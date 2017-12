Voráček asistoval u výhry Philadelphie, Polák se zapsal mezi střelce

Osmadvacetiletý Voráček (20:15, 0+2, +/-: 0, 5 střel), jenž platí za šestého muže produktivity soutěže, v předchozích dvou zápasech vyšel bodově naprázdno. První asistencí v utkání se podílel na vyrovnávací brance Waynea Simmondse na 1:1 v přesilové hře.

Bek Shayne Gostisbehere díky další využité početní výhodě posunul Flyers do vedení, na jeho gól ale našel odpověď Brayden Point po nahrávkách Paláta a nejproduktivnějšího hráče NHL Nikity Kučerova.

Pennsylvánské mužstvo na přelomu druhé a třetí třetiny odskočilo Tampě na rozdíl dvou branek. Lightning se ještě povedlo zápas zdramatizovat gólem Tylera Johnsona v oslabení, na víc se už ale nezmohli.

Vítězství Flyers zpečetil Valtteri Filppula trefou do prázdné branky, u níž asistoval Voráček. Kladenský rodák je díky 38 přihrávkám spolu s Joshem Baileym z New York Islanders nejlepším nahrávačem v lize.

Třemi body se na první výhře Philadelphie po třech porážkách za sebou podíleli útočníci Sean Couturier (1+2) a Claude Giroux (0+3). Floridský tým neuspěl teprve ve druhém z dvanácti prosincových duelů.

Už třetí prohře za sebou nezabránili hokejisté Calgary. Ve čtvrtek neudrželi vedení na ledě San Jose (prohra 2:3 po nájezdech) a o den později podlehli těsně 1:2 Anaheimu. Do obou povánočních duelů již zasáhl uzdravený Jaromír Jágr, jenž se tak s celkovým součtem 1 732. startů odpoutal na třetí pozici historické tabulky od Rona Francise (1 731 zápasů) a zůstávají před ním už jen Mark Messier (1 756 zápasů) a Gordie Howe (1 767).

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 38/46 (8+38) 2. Pastrňák (Boston) 36/33 (15+18)

3. Palát (Tampa) 37/24 (7+17) 4. Hertl (San Jose) 35/21 (9+12) 5. Sobotka (St. Louis) 40/19 (7+12) 6. Faksa (Dallas) 38/17 (10+7) 7. Vrána (Washington) 38/16 (10+6) 8. Plekanec (Montreal) 38/16 (4+12) 9. Kaše (Anaheim) 26/15 (9+6) 10. Frolík (Calgary) 37/15 (7+8)

Flames v pátek nastoupili bez Michaela Frolíka, který odstoupil z předešlé partie se San Jose po zásahu pukem v obličeji. Zlomená čelist jej bohužel vyřadí na několik týdnů.

Do brány se vrátila jednička Mike Smith, kterého proti Sharks úspěšně zastoupil český brankář David Rittich. Jediným českým zástupcem hostů tak byl ve čtvrté formaci naskakující veterán Jágr (13:01, -1).

To za Anaheim se naopak vypracoval do elitní formace po bok kapitána Ryana Getzlafa mladík Ondřej Kaše (15:39, +/-: 0, 4 střely), do statistik se však nezapsal ani jeden z našich zástupců. Ducks, kteří měli střeleckou převahu 41:23, šli poprvé do vedení už ve 4. minutě zásluhou obránce Cama Fowlera. V prostředním dějství dokázal vyrovnat Micheal Ferland, v 43. minutě ale využitou přesilovkou rozhodl Rickard Rakell.

Teprve na desátou výhru z dosavadních 38 startů dosáhli v tabulce Východní konference poslední hokejisté Buffala. Stalo se tak po výsledku 4:3 po prodloužení z ledu New Jersey, na jehož první trefě Milese Wooda z 14. minuty se asistencí podílel i Pavel Zacha (14:16, 0+1, +1, 5 střel). Hlavní podíl na úspěchu Sabres měl ofenzivní tahoun mužstva Jack Eichel, jenž v řádné hrací době dvěma góly zařídil remízu. Vítěznou branku v 63. minutě obstaral obránce Rasmus Ristolainen.

Na postu centrů třetího útoku se v konfrontaci Ottawy a Columbusu střetli čeští útočníci Filip Chlapík (11:15, +/-: 0, 3 střely) a Lukáš Sedlák (11:10, +/-: 0, 1 střela). Slavit mohl prvně jmenovaný, jenž s kanadským mužstvem ukončil sérii čtyř proher po těsném skóre 5:4. Rozdílovou branku zařídil v 50. minutě útočník Bobby Ryan.

