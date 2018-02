Krejčí a Pastrňák bodovali u výhry, asistence Voráčka naopak nestačily

V prvním startu po přestávce pro Utkání hvězd, prohra 1:3 s Anaheimem, sice hokejisté Bostonu přerušili svou 18 zápasů dlouhou bodovou sérii, ve čtvrtek ale opět potvrdili dobrou formu z poslední doby proti St. Louis.

Soupeře přestříleli 46:33 a brali dva body za výsledek 3:1, který podpořili i čeští útočníci David Krejčí (17:03, 1+0, +2, 4 střely) a David Pastrňák (15:18, 0+1, -1, 2 střely).

Prvně jmenovaný byl navíc vyhlášen druhou hvězdou zápasu poté, co ve 13. minutě svou devátou trefou sezony otevíral skóre. Stav 1:0 vydržel až do 50. minuty, kdy v přesilovce Pastrňák asistoval u pojistky od Patrice Bergerona.

Nulu na kontě pozorného Tuukky Raska vymazal až v 59. minutě Jaden Schwartz. Vyrovnání se ale nekonalo a v čase 59:59 ještě stihl vsítit třetí gól domácí David Backes.

Bez bodu tak arénu TD Garden opouštěli i čeští útočníci v kádru Blues Vladimír Sobotka (14:53, -1) a Dmitrij Jaškin (10:30, +/-: 0, 1 střela).

V zahajovací třetině čtvrtečního souboje New Jersey s Philadelphií se fanoušci rozhodně nenudili. Padly čtyři branky, všechny za početních převah, a k vidění byla i celá řada šarvátek a pěstních soubojů. V obou kategoriích se do akce zapojili i Češi.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 51/60 (10+50)

2. Pastrňák (Boston) 49/48 (20+28)

3. Hertl (San Jose) 50/31 (14+17)

4. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

5. Krejčí (Boston) 31/25 (9+16)

6. Faksa (Dallas) 51/24 (12+12)

7. Sobotka (St. Louis) 53/24 (9+15)

8. Kaše (Anaheim) 36/22 (12+10)

9. Plekanec (Montreal) 51/18 (4+14)

10. Vrána (Washington) 48/17 (10+7)

Devils v dané hrací části dvakrát odskočili do vedení. U otevírací trefy z hole Kyla Palmieriho ze 4. minuty si asistenci připsal i Pavel Zacha. Podruhé za domácí slavil Drew Stafford. Za Flyers vždy přispěchali s přesilovkovou odpovědí Claude Giroux a Wayne Simmonds. Oběma asistoval Jakub Voráček (18:05, 0+2, +/-: 0, 1 střela), jenž tak zaokrouhlil své letošní statistiky na 60 zápisů za deset branek a padesát asistencí.

V kanadském bodování mu tak patří skvělá třetí příčka za Nathanem MacKinnonem z Colorada (61 bodů) a lídrem Nikitou Kučerovem z Tampy Bay (64 bodů). V přihrávkách s 50 zápisy pak Voráček nemá konkurenci. Na sdílené druhé pozici za ním s 43 asistencemi zaostávají nejproduktivnější bek soutěže John Klingberg z Dallasu a útočníci Josh Bailey z Islanders, Johnny Gaudreau z Calgary a týmový spoluhráč Claude Giroux.

Vidět byl v první třetině i obránce Radko Gudas (16:38, -1, 1 střela), jenž nejprve ve 13. minutě putoval na trestnou lavici po sestřelení Kyla Palmieriho a uťal tak svou 21 zápasů dlouhou sérii bez vyloučení od listopadové suspendace od vedení NHL. V 15. minutě se navíc pustil do pěstního souboje se mstitelem za otřeseného spoluhráče, Travisem Zajacem:

Ve druhé dvacetiminutovce byla k vidění jen jediná gólová akce. Obránce Shayne Gostisbehere poslal hosty do trháku. Třetí třetina ale naopak vyšla domácím. Nejprve po druhé asistenci večera od Zachy (18:01, 0+2, +1, 3 střely) srovnal Damon Severson a v 59. minutě rozhodla o výhře New Jersey jednička posledního draftu, Švýcar Nico Hischier. V bráně hostů dostal před Michalem Neuvirthem, jenž střídal ve středeční partii proti Washingtonu po páté inkasované brance, přednost nováček Alex Lyon (18 zákroků proti 22 střelám).

