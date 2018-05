Hanzal se vrátil z marodky a rozhodl zápas, gól slavil i Kaše

První hvězdou souboje Dallasu s Rangers byl zámořskými novináři i přes prohru zvolen gólman hostů Henrik Lundqvist, jenž pochytal 39 z 41 střel. V pořadí druhou a třetí hvězdou byli vybráni čeští útočníci ve službách Stars, autor vítězné trefy Martin Hanzal (13:46, 1+0, +/-: 0, 3 střely) a také Radek Faksa (15:10, +/-: 0, 3 střely).

Jako první v utkání skóroval New York, když se v 18. minutě prosadil David Desharnais. Až v závěru druhé třetiny srovnal Tyler Seguin a rozhodující akci si schoval na 45. minutu zmiňovaný Hanzal. V početní převaze od modré čáry střílel Julius Honka a český útočník, jenž vynechal předchozích pět zápasů vinou svalového zranění v dolní části těla, puk tečoval mezi betony Lundqvista.

Švédský gólman dostal přednost před Ondřejem Pavelcem a z výhry se neradoval už pošesté za sebou. Poslední dvoubodový zisk Rangers, kteří se vzdalují postupovým pozicím do play-off, se datuje k 25. lednu a po výsledku 6:5 nad San Jose jej vychytal právě český náhradník. Dallas naopak slavil potřetí v řadě a v tabulce Centrální divize se dotáhl na jediný bod za třetí St. Louis.

V pondělí se vrátil do akce z marodky kromě Hanzala i další český zástupce v NHL, obránce Roman Polák (19:05, +1). Ostravský rodák chyběl v defenzivních řadách Toronta ve třech zápasech. Maple Leafs si však dokázali poradit a hned dvakrát dokonce zvítězili s udrženou nulou (5:0 nad Islanders a 4:0 nad Rangers). Dobrou formu, kterou z dlouhodobějšího hlediska dokazuje šest výher z posledních osmi startů, potvrdili zástupci kanadského celku i v pondělí při domácím triumfu 7:4 nad Anaheimem.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 52/61 (10+51)

2. Pastrňák (Boston) 50/49 (21+28)

3. Hertl (San Jose) 52/32 (14+18)

4. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

5. Krejčí (Boston) 32/26 (9+17)

6. Faksa (Dallas) 53/24 (12+12)

7. Sobotka (St. Louis) 54/24 (9+15)

8. Kaše (Anaheim) 38/23 (13+10)

9. Plekanec (Montreal) 53/20 (5+15)

10. Vrána (Washington) 49/17 (10+7)

Největší podíl na úspěchu domácích měly mladé útočné hvězdy William Nylander a Auston Matthew (oba 2+1). Tři body za asistence měl i obránce Jake Gardiner. Také Ducks měli ve svém středu dvougólového střelce. Na startu třetí třetiny svou druhou brankou večera vyrovnával na průběžných 4:4 Rickard Rakell. V dalším průběhu finální třetiny ale strhli vedení na stranu Maple Leafs zmiňovaní útočníci Nylander, Matthews a Zach Hyman.

Do střelecké listiny se zapsal i český mladík v sestavě Anaheimu Ondřej Kaše (14:44, 1+0, -1, 5 střel). Své 13. branky sezony docílil při přesilové hře dorážkou z bezprostřední blízkosti brány. Překonal gólmana Frederika Andersena, jenž krátce na to střídal po zásahu bruslí do masky od Corey Perryho. Utkání za vítěze dochytal Curtis McElhinney, zranění týmové jedničky by však nemělo být vážného charakteru.

Vydařený zápas odehráli hokejisté Edmontonu, když si na domácím ledě vyšlápli 6:2 na průběžné lídry NHL z Tampy Bay. Jasnou první hvězdou byl kapitán Oilers Connor McDavid.

Nejproduktivnější hráč loňské sezony si proti Lightning připsal čtyři góly a jednu přihrávku, což jej katapultovalo na průběžnou čtvrtou příčku bodování. Shodný součet 61 bodů mají i třetí Nathan MacKinnon z Colorada a pátý Jakub Voráček z Philadelphie. S 51 asistencemi lídr dané statistiky soutěže byl podruhé v krátké době oceněn dodatečně připsanou přihrávkou (naposledy mu byl dopsán bod za přihrávku u gólu na 3:3 proti Ottawě).

Druhou příčku v produktivitě drží s 63 body pittsburghský Phil Kessel a ve vedení je delší dobu Nikita Kučerov z Tampy s 66 body, na ledě Edmontonu si ovšem v pondělí zapsal jen dva záporné zápisy do tabulky +/-. Jedním z mála hráčů Lightning bez záporné bilance byl český zadák Andrej Šustr (15:42, +/-: 0, 2 střely). Útočník Ondřej Palát je nadále na marodce.

Výsledky:

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Góly:

01:48 McDavid (R. Strome, Klefbom)

17:23 Draisaitl (R. Strome, McDavid)

22:33 McDavid (Draisaitl, Benning)

33:01 Pakarinen (Slepyšev, Letestu)

46:55 McDavid

53:49 McDavid (Draisaitl, Cammalleri) Góly:

09:42 Killorn (Gourde)

41:54 Gourde (T. Johnson) Sestavy:

Talbot (Montoya) – Sekera, Russell (A), Nurse, Davidson, Klefbom, Benning – Cammalleri, McDavid (C), Draisaitl – Lucic (A), Khaira, Puljujärvi – Maroon, R. Strome, Caggiula – Slepyšev, Letestu, Pakarinen. Sestavy:

Vasilevskij (41. Domingue) – Hedman (A), Dotchin, Sergačjov, Strålman, Coburn, Šustr, Koekkoek – Kunitz, Stamkos (C), Kučerov – Naměstnikov, B. Point, T. Johnson – Killorn, Peca, Gourde – Conacher, Callahan (A). Náhradníci:

Rozhodčí: Jon McIsaac, Kelly Sutherland – Scott Driscoll, Lonnie Cameron Počet diváků: 18 347

Dallas Stars Dallas Stars : New York Rangers New York Rangers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Góly:

34:44 Seguin (Spezza, Radulov)

44:05 Hanzal (Honka, Lindell) Góly:

17:55 Desharnais (Lettieri, J. T. Miller) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg (A), Lindell, Pateryn, Hamhuis, Honka, Johns – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – D. Shore, Spezza, Janmark – Pitlick, Faksa, Roussel – B. Ritchie, Hanzal, Elie. Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – Holden, McDonagh (C), Br. Smith, Skjei, DeAngelo, Kampfer – Rick Nash (A), Zibanejad (A), J. T. Miller – Zuccarello, K. Hayes, Grabner – Fast, Holland, Lettieri – Carey, Desharnais, C. McLeod. Náhradníci:

Rozhodčí: Lambert, Charron – Mach, Miller Počet diváků: 17 543

New York Islanders New York Islanders : Nashville Predators Nashville Predators 4:5P (3:2, 1:1, 0:1 - 0:1) Góly:

04:55 Tavares (Jo. Bailey, Lee)

14:05 Pulock (Ladd, B. Nelson)

17:03 Cizikas (Chimera)

23:39 Leddy (Ladd, B. Nelson) Góly:

11:59 Fiala (Turris, C. Smith)

13:27 Fiala (Bonino, Ellis)

36:25 Järnkrok (Hartnell, Ekholm)

59:17 Johansen (P. K. Subban, Arvidsson)

63:42 Josi (Bonino) Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy, Aho, Pelech, Mayfield, Hickey, Pulock – Beauvillier, Tavares (C), Jo. Bailey – Lee, Barzal, Eberle – Ladd (A), B. Nelson, Clutterbuck (A) – Cizikas, Quine, Chimera. Hlavní trenér: Doug Weight. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm (A), P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber – Sissons, Johansen, Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – Hartnell, Bonino, Järnkrok – Salomäki, Watson, Åberg. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Náhradníci:

Rozhodčí: Jean Hebert, Garrett Rank. Čároví: Steve Barton, Ryan Galloway Počet diváků: 10217