Petr Mrázek a Ondřej Pavelec z pozice brankářských náhradníků přihlíželi souboji Detroitu s Rangers. V řádné hrací době se oba tábory rozešly za smírného stavu 2:2 a o vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém potvrdil své kvality specialista dané disciplíny Frans Nielsen. Dánský útočník Red Wings poslal puk do sítě mezi betony Henrika Lundqvista a dosáhl na svůj 47. gól v nájezdech - 21. vítězný. Oba zápisy platí za současné rekordy NHL. Výhru 3:2 po nájezdech tak mohl slavit i český forvard Martin Frk (10:40, +/-: 0, 2 střely).

Z pozice nehrajícího náhradníka se dostal zpátky do sestavy Pittsburghu z farmy nedávno povolaný útočník Dominik Simon (10:50, +/-: 0, 2 střely). Na ledě Caroliny se však za obhájce posledních dvou Stanley Cupů dokázal prosadit jen Brian Dumoulin. Góly Dereka Ryana a Sebastiana Aha ze druhé třetiny tak Hurricanes stačily na výhru 2:1.

Už sedmou prohru z posledních devíti startů utrpěli uvadající hokejisté St. Louis. Naposledy padli 2:4 na ledě Dallasu, za který v samém závěru řádné hrací doby dvakrát skóroval ruský útočník Alexander Radulov. V dresu Stars se z Čechů představil jen Radek Faksa (17:46, -1, 3 střely), Martin Hanzal zůstal mezi náhradníky. Dalšímu nezdaru Blues nezabránili Dmitrij Jaškin (12:35, +/-: 0, 1 střela) s Vladimírem Sobotkou (17:02, +/-: 0).

Svou druhou brankou sezony se v pátek zviditelnil obránce Toronta Roman Polák (21:52, 1+1, +1, 2 střely). V 35. minutě domácího souboje s Coloradem upravoval průběžný stav na 2:2. Řízný bek si navíc připsal i asistenci u úvodní trefy Matta Martina. Jeho bodový příspěvek však Maple Leafs nakonec k výhře nepomohl poté, co hostující J.T. Compher v prodloužení potrestal faul Connora Browna a zařídil výhru Avalanche.

Druhý start ve slavné soutěži v podání českého nováčka Davida Kämpfa (13:25, +/-: 0) už byl vítězný. Po čtvrtečním domácím nezdaru proti Vancouveru s Chicagem o den později slavil výhru 4:3 po prodloužení na ledě Edmontonu. Blackhawks měli blíže k zisku dvou bodů už v řádné hrací době. Oilers ale zachránili góly z 58. a 60. minuty Ryan Nugent-Hopkins a Leon Draisaitl. V prodloužení však už po 50. vteřinách hry vrátil vedení hostům Patrick Kane. Obránce Jana Ruttu, jenž byl tentokrát jen mezi náhradníky Chicaga, v sestavě nahradil krajan Michal Kempný (12:05, +/-: 0).

Výsledky NHL

New Jersey Devils New Jersey Devils : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:4P (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1) Góly:

13:35 Wood (Noesen, Zacha)

28:34 Ma. Johansson (Vatanen, Hischier)

34:55 J. Moore (Gibbons) Góly:

25:27 Josefson (Nolan)

38:05 Eichel (McCabe, Girgensons)

51:04 Eichel (Okposo, Ristolainen)

62:37 Ristolainen Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene, Santini, J. Moore, Vatanen, Butcher, Severson – Hall, Hischier, Bratt – Ma. Johansson, Zajac, Palmieri – Coleman, Boyle, Gibbons – Wood, Zacha, Noesen. Sestavy:

Lehner (Ch. Johnson) – Scandella, Ristolainen, McCabe, Bogosian, Beaulieu, Falk – Girgensons, Eichel, S. Reinhart – E. Kane, R. O'Reilly, Okposo – B. Pouliot, Rodrigues, Pominville – Jo. Larsson, Josefson, Nolan. Náhradníci:

Rozhodčí: Rehman, Kowal – Murphy, Nowak Počet diváků: 16 514

Ottawa Senators Ottawa Senators : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:4 (0:0, 3:3, 2:1) Góly:

25:42 Brassard (E. Karlsson, Mark Stone)

34:14 N. Paul (Phaneuf, N. Thompson)

38:52 Duchene (Oduya)

47:41 Mark Stone (Phaneuf)

49:21 B. Ryan (E. Karlsson) Góly:

24:15 Milano (Jenner, Nutivaara)

27:11 J. Anderson (Panarin)

27:24 Milano (S. Jones)

59:28 Werenski (J. Anderson, Dubois) Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Oduya, E. Karlsson (C), Phaneuf (A), Ceci, Harpur, Chabot – Dzingel, Duchene, B. Ryan – Pyatt, Brassard, Mark Stone (A) – Hoffman, Chlapík, Pageau – N. Paul, N. Thompson, Burrows. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, J. Johnson (A), D. Savard, Harrington, Nutivaara – Panarin, Dubois, J. Anderson – Jenner (A), N. Foligno (C), Bjorkstrand – Milano, Sedlák, Calvert – Motte, Schroeder, Hännikäinen. Náhradníci:

Rozhodčí: Walsh, Dwyer – MacPherson, Sericolo Počet diváků: 17 031

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : New York Rangers New York Rangers 3:2N (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

27:46 Athanasiou (D. Larkin)

47:05 Zetterberg (Nyquist)

Nielsen Góly:

17:35 Desharnais (Vesey)

42:35 Lettieri (Nieves) Sestavy:

Howard (Mrázek) – Daley, Ericsson, Green, DeKeyser, Jensen, Kronwall (A), Ouellet – Bertuzzi, Zetterberg (C), Nyquist – Abdelkader (A), D. Larkin, Tatar – Frk, Nielsen, Helm – Athanasiou, Booth. Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – Holden, McDonagh, Shattenkirk, Br. Smith, M. Staal, Skjei – Zuccarello, Zibanejad, Rick Nash – Bučněvič, Desharnais, Vesey – J. T. Miller, K. Hayes, Grabner – Lettieri, Nieves, Carey. Náhradníci:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:5 (1:0, 1:3, 1:2) Góly:

07:27 Stamkos (Kučerov, Hedman)

35:37 B. Point (Palát, Kučerov)

48:58 T. Johnson Góly:

26:56 Simmonds (Couturier, Voráček)

30:02 Gostisbehere (Simmonds, Giroux)

39:49 Couturier (Giroux, Konecny)

41:53 Manning (Giroux, Konecny)

59:27 Filppula (Voráček, Couturier) Sestavy:

Budaj (51. Vasilevskij) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Girardi, Coburn, Šustr, Koekkoek – Naměstnikov, Stamkos (C), Kučerov – Palát (A), B. Point, T. Johnson – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette. Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald (A), Manning, Gudas – Giroux (C), Couturier, Konecny – M. Raffl, Filppula, Voráček – Weal, Patrick, Simmonds (A) – Lehterä, Laughton, Weise. Náhradníci:

Rozhodčí: Kevin Pollock, Garrett Rank – Andrew Smith, Scott Driscoll Počet diváků: 19 092

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Góly:

26:25 D. Ryan (E. Lindholm, Dahlbeck)

38:05 Aho Góly:

04:34 Dumoulin (Guentzel, Jarry) Sestavy:

C. Ward (Darling) – Pesce, Slavin, Faulk (A), Dahlbeck, T. van Riemsdyk, Hanifin – T. Teräväinen, J. Staal (C), Aho – E. Lindholm, V. Rask, Skinner (A) – Williams, D. Ryan, B. McGinn – Di Giuseppe, Nordström, Jooris. Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Hunwick, Dumoulin, Määttä, Corrado, Oleksiak, Cole – Hörnqvist (A), Crosby (C), Guentzel – Kessel, Malkin (A), Hagelin – Sheary, Sheahan, Simon – Reaves, Rowney, Kühnhackl. Náhradníci:

Rozhodčí: Chmielewski, Morton – Murray, Barton Počet diváků: 17 975

Minnesota Wild Minnesota Wild : Nashville Predators Nashville Predators 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Góly:

07:34 Mikael Granlund (Dumba)

11:09 Mikael Granlund (Spurgeon, Suter)

33:14 Dumba (Brodin, Cullen)

59:09 Mikael Granlund (E. Staal, M. Koivu) Góly:

10:16 P. K. Subban (Jemelin)

42:52 Turris (P. K. Subban, Josi) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Spurgeon, Suter (A), Dumba, Brodin, Prosser, Reilly – Mikael Granlund, M. Koivu (C), Zucker – Coyle, E. Staal (A), Ennis – Stewart, J. Eriksson Ek, Winnik – Z. Mitchell, Cullen, M. Foligno. Sestavy:

