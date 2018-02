Mrázek vychytal výhru v nájezdech, Neuvirth naopak předčasně střídal

Hokejisté San Jose po prohře 2:5 od Pittsburghu nastoupili hned ve středu na ledě Detroitu a absolvovali tak druhý zápas ve dvou dnech. V defenzivně laděné partii dlouho dominovali oba gólmani.

Na čisté konto si dělali zálusk domácí Petr Mrázek, jenž v lednu před blížící se uzávěrkou přestupů začal dostávat od trenérů více příležitostí, a hostující Martin Jones.

Jako první inkasovala jednička Sharks, když se v 47. minutě prosadil obránce Red Wings Trevor Daley. O tom, že se nakonec bude prodlužovat, ale rozhodl v 57. minutě i díky asistenci Tomáše Hertla (19:33, 0+1, +/-: 0) vyrovnáním Kevin Labanc.

Po bezgólovém prodloužení měl vítěze určit až penaltový rozstřel, v němž diváci viděli sedm sérií. Mrázek, jenž během 65. minut hry pochytal 30 z 31 ran soupeře a byl zvolen druhou hvězdou večera, kryl ze sedmi nájezdů tři.

Klíčový zásah předvedl proti v pořadí sedmému exekutorovi hostů, jímž byl krajan Hertl. Za Red Wings naopak Jonese překonal Justin Abdelkader. Kromě Mrázka výhru Detroitu slavil i útočník Martin Frk (12:33, +/-: 0, 4 střely).

Po třech domácích prohrách Washington ve své Capital One Aréně ve středu přivítal Philadelphii a po zahajovací třetině to vypadalo na další nezdar před svými fanoušky. Flyers totiž poslali do dvougólového trháku Nolan Patrick a Travis Konecny.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 50/57 (10+47)

2. Pastrňák (Boston) 48/47 (20+27)

3. Hertl (San Jose) 50/31 (14+17)

4. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

5. Sobotka (St. Louis) 52/24 (9+15)

6. Krejčí (Boston) 30/24 (8+16)

7. Faksa (Dallas) 50/23 (12+11)

8. Kaše (Anaheim) 35/22 (12+10)

9. Plekanec (Montreal) 50/18 (4+14)

10. Vrána (Washington) 48/17 (10+7)

Sérií pěti gólu se však Capitals podařilo utkání zvrátit. Českého gólmana Michala Neuvirtha, jenž při zranění Briana Elliotta přebral roli týmové jedničky, postupně překonali a vyhnali tak na střídačku dvougólový Chandler Stephenson, Andre Burakovsky, po delší odmlce skórující T.J. Oshie a Devante Smith-Pelly.

Neuvirth bránu opustil v 50. minutě poté, co inkasoval popáté z 20 střel. Střídající Alex Lyon ze závěrečných pěti střel Capitals již neinkasoval a odbyl si tak svůj debut v NHL. Ve čtvrtek Philadelphia hraje v New Jersey a očekává se, že právě Lyon dostane šanci od první minuty.

Do sestavy Washingtonu se nevešel český mladík Jakub Vrána, jenž z předešlých třinácti startů vyprodukoval jen jediný bod a ve středu tak zůstal jen mezi náhradníky. Poslední slovo v utkání si v 51. minutě vzal ofenzivní lídr Philadelphie Jakub Voráček (20:03, 1+0, +2, 1 střela), jenž ke svým 47. asistencím (nejvíc ze všech hráčů NHL) přidal desátý gól. Prohře Flyers nezabránil ani obránce Radko Gudas (17:47, +/-: 0, 3 střely), jenž od listopadové suspendace drží sérii už 21. navazujících zápasů bez jediného trestu.

Přestože Torontu vinou zranění vypadli ze sestavy hned tři zkušení obránci - Morgan Rielly, Roman Polák a Ron Hainsey - podali hráči Maple Leafs v defenzivě bezchybný výkon a přehráli Islanders jasně 5:0.

Na utkání nezapomene především mladý zadák Justin Holl, jenž po povolání z farmy absolvoval premiéru v NHL a hned se dokázal střelecky prosadit. Ve svém devátém startu poprvé skóroval i další nováček mezi beky kanadského celku - Travis Dermott.

O další tři branky Toronta, které si vytvořilo drtivou střeleckou převahu 50:28, se postarali útočníci Kasperi Kapanen, Auston Matthews a Mitch Marner. Gólman Frederik Andersen na své čtvrté čisté konto sezony potřeboval 28 zákroků.

Výsledky:

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:1N (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0) s.n.4:3 Góly:

46:48 Daley (Nielsen)

Abdelkader Góly:

55:01 Labanc (Dillon, Hertl) Sestavy:

Mrázek (Howard) – Daley, Ericsson, Green, Kronwall (A), Jensen, DeKeyser – Mantha, Zetterberg (C), Nyquist – Athanasiou, D. Larkin, Bertuzzi – Helm, Nielsen, Tatar – Frk, Glendening, Abdelkader (A). Sestavy:

M. Jones (Dell) – J. Ryan, Burns (A), Braun, Vlasic, DeMelo, Dillon – Labanc, Couture (A), Meier – Tierney, Pavelski (C), Bødker – Donskoi, Hertl, M. Karlsson – J. Ward, Goodrow, Sörensen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Nicholson, Morton – Smith, Shewchyk Počet diváků: 19 515

Washington Capitals Washington Capitals : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:3 (0:2, 3:0, 2:1) Góly:

22:14 Stephenson (Eller, Carlson)

23:01 Stephenson (Bowey)

34:32 Burakovsky (Eller)

45:28 Oshie (Kuzněcov, Carlson)

49:06 Smith-Pelly (Djoos, Beagle) Góly:

01:18 Patrick (Simmonds)

07:50 Konecny (Couturier)

50:40 Voráček (Provorov, Patrick) Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Carlson, Djoos, Orlov, Niskanen, Bowey, Orpik – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Burakovsky – Connolly, Eller, Stephenson – Smith-Pelly, Beagle, Chiasson. Sestavy:

Neuvirth (50. Lyon) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Gudas, Manning – Konecny, Couturier, Giroux – Simmonds, Patrick, Voráček – M. Raffl, Filppula, Weal – Lehterä, Laughton, Goulbourne. Náhradníci:

Náhradníci: