Pastrňák asistoval u kanonády Bostonu, Pavelec nahradil Lundqvista

Jako první v souboji uvadajících Rangers s do čela Východní konference se deroucím Bostonem skórovali domácí. Blueshirts poslal v 5. minutě do vedení zkušený útočník Rick Nash, jenž byl vedením New Yorku nedávno osloven k výběru konkurenčních klubů pro případnou výměnu před blížící se uzávěrkou přestupů.

To bylo ovšem z pohledu Rangers v zápase vše. Ještě v zahajovací třetině favorizovaní hosté otočili vývoj. Vyrovnání trefil Riley Nash a svou pátou trefou sezony skóre otočil kapitán hostů Zdeno Chára.

Ve druhém dějství se zviditelnil i elitní útok Bruins. Po asistenci Davida Pastrňáka v 24. minutě skóroval Patrice Bergeron, jenž navíc neřekl poslední slovo. V 28. minutě Tim Schaller zvýšil na 1:4 pro hosty a vyhnal Henrika Lundqvista předčasně na střídačku.

Náhradník Ondřej Pavelec také dlouho nulu neudržel, když jej v 30. minutě při hře v oslabení svou druhou brankou včera přivítal Bergeron. Ve třetím dějství tempo hry mírně opadlo a Boston si výhru pojistil ještě jednou akcí zakončenou Seanem Kuralym. Pavelec utkání zakončil s necelými 33. odchytanými minutami a bilancí 16 zákroků proti 18 střelám.

Pastrňák (18:21, 0+1, +1, 2 střely) se díky asistenci prosadil už v desátém startu za sebou. Jeho krajan David Krejčí (13:11, +1) tentokrát nebodoval.

Stejně jako druhý Boston ve středu slavil zisk dvou bodů i průběžně třetí tým tabulky Východní konference - Toronto. V domácí partii Maple Leafs hostili shodně třetí tým Západní konference Nashville a uspěli 3:2 po samostatných nájezdech.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 53/62 (10+52)

2. Pastrňák (Boston) 52/51 (21+30)

3. Hertl (San Jose) 53/32 (14+18)

4. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

5. Krejčí (Boston) 34/27 (10+17)

6. Kaše (Anaheim) 39/25 (14+11)

7. Faksa (Dallas) 53/24 (12+12)

8. Sobotka (St. Louis) 55/24 (9+15)

9. Plekanec (Montreal) 53/20 (5+15)

10. Frk (Detroit) 44/19 (9+10)

Kanadský celek, v jehož obraně figuroval na ledě u obou vstřelených gólů český zadák Roman Polák (16:47, +2, 1 střela), si v úvodu vypracoval náskok po akcích Jamese van Riemsdyka a v oslabení skórujícího Kasperi Kapanena. Predators ale ztrátu dokázali vymazat. Gólem do šatny z 39. minuty jejich návrat odstartoval Colton Sissons a o prodloužení a nájezdech rozhodl už po 25 vteřinách hry ve třetí třetině Viktor Arvidsson.

Diváci v Air Canada Centre byli svědky hned sedmi kol nájezdů, ve kterých kralovali gólmani. Z úvodních šesti dvojic domácí Frederik Andersen a Pekka Rinne inkasovali jen v jednom případě, když se ve třetím kole prosadili Tyler Bozak a Nashville udržel ve hře Ryan Ellis. Rozhondutí přinesl až ve zmiňované sedmé dvojici první střelec Toronta v zápase James van Riemsdyk, jenž byl zvolen novináři druhou hvězdou po brankáři Andersenovi (44 zákroků).

Po pondělním vysokém triumfu 6:2 nad lídrem soutěže z Tampy Bay, kterého sestřelil bilancí (4+1) mladý kapitán týmu Connor McDavid, se Edmonton vrátil zpátky do reality. Pro změnu po skóre 2:5 totiž podlehl v tabulce Západní konference výše postavenému Los Angeles.

McDavid opět potvrdil svou formu. Ve druhé třetině nejprve v přesilovce asistoval u branky Leona Draisaitla a sám pak vyrovnal na průběžných 2:2. Ve třetí třetině ale Kings třikrát skórovali a strhli vedení definitivně na svou stranu. Prosadili se Paul LaDue, Alex Iafallo a Anže Kopitar.

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Góly:

01:10 Clifford (Lewis)

20:58 Kempe (Doughty)

54:33 LaDue (Lewis, Gravel)

58:17 Iafallo (Kopitar, Doughty)

59:00 Kopitar (D. Brown) Góly:

23:28 Draisaitl (McDavid, Klefbom)

30:20 McDavid (Cammalleri) Sestavy:

Kuemper (Quick) – Forbort, Doughty, Muzzin, LaDue, Gravel, Folin – Iafallo, Kopitar, Toffoli – Pearson, Kempe, D. Brown – Clifford, T. Mitchell, Lewis – Andreoff, Amadio, Brodzinski. Sestavy:

Talbot (Montoya) – Klefbom, Benning, Nurse, Russell, Sekera, Davidson – Cammalleri, McDavid, Draisaitl – Lucic, Khaira, Puljujärvi – Maroon, R. Strome, Caggiula – Pakarinen, Letestu, Kassian. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, Watson – Heyer, Murchison Počet diváků: 18 230

New York Rangers New York Rangers : Boston Bruins Boston Bruins 1:6 (1:2, 0:3, 0:1) Góly:

05:01 Rick Nash Góly:

07:54 Riley Nash (Backes, Heinen)

16:09 Chára (DeBrusk)

23:47 Bergeron (Pastrňák, Krug)

27:25 Schaller (Grzelcyk, Chudobin)

30:00 Bergeron (Marchand, Chára)

46:34 Kuraly (Czarnik, Grzelcyk) Sestavy:

H. Lundqvist (28. Pavelec) – DeAngelo (C), McDonagh, Holden, Skjei, Kampfer, Br. Smith (A) – Zuccarello, Zibanejad, Rick Nash – Lettieri, Desharnais, J. T. Miller – Fast, K. Hayes, Grabner – Carey, Holland, C. McLeod. Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, McQuaid, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Spooner, Krejčí (A), DeBrusk – Backes, Riley Nash, Heinen – Czarnik, Kuraly, Schaller. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brenk, Joannette – Murphy, Racicot Počet diváků: 18 006