Rinne (Saros) – Ekholm, Josi (C), P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber, Irwin – Arvidsson, Johansen (A), Sissons – C. Smith, Turris, Fiala – Åberg, Järnkrok, F. Forsberg (A) – Watson, Bonino, Salomäki. Náhradníci:

Rozhodčí: Schlenker, Watson – Berg, Rody Počet diváků: 19 147

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : New York Islanders New York Islanders 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Góly:

02:32 Matthias (Lowry)

16:57 Wheeler (Connor, Laine)

43:01 Connor (Laine)

52:03 Lowry (Trouba, Wheeler) Góly:

34:46 Lee (Tavares, Jo. Bailey)

56:28 Lee (Pulock) Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Trouba, Morrissey, T. Myers (A), D. Kulikov, Poolman, Chiarot – Laine, Connor, Perreault – Ehlers, B. Tanev, Wheeler (C) – Little (A), Lowry, Copp – Armia, Hendricks, Matthias. Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy, Boychuk, Pelech, Mayfield, Hickey, D. Seidenberg, Pulock – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Ladd (A), Barzal, Eberle – Prince, B. Nelson, Beauvillier – Chimera, Cizikas, Clutterbuck (A). Náhradníci:

Rozhodčí: Jackson, Peel – Suchánek, Gibbons

Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Góly:

23:49 Janmark (Spezza, Honka)

55:10 Ja. Benn

57:39 Radulov (J. Klingberg, Lindell)

58:21 Radulov (Hamhuis, Ja. Benn) Góly:

43:26 Tarasenko

44:31 T. Thompson (Pietrangelo, Steen) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg, Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – D. Shore, Seguin, Ja. Benn (C) – Radulov (A), Spezza (A), Janmark – Pitlick, Faksa, Roussel – B. Ritchie, G. Smith, Elie. Sestavy:

Allen (42. – 51. C. Hutton) – Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Bortuzzo, Dunn – Tarasenko (A), B. Schenn, Barbašev – T. Thompson, Stastny, Steen (A) – Jaškin, Berglund, Sobotka – Thorburn, Brodziak, Upshall. Náhradníci:

Rozhodčí: Rooney, Nicholson – Daisy, Knorr Počet diváků: 18 532

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3P (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

11:24 MacKinnon (Landeskog)

30:29 Rantanen (MacKinnon, Zadorov)

44:34 Kerfoot (Zadorov, MacKinnon)

63:25 Compher (Girard, Söderberg) Góly:

14:55 M. Martin (Leivo, R. Polák)

34:04 R. Polák (Borgman, Marleau)

58:05 J. van Riemsdyk (Rielly, Gardiner) Sestavy:

Varlamov (J. Bernier) – E. Johnson (A), Zadorov, Barberio, Nemeth, A. Lindholm, Girard – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Kerfoot, Compher, Andrighetto – G. Bourque, Jost, C. Wilson – Comeau, Söderberg, Nieto. Sestavy:

Pickard (Andersen) – Hainsey (A), Rielly, Marinčin, Gardiner, R. Polák, Borgman – W. Nylander, Matthews, Hyman – Leivo (A), Komarov, Marleau – Marner (A), Bozak, J. van Riemsdyk – Co. Brown, D. Moore, M. Martin. Náhradníci:

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:4P (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1) Góly:

14:26 Puljujärvi (Nugent-Hopkins, Klefbom)

57:41 Nugent-Hopkins (Puljujärvi, Sekera)

59:06 Draisaitl (Nugent-Hopkins, Maroon) Góly:

19:05 Hartman (P. Kane, Schmaltz)

34:06 DeBrincat (Schmaltz, Keith)

48:28 Oesterle (Hinostroza)

60:50 P. Kane Sestavy:

Talbot (Brossoit) – Russell, Nurse, A. Larsson (A), Klefbom, Benning, Sekera – Puljujärvi, McDavid (C), Lucic (A) – Caggiula, Nugent-Hopkins, Maroon – R. Strome, Draisaitl, Khaira – Kassian, Letestu, Cammalleri. Sestavy:

J. Glass (A. Forsberg) – Oesterle, Keith (A), Seabrook (A), C. Murphy, Kempný, Franson – Hartman (C), J. Toews, Saad – P. Kane, Pánik, Schmaltz – DeBrincat, Hinostroza, Kämpf – Hayden, Wingels, Bouma. Náhradníci:

