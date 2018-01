Islanders vyhnali Pavelce na střídačku, Pittsburgh přehrál Detroit

Hokejisté Rangers v sobotu nezabránili debaklu před svými fanoušky v městském derby proti Islanders. Podruhé za sebou utkání v bráně Blueshirts zahájil Ondřej Pavelec. V neděli 7. ledna pochytal 32 z 34 střel lídra Západní konference Vegas a nezabránil tak těsné prohře 1:2, na výhru nedosáhl ani napodruhé a navíc se nedočkal ani konce řádné hrací doby.

Do 27. minuty jej totiž aktivní Ostrované z 19 pokusů dokázali překonat hned v pěti případech a za nepříznivého stavu 1:5 se tak do brány Rangers postavila týmová jednička Henrik Lundqvist. Ani on však s čistým štítem nakonec neodcházel, když jej ještě ve třetí třetině překonali Thomas Hickey a Cal Clutterbuck.

Nejvíce se v dresu Islanders společně se slovenským brankářem Jaroslavem Halákem (37 zákroků proti 39 střelám) dařilo útočníkům Mathew Barzalovi (2+3), Anthony Beauvillierovi (2+1) a Jordanu Eberlemu (0+4). Na utkání naopak kromě Pavelce budou chtít rychle zapomenout i obránci domácích Shattenkirk a Skjei s bilancí -4 zápisů do tabulky +/-.

Na rozdíl od Rangers již třetí výhru v řadě urvali hokejisté Pittsburghu, kteří si v sobotu poradili 4:1 s Detroitem díky bodovému příspěvku svých ofenzivních es. Hlavní slovo si vzal se čtyřmi body (2+2) ruský centr Jevgenij Malkin. Kapitán Sidney Crosby figuroval u dvou branek (1+1) a pozadu nezůstal ani americký forvard Phil Kessel (1+2).

Čeští útočníci na obou stranách, domácí Dominik Simon (12:42, +/-: 0, 3 střely) a detroitský Martin Frk (12:54, +/-: 0, 3 střely), se bodově neprosadili. V bráně Red Wings se po nedávné jednozápasové absenci kvůli zranění na místo náhradníka Petra Mrázka opět představil Jimmy Howard (32 zákroků proti 36 sřelám).

Výsledky:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Góly:

03:01 Malkin (Hagelin, Määttä)

16:35 Kessel (Crosby, Malkin)

22:08 Malkin (Kessel)

43:31 Crosby (Kessel, Malkin) Góly:

13:36 Abdelkader (Tatar, Zetterberg) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Letang (A), Dumoulin, Määttä, J. Schultz, Oleksiak, Hunwick – Sprong, Crosby (C), Simon – Hörnqvist, Malkin (A), Hagelin – Kessel, Sheary, Guentzel – Reaves, Sheahan, Kühnhackl. Sestavy:

Howard (Mrázek) – Green, DeKeyser, Daley, Ericsson, Jensen, Kronwall (A) – Bertuzzi, Zetterberg (C), Nyquist – Athanasiou, D. Larkin, Tatar – Abdelkader (A), Nielsen, Helm – Mantha, Frk, Witkowski. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, O ́Rourke – Amell, Brisebois

New York Rangers New York Rangers : New York Islanders New York Islanders 2:7 (1:2, 0:3, 1:2) Góly:

14:25 K. Hayes (Rick Nash)

49:05 Zibanejad (Zuccarello, McDonagh) Góly:

06:06 Beauvillier (Eberle, Barzal)

16:25 Prince (Mayfield)

20:37 Barzal (Eberle, Mayfield)

24:11 Barzal (Beauvillier, Eberle)

26:51 Beauvillier (Tavares, Hickey)

56:06 Hickey (Eberle, Barzal)

58:55 Clutterbuck (Chimera, Barzal) Sestavy:

Pavelec (27. H. Lundqvist) – McDonagh (C), Holden, Skjei, Shattenkirk, M. Staal (A), Kampfer – J. T. Miller, Zibanejad, Zuccarello (A) – Rick Nash, K. Hayes, Fast – Grabner, Desharnais, Lettieri – Vesey, Nieves, Bučněvič. Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy (A), Mayfield, Pelech, Aho, Hickey, Pulock – Lee, Tavares (C), Quine – Beauvillier, Barzal, Eberle – Dal Colle, B. Nelson, Prince – Chimera, Cizikas, Clutterbuck (A). Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kelly Sutherland, Dean Morton – Vaughan Rody, Kory Nagy Počet diváků: 18 006

San Jose Sharks San Jose Sharks : Arizona Coyotes 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Quick (Kuemper) – Doughty, Gravel, Martinez, MacDermid, Folin, Forbort – D. Brown, Kopitar, Iafallo – Toffoli, Kempe, Pearson – Lewis, N. Shore, Gáborík – Andreoff, T. Mitchell, Clifford. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Bieksa, Fowler, Manson, H. Lindholm, Montour, Beauchemin – Perry, Getzlaf, Rakell – Silfverberg, Kesler, Cogliano – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie – Boll, Vermette, Wagner. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Skilliter, Dwyer – Cameron, Gibbons

Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, Hunt, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Perron, Haula, Neal – Leipsic, Eakin, Tuch – Carrier, Bellemare, Nosek. Sestavy:

Talbot (Montoya) – Nurse, A. Larsson, Klefbom, Benning, Sekera, Russell – Maroon, McDavid, Draisaitl – Lucic, Nugent-Hopkins, Puljujärvi – Khaira, R. Strome, Cammalleri – Caggiula, Letestu, Kassian. Náhradníci:

Náhradníci:



Dallas Stars Dallas Stars : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Boston Bruins Boston Bruins 1:1 (1:1, -:-, -:-) Góly:

03:22 Pacioretty (Mete) Góly:

17:40 Marchand (Bergeron) Sestavy:

Price (Niemi) – Alzner, Petry, Jo. Benn, Jeřábek, Mete, Schlemko – Pacioretty (C), Danault, Lehkonen – Byron, Plekanec (A), Gallagher (A) – Galchenyuk, Drouin, Hudon – Deslauriers, J. de La Rose, A. Shaw. Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Chára (C), McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, K. Miller – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí (A), Spooner – Heinen, Riley Nash, Backes – Schaller, Kuraly, Acciari. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, McIsaac – Alphonso, Nowak

New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:1 (1:1, -:-, -:-) Góly:

05:43 Bratt (Hischier, Hall) Góly:

14:35 Couturier (Weal, MacDonald) Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene, Severson, J. Moore, Vatanen, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Bratt – Ma. Johansson, Zajac, Palmieri – Wood, Zacha, Stafford – Coleman, Boyle, Gibbons. Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Provorov, Hägg, Manning, MacDonald, Sanheim, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – M. Raffl, Filppula, Voráček – Weal, Patrick, Simmonds – Lehterä, Laughton, Goulbourne. Náhradníci:

Náhradníci: