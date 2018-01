Mrázek vychytal druhou nulu za sebou, útočník Frk jednou asistoval

Mrázek vychytal nulu ve druhém startu za sebou a celkově v sezoně již potřetí. V součtu celé dosavadní kariéry v NHL, kterou dosud strávil v týmu Detroitu, neinkasoval ze 158 duelů potřinácté. Po letošní sezoně 25letému rodákovi z Ostravy však vyprší u Red Wings smlouva a v poslední době se jeho jméno v zámoří začalo spojovat s možnou výměnou.

Svými posledními výkony si o případný zájem ligových konkurentů rozhodně řekl. „Snažím se vybudovat sebevědomí každým startem a zákrokem. Moc minut jsem letos zatím nedostal, tak se o to snažím každý zápas,“ řekl zámořským novinářům po pondělním zápase na ledě New Jersey, kde byl díky 37 zásahům u triumfu 3:0 vyhlášen první hvězdou.

Mrázek v sezoně dostal od trenérů důvěru ve 14 zápasech, z toho jedenáctkrát od úvodní minuty. Pro srovnání jeho týmový kolega Jimmy Howard nastoupil do 37 duelů. Proti Devils ale zůstal jen na střídačce a sledoval bezchybný výkon svého parťáka společně s gólovými příspěvky útočníků Tylera Bertuzziho, Dylana Larkina a Davida Bootha, kterému asistoval i Martin Frk (8:59, 0+1, +1, 1 střela).

„Výkonem, který podal si bezpochyby řekl o více šancí. Bavíme se o tom hodně, podobné výkony je prostě potřeba opakovat. Posledních pár zápasů se mu to daří,“ pochválil českého gólmana kouč Jeff Blashill.

V dresu domácích, kteří postrádali kvůli zranění ruky svého nejproduktivnějšího hráče Taylora Halla, si na svého krajana v bráně Red Wings nepřišel ani útočník Pavel Zacha (16:56, -1, 4 střely), jenž jej prověřil čtyřmi střeleckými pokusy.

Už na deset zápasů natáhli svou vítěznou sérii skvěle hrající hokejisté Colorada. Naposledy zdolali 4:2 domácí Toronto. V polovině řádné hrací doby vyrovnával průběžný stav na 2:2 útočník Nail Jakupov a ve třetí třetině o triumfu hostů rozhodl Blake Comeau a pojistku přidal kapitán Gabriel Landeskog.

U dvou obdržených gólů Maple Leafs byl na ledě obránce Roman Polák (13:49, -2, 1 střela). Za Avalanche si výhru užíval především gólman Jonathan Bernier, jenž proti svému bývalému klubu pochytal 29 z 31 střel. V nabité Centrální divizi se Colorado sérií úspěchů s 57 body posunulo už na pátou pozici, bod za čtvrtý Dallas a dva body za třetí St. Louis.

Bez zraněného Ondřeje Paláta, jenž bude týmu chybět šest až osm týdnů, nastoupili hokejisté Tampy Bay (67 bodů) na ledě Chicaga a výhrou 2:0 si vzali od nováčka z Vegas (66 bodů) zpátky průběžné vedení v ligové tabulce.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 47/53 (8+45)

2. Pastrňák (Boston) 45/44 (20+24)

3. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

4. Hertl (San Jose) 46/28 (13+15)

5. Krejčí (Boston) 27/24 (8+16)

6. Faksa (Dallas) 47/23 (12+11)

7. Kaše (Anaheim) 32/22 (12+10)

8. Sobotka (St. Louis) 49/22 (8+14)

9. Vrána (Washington) 47/17 (10+7)

10. Frk (Detroit) 38/17 (8+9)

V utkání chudém na góly se jako první prosadil v 38. minutě při hře v oslabení útočník Chris Kunitz, pojistku Lightning přidal v 59. minutě Yanni Gourde. Výhru díky 40 zákrokům bezchybného Andreje Vasilevského, ruský gólman uhájil už sedmou nulu sezony a v dané statistice vévodí celé soutěži, tak slavil i obránce Andrej Šustr (16:15, +1).

Za domácí Blackhawks, kteří padli potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti startů, tentokrát nenastoupil nehrající náhradník Jan Rutta. Sobotní debakl 3:7 od Islanders týmu nepomohli odvrátit ani bek Michal Kempný (13:19, +/-: 0, 1 střela) s útočníkem Davidem Kämpfem (10:44, +/-: 0).

O postupové pozice do play-off bojující hokejisté Calgary, kteří stále nastupují bez zraněných českých útočníků Michaela Frolíka a Jaromíra Jágra, v pondělí zaváhali na ledě posledního týmu Východní konference z Buffala. Favority poslal do vedení v 8. minutě využitou přesilovkou Matthew Tkachuk. Již o pouhých 24 vteřin později ale vyrovnal Scott Wilson a stav 1:1 vydržel až do druhé minuty prodloužení, kdy rozhodl svou sedmou střelou zápasu lídr ofenzivy Sabres Jack Eichel.

