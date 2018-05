Frk, Kaše a Zacha byli u dvou gólů, Voráček má další asistenci

Z pohledu českého fanouška byl v úterý z programu NHL nejzajímavější duel Detroitu s Bostonem. V bráně domácích sice tentokrát na místo v poslední době skvěle chytajícího Petra Mrázka dostal přednost Jimmy Howard, po delší době však na sebe upozornil útočník Martin Frk (10:54, 1+1, -1, 3 střely) a pozadu nezůstaly ani tradiční opory Bruins David Krejčí (17:01, 1+0, +1, 2 střely) a David Pastrňák (17:30, 0+1, +1, 1 střela).

Skóre zápasu se poprvé měnilo až v 23. minutě, kdy při přesilové hře bombou příklepem z levého kruhu ukončil své trápení Martin Frk. Český útočník ve službách Red Wings se bodově prosadil po pěti duelech a gólově dokonce po sedmnáctizápasové odmlce. 24letý rodák z Pelhřimova oslavil svou letošní devátou trefu a navíc ještě neřekl poslední slovo.

Další na tahu byl ovšem Boston, jenž dvěma slepenými góly z 33. a 35. minuty otočil vývoj. Nejprve u branky Seana Kuralyho asistoval Pastrňák a o dvě minuty později po zmatcích v obraně Detroitu nekompromisní dorážkou skóroval Krejčí. Na jeho desátou branku sezony navíc ve třetí třetině navázal Danton Heinen a hosté tak vedli už dvougólovým rozdílem.

Domácí v závěru stihli jen zkorigovat stav poté, co v 59. minutě ze stejné pozice jako u svého gólu znova pálil Frk. Gólman Tuukka Rask jeho pokus jen vyrazil a dorážející Frans Nielsen stanovil konečnou podobu skóre na 2:3. Bruins tak urvali už 17ctou výhru z posledních 22 startů a v tabulce Východní konference stáhli náskok vedoucí Tampy Bay na rozdíl pouhých tří bodů. Detroit naopak zůstává hluboko za postupovými příčkami do play-off.

V pondělí jedním gólem Ondřej Kaše alespoň korigoval prohru Anaheimu 4:7 v Torontu. O den později se 22letý rodák z Kadaně (17:00, 1+1, +2, 2 střely) trefil znova a navíc přidal i asistenci u vítězné branky z prodloužení. Ducks tak po třech prohrách konečně slavili, když uspěli 4:3 na ledě otloukánka z Buffala.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 53/62 (10+52)

2. Pastrňák (Boston) 51/50 (21+29)

3. Hertl (San Jose) 53/32 (14+18)

4. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

5. Krejčí (Boston) 33/27 (10+17)

6. Kaše (Anaheim) 39/25 (14+11)

7. Faksa (Dallas) 53/24 (12+12)

8. Sobotka (St. Louis) 55/24 (9+15)

9. Plekanec (Montreal) 53/20 (5+15)

10. Frk (Detroit) 44/19 (9+10)

Poslední tým Východní konference byl blízko prohry už v řádné hrací době. Vyrovnání na 3:3 trefil Ryan O’Reilly domácím až gólem z času 59:45.

První slavná chvilka českého mladíka v utkání přišla ve 40. minutě. Od modré čáry pálil Josh Manson a Kaše bekhendem pohotově doklepl vyražený puk mezi betony brankáře Robina Lehnera. Stav byl v danou chvíli smírný 2:2 a Kaše se zlepšil na průběžných 14 branek, což jej společně s Tomášem Hertlem ze San Jose řadí na druhou příčku mezi Čechy za vedoucího Pastrňáka z Bostonu s 21 zásahy.

Podruhé se Kaše zapsal do statistik ve druhé minutě prodloužení, když ve středním pásmu kombinoval s Adamem Henriquem. Zkušený centr, jenž Anaheim posílil v průběhu sezony výměnou z New Jersey, se pak prosadil přesnou střelou mezi dvěma bránícími hráči po vniknutí do útočné třetiny.

Díky dodatečně připsané asistenci ze sobotní partie s Ottawou si prodloužil Jakub Voráček svou bodovou sérii na pět zápasů a natáhnout jí dokázal i v úterním souboji na ledě Caroliny. Domácí se nad Philadelphií ujali vedení v 16. minutě využitou přesilovkou Eliase Lindholma, který překonal uzdravenou jedničku Flyers Briana Elliotta. Michal Neuvirth pak ze střídačky z pozice náhradního brankáře sledoval, jak v 37. minutě jeho barvy vrátil zpátky do hry vyrovnáním Wayne Simmonds.

Svou 52. přihrávku sezony si připsal Voráček (21:30, 0+1, +1, 2 střely), jenž v daném ohledu nemá v lize konkurenci. Druhý v pořadí je Johnny Gaudreau z Calgary s 45 asistencemi. V kanadském bodování patří Voráčkovi s 62 zápisy skvělá čtvrtá pozice. Třetí Jevgenij Malkin z Pittsburghu má rovněž 62 bodů, druhý je jeho parťák Phil Kessel s 65 zápisy a na první příčce se stále vyhřívá Nikita Kučerov z Tampy Bay s 66 zápisy.

Stav 1:1 nakonec vydržel až do poslední minuty prodloužení, ve které za hostující Philadelphii rozhodl Jordan Weal. Kromě Voráčka výhru slavil i obránce Radko Gudas (18:11, +/-: 0, 5 střel), jenž byl s pěti ranami netradičně nejčasněji střílejícím hráčem Flyers.

Těsnou ovšem cennou výhru si připsali hokejisté Pittsburghu. Obhájci posledních dvou Stanley Cupů na domácím ledě přivítali překvapivého suveréna Západní konference z Vegas v bráně se svým bývalým dlouholetým spoluhráčem Marc-Andrem Fleurym a odcházeli spokojeni po výsledku 5:4.

Golden Knights se sice ujali dvougólového vedení, Penguins ale v rozmezí druhé a třetí třetiny sérií pěti branek skóre otočili. Činily se tradiční opory Jevgenij Malkin, Phil Kessel (oba 1+1) a Sidney Crosby (0+2). Při zranění hostujícího Tomáše Noska jediný český zástupce v utkání, domácí útočník Dominik Simon (12:03, +1, 2 střely), se u konečné výhry 5:4 bodově neprosadil.

Domácí výhru slavili i hokejisté Ottawy, kteří po výsledku 5:3 zdolali New Jersey. První hvězdou byl zvolen centr Senators Matt Duchene, jenž vyprodukoval gól a dvě asistence. U dvou ze tří branek Devils figuroval pro změnu český centr Pavel Zacha (17:47, 0+2, +1, 4 střely). Nejprve v přesilovce ze druhé třetiny asistoval u trefy produktivního Taylora Halla a v 46. minutě se podílel i na finální brance duelu od Kyla Palmieriho. Na více, než pouhé zkorigování skóre z pohledu hostů, to ale nestačilo.

Naopak před svými fanoušky zcela propadlo St. Louis. V aréně Scottrade Center podlehlo 2:6 Minnesotě. Jedním z pouhých dvou střelců v dresu Blues byl i Dmitrij Jaškin (12:13, 1+0, -1, 3 střely), jenž v 53. minutě zmírňoval hrozivé skóre svou pátou brankou sezony. Vladimír Sobotka (19:19, -1, 1 střela) se proti Wild neprosadil.

Po delší době se v obraně Chicaga sešli oba čeští zástupci Michal Kempný (10:51, +/-: 0, 3 střely) a Jan Rutta (14:32, +/-: 0, 1 střela). Po dramatickém závěru ovšem nezabránili prohře 2:3 od Calgary. Blackhawks poslal do vedení už ve 4. minutě využitou přesilovkou Alex DeBrincat. Ve druhé hrací části ale vyrovnal obránce Dougie Hamilton a góly z 57. a 59. minuty poslali Flames do trháku Michael Stone a Sean Monahan. Domácí hráči dokázali ještě snížit, když se v čase 59:53 prosadil Patrick Kane. Na bodový zisk to ale Chicagu nestačilo. Kromě zmiňovaných obránců v zápase naskakovali i čeští útočníci na obou stranách David Kämpf (11:23, +/-: 0, 1 střela) a vítězný Michael Frolík (18:36, +/-: 0).

Jakub Vrána (13:02, -1, 2 střely) slavil s Washingtonem venkovní těsný úspěch 3:2 z ledu Columbusu. Utkání rozhodl v čase 59:17 švédský útočník Nicklas Bäckström. Za domácí Blue Jackets ve čtvrté formaci nastupoval Lukáš SedláK (6:44, +/-: 0).

