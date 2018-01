Pastrňák se blýskl třemi body, Hejdukův dres slavnostně vyřadili

Boston rozhodl už v první třetině, v níž nasázel Carolině pět branek. Pastrňák, s 16 zásahy nejlepší český střelec soutěže, zvyšoval v desáté minutě na 3:1 v přesilové hře ranou z levého kruhu do poloodkryté branky. Havířovský rodák si poté v prostřední části připsal ještě dvě přihrávky u gólů Bergerona, který podruhé v kariéře zaznamenal pět bodů v utkání. Asistencí u čtvrté branky podpořil triumf Bruins také David Krejčí.

Bergeron je šestnáctým hráčem v klubové historii, který dal v jednom zápase čtyři branky a prvním od roku 1998. „Byl to jeden z těch večerů, kdy máte pocit, že vám spadne do branky všechno. Ale taky se mi dařilo uvolňovat v gólových pozicích a skvěle mě nacházel Brad (Marchand). Vytvářel šance, které jsem proměňoval,“ řekl Bergeron, jemuž u všech gólů Marchand asistoval.

Jednačtyřicetiletý Hejduk spojil celou kariéru s Coloradem, s nímž získal v roce 2001 Stanleyův pohár. Za Avalanche odehrál 1020 utkání s bilancí 375 branek a 430 přihrávek. Z českých hráčů vstřelili více gólů a posbírali více bodů v NHL jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. V sezoně 2002/03 získal i trofej pro nejlepšího střelce, když dal 50 branek.

„Odehrál jsem zde čtrnáct sezon a užil jsem si každou sekundu. Nic z toho, co jsem dokázal, by nebylo možné bez mých spoluhráčů. Měl jsem štěstí, že jsem nastupoval s některými nejlepšími hráči naší generace a dokonce i celé historie,“ řekl Hejduk divákům v Pepsi Centru a ve svém projevu vyzdvihl i to, že pro něho bylo obrovskou poctu vést tým v sezoně 2011/12 jako kapitán.

Na ledě ho během slavnostního ceremoniálu doprovázela žena Zlata a jejich dvojčata Marek s Davidem. Společně sledovali, jak Hejdukův dres s číslem 23 míří vzhůru jako šestý v klubové historii Colorada mezi Petera Forsberga a Patricka Roye.

Slavnostní večer se podle trenéra Avalanche Jareda Bednara podepsal na výkonu celého týmu. „Bylo úžasné si připomenout něco z klubové historie. Hráči si to užívali, na tribunách vládla mezi fanoušky už před úvodním vhazováním bouřlivá atmosféra. Vtáhlo to všechny do zápasu a mužstvo hrálo s obrovskou chutí, soustředěně a celou událost korunovalo krásným vítězstvím,“ řekl kouč.

Colorado vyhrálo popáté za sebou a na prodloužení série se podílel dvěma góly Carl Söderberg. Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen zaznamenali shodně gól a dvě přihrávky. „Byl to zápas s nádechem play off. Fanoušci byli napumpovaní, hráli jsme proti diviznímu rivalovi a výsledek ukazuje, jak moc si teď věříme,“ podotkl Rantanen. Avalanche má v polovině základní části 47 bodů, jen o jeden méně, než nasbíral za celou uplynulou sezonu.

V 41. zápase sezony si hokejový útočník Jakub Voráček připsal shodně 41. asistenci, nejvyšší součet ze všech hráčů NHL, a podílel se tak na triumfu Philadelphie 6:3 nad St. Louis.

Philadelphia po čtvrtečním úspěchu 6:4 nad Islanders potěšila své fanoušky dalším šestigólovým výsledkem 6:3 nad St. Louis. V obou případech se prosadil suverénně nejproduktivnější Čech v NHL Jakub Voráček. Proti New Yorku přihrál na dva a proti Blues na jednu branku, když v 29. minutě vysunul do šance Jordana Weala, a s 41. asistencemi tak nemá v lize konkurenci.

Společně s Voráčkem (19:44, 0+1, +1, 3 střely) výhru slavil i obránce Radko Gudas (17:58, +1, 3 střely). Gólman Michal Neuvirth jen kryl záda Brianu Elliottovi (28 zákroků proti 31 střelám), za hosty se neprosadili útočníci Vladimír Sobotka (17:40, +/-: 0, 2 střely) s Dmitrijem Jaškinem (10:29, -1, 1 střela).

