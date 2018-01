Uzdravený Vrbata se připomněl gólem, Češi bodovali u kanonády Chicaga

Sérii venkovních zápasů, ve které dosud sbírali jen samé porážky, hokejisté Floridy v úterý zakončili na ledě St. Louis a po třech nezdarech se konečně mohli radovat. Na triumfu 7:4 se jedním gólem podílel i Radim Vrbata (11:49, 1+0, +1, 3 střely).

Zkušený český útočník, jenž se vrátil do akce po pěti vynechaných startech vinou nemoci, své páté gólové střely sezony dosáhl v 33. minutě po přihrávce Connora Brickleyho zpoza brány. Stav byl v danou chvíli vyrovnaný 3:3 a na Vrbatu, jenž operoval na křídle druhého útoku, ještě před druhým odchodem do kabin navázali Jonathan Huberdeau a Vincent Trocheck.

Ve třetí třetině pak stvrdil trhák Panthers gólem z oslabení Colton Sceviour. V 58. minutě sice za asistence Vladimíra Sobotky (15:01, 0+1, +1, 2 střely) snížil Tage Thompson, krátce na to ale do prázdné brány svou druhou brankou večera definitivně rozhodl produktivní Trocheck.

Druhý český útočník z kádru Blues, kteří padli potřetí v řadě a postupně ztrácí kontakt s elitními celky Západní konference, Dmitrij Jaškin kvůli blíže nespecifikovanému zranění v sestavě nefiguroval.

Hlavními hvězdami u kanonády Chicaga 8:2 z ledu Ottawy byly tradiční opory celku, útočníci Patrick Kane (1+4) s Jonathanem Toewsem (2+0). Do bodových statistik se však zapsali i všichni tři čeští zástupci v sestavě Blackhawks.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 42/51 (8+43)

2. Pastrňák (Boston) 40/39 (17+22)

3. Palát (Tampa) 43/27 (7+20)

4. Hertl (San Jose) 40/23 (11+12)

5. Sobotka (St. Louis) 46/22 (8+14)

6. Faksa (Dallas) 42/20 (10+10)

7. Krejčí (Boston) 22/17 (6+11)

8. Vrána (Washington) 42/16 (10+6)

9. Rutta (Chicago) 35/16 (4+12)

10. Plekanec (Montreal) 42/16 (4+12)

Obránce Michal Kempný (17:16, 0+1, +2, 1 střela) asistoval u otevírací trefy utkání, kterou v závěru první třetiny obstaral slovenský útočník Richard Pánik.

V divoké druhé dvacetiminutovce, kterou hosté vyhráli 5:2, se v přesilovce svou čtvrtou trefou nováčkovské sezony blýskl bek Jan Rutta a do statistik přibylo i jméno útočníka Davida Kämpfa. Druhý český novic Chicaga pro změnu přihrával na branku parťákovi Patricku Sharpovi.

„V první třetině jsme ještě hráli podle našich představ, ve druhé části jsme jim ale dovolili až příliš. A nastupovat do třetí třetiny za stavu 2:6 bylo těžké. Navíc měli další přesilovky a i díky nim přidali ještě dva góly,“ hodnotil debakl kapitán Ottawy Erik Karlsson.

Post elitního celku Východní konference i celé NHL si další výhrou upevnila Tampa Bay. Naposledy na domácím ledě proti Carolině však uhrála jen těsný výsledek 5:4, pod kterým se hattrickem nejvíce podepsal útočník Tyler Johnson.

Prosadil se i český útočník Lightning Ondřej Palát (15:34, 0+1, +1), jenž ve třetí třetině figuroval u branky obránce Jaka Dotchina. V sestavě vítězů figuroval i obránce Andrej Šustr (13:08, +/-: 0, 1 střela). Naopak zkušený Dan Girardi do zápasu nezasáhl poté, co je stále mimo hru po zásahu pukem do hlavy z nedělní partie proti Detroitu. Svou vyhlášenou tvrdou střelou jej poslal na marodku Martin Frk.

Domácí výhru si v úterý připsal i v pořadí druhý celek tabulky Východní konference - Washington. Výsledek 3:1 nad Vancouverem zařídili John Carlson, Lars Eller a Jevgenij Kuzněcov. S šesti střeleckými pokusy platil mezi nejaktivnější hráče Capitals i 21letý český mladík Jakub Vrána (12:27, +1, 6 střel). Na zápis do statistik však čeká už sedmý zápas za sebou.

Už čtvrtou výhru v řadě urvali hokejisté Calgary, kterým vinou zranění chybí čeští útočníci Michael Frolík a Jaromír Jágr. Naposledy po výsledku 3:2 z prodloužení dobyli led Minnesoty. U všech branek Flames, včetně vítězné z prodloužení od obránce Dougieho Hamiltona, asistoval produktivní útočník Johnny Gaudreau. Gólman Mike Smith, kterému ze střídačky kryl záda David Rittich, pochytal 33 z 35 střel Wild.

Výsledky:

Nashville Predators Nashville Predators : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Góly:

08:26 C. Smith (Arvidsson, P. K. Subban)

15:31 Arvidsson (Josi, Johansen) Góly:

20:45 McDavid (Benning, Draisaitl) Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis, Josi, P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Jemelin – Arvidsson, Johansen, Åberg – C. Smith, Turris, Fiala – Sissons, Bonino, Hartnell – Watson, Järnkrok, Salomäki. Sestavy:

Talbot (Montoya) – Nurse, A. Larsson, Klefbom, Russell, Sekera, Benning – Maroon, McDavid, Draisaitl – Lucic, Nugent-Hopkins, Puljujärvi – Khaira, R. Strome, Cammalleri – Caggiula, Letestu, Kassian. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: St. Laurent, Charron – Alphonso, Cherrey

Minnesota Wild Minnesota Wild : Calgary Flames Calgary Flames 2:3P (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1) Góly:

47:16 Mikael Granlund (M. Koivu, Suter)

52:13 Spurgeon (Suter, Mikael Granlund) Góly:

06:00 Ferland (Monahan, J. Gaudreau)

39:09 Monahan (Ferland, J. Gaudreau)

62:39 D. Hamilton (J. Gaudreau, Giordano) Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Spurgeon, Suter (A), Dumba, Brodin, Prosser, Reilly – Mikael Granlund, M. Koivu (C), Stewart – Parise (A), Coyle, J. Eriksson Ek – Ennis, E. Staal, Zucker – Winnik, Cullen, M. Foligno. Sestavy:

M. Smith (Rittich) – D. Hamilton, Giordano (C), Hamonic, Brodie, Stone, Kulak – Ferland, Monahan (A), J. Gaudreau – Brouwer (A), Backlund, Tkachuk – Hathaway, Jankowski, S. Bennett – Mangiapane, Stajan, Lazar. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O ́Rourke, Hebert – Mach, Smith

St. Louis Blues St. Louis Blues : Florida Panthers Florida Panthers 4:7 (2:2, 1:3, 1:2) Góly:

00:48 Stastny (Edmundson, Barbašev)

08:05 Parayko (Tarasenko, B. Schenn)

24:15 Tarasenko (Barbašev, Stastny)

57:19 T. Thompson (Sobotka, Pietrangelo) Góly:

09:14 Ekblad (Yandle, Malgin)

16:57 Barkov (Huberdeau, Dadonov)

32:23 Vrbata (Brickley, Trocheck)

35:55 Huberdeau (Barkov)

36:38 Trocheck (Matheson)

53:02 Sceviour (MacKenzie)

57:56 Trocheck (Huberdeau, Barkov) Sestavy:

Allen (37. C. Hutton) – Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Edmundson, Bortuzzo, Gunnarsson – Tarasenko (A), Stastny, Barbašev – T. Thompson, B. Schenn, Sobotka – Steen (A), Brodziak, Berglund – Pääjärvi, Sundqvist, Upshall. Sestavy:

Reimer (Säteri) – Ekblad (A), Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, Weegar – Dadonov, Barkov, Huberdeau – Vrbata, Trocheck (A), Brickley – Bjugstad, Malgin, Sceviour – Haley, MacKenzie (C), J. McGinn. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brenk, Lee – Galloway, Knorr Počet diváků: 18783

Ottawa Senators Ottawa Senators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:8 (0:1, 2:5, 0:2) Góly:

30:35 Mark Stone

36:39 Brassard (Mark Stone, Ceci) Góly:

18:51 Pánik (Kempný, C. Murphy)

25:14 Sharp (P. Kane, Kämpf)

28:15 Schmaltz (Oesterle, P. Kane)

29:53 J. Toews (Oesterle, Keith)

37:33 Schmaltz (Sharp, P. Kane)

39:07 Rutta (P. Kane, A. Forsberg)

43:24 J. Toews (Hinostroza)

50:01 P. Kane (Keith, Schmaltz) Sestavy:

C. Anderson (30. Condon) – Chabot, E. Karlsson (C), Phaneuf (A), Ceci, Harpur, Claesson – Hoffman, Duchene, B. Ryan – Dzingel, Brassard, Mark Stone (A) – Dumont, Pageau, Z. Smith – Pyatt, White, Burrows. Sestavy:

A. Forsberg (J. Glass) – Keith (A), Oesterle, C. Murphy, Kempný, Franson, Rutta – Saad, J. Toews (C), Hinostroza – Hartman, Schmaltz, P. Kane (A) – Sharp, Kämpf, DeBrincat – Bouma, Wingels, Pánik. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jackson, Furlatt – Gawryletz, Cormier Počet diváků: 14 007

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) Góly:

10:02 Hedman (Kučerov, Stamkos)

16:26 T. Johnson (Strålman, B. Point)

21:58 T. Johnson (Dotchin, B. Point)

49:27 Dotchin (B. Point, Palát)

54:54 T. Johnson (Hedman) Góly:

03:23 B. McGinn (Williams, Slavin)

12:10 Aho

30:36 Faulk (T. Teräväinen, J. Staal)

58:42 E. Lindholm (Faulk, T. Teräväinen) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn, Šustr – Kunitz, Stamkos (C), Kučerov – Palát, B. Point, T. Johnson – Killorn, Naměstnikov, Gourde – J.T. Brown, Paquette, Callahan (A). Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, T. van Riemsdyk, Dahlbeck, Faulk (A), Hanifin, Pesce – Aho, J. Staal (C), T. Teräväinen – B. McGinn, V. Rask, Williams – Skinner (A), D. Ryan, E. Lindholm – Nordström, Krüger, Jooris. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Gord Dwyer, Kyle Rehman – Matt MacPherson, Jonny Murray Počet diváků: 19 092

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:7 (1:2, 1:3, 2:2) Góly:

14:51 Eichel (Okposo, R. O'Reilly)

38:42 R. O'Reilly (Eichel, Okposo)

48:31 Pominville (Scandella, R. O'Reilly)

54:53 Eichel (Okposo, Ristolainen) Góly:

06:43 Laine (Wheeler, Connor)

15:40 Byfuglien (Perreault, Enström)

21:26 Ehlers (Perreault, Morrissey)

32:49 Connor (Wheeler, Trouba)

35:42 Ehlers (T. Myers, Little)

47:08 Connor (Trouba)

58:55 Armia (Copp) Sestavy:

Lehner (22. Ch. Johnson) – Scandella, Ristolainen, Beaulieu, Bogosian, McCabe, Guhle – Girgensons, Eichel, Okposo – E. Kane, R. O'Reilly, Pominville – S. Wilson, Rodrigues, S. Reinhart – Jo. Larsson, Josefson, Nolan. Sestavy:

S. Mason (Hellebuyck) – Morrissey, Trouba, D. Kulikov, T. Myers, Enström, Byfuglien – Connor, Wheeler, Laine – Perreault, Little, Ehlers – Copp, Roslovic, Armia – Matthias, Hendricks, Daňo. Náhradníci:

Náhradníci: