Sobotka se trefil za St. Louis, Sedlák režíroval výhru Columbusu

V souboji předních týmů obou konferencí využilo výhody domácího ledu St. Louis a zvítězilo 3:2 po samostatných nájezdech nad New Jersey.

Bluesmani tak do nového roku vstoupili úspěšně, přestože v závěru prosince padli sedmkrát z deseti startů. Na Devils ale umí zahrát. Proti danému soupeři totiž slavili už podeváté za sebou. Osmou trefou sezony se na tom podílel i český útočník Vladimír Sobotka (16:36, 1+0, +1, 2 střely), jenž v 39. minutě upravoval průběžný stav na 2:1 díky jemné teči střely Tage Thompsona.

Hosty s Pavlem Zachou (13:50, -1) v sestavě však ve třetí třetině využitou přesilovkou vrátil do hry Taylor Hall. Stav 2:2 vydržel i po prodloužení a ke slovu tak přišly nájezdy, ve kterých dokázali skórovat pouze zástupci St. Louis - Brayden Schenn a Vladimir Tarasenko. Výhru slavil i druhý český útočník domácích Dmitrij Jaškin (7:23, +/-: 0), jenž po jednom zápase mezi náhradníky dostal šanci ve čtvrté formaci.

Jedním ze sedmi celků, který v úterním programu dokázal zvítězit na hostujícím ledě, byl i Columbus. Na těsném úspěchu 2:1 nad Dallasem měl zásadní podíl třetí útok hrající ve složení Oliever Bjorkstrand (2+0), Lukáš Sedlák (15:19, 0+2, +2), Matt Calvert (0+1).

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 39/46 (8+38)

2. Pastrňák (Boston) 38/35 (15+20)

3. Palát (Tampa) 39/24 (7+17)

4. Hertl (San Jose) 37/21 (9+12)

5. Faksa (Dallas) 40/20 (10+10)

6. Sobotka (St. Louis) 42/20 (8+12)

7. Vrána (Washington) 40/16 (10+6)

8. Krejčí (Boston) 20/16 (6+10)

9. Plekanec (Montreal) 40/16 (4+12)

10. Kaše (Anaheim) 27/15 (9+6)

Na góly diváci museli čekat až do třetí třetiny. Nejprve slavili domácí Stars, které po 44. vteřinách hry v daném dějství poslal do trháku Devin Shore. V 45. a 47. minutě se však za asistencí Sedláka dvakrát trefil Bjorkstrand a Blue Jackets otočili vývoj ve svůj prospěch.

Formace českého centra tak zazářila při absenci klíčových forvardů Cama Atkinsona, Alexe Wennberga či Brandona Dubinského. Za domácí pro změnu zranění nepustilo do akce Martina Hanzala, představil se tak jen Radek Faksa (18:34, +/-: 0).

Už v devátém startu za sebou dokázali bodovat hokejisté Bostonu. Hned sedmkrát v dané sérii to bylo navíc naplno za dva body. Naposledy se tak stalo v úterý při triumfu 5:1 na ledě Islanders.

Hosté byli střelecky aktivnější 38:26 a poprvé šli do vedení v 9. minutě zásluhou Dantona Heinena. Krátce na to sice vyrovnal Jordan Eberle, nic víc však New York po zbytek zápasu nepředvedl.

Ve druhé třetině Bruins vrátil vedení Patrice Bergeron a v závěrečném dějství přidalo pojistku trio zástupců Bostonu. Mezi úspěšné střelce proti slovenskému brankáři Jaroslavu Halákovi se zařadil i Brad Marchand, kterému asistoval David Pastrňák (12:40, 0+1, +2, 5 střel). Druhý český útočník vítězů David Krejčí (16:44, +/-: 0) tentokrát vyšel bodově naprázdno.

Vedoucí tým Východní konference i celé NHL, Tampa Bay, se v úterý zlepšil na průběžných 60 bodů po výhře 2:0 v Torontu. Gólman Andrej Vasilevskij na svou šestou nulu sezony (nejvíc ze všech gólmanů v soutěži) potřeboval 29 zákroků. Gólovou produkci obstarali ve druhé třetině útočníci Cedric Paquette a Alex Killorn. Český zástupce vítězů Ondřej Palát (18:34, +/-: 0, 4 střely) tentokrát nebodoval, obránce Andrej Šustr zůstal jen mezi náhradníky. Za domácí Maple Leafs byl u obou obdržených gólech na ledě zadák Roman Polák (16:07, -2).

Čtyři góly ze druhé třetiny rozhodly o výhře Pittsburghu 5:1 na ledě Philadelphie. Gólmana Briana Elliotta, kterého ve třetím dějství nahradil navrátilec z marodky Michal Neuvirth, překonali Phil Kessel, Ryan Reaves, Conor Sheary a Tom Kuhnhackl. U jediné trefy Flyers v podání Jordana Weala si asistenci připsal bek Radko Gudas (18:30, 0+1, +1, 3 střely). Nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček (18:42, -1, 3 střely) se v pennsylvánském derby neprosadil. Střídající Neuvirth čelil v závěrečné dvacetiminutovce 11 pokusům a lovil ze sítě jeden puk po využité přesilovce Jamie Oleksiaka. Jen mezi náhradníky Penguins zůstal z farmy znovu povolaný Dominik Simon.

Pozici nejlepšího střelce soutěže si dvěma zásahy vydobyl Alex Ovečkin z Washingtonu. V úterý vystřílel týmu dva body proti Carolině, když v 53. minutě vyrovnal na 4:4 a ve druhé minutě prodloužení se zlepšil již na 26. zásahů. Aktuálně již druhý nejlepší ligový střelec, další ruský forvard Nikita Kučerov z Tampy, zůstává po daném hracím dnu na 25. gólech. Výhru v zápase tak mohl oslavit i jediný český zástupce na ledě Jakub Vrána (15:17, -1, 1 střela).

Nedávný debakl 0:6 od Dallasu v prvním zápase v novém roce odčinili hokejisté San Jose, když dobyli vyprodanou arénu Bell Centre po výsledku 4:1. Hned dvěma góly se prezentoval útočník Timo Meier. Tomáš Hertl (18:13, +/-: 0, 2 střely) se do bodových statistik nezapsal, stejně jako zástupci Montrealu Tomáš Plekanec (16:29, -1, 2 střely) a Jakub Jeřábek (18:01, -2, 3 střely). Slavný kanadský klub tak nezabránil dalšímu prohloubení krize, když padl už popáté za sebou.

Nemoc opět nepustila do akce Radima Vrbatu, jehož Florida padla 1:5 v Minnesotě. V dresu Wild se dvěma góly blýskli útočníci Eric Staal a Matt Cullen. Ze stejných důvodů nenastoupil také Ondřej Kaše. Jeho Anaheim si ale i tak poradil a odvezl si dva body po triumfu 5:0 z Vancouveru. Vytáhl se zejména bezchybný gólman Ryan Miller, jenž proti bývalým spoluhráčům pochytal všech 31 střel a uhájil svou druhou nulu sezony - celkově 41. kariéry v NHL.

Výsledky:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

00:56 Henrique (H. Lindholm, Manson)

13:44 Rakell (Getzlaf, Cogliano)

25:00 Getzlaf (H. Lindholm, Manson)

40:20 Vermette (Getzlaf, Rakell)

47:21 D. Grant (Manson, N. Ritchie) Sestavy:

A. Nilsson (41. Markström) – Edler, Stecher, Del Zotto, Ch. Tanev, D. Pouliot, Gudbranson – D. Sedin, H. Sedin, Eriksson – Vanek, Gagner, Boeser – Goldobin, M. Granlund, B. Gaunce – Dowd, Chaput, Boucher. Sestavy:

R. Miller (Gibson) – H. Lindholm, Manson, Fowler, Bieksa, Montour, Holzer – Vermette, Getzlaf, Rakell – Cogliano, Kesler, Silfverberg – Henrique, Wagner, N. Ritchie – D. Grant, L. Shaw, Roy. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Joannette, McIsaac – Nansen, Berg Počet diváků: 18 865

Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Góly:

32:10 R. Smith (Schmidt, Tuch)

33:41 Theodore (Engelland, Tuch)

57:37 Marchessault (Perron, Haula) Góly:

Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Perron, Haula, Neal (A) – Leipsic, Eakin, Tuch – O. Lindberg, Bellemare (A), Nosek. Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis (A), Josi (C), Jemelin, P. K. Subban, Ekholm, Bitetto – Järnkrok, Johansen (A), Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – Hartnell, Bonino, Sissons – C. McLeod, F. Gaudreau, Watson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, L'Ecuyer – Wheler, Murchison Počet diváků: 18 171

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2P (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0) Góly:

27:44 MacKinnon (Rantanen)

31:31 Rantanen (MacKinnon, Zadorov)

64:50 E. Johnson (Rantanen) Góly:

40:47 Wheeler (Laine, Morrissey)

59:27 Wheeler (Ehlers, Laine) Sestavy:

Varlamov (35. J. Bernier) – Zadorov, E. Johnson (A), Nemeth, Barberio, Girard, A. Lindholm – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Greer, Kerfoot, Jakupov – Nieto, Söderberg, Comeau – C. Wilson, Jost, G. Bourque. Hlavní trenér: Jared Bednar. Sestavy:

Hellebuyck (S. Mason) – Morrissey, Trouba, D. Kulikov, T. Myers, Chiarot, Byfuglien (A) – Connor, Wheeler (C), Laine – Perreault, Little (A), Ehlers – Copp, Lowry, Armia – Matthias, Hendricks, Daňo. Hlavní trenér: Paul Maurice. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Justin StPierre, Francis Charron. Čároví: Tim Nowak, Vaughan Rody Počet diváků: 13058

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:5 (0:0, 0:1, 0:4) Góly:

Góly:

34:21 Andreoff (T. Mitchell, Fantenberg)

41:36 Gáborík (Toffoli, Lewis)

43:59 D. Brown (Kopitar, Martinez)

44:34 Kempe (Gáborík, Muzzin)

58:28 D. Brown (Kopitar, Pearson) Sestavy:

Talbot (Brossoit) – Russell, Nurse, A. Larsson, Klefbom, Davidson, Sekera, Auvitu – Puljujärvi (C), McDavid, Maroon – Caggiula, Draisaitl, Cammalleri – R. Strome (A), Nugent-Hopkins (A), Lucic – Slepyšev, Letestu. Sestavy:

Quick (Kuemper) – Doughty, Muzzin, Martinez, MacDermid, Gravel, Forbort, Fantenberg – D. Brown (C), Kopitar, Pearson – Toffoli, Kempe, Gáborík – Lewis, N. Shore, Clifford – J. Jokinen, T. Mitchell, Iafallo – Andreoff. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: McCauley, Meier – Gibbons, Cormier Počet diváků: 18437

Dallas Stars Dallas Stars : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Góly:

40:44 Bishop (J. Klingberg, Seguin) Góly:

44:54 Bjorkstrand (Calvert, Sedlák)

46:12 Bjorkstrand (S. Jones, Sedlák) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg (A), Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – D. Shore (A), Seguin (C), Ja. Benn – Radulov, Spezza, Janmark – Pitlick, Faksa, Roussel – B. Ritchie, Dickinson, G. Smith. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones (A), Werenski, Harrington, J. Johnson (A), G. Carlsson, Nutivaara, D. Savard (C) – N. Foligno, Dubois, Panarin – J. Anderson, Jenner, Milano – Bjorkstrand, Sedlák, Calvert – Hännikäinen, Schroeder, Motte. Náhradníci:

Náhradníci:



Minnesota Wild Minnesota Wild : Florida Panthers Florida Panthers 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Góly:

14:21 Cullen (Spurgeon, Winnik)

21:56 Cullen (M. Foligno, Olofsson)

34:31 E. Staal (Spurgeon, Ennis)

37:10 E. Staal (Ennis, Zucker)

56:55 Coyle (Spurgeon) Góly:

43:40 Huberdeau (Trocheck, Barkov) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Dumba, Olofsson, Prosser – Parise (A), Coyle, Stewart – J. Eriksson Ek, M. Koivu (C), Mikael Granlund – Zucker, E. Staal, Ennis – M. Foligno, Cullen, Winnik. Sestavy:

Reimer (41. Säteri) – Yandle, Ekblad (A), Matheson, Pysyk, Weegar, Petrovic – Huberdeau, Barkov, Bjugstad – Dadonov, Trocheck (A), Malgin – J. McGinn, McCann, Brickley – Haley, MacKenzie (C), Sceviour. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rooney, Walsh – Mach, Knorr

St. Louis Blues St. Louis Blues : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

12:47 Tarasenko (Upshall)

38:08 Sobotka (T. Thompson, Stastny)

B. Schenn Góly:

32:36 Hischier (Vatanen, Bratt)

41:17 Hall (Palmieri, Butcher) Sestavy:

C. Hutton (Allen) – Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Edmundson, Bortuzzo, Gunnarsson – T. Thompson, Stastny, Sobotka – Tarasenko (A), B. Schenn, Upshall – Steen (A), Brodziak, Berglund – Pääjärvi, Barbašev, Jaškin. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – Vatanen, J. Moore, Santini, A. Greene (C), Lovejoy, Butcher – Bratt, Hischier, Hall (A) – Palmieri, Zajac (A), Ma. Johansson – Noesen, Zacha, Wood – Gibbons, Boyle, Coleman. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Morton, Nicholson – Daisy, MacPherson Počet diváků: 18 324

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Góly:

36:07 A. Shaw (Pacioretty, Galchenyuk) Góly:

12:57 J. Thornton (Braun, Vlasic)

31:27 Vlasic (Bødker, Labanc)

39:50 Meier (Labanc, Tierney)

41:13 Meier (Pavelski, Burns) Sestavy:

Price (Niemi) – Jo. Benn, Petry, Morrow, Jeřábek, Alzner, Schlemko – Pacioretty (C), Danault, Hudon – Galchenyuk, Drouin, Lehkonen – Byron, Plekanec, Gallagher – Deslauriers, A. Shaw, Carr. Sestavy:

Dell (M. Jones) – Dillon, Burns, Vlasic, Braun, J. Ryan, DeMelo – Meier, J. Thornton, Pavelski (C) – Hertl, Couture, Donskoi – Bødker, Tierney, Labanc – Sörensen, J. Ward, M. Karlsson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rank, Pochmara – Miller, Amell Počet diváků: 21 302

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Washington Capitals Washington Capitals 4:5P (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1) Góly:

05:21 V. Rask

31:15 V. Rask (Williams, Skinner)

45:40 E. Lindholm (D. Ryan)

47:04 T. Teräväinen (Aho) Góly:

06:39 Chiasson (Stephenson)

12:53 Smith-Pelly (Beagle, Orpik)

28:48 Orlov (Chorney)

52:45 Ovečkin (Bäckström)

61:57 Ovečkin (Bäckström) Sestavy:

C. Ward (Darling) – Pesce, Slavin, Faulk (C), H. Fleury, T. van Riemsdyk, Hanifin – T. Teräväinen, J. Staal (A), Aho – E. Lindholm, D. Ryan, B. McGinn – Di Giuseppe, Wallmark, Skinner (A) – Williams, V. Rask, Nordström. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Chorney, Orlov, Carlson, Djoos, Bowey, Orpik (A) – Smith-Pelly, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – T. Wilson, Eller, Connolly – Chiasson, Beagle, Stephenson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, Peel – Gibbs, Murphy Počet diváků: 11989

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Góly:

Góly:

32:00 Paquette (Kunitz)

36:54 Killorn (Sergačjov, Gourde) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Rielly (A), Hainsey, Gardiner, C. Carrick, Borgman, R. Polák – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau, Kadri, Komarov (A) – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Marner – M. Martin, F. Gauthier, Co. Brown. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn (A), Girardi – Naměstnikov, Stamkos (C), Kučerov – Palát (A), B. Point, T. Johnson – Killorn, Gourde, Conacher – Kunitz, Paquette, J.T. Brown. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kevin Pollock, Graham Skilliter – David Brisebois, Scott Cherrey Počet diváků: 19 344

New York Islanders New York Islanders : Boston Bruins Boston Bruins 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Góly:

09:30 Eberle Góly:

08:17 Heinen (Riley Nash)

28:28 Bergeron (Marchand, Heinen)

49:04 Marchand (Pastrňák)

55:02 Schaller (Kuraly, McAvoy)

57:47 Acciari (Schaller, K. Miller) Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy, Pelech, Hickey, Pulock, Aho, Mayfield – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Ladd (A), Barzal, Eberle – Prince, B. Nelson, Fritz – Chimera, Cizikas, Clutterbuck (A). Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Chára (C), McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, K. Miller – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí, Spooner – Heinen, Riley Nash, Backes (A) – Schaller, Kuraly, Acciari. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O’Rourke, Watson – Nagy, Kovachik