Calgary i bez zraněných českých útočníků Jágra a Michaela Frolíka udolalo Anaheim 3:2. Kanadský tým sice přišel v poslední třetině o dvoubrankový náskok, ale výhru mu zařídil Dougie Hamilton v čase 59:44. V sestavě poražených scházel kvůli nemoci Ondřej Kaše.

Výsledky:

Dallas Stars Dallas Stars : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Góly:

10:20 Radulov (Seguin, J. Klingberg)

12:54 Ja. Benn (Radulov)

16:32 Seguin (Radulov, J. Klingberg)

24:27 B. Ritchie (Janmark)

50:04 J. Klingberg (Seguin, Janmark) Góly:

42:04 Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – Lindell, J. Klingberg (A), Hamhuis, Pateryn, Methot, Johns – Ja. Benn (C), Seguin (A), B. Ritchie – Janmark, Spezza, Radulov – Roussel, Faksa, Pitlick – Elie, Hanzal, D. Shore. Sestavy:

Talbot (25. Montoya) – Nurse, A. Larsson, Sekera, Russell, Klefbom, Benning – Lucic (A), McDavid (C), Puljujärvi – Slepyšev, Nugent-Hopkins (A), R. Strome – Khaira, Draisaitl, Caggiula – Cammalleri, Letestu, Kassian. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Wes McCauley, TJ Luxmore – Kiel Murchison, Brian Murphy Počet diváků: 18 532

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : St. Louis Blues St. Louis Blues 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) Góly:

02:15 Laughton

06:42 Giroux (Provorov)

28:32 Weal (Voráček)

31:45 Couturier (Giroux, Konecny)

51:18 Simmonds (Gostisbehere, Giroux)

59:45 Couturier (MacDonald) Góly:

34:56 Barbašev (Stastny, Tarasenko)

40:12 Stastny (Tarasenko, Barbašev)

55:29 Parayko Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier (C), Konecny – M. Raffl, Filppula (A), Voráček – Weal, Patrick, Simmonds (A) – Goulbourne, Laughton, Lehterä. Sestavy:

Allen (C. Hutton) – Bouwmeester, Pietrangelo (C), Edmundson, Parayko, Gunnarsson, Bortuzzo – T. Thompson (A), Stastny, Sobotka – Tarasenko, B. Schenn, Upshall – Steen, Brodziak, Berglund (A) – Pääjärvi, Barbašev, Jaškin. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rehman, Joannette – Shewchyk, Brisebois

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Minnesota Wild Minnesota Wild 7:2 (2:1, 2:1, 3:0) Góly:

07:38 G. Bourque (C. Wilson, Jost)

18:16 Nemeth (MacKinnon, Rantanen)

28:03 Söderberg (Kerfoot)

36:19 Rantanen (Landeskog, MacKinnon)

45:13 Söderberg (Jakupov, Kerfoot)

47:17 MacKinnon (Girard, Rantanen)

57:46 Jost (C. Wilson) Góly:

19:27 E. Staal (Brodin, Zucker)

39:22 E. Staal (Zucker, Suter) Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – E. Johnson (A), Zadorov, Barberio, Nemeth (A), A. Lindholm (C), Girard – Rantanen, MacKinnon, Landeskog – Jakupov, Kerfoot, Greer – Comeau, Söderberg, Nieto – G. Bourque, Jost, C. Wilson. Sestavy:

Dubnyk (48. Stalock) – Spurgeon, Suter (A), Dumba, Brodin, Prosser, Olofsson – Ennis, E. Staal, Zucker (C) – Mikael Granlund, M. Koivu, Niederreiter – Parise (A), Coyle, J. Eriksson Ek – Winnik, Cullen, M. Foligno. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Peel, Skilliter – Gibbons, Mach Počet diváků: 18046

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Nashville Predators Nashville Predators 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Góly:

26:43 Kempe

43:56 Lewis (Iafallo, N. Shore)

48:24 Toffoli (Pearson, Kopitar) Góly:

15:08 Josi (Turris, P. K. Subban)

31:53 Hartnell (Johansen, Jemelin)

36:49 Watson (P. K. Subban, Salomäki)

