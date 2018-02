Gudas s Noskem se zapsali mezi střelce, Voráček má další asistenci

Radko Gudas z Philadelphie se radují z branky českého obránce.

Na svůj první gól sezony čekal obránce Radko Gudas do 44. startu, když v neděli do prázdné klece pečetil výhru Philadelphie. Hned v dalším utkání se pak prosadil podruhé, tentokrát to ale na výhru nestačilo. Brankáře Michala Neuvirtha v nájezdech překonal Drew Stafford a výsledek 4:5SN slavilo hostující New Jersey. Jednu asistenci si za Flyers připsal Jakub Voráček, v dalším utkání pak ještě uzdravený Tomáš Nosek skóroval za Vegas.