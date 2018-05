V NHL slavili gól Pastrňák, Krejčí a Kaše, poprvé se trefil i Jeřábek

Podruhé za posledních pět dní se střetli rivalové z Bostonu a Montrealu. V obou případech se radovali z výhry v tabulce Atlantické divize lépe postavení Bruins. Aktuálně druhý celek porazil v divizním pořadí až šestý kanadský tým 4:3 po nájezdech a naposledy před svými fanoušky 4:1.

Středeční utkání bylo dvojnásobně pikantní pro kouče Canadiens Clauda Juliena, jenž se téměř po roce poprvé vrátil do arény TD Garden. Bruins jej 7. února 2017 odvolali v jeho 10. sezoně s klubem, se kterým v ročníku 2011 dosáhl i na Stanley Cup. Lavičky Bruins se od jeho odvolání ujal tehdejší asistent Bruce Cassidy, jenž nad svým zkušenějším kolegou nyní slaví úspěchy.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 44/53 (8+45)

2. Pastrňák (Boston) 43/40 (18+22)

3. Palát (Tampa) 44/29 (7+22)

4. Hertl (San Jose) 43/25 (12+13)

5. Sobotka (St. Louis) 47/22 (8+14)

6. Faksa (Dallas) 45/21 (11+10)

7. Krejčí (Boston) 25/21 (8+13)

8. Kaše (Anaheim) 30/20 (12+8)

9. Vrána (Washington) 44/17 (10+7)

10. Rutta (Chicago) 38/17 (5+12)

Jako první ale dokázali skórovat Canadiens. Český obránce Jakub Jeřábek (20:32, 1+0, +1, 2 střely) čekal na své první body v NHL až do 18. startu, když v pondělí dvakrát asistoval proti Islanders u prohry 4:5 po prodloužení. Hned v následujícím duelu pak přidal i svou premiérovou branku. Od zahajovacího buly uběhlo jen 31 vteřin, když Jeřábek od levého mantinelu nastřeloval puk na bránu a za záda Tuukky Raska se dostal po odrazu od bránícího Zdena Cháry.

Stav 0:1 ovšem vydržel jen do 7. minuty, kdy zaúřadovala první formace Bostonu. Patrice Bergeron našel v ostrém úhlu volného Davida Pastrňáka (14:57, 1+0, +1, 4 střely), jenž si ranou bez přípravy připsal 18. trefu sezony a upevnil si pozici nejlepšího českého kanonýra v soutěži.

Ve druhé třetině za asistence Davida Krejčího (15:58, 1+1, +2, 2 střely) otočil skóre Ryan Spooner. Potřetí fanoušci slavili branku domácích na startu třetí hrací části, kdy Brad Marchand využil přesilovou hru. Poslední slovo pak patřilo Krejčímu, jenž v 57. minutě trefil prázdnou bránu Canadiens.

Anaheim oslavil návrat na domácí led po předchozí pětizápasové sérii venkovních startů, z nichž vytěžil jen dva úspěchy, triumfem 5:3 nad Pittsburghem. Obhájci posledních dvou Stanley Cupů tak přišli o vítěznou sérii poté, co zvítězili v předešlých čtyřech partiích. Týmu Sidneyho Crosbyho se letos příliš nedaří. Dlouhodobě je mimo postupové pozice Východní konference a středeční duel na ledě Ducks na tom nic nezměnil.

Hostům s českým útočníkem Dominikem Simonem (11:58, +/-: 0) se vydařil vstup do zápasu, když je v závěru první třetiny poslal do vedení Jevgenij Malkin. Klíčovou fází však byla prostřední dvacetiminutovka, ve které Anaheim nastřílel čtyři branky. Vyrovnání na 1:1 zařídil Rickard Rakell, poprvé do vedení šli domácí po akci přihrávajícího Ondřeje Kašeho a zakončujícího Adama Henriqua.

V polovině řádné hrací doby v oslabení skóre navýšil Chris Wagner a gól do šatny si na 39. minutu schoval aktivní Kaše (14:42, 1+1, +2, 3 střely). Gólmana Tristana Jarryho si z brejku vychutnal kličkou do bekhendu a oslavil svůj už 12. gól v 30. startu sezony. 22letý rodák z Kadaně byl za svůj výkon zámořskými novináři zvolen druhou hvězdou zápasu. Výše ocenili jen jeho spoluhráče, obránce Cama Fowlera (0+1).

Do závěrečného dějství tak Penguins nastupovali s třígólovou ztrátou. Vytvořili si střeleckou převahu 12:5 a ze svého tlaku vytěžili dvě branky, když se prosadili v přesilovkách za asistencí Crosbyho útočníci Phil Kessel a Jake Guentzel. Na vyrovnání již ale hosté nedosáhli a při hře bez brankáře navíc inkasovali popáté z hole beka Hampuse Lindholma.

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:3 (0:1, 4:0, 1:2) Góly:

24:17 Rakell (Beauchemin, Fowler)

25:42 Henrique (O. Kaše, N. Ritchie)

29:34 Wagner (Silfverberg, Fowler)

38:28 O. Kaše

59:59 H. Lindholm Góly:

18:26 Malkin (Hörnqvist, Hagelin)

48:35 Kessel (Crosby, J. Schultz)

54:06 Guentzel (Kessel, Crosby) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Bieksa, H. Lindholm, Manson, Beauchemin, Montour – Rakell, Getzlaf, Perry – Boll, Kesler, Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Wagner, Vermette, J.T. Brown. Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Määttä, J. Schultz, Hunwick, Oleksiak – Simon, Crosby, Sprong – Hagelin, Malkin, Hörnqvist – Sheary, Guentzel, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Reaves. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Watson, Hebert – Gibbs, Racicot Počet diváků: 17 291