Druhý zápas Toronta ve dvou dnech a druhá výhra s čistým kontem. Po středečním triumfu 5:0 nad Islanders si ve čtvrtek Maple Leafs vychutnali pro změnu 4:0 další newyorský celek - Rangers. Po Frederiku Andersenovi tentokrát nulu uhájila dvojka Curtis McElhinney, jenž pochytal 25 ran domácích.

Na ledě Madison Square Garden se zapsali mezi střelce James van Riemsdyk, Patrick Marleau, Zach Hyman a opět mladý obránce Justin Holl. Ten si o den dříve odbyl premiéru v soutěži (z farmy byl povolán na základě zranění tří obránců prvního týmu, který postrádá mimo jiné i českého reprezentanta Romana Poláka) a ozdobil jí první brankou. Do černého se pak trefil i ve svém druhém startu.

Kanadský celek si čtyřbrankový náskok stihl vypracovat už do 24. minuty, kdy utkání předčasně skončilo pro Henrika Lundqvista. Střídající Ondřej Pavelec ve zbytku duelu pochytal již všech 19 střel hostů. Za Rangers se ale nikdo neprosadil.

Radim Vrbata opět jen jako nehrající náhradník sledoval, jak si jeho spoluhráči z Floridy poradili na ledě v tabulce Východní konference posledního Buffala výsledkem 4:2. Hlavním tahounem Panthers byl tříbodový obránce Keith Yandle (1+2).

Brett Pesce a Brock McGinn v gólově chudé partii zařídili výhru Caroliny 2:0 nad Montrealem, jehož 27 pokusů vždy ukryl ve výstroji pozorný gólman Cam Ward. S prázdnou tak do kabin odcházeli i obránce Jakub Jeřábek (20:30, -1, 1 střela) a centr Tomáš Plekanec (16:31, +/-: 0, 1 střela), jenž tak nadále čeká na svůj jubilejní 600. zápis kariéry (230+369).

Ottawa vyválčila výhru 2:1 po prodloužení nad Anaheimem. V dresu domácích ale nefiguroval český nováček Filip Chlapík, jenž se po zranění rozehrává na farmě. Za Ducks naopak nastoupil Ondřej Kaše (10:29, +/-: 0). U obou branek Senators figuroval produktivní bek Erik Karlsson. Nejprve v 45. minutě asistoval u otevírací branky Bobby Ryana. V čase 59:06 si ale vynutil prodloužení Ryan Kesler, Karlssonovi však stačilo jen 32 vteřin nastavení k rozhodující akci.

Zajímavou konfrontaci nabídl souboj Winnipegu s Vegas. Poměřily se totiž druhý s vedoucím celkem Západní konference a po výsledku 3:2 po prodloužení si bod navíc odvezli lídři z města hazardu. Za Golden Knights, kterým vinou zranění chybí Tomáš Nosek, v 64. minutě rozhodl David Perron.

Jedenáct branek bylo k vidění v Calgary. Fanoušci Flames však spokojeni domů neodcházeli poté, co jejich oblíbenci nestačili 4:7 na průběžné lídry soutěže z Tampy Bay. Hosté, kterým chybí zraněný Ondřej Palát, rozhodli o triumfu sérií čtyř branek ze třetí třetiny. Jednou přihrávkou se na úspěchu Lightning podílel i obránce Andrej Šustr (11:10, 0+1, +1). Domácí Michael Frolík (15:56, +/-: 0, 5 střel) pětkrát pokoušel střelecké štěstí, do statistik se ale nezapsal. Po trefě kapitána Tampy Stevena Stamkose, jenž v 47. minutě vstřelil v pořadí šestou branku hostí, se na místo jedničky Mika Smitha postavil do brány David Rittich. Ani on však neuhájil čistý štít, když ze závěrečných čtyř střel Lightning jej ještě překonal Cory Conacher.

