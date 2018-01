Rozjeté Calgary uspělo na ledě lídra NHL, Palát jednou asistoval

„Je to velké povzbuzení našeho sebevědomí a navíc jsme prodloužili i vítěznou sérii,“ komentoval čtvrteční triumf 5:1 na ledě ligového lídra z Tampy gólman Calgary Mike Smith, jenž byl s 33 zákroky vyhlášen třetí hvězdou večera před produktivními útočníky Johnny Gaudreauem a Markem Jankowskim (oba 1+1).

Brankářská jednička kanadského celku, které kryje záda český nováček David Rittich, byla u všech pěti navazujících triumfů (4:3PP nad Chicagem, 4:3 nad Los Angeles, 3:2 nad Anaheimem, 3:2PP nad Minnesotou a naposledy 5:1 nad Tampou).

Hosty poslal proti favoritovi do trháku už po 29 vteřinách hry Micheal Ferland. Lightning se podařilo srovnat pro změnu po pár vteřinách hry ve druhé dvacetiminutovce. U branky Braydena Pointa asistoval i český útočník Ondřej Palát (17:00, 0+1, +/-: 0, 5 střel). To bylo ovšem z jejich strany v zápase vše. Zpět na stranu Flames se skóre posunulo těsně před druhým odchodem do kabin, kdy slavili góly Gaudreau a v přesilovce Sam Bennett.

Ve třetím dějství pak náskok ještě potvrdili Jankowski a Matthew Tkachuk. Kromě zmiňovaného Paláta za domácí nastoupil i obránce Andrej Šustr (18:07, -2, 2 střely). V dresu Calgary se už v šestém zápase za sebou nepředstavil Michael Frolík, jenž je na marodce se zlomenou čelistí. Se zdravotními potíži rovněž potýkající se veterán Jaromír Jágr pro změnu chyběl počtvrté a není tajemstvím, že v klubu nejspíš brzy skončí.

Neúspěchem favorita skončil i souboj Washingtonu s Carolinou. Pátý celek Metropolitní divize dobyl led lídra výsledkem 3:1, o kterém rozhodly dvě trefy ze třetí třetiny. V 51. minutě zařídil rozdílový gól Victor Rask a v 59. minutě výsledek do prázdné brány pojistil Sebastian Aho.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 42/51 (8+43)

2. Pastrňák (Boston) 40/39 (17+22)

3. Palát (Tampa) 44/28 (7+21)

4. Hertl (San Jose) 40/23 (11+12)

5. Sobotka (St. Louis) 46/22 (8+14)

6. Faksa (Dallas) 42/20 (10+10)

7. Krejčí (Boston) 22/17 (6+11)

8. Vrána (Washington) 43/16 (10+6)

9. Rutta (Chicago) 36/16 (4+12)

10. Plekanec (Montreal) 42/16 (4+12)

O jediný gól Capital se postaral v 37. minutě útočník Lars Eller. S pěti střeleckými pokusy byl nejaktivnějším zakončovatelem domácích kapitán Alex Ovečkin. Do statistik si však ve čtvrtek zapsal jen tři záporné zápisky do tabulky +/-. Jediný český zástupce v utkání, útočník domácích Jakub Vrána (18:01, +/-: 0, 1 střela), čeká na bodový zápis už osm posledních startů.

Carolina tak oslavila cennou výhru v den, kdy změnila majitele. Novým vlastníkem organizace je Tom Dundon z Dallasu, jenž v Raleigh dojednal obchod s ligovým komisionářem Gary Bettmanem a předchozím majoritním majitelem Peterem Karmanosem.

Při zkáze favoritů jako jediní slavili ve čtvrtek výhru na domácím ledě v tabulce Východní konference beznadějně poslední hokejisté Buffala. Po předchozích pěti porážkách tentokrát uspěli 3:1 nad Columbusem.

V pořadí jedenáctou výhru z 44. startů Sabres zařídili útočníci Benoit Pouliot, Kyle Okposo a Jack Eichel. Jediným střelcem Blue Jackets byl ruský forvard Artěmij Panarin. Český zástupce v kádru hostů, Lukáš Sedlák (11:39, -1, 2 střely), v utkání nebodoval.

První hvězdou byl zvolen z farmy povolaný gólman Buffala Linus Ullmark, jenž ve svém letošním druhém startu v soutěži pochytal 44 střel.

Výsledky:

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Calgary Flames Calgary Flames 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) Góly:

20:31 B. Point (T. Johnson, Palát) Góly:

00:29 Ferland (Monahan, J. Gaudreau)

36:48 J. Gaudreau (Ferland, D. Hamilton)

38:43 S. Bennett (Brodie, Jankowski)

42:19 Jankowski (Hathaway)

48:34 Tkachuk (Brouwer) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn, Šustr – Kunitz, Stamkos (C), Kučerov – Palát, B. Point, T. Johnson – Gourde, Naměstnikov, Killorn – J.T. Brown, Paquette, Callahan (A). Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano (C), D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan (A), Ferland – Tkachuk, Backlund, Brouwer (A) – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – Lazar, Stajan, Mangiapane. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Ghislain Hebert, Dean Morton – Matt MacPherson, Pierre Racicot Počet diváků: 19 092

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Góly:

11:41 B. Pouliot (Okposo, Eichel)

47:18 Okposo (E. Kane, Guhle)

59:54 Eichel (R. O'Reilly) Góly:

53:45 Panarin (Werenski, S. Jones) Sestavy:

Ullmark (Lehner) – Scandella, McCabe, Falk, Guhle, Ristolainen, Beaulieu – E. Kane, Eichel (A), Nolan – S. Wilson, Okposo (A), Jo. Larsson – S. Reinhart, Girgensons, Pominville – B. Pouliot, Rodrigues, R. O'Reilly (A). Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones, Harrington, J. Johnson (A), Werenski, D. Savard, Nutivaara – Panarin, Wennberg, Calvert – Schroeder, Dubois, Bjorkstrand – Hännikäinen, Jenner (A), Sedlák – Motte, N. Foligno (C), J. Anderson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brian Pochmara, Frederick L'Ecuyer – Tim Nowak, Brad Kovachik