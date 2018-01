Krejčí asistoval u vyrovnání Bostonu, v prodloužení ale rozhodl Seguin

Hokejisté Bostonu v předehrávané partii pondělního programu NHL proti Dallasu prohrávali už 0:2, nakonec ale dokázali natáhnout svou sérii bez prohry v řádné hrací době už na třináct navazujících startů.

Stars poslali do trháku ve druhé třetině Stephen Johns a Alexander Radulov. Bruins však dostal do kontaktu před druhým odchodem do kabin dělovkou kapitán Zdeno Chára a na 2:2 stav upravoval v 52. minutě Ryan Spooner. Na klíčové akci domácích se asistencí podílel i David Krejčí (18:01, 0+1, +/-: 0, 1 střela).

Druhý Čech v sestavě domácích, David Pastrňák (23:18, -2, 3 střely), byl na ledě u dvou obdržených branek a do bodových statistik se tentokrát nezapsal. Stejně jako hostující centři Martin Hanzal (17:26, -2) a Radek Faksa (15:14, +/-: 0, 1 střela).

V prodloužení se šance střídaly na obou stranách, než v signalizované výhodě rozhodl Tyler Seguin. Vrcholila 63. minuta, když si bývalý hráč Bruins kličkami položil dva bránící protihráče a sebevědomě přehodil i ležícího gólmana Antona Chudobina.

Kromě dlouhodobě vyrovnaných výkonů nováčka z Vegas a na Západě rovněž vysoko postaveného Winnipegu se mezi největší překvapení dosavadního průběhu letošní sezony NHL v poslední době začínají zařazovat také hokejisté Colorada, kteří po pondělním triumfu 3:1 nad Anaheimem brali dva body za vítězství už posedmé za sebou. O zatím posledním úspěchu Avalanche rozhodl rozdílovým gólem z 30. minuty produktivní útočník Nathan MacKinnon. Jediný český zástupce v utkání, forvard Ducks Ondřej Kaše (12:38, +/-: 0, 3 střely), se bodově neprosadil.

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Góly:

52:42 Lewis (Gáborík, Kempe) Góly:

04:38 Tierney (Donskoi, DeMelo)

28:52 Goodrow (DeMelo, Dillon)

49:11 Bødker (Donskoi, Tierney)

59:41 J. Thornton (Braun, Vlasic) Sestavy:

Kuemper (Quick) – Folin, Doughty (A), Forbort, Martinez, Gravel, MacDermid – Kempe, Kopitar (C), Gáborík – Clifford, Andreoff, Iafallo – N. Shore, Lewis, D. Brown (A) – Pearson, T. Mitchell, Toffoli. Sestavy:

M. Jones (Dell) – Dillon, Vlasic, J. Ryan, Braun, DeMelo, Burns – Pavelski (C), J. Thornton (A), Goodrow – Donskoi, Meier, Couture (A) – J. Ward, Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bødker. Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Rooney, Graham Skilliter – Lonnie Cameron, Ryan Daisy

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Góly:

09:16 Nieto (Comeau, Söderberg)

29:39 MacKinnon (Landeskog)

39:40 C. Wilson (Kerfoot, E. Johnson) Góly:

32:56 Wagner (Manson, J.T. Brown) Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – E. Johnson, Zadorov, Barberio, Nemeth (A), A. Lindholm, Girard – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Comeau, Söderberg, Nieto – Jakupov, Kerfoot, Greer – G. Bourque, Jost, C. Wilson. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Bieksa, Fowler, Manson, H. Lindholm, Montour, Beauchemin, Holzer (A) – Perry (C), Getzlaf, Rakell – Silfverberg (A), Kesler, D. Grant – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie – Vermette, Wagner, J.T. Brown. Náhradníci:

Boston Bruins Boston Bruins : Dallas Stars Dallas Stars 2:3P (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1) Góly:

36:28 Chára (McAvoy, Riley Nash)

51:21 Spooner (Krejčí) Góly:

23:49 Johns (Elie, B. Ritchie)

28:15 Radulov (Ja. Benn)

62:59 Seguin (J. Klingberg) Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Spooner, Krejčí, DeBrusk – Backes (A), Riley Nash, Heinen – Acciari, Kuraly, Schaller. Sestavy:

Lehtonen (Bishop) – J. Klingberg (A), Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – D. Shore, Hanzal, Janmark – Pitlick, Faksa, Roussel – B. Ritchie, Spezza, Elie. Náhradníci:

Počet diváků: 17 565 (vyprodáno)