45:05 Watson (Ellis, Järnkrok) Sestavy:

Quick (Kuemper) – Doughty (A), Forbort, Martinez, MacDermid, Folin, Gravel – D. Brown, Kopitar (C), Pearson – Toffoli, Kempe, Gáborík – Lewis, N. Shore, Clifford – Brodzinski, T. Mitchell, Iafallo. Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis (A), Josi (C), P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Jemelin – Arvidsson, Johansen (A), Åberg – C. Smith, Turris, Fiala – Sissons, Bonino, Hartnell – Watson, Järnkrok, Salomäki. Náhradníci:

Náhradníci:



Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) Góly:

07:51 Ferland (J. Gaudreau)

08:35 Giordano (Backlund, Tkachuk)

59:44 D. Hamilton (Ferland, Monahan) Góly:

42:56 Silfverberg

46:50 Getzlaf (H. Lindholm, Manson) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – D. Hamilton, Giordano, Hamonic, Brodie, Stone, Kulak – Ferland, Monahan, J. Gaudreau – Brouwer, Backlund, Tkachuk – Hathaway, Jankowski, S. Bennett – Lazar, Stajan, Mangiapane. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Manson, H. Lindholm, Bieksa, Fowler, Montour, Beauchemin – Rakell, Getzlaf, Vermette – Silfverberg, Kesler, Cogliano – Perry, Henrique, N. Ritchie – L. Shaw, D. Grant, Wagner. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kowal, St. Pierre – Wheler, Amell Počet diváků: 19 258

Arizona Coyotes : New York Rangers New York Rangers 1:2N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

10:50 Duclair (Stepan, Dvorak) Góly:

25:11 Vesey

Zibanejad Sestavy:

Raanta (Wedgewood) – Demers, Ekman-Larsson (A), Goligoski (A), Chychrun, L. Schenn, Connauton – Rieder, Stepan (A), Perlini – Fischer, Domi, Keller – Duclair, Dvorak, Archibald – Richardson, Cousins, Martinook. Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – Holden, McDonagh (C), Shattenkirk, Br. Smith, Skjei, M. Staal (A) – Bučněvič, Zibanejad, J. T. Miller – Fast, K. Hayes, Grabner – Rick Nash (A), Desharnais, Vesey – Nieves, Carey, Lettieri. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, Pollock – Racicot, Gawryletz Počet diváků: 13 420

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:2N (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

48:23 Matthews (Hyman, W. Nylander)

52:37 Bozak (Rielly, Dermott)

Bozak Góly:

22:59 Boeser (Vanek)

46:34 Gagner (D. Sedin, H. Sedin) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Rielly (A), Hainsey, Gardiner, C. Carrick, Dermott, R. Polák – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau, Kadri, Komarov (A) – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Marner – M. Martin, F. Gauthier, Co. Brown. Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Stecher, Del Zotto, Ch. Tanev (A), D. Pouliot, Gudbranson – D. Sedin (A), H. Sedin (C), Goldobin – Vanek, Gagner, Boeser – M. Granlund, Dowd, Eriksson – B. Gaunce, Chaput, Virtanen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, Hanson – Smith, Miller

Ottawa Senators Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) Góly:

04:48 Dzingel (Mark Stone)

05:51 Duchene (B. Ryan)

17:04 Z. Smith (E. Karlsson, Oduya)

50:44 Mark Stone (Brassard, Chabot)

54:57 Pageau (E. Karlsson)

57:08 Dzingel (E. Karlsson, Mark Stone) Góly:

20:26 Hedman

21:41 Koekkoek (Kučerov, Killorn)

35:57 Gourde (Sergačjov, T. Johnson) Sestavy:

C. Anderson (Condon) – E. Karlsson (C), Chabot, Phaneuf (A), Ceci, Oduya, Harpur – B. Ryan, Duchene, Hoffman – Mark Stone (A), Brassard, Dzingel – Z. Smith, Pageau, Dumont – Burrows, White, Pyatt. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Dotchin, Hedman, Strålman, Sergačjov, Girardi, Koekkoek – Kučerov, Stamkos (C), Naměstnikov – T. Johnson, B. Point, Palát (A) – Conacher, Gourde, Killorn – Callahan (A), Paquette, Kunitz. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Sutherland, McIsaac – Barton, Nansen Počet diváků: 16247