Hokejisté Ottawy s českým nováčkem Filipem Chlapíkem v sestavě (7:58, +/-: 0, 1 střela) nestačili na domácí Minnesotu. Wild výhru 3:1 ve třetí třetině vystříleli Jason Zucker a Mikael Granlund.

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:2P (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1) Góly:

08:00 Tkachuk (J. Gaudreau, Giordano) Góly:

08:24 S. Wilson

61:30 Eichel (Ristolainen, R. O'Reilly) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Hamonic, Brodie, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan, Ferland – Tkachuk, Backlund, Brouwer – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – Hrivík, Stajan, Lazar. Sestavy:

Ch. Johnson (Lehner) – Scandella, Ristolainen, Beaulieu, McCabe, Falk, C. Nelson – Girgensons, Eichel, Okposo – S. Wilson, R. O'Reilly, S. Reinhart – E. Kane, Jo. Larsson, Pominville – Nolan, Rodrigues, Baptiste. Náhradníci:

Náhradníci:



Arizona Coyotes : New York Islanders New York Islanders 3:2P (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0) Góly:

12:20 Cousins (Ekman-Larsson)

29:52 Perlini (L. Schenn, Cousins)

62:21 Cousins (Fischer) Góly:

20:34 Beauvillier

42:53 Beauvillier (Hickey, Barzal) Sestavy:

Raanta (Wedgewood) – Demers, Ekman-Larsson (A), Hjalmarsson (A), Chychrun, L. Schenn, Goligoski – Pánik, Stepan (A), Perlini – Rieder, Dvorak, Keller – Fischer, Domi, Rinaldo – Martinook, Richardson, Cousins. Sestavy:

Halák (Greiss) – Mayfield, Leddy (A), Aho, Pelech, Pulock, Hickey – Jo. Bailey, Tavares (C), Lee – Eberle, Barzal, Beauvillier – Quine, B. Nelson, Johnston – Clutterbuck (A), Fritz, Chimera. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Joanette, Luxmore – Shewchyk, Wheler Počet diváků: 11 707

Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

37:14 Kunitz (Dotchin, B. Point)

58:26 Gourde Sestavy:

J. Glass (A. Forsberg) – Keith (A), Oesterle, E. Gustafsson, Seabrook (A), Kempný, C. Murphy – Saad, J. Toews (C), Duclair – Sharp, Schmaltz, P. Kane – DeBrincat, Anisimov, Hartman – Jurčo, Kämpf, Hinostroza. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Strålman (A), Dotchin, Sergačjov, Girardi, Coburn, Šustr – Kunitz, Stamkos (C), Naměstnikov – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Bournival, Paquette, Callahan (A) – Gourde, Killorn. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Steve Kozari – Brandon Gawryletz, Tim Nowak Počet diváků: 21 662

Minnesota Wild Minnesota Wild : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Góly:

00:45 Parise (E. Staal, Winnik)

44:59 Zucker (Mikael Granlund, M. Koivu)

50:09 Mikael Granlund (Dumba, Suter) Góly:

29:38 Duchene (DiDomenico) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter, Spurgeon, Brodin, Dumba, Olofsson, Prosser – Zucker, M. Koivu, Mikael Granlund – Winnik, E. Staal, Parise – Rau, Coyle, J. Eriksson Ek – M. Foligno, Cullen, Stewart. Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Chabot, E. Karlsson, Phaneuf, Ceci, Borowiecki, Claesson – Dzingel, Brassard, DiDomenico – Hoffman, Duchene, B. Ryan – Z. Smith, White, Pyatt – Burrows, Chlapík, Dumont. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jackson, Hanson – Cameron, MacPherson Počet diváků: 18 907

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Góly:

20:19 Marleau (Komarov, Gardiner)

29:17 Matthews (W. Nylander, Borgman) Góly:

02:19 G. Bourque (Jost, Compher)

30:51 Jakupov (Kerfoot)

52:17 Comeau (Söderberg, E. Johnson)

59:06 Landeskog (Rantanen) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, Gardiner, R. Polák, Borgman (A), C. Carrick, Dermott – W. Nylander, Matthews, Hyman – Komarov (A), Kadri, Marleau – Co. Brown, Bozak (A), J. van Riemsdyk – Marner, F. Gauthier, M. Martin. Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – E. Johnson (A), Zadorov, Barberio, Nemeth, A. Lindholm, Girard – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Jakupov, Kerfoot, Toninato – Nieto, Söderberg, Comeau – Compher, Jost, G. Bourque. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brenk, Dwyer – Barton, Kovachik