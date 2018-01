Týmy Toronta a Los Angeles vybojovaly venkovní výhry v prodloužení

Hokejisté Chicaga ve středeční partii s Torontem nezabránili již své čtvrté prohře v řadě a páté z posledních šesti startů. Pokaždé měli navíc výhodu domácího ledu, což týmu kolem Jonathana Toewse a Patricka Kana stejně nepomohlo. Se třemi Stanley Cupy společně s Pittsburghem nejúspěšnější tým celé NHL od výluky z roku 2005 se tak propadá do hlubší a hlubší krize. V tabulce Západní konference mu patří až čtvrtá pozice od konce.

Po nedávném debaklu 3:7 od Islanders, kdy byl na ledě u čtyř obdržených branek, zůstal podruhé za sebou mezi nehrajícími náhradníky český obránce Chicaga Jan Rutta. V sestavě se ale udržel Michal Kempný (14:35, +/-: 0, 1 střela) a ve čtvrté útočné formaci domácích figuroval David Kämpf (12:25, +/-: 0).

U remízy 2:2 z řádné hrací doby nebodovali poté, co domácí oba své zásahy zaznamenali v přesilových hrách. V 6. minutě Blackhawks poslal do vedení Brent Seabrook a po následném obratu v podání Mitche Marnera a Nazema Kadriho je v 48. minutě udržel ve hře Nick Schmaltz.

Z prodloužení pak uběhlo jen šest vteřin, než rozhodčí nařídili trestné střílení za hákování v podání Duncana Keitha unikajícího Williama Nylandera. Mladý Švéd se z nájezdu nemýlil a druhý bod tak patřil Maple Leafs s českým obráncem Romanem Polákem (19:26, +/-: 0, 1 střela) v sestavě.

Opět bez zraněné české dvojice Michael Frolík - Jaromír Jágr nastoupili ve středu hokejisté Calgary k domácímu zápasu proti Los Angeles.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 48/55 (9+46)

2. Pastrňák (Boston) 46/45 (20+25)

3. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

4. Hertl (San Jose) 47/28 (13+15)

5. Krejčí (Boston) 28/24 (8+16)

6. Faksa (Dallas) 48/23 (12+11)

7. Sobotka (St. Louis) 50/23 (9+14)

8. Kaše (Anaheim) 33/22 (12+10)

9. Vrána (Washington) 47/17 (10+7)

10. Frk (Detroit) 39/17 (8+9)

Zatímco prvně jmenovaný se po zlomenině čelisti už pomalu připravuje k návratu do akce (nastoupit by mohl už na konci ledna po All Star Game), ohledně české „68“ nové informace k dispozici nejsou. Co je ovšem jisté, je že už může maximálně jen vyrovnat rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů. Calgary totiž zbývá do konce základní části odehrát 34 duelů a přesně stejný počet Jágr potřebuje k dorovnání zápisu 1 767 odehraných zápasů v podání kanadské legendy.

V souboji chudém na góly domácí poslal do vedení v 15. minutě Sean Monahan a stav 1:0 vydržel až do úvodu třetí třetiny, kdy se v přesilovce podařilo srovnat obránci Jaku Muzzinovi. Asistenci si připsal další ofenzivní bek Kings Drew Doughty, jenž navíc neřekl své poslední slovo. V rozhodujícím prodloužení totiž v 65. minutě přispěl k vítězné brance v podání Tannera Pearsona. V bráně Flames se představila jednička Mika Smith a pochytal 25 z 27 střel Los Angeles. Český brankář David Rittich byl připraven na střídačce.

Výsledky:

Calgary Flames Calgary Flames : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:2P (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly:

14:03 Monahan (J. Gaudreau, Ferland) Góly:

44:09 Muzzin (Kopitar, Doughty)

64:33 Pearson (Doughty, D. Brown) Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan, Ferland – Tkachuk, Backlund, Brouwer – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – Hrivík, Stajan, Lazar. Sestavy:

Kuemper (Quick) – Muzzin, Doughty, Gravel, Martinez, LaDue, Folin – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, Kempe, Toffoli – Gáborík, Amadio, Lewis – Clifford, Andreoff, T. Mitchell. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Rourke, Sutherland – Gawryletz, Miller Počet diváků: 19 004