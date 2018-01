Další výhra posunula Vegas do čela NHL, Hertl a Kaše měli asistenci

V otevírací partii nedělního programu NHL rozjetá Philadelpia, do jejíž brány se po vydařeném sobotním výkonu Michala Neuvirtha vrátila týmová jednička Brian Elliott, uspěla 2:1 po prodloužení na ledě Washingtonu a slavila tak sedmou výhru z posledních osmi startů. Diváci se v zápase chudém na góly dočkali vzruchu hlavně ve druhé hrací části.

Hosty poslal do vedení v 27. minutě Michael Raffl a těsně před druhým odchodem do kabin ze své tradiční pozice v přesilovce napálil puk pod horní tyč kapitán Capitals Alex Ovečkin - 1:1. Pro nejlepšího kanonýra soutěže to byla branka s pořadovým číslem 29 (druhý Nikita Kučerov z Tampy nasbíral tref 27).

Na další gól se pak čekalo až do prodloužení, v jehož první minutě rozhodl Travis Konecny. V dresu vítězů nechyběli obránce Radko Gudas (21:02, +/-: 0, 2 střely), jenž svůj tým neoslabil faulem už v osmnáctém startu za sebou, a nejlepší asistent ligy Jakub Voráček (17:42, +1, 1 střela). Další k dosavadním 45 přihrávkám však tentokrát nepřidal, na bod čeká už čtyři poslední zápasy. Za domácí byl podruhé za sebou jen sporadicky nasazován český mladík Jakub Vrána (6:25, +/-: 0).

Výsledky:

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights 1:5 (1:3, 0:1, 0:1) Góly:

19:15 Slavin (Skinner, Williams) Góly:

02:55 Bellemare (Carrier, Tuch)

12:20 C. Miller (Perron, Haula)

12:59 Marchessault (W. Karlsson, McNabb)

33:42 Neal (Hunt, C. Miller)

50:20 Leipsic (C. Miller) Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Faulk, Hanifin, T. van Riemsdyk, McKeown, Dahlbeck – E. Lindholm, J. Staal, T. Teräväinen – B. McGinn, V. Rask, Williams – Skinner, D. Ryan, Stempniak – Nordström, Krüger, Di Giuseppe. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, Hunt, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Perron, Haula, Neal – Leipsic, Eakin, Tuch – Carrier, Bellemare, O. Lindberg. Náhradníci:

Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1) Góly:

39:44 Ovečkin (Carlson, Oshie) Góly:

26:12 M. Raffl (Filppula, MacDonald)

60:27 Konecny (Provorov, Couturier) Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Bowey, Orpik, Carlson, Djoos, Niskanen, Orlov – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – J. Vrána, Kuzněcov, Burakovsky – Oshie, Eller, Connolly – Chiasson, Beagle, Stephenson. Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Gudas, Manning, MacDonald, Hägg, Gostisbehere, Provorov – Konecny, Couturier, Giroux (C) – Voráček, Filppula (A), M. Raffl – Simmonds (A), Patrick, Weal – Goulbourne, Laughton, Lehterä. Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, Hebert – Berg, Mach

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Rangers New York Rangers 4:2 (0:2, 3:0, -:-) Góly:

20:30 Muzzin (Doughty, Kopitar)

26:13 Amadio (Martinez)

30:22 Pearson (Martinez, Amadio)

Góly:

03:53 Desharnais (DeAngelo, Lettieri)

07:12 Vesey (Zuccarello, Skjei) Sestavy:

Quick (Kuemper) – Forbort, Doughty, Muzzin, Martinez, Gravel, Folin – Kempe, Kopitar, D. Brown – Pearson, Lewis, Toffoli – Iafallo, N. Shore, Gáborík – Clifford, Amadio, T. Mitchell. Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – McDonagh, Holden, Skjei, Kampfer, Br. Smith, DeAngelo – Rick Nash, Zibanejad, Bučněvič – Vesey, J. T. Miller, Zuccarello – Catenacci, Desharnais, Lettieri – Carey, Holland, Fast. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Halloran, Luxmore – Rody, Cherrey

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Góly:

39:34 Rakell (Getzlaf, Henrique)

41:47 Getzlaf (O. Kaše, Rakell) Góly:

13:53 Vlasic (Hertl, Braun)

23:38 Labanc (J. Thornton, Meier)

33:56 Bødker (Vlasic, Tierney)

42:47 J. Thornton (Burns, Couture)

49:49 Bødker (M. Karlsson)

55:06 M. Karlsson (Bødker, Tierney) Sestavy:

Gibson (53. R. Miller) – Bieksa, Fowler, Beauchemin, Montour, Manson, H. Lindholm – Cogliano, Perry (A), Henrique – Getzlaf (C), Kesler (A), Wagner – O. Kaše, Silfverberg, N. Ritchie – Vermette, Rakell, J.T. Brown. Sestavy:

Dell (Grosenick) – Dillon, Vlasic, J. Ryan, Braun, DeMelo, Burns – Pavelski (C), J. Thornton (A), Goodrow – Meier, Hansen, Couture (A) – J. Ward, Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bødker. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Ian Walsh, Marc Joannette – Shane Heyer, Ryan Galloway Počet diváků: 17347