Roli favorita pomohl Dallasu na ledě Arizony naplnit i Radek Faksa (15:52, 0+1, +2), jenž jednou asistoval u výhry 4:1. Další český centr Stars Martin Hanzal ovšem vinou přetrvávajícího zranění proti svým bývalým dlouholetým spoluhráčům nenastoupil.

Pouhých 21 střel stačilo Vancouveru k výsledku 4:2 nad Chicagem. Dvěma góly se blýskl útočník Brendan Gaunce. V dresu Blackhawks se představili obránce Michal Kempný (14:09, +/-: 0, 1 střela) a centr David Kämpf (12:37, +/-: 0, 1 střela), Jan Rutta zůstal znova jen mezi náhradníky.

Výsledky:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Góly:

25:33 B. Gaunce (Stecher)

29:58 Horvat (Stecher, Edler)

42:55 D. Sedin (Virtanen, H. Sedin)

57:02 B. Gaunce (Eriksson, B. Sutter) Góly:

15:15 Schmaltz (Saad, Keith)

50:19 DeBrincat (J. Toews, Keith) Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Stecher, Del Zotto, Ch. Tanev, D. Pouliot, Gudbranson – Bärtschi, Horvat, Boeser – H. Sedin, D. Sedin, Vanek – Eriksson, B. Sutter, M. Granlund – B. Gaunce, Gagner, Virtanen. Sestavy:

A. Forsberg (J. Glass) – Keith, Oesterle, E. Gustafsson, Seabrook, Kempný, C. Murphy – DeBrincat, J. Toews, Duclair – Saad, Schmaltz, P. Kane – Hartman, Anisimov, Wingels – Hinostroza, Kämpf, Jurčo. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Schlenker, Jackson – Mach, Wheler Počet diváků: 18 144

Arizona Coyotes : Dallas Stars Dallas Stars 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Góly:

04:06 Connauton (Domi, Fischer) Góly:

23:00 D. Shore (Spezza, Hamhuis)

25:21 Seguin (D. Shore, J. Klingberg)

33:24 Janmark (Faksa, Pateryn)

58:24 Lindell Sestavy:

Wedgewood (Raanta) – Goligoski, Ekman-Larsson (A), Hjalmarsson (A), Chychrun, L. Schenn, Connauton – Pánik, Stepan, Perlini – Fischer, Domi, Rieder – Keller, Dvorak, Archibald – Cousins, Richardson (A), Martinook. Sestavy:

Lehtonen (Bishop) – J. Klingberg (A), Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – Radulov, Seguin (A), Janmark – Pitlick, Faksa, Ja. Benn (C) – B. Ritchie, Spezza, Elie – D. Shore, Dickinson, G. Smith. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brenk, Hanson – Gawryletz, Gibbons Počet diváků: 10 998

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:4P (0:0, 1:3, 2:0 - 0:1) Góly:

29:11 McDavid (Draisaitl, Cammalleri)

46:52 Caggiula (R. Strome, Benning)

59:33 McDavid (Draisaitl, Russell) Góly:

23:04 Zadorov

27:52 Girard (Rantanen, Landeskog)

39:32 Comeau

62:28 Compher (Barrie, Landeskog) Sestavy:

Montoya (Brossoit) – Russell, Sekera, Nurse, Davidson, Benning, Klefbom – Draisaitl, McDavid, Cammalleri – Puljujärvi, Khaira, Lucic – Caggiula, R. Strome, Maroon – Kassian, Letestu, Slepyšev. Sestavy:

J. Bernier (Varlamov) – Girard, Nemeth, Barrie, A. Lindholm, E. Johnson, Zadorov – Rantanen, Kerfoot, Landeskog – C. Wilson, Compher, Jost – Comeau, Söderberg, Nieto – Jakupov, Toninato, G. Bourque. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: St. Pierre, O'Halloran – Rody, Berg Počet diváků: 18 347

Calgary Flames Calgary Flames : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:7 (1:1, 3:2, 0:4) Góly:

07:16 Ferland (Backlund, D. Hamilton)

23:38 Backlund (Tkachuk, Brodie)

25:25 Monahan (J. Gaudreau, D. Hamilton)

34:27 Stajan (Hathaway, Brodie) Góly:

13:34 Coburn (Šustr, Killorn)

22:04 Killorn (Gourde, B. Point)

34:49 Peca (Killorn, Strålman)

40:12 Killorn (Gourde)

45:16 Conacher (Peca, Killorn)

46:22 Stamkos (Kunitz)

48:26 Conacher (Callahan) Sestavy:

M. Smith (47. Rittich) – Giordano (C), D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan (A), Ferland – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Brouwer (A) – Lazar, Stajan, Hathaway. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn, Šustr, Koekkoek – Kunitz, Stamkos (C), Kučerov – Naměstnikov, B. Point, T. Johnson – Killorn, Peca, Gourde – Conacher, Callahan (A). Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Ian Walsh, Brian Pochmara – Shane Heyer, Lonnie Cameron Počet diváků: 19 000

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights 2:3P (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) Góly:

15:10 Armia (Hendricks, Connor)

57:24 Connor (Armia, Morrissey) Góly:

32:10 R. Smith

38:30 Haula (Perron, C. Miller)

63:57 Perron (Neal) Sestavy:

Hellebuyck (Hutchinson) – Morrissey, T. Myers, Enström, Byfuglien, Chiarot, Poolman – Laine, Wheeler, Roslovic – Perreault, Little, Ehlers – Copp, Lowry, Armia – Connor, Hendricks, B. Tanev. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Engelland, Theodore, Garrison, Schmidt, C. Miller, Hunt – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Perron, Haula, Neal – Leipsic, Eakin, Tuch – O. Lindberg, Bellemare, Carrier. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Sutherland, Hebert – Knorr, Gibbs Počet diváků: 15 321

Nashville Predators Nashville Predators : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) Góly:

10:02 C. Smith (Johansen, P. K. Subban)

16:01 F. Forsberg (Fiala, Johansen)

17:21 Järnkrok

31:01 Sissons (Salomäki)

49:57 Arvidsson (F. Forsberg, Johansen) Góly:

Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Jemelin, P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber – F. Forsberg (A), Johansen, Arvidsson – Hartnell, Turris, C. Smith – Fiala, Bonino, Järnkrok – Salomäki, Sissons, Watson. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

Quick (Kuemper) – Gravel, Doughty (A), Muzzin, Martinez, Forbort, Folin – Iafallo, Kopitar (C), Toffoli – Pearson, Kempe, D. Brown (A) – Clifford, T. Mitchell, Lewis – Gáborík, N. Shore, Andreoff. Hlavní trenér: John Stevens. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Marc Joannette, Kyle Rehman. Čároví: Kiel Murchison, Derek Nansen Počet diváků: 17384

Ottawa Senators Ottawa Senators : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 2:1P (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0) Góly:

44:37 B. Ryan (E. Karlsson, B. Ryan)

60:31 E. Karlsson (Duchene, Brassard) Góly:

59:06 Kesler (Rakell, Fowler) Sestavy:

Condon (C. Anderson (C)) – E. Karlsson, Oduya, Ceci, Phaneuf, Chabot, Borowiecki (A) – B. Ryan, Duchene, Hoffman – DiDomenico, Brassard, Dzingel – Pyatt, Pageau (A), Z. Smith – Burrows, N. Thompson, Pääjärvi. Sestavy:

R. Miller (Berra) – Bieksa, Fowler, Manson (C), H. Lindholm, Montour, Beauchemin – Silfverberg, Getzlaf (A), Rakell – J.T. Brown, Kesler, Cogliano – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie (A) – Perry, Vermette, Wagner. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: McIsaac J. (Can), Furlatt E. (Can)

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly:

22:43 Pesce (E. Lindholm, Krüger)

54:51 B. McGinn (Williams, V. Rask) Góly:

Sestavy:

C. Ward (Darling) – Pesce, Slavin, Faulk, H. Fleury, T. van Riemsdyk, Hanifin – T. Teräväinen, J. Staal, Aho – Williams, V. Rask, B. McGinn – Stempniak, D. Ryan, Skinner – E. Lindholm, Krüger, Nordström. Sestavy:

Price (Niemi) – Alzner, Petry, Jeřábek, Morrow, Jo. Benn, Mete – Pacioretty, Byron, Hudon – Galchenyuk, Drouin, Deslauriers – Lehkonen, Plekanec, Gallagher – Froese, J. de La Rose, Carr. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O’Rourke, Dwyer – Alphonso, Suchanek

New York Rangers New York Rangers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Góly:

Góly:

08:42 Holl (Dermott)

15:23 J. van Riemsdyk (Co. Brown, Bozak)

20:52 Marleau (Kadri)

23:05 Hyman (W. Nylander, Matthews) Sestavy:

H. Lundqvist (24. Pavelec) – McDonagh (C), Holden, Skjei, M. Staal (A), Br. Smith, DeAngelo – Rick Nash (A), Zibanejad, Bučněvič – J. T. Miller, K. Hayes, Zuccarello – Grabner, Holland, Fast – C. McLeod, Desharnais, Vesey. Sestavy:

McElhinney (Andersen) – Gardiner, N. Zajcev, Borgman, C. Carrick, Dermott, Holl – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau (A), Kadri, Marner – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Co. Brown – Komarov (A), D. Moore, Kapanen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kozari, L ́Ecuyer – Kovachik, MacPherson

New Jersey Devils New Jersey Devils : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) Góly:

03:42 Palmieri (Zacha, Hall)

13:49 Stafford (J. Moore, Vatanen)

51:00 Severson (Zacha, Palmieri)

58:33 Hischier (Coleman, Lovejoy) Góly:

06:47 Giroux (Voráček, Simmonds)

15:46 Simmonds (Voráček, Gostisbehere)

27:01 Gostisbehere (Leier, Filppula) Sestavy:

Kinkaid (Appleby) – Vatanen, A. Greene, Severson, J. Moore, Lovejoy, Butcher, Müller – Bratt, Hischier, Hall – Palmieri, Zacha, Wood – Noesen, Zajac, Coleman – Boyle, Stafford. Sestavy:

Lyon (Neuvirth) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Voráček, Patrick, Simmonds – Weal, Filppula, M. Raffl – Goulbourne, Laughton, Lehterä – Leier. Náhradníci:

Náhradníci:



Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Florida Panthers Florida Panthers 2:4 (1:3, 1:0, 0:1) Góly:

07:02 R. O'Reilly (S. Reinhart, Okposo)

20:32 Girgensons (Jo. Larsson) Góly:

11:06 Yandle (Barkov, Trocheck)

14:29 Matheson (Bjugstad)

18:11 Malgin (Yandle, Huberdeau)

57:36 Sceviour (McCann, Yandle) Sestavy:

Ch. Johnson (Lehner) – Gorges, Scandella, C. Nelson, McCabe, Ristolainen, Antipin – E. Kane, Josefson, Baptiste – Eichel (A), Nolan, S. Wilson – Okposo (A), Jo. Larsson, Girgensons – Pominville, R. O'Reilly (A), S. Reinhart. Sestavy:

Säteri (Montembeault) – Yandle, Ekblad (A), Petrovic, Pysyk, Matheson, Weegar – Sceviour, Huberdeau, Barkov – MacKenzie (C), Haley, Trocheck (A) – Brickley, Bjugstad, Malgin – Dadonov, Mamin, McCann. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brad Meier, Kendrick Nicholson – Scott Cherrey, Steve Miller