Plekanec (14:52, -1) a obránce Jakub Jeřábek (13:02, +/-: 0), jenž i po 12. startu ve slavné soutěži stále čeká na první bodový zápis.

Po mladých forvardech Filipu Chytilovi (Rangers), Martinu Nečasovi (Carolina), Filipu Chlapíkovi (Ottawa) a obráncích Jakubu Jeřábkovi (Montreal) a Janu Ruttovi (Chicago) se v pořadí šestým českým novicem v NHL letošní sezony stal útočník David Kämpf.

Vedení Chicaga jej po vánoční přestávce povolalo z farmy v Rockfordu (30 zápasů, 16 bodů, 7+9) a bývalý tahoun extraligového Chomutova debutoval ve čtvrtek na ledě Vancouveru. Na křídle třetí lajny naskočil do 19 střídání (13:45, -1, 1 střela), prohře 2:5 však nezabránil. Na zápas bude chtít rychle zapomenout jeho spoluhráč z obrany Jan Rutta (17:33, -3, 1 střela), jenž byl na ledě u tří obdržených branek. Další český bek Michal Kempný byl jen mezi nehrajícími náhradníky.

Ofenzivu Vancouveru táhlo trio útočníků: Sam Gagner (2+1), Thomas Vanek (2+3) a lídr produktivity nováčků dosavadního průběhu sezony Brock Boeser (1+3). Blackhawks v zápase postrádali zraněnou brankářskou jedničku Corey Crawforda, náhradník Anton Forsberg kryl 26 z 31 střel domácích, a navíc v průběhu první třetiny ztratili i Artěma Anisimova.

Druhý zápas ve dvou dnech dotáhli do vítězného konce skvělými výkony překvapující hokejisté Vegas. Po středečním triumfu 4:1 z Anaheimu slavil nováček soutěže i o den později v Los Angeles, kde uspěl pro změnu 3:2 po prodloužení a upevnil si tak své vedení v tabulce Západní konference. Golden Knights přestříleli domácí Kings v poměru 39:28, vítěznou akci utkání si schoval na 64. minutu útočník David Perron. Jediným českým zástupcem na ledě byl forvard vítězů Tomáš Nosek (10:12, -1).

Bez bodového zápisu i vítězství se ve čtvrtek museli obejít lídři produktivity Čechů v NHL Jakub Voráček a David Pastrňák. Průběžně šestý muž kanadského bodování celé soutěže Voráček (20:28, +/-: 0, 2 střely) s Philadelphií neuspěl na ledě Floridy, která i bez nemocného Radima Vrbaty ubránila výsledek 3:2. Flyers se prosadili až ve třetí třetině a zásluhou Scotta Laughtona a Seana Couturiera stihli jen zkorigovat skóre. Brankáři Flyers Brianu Elliottovi (24 zákroků proti 27 střelám) již kryl záda uzdravený Michal Neuvirth. V sestavě hostí nechyběl i bek Radko Gudas (14:46, -1, 2 střely).

Druhý zápas ve dvou dnech absolvovali i hokejisté Washingtonu a Bostonu. Ve vyrovnaném duelu se po šedesáti minutách obě strany rozešly za smírného stavu 3:3. Rozhodovaly nakonec až nájezdy, v nichž se jako jediný prosadil Alex Ovečkin. Ruský kanonýr skóroval i v řádné hrací době (s 24 góly vyrovnal na čele tabulky střelců krajana Nikitu Kučerova z Tampy) a naplno si tak napravil náladu po předchozí prohře s Rangers, kdy jej vychytal Ondřej Pavelec. Už ve druhém startu za sebou naopak zůstal bez bodu útočník Bruins David Pastrňák (21:07, -1, 4 střely). Jeho parťák David Krejčí kvůli zranění znova nenastoupil. Výhru za Capitals slavil i mladík Jakub Vrána (11:32, -1, 2 střely).

San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 3:2N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

07:16 Pavelski (J. Thornton, Labanc)

52:00 Meier (Burns, Dillon)

Pavelski Góly:

04:22 Hathaway (S. Bennett, Jankowski)

15:45 Backlund (Tkachuk, Giordano) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Braun, Vlasic, Burns, Dillon, DeMelo, J. Ryan – Pavelski, J. Thornton, Hansen – Labanc, Hertl, M. Karlsson – Donskoi, Tierney, Meier – Bødker, J. Ward, Sörensen. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – D. Hamilton, Giordano, Hamonic, Brodie, Stone, Kulak – Ferland, Monahan, J. Gaudreau – Frolík, Backlund, Tkachuk – Jágr, Stajan, Brouwer – Hathaway, Jankowski, S. Bennett. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Skilliter, Lee – Devorski, Mach Počet diváků: 17 562

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vegas Golden Knights 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1) Góly:

08:13 Gáborík (Forbort, Doughty)

55:27 Doughty (Muzzin) Góly:

38:34 Marchessault (C. Miller, R. Smith)

51:10 Leipsic (Tuch, Eakin)

63:30 Perron (R. Smith) Sestavy:

Quick (Kuemper) – Doughty (A), Muzzin, Martinez (A), MacDermid (C), Forbort, Gravel – D. Brown, Kopitar, Pearson – Toffoli, Kempe, Iafallo – Lewis, N. Shore, Gáborík – Brodzinski, T. Mitchell, Andreoff. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb (A), Schmidt, Engelland (A), Theodore, Merrill, C. Miller – Perron (A), Haula, Neal – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Leipsic, Eakin, Tuch – O. Lindberg, Bellemare, Nosek. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Sutherland,O'Rourke – Heyerm Shewchyk Počet diváků: 18432

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Góly:

07:03 Gagner (Goldobin, Vanek)

33:00 Vanek (Gagner, Boeser)

41:27 Gagner (Vanek, Boeser)

56:29 Vanek (Boeser, Stecher)

58:35 Boeser (Vanek, Edler) Góly:

11:22 Schmaltz (P. Kane, Keith)

59:51 Hartman (DeBrincat, Hayden) Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Stecher, Del Zotto, D. Pouliot, B. Hutton, Gudbranson, Biega – D. Sedin, H. Sedin, Eriksson – Vanek, Gagner, Boeser – Goldobin, M. Granlund, Virtanen – B. Gaunce, Dowd. Sestavy:

A. Forsberg (J. Glass) – Keith, Oesterle, Forsling, Rutta, C. Murphy, Seabrook – Saad, J. Toews, Hartman – Schmaltz, Anisimov, P. Kane – Sharp, Kämpf, DeBrincat – Bouma, Wingels, Hayden. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, Meier – Murchison, Nansen Počet diváků: 18 865

Arizona Coyotes : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:7 (2:3, 1:3, 1:1) Góly:

14:15 Archibald (Martinook)

15:32 Perlini (Rieder, Stepan)

38:33 Martinook (Rieder, Chychrun)

54:07 Fischer (Keller, Goligoski) Góly:

08:55 Hyman

10:58 Matthews (W. Nylander, Gardiner)

11:25 Marner (Bozak, J. van Riemsdyk)

29:15 Marleau (Marner, Rielly)

35:13 W. Nylander

35:23 Marleau (Marner, Komarov)

57:30 Co. Brown (Rielly, Marleau) Sestavy:

Wedgewood (Raanta) – Demers, Ekman-Larsson (A), Goligoski (A), Chychrun, L. Schenn, Connauton – Rieder, Stepan (A), Perlini – Fischer, Domi, Keller – Archibald, Dvorak, Crouse – Duclair, Cousins, Martinook. Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, Rielly (A), C. Carrick, Gardiner, R. Polák, Borgman – W. Nylander, Matthews, Hyman – Komarov (A), Kadri, Marleau – Marner, Bozak (A), J. van Riemsdyk – Co. Brown, D. Moore, M. Martin. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kozari, Brenk – Wheler, Pancich Počet diváků: 17 125

Florida Panthers Florida Panthers : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) Góly:

06:43 McCann (Bjugstad, Matheson)

29:19 MacKenzie (Sceviour)

33:52 Huberdeau (Bjugstad) Góly:

52:28 Laughton (Konecny, M. Raffl)

57:58 Couturier (Gostisbehere, Giroux) Sestavy:

Reimer (Säteri) – Ekblad, Yandle (A), Matheson, Pysyk, Weegar, Petrovic – Huberdeau, Barkov (A), Bjugstad – Dadonov, Trocheck, Malgin – J. McGinn, McCann, Brickley – Haley, MacKenzie (C), Sceviour. Sestavy:

Elliott (Lyon) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald (A), Sanheim, Gudas – Giroux (C), Couturier, Konecny – M. Raffl, Patrick, Voráček – Weise, Filppula, Simmonds (A) – Leier, Laughton, Weal. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Pochmara, L ́Ecuyer -Gibbs, Racicot Počet diváků: 17083

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Góly:

39:48 Stamkos (Kučerov, Hedman)

40:30 B. Point (T. Johnson, Palát)

44:45 Stamkos (Naměstnikov, Palát) Góly:

23:40 Gallagher (Hudon, Morrow) Sestavy:

Vasilevskij (Budaj) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Girardi, Coburn, Šustr – Naměstnikov, Stamkos (C), Kučerov – Palát (A), B. Point, T. Johnson – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette, J.T. Brown. Sestavy:

Price (Niemi) – Alzner, Petry, Morrow, Jo. Benn, Jeřábek, Lernout – Galchenyuk, Drouin, Lehkonen – Pacioretty (C), Danault, A. Shaw – Byron, Plekanec (A), Gallagher (A) – Deslauriers, Hudon, Carr. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dan O'Halloran, Garrett Rank – Andrew Smith, Brandon Gawryletz Počet diváků: 19 092