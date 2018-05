Voráček vystřílel Philadelphii výhru, vítěznou trefu měl i Krejčí

Po dvou zápasech bez kanadského bodu, přestože jeho Philadelphia oba duely vyhrála a nastřílela v součtu devět branek, se Jakub Voráček (20:11, 2+1, +/-: 0, 2 střely) výrazně připomněl.

Úterní domácí partii s Montrealem odstartoval svou v pořadí 55. asistencí sezony, když se v 28. minutě v přesilové hře podílel na průběžné vyrovnávací trefě Nolana Patricka na 1:1. Kladenský odchovanec si tak upevnil ligové prvenství v dané statistice před druhým Blakem Wheelerem z Winnipegu s 51 přihrávkami.

Na startu třetí třetiny se hosté podruhé v zápase utrhli do vedení, přihrával Tomáš Plekanec (17:48, 0+1, +1, 2 střely) a zakončoval Paul Byron. Stav 1:2 vydržel až do samotného závěru řádné hrací doby, kdy Flyers odvolali brankáře Alexe Lyona.

Tíhu okamžiku vzal Voráček na sebe a bombou z pravého křídla poslal utkání do prodloužení. Stejný hráč pak uspěl i v 62. minutě, když hvězdného Careyho Price podruhé překonal z rychlého protiútoku. Dva góly v jednom zápase slavil Voráček, jenž byl zvolen první hvězdou duelu, vůbec poprvé v sezoně. Se součtem 68 bodů mu aktuálně patří sedmá pozice v ligové produktivitě.

Čerstvá posila Philadelphie z Detroitu, český gólman Petr Mrázek zaskakující za zraněnou dvojici Brian Elliott - Michal Neuvirth (oba jsou mimo hru minimálně na šest týdnů), kryl v zápase Lyonovi záda ze střídačky. Role nehrajícího náhradníka se nezbavil montrealský bek Jakub Jeřábek. Kromě zmiňovaných útočníků Voráčka a Plekance do utkání za Flyers zasáhl i bek Radko Gudas (13:46, -1, 4 střely).

Stejně jako tříbodový Voráček z Philadelphie byl i v dalším úterním souboji, mezi Edmontonem a Bostonem, zvolen první hvězdou Čech. Nebyl jím tentokrát produktivní David Pastrňák (18:46, +/-: 0, 2 střely), jenž vyšel bodově naprázdno, ale zkušený centr David Krejčí (17:23, 1+0, +/-: 0, 3 střely).

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 60/68 (13+55)

2. Pastrňák (Boston) 58/52 (22+30)

3. Hertl (San Jose) 57/34 (15+19)

4. Kaše (Anaheim) 45/31 (17+14)

5. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

6. Krejčí (Boston) 40/28 (11+17)

7. Faksa (Dallas) 58/25 (12+13)

8. Sobotka (St. Louis) 60/24 (9+15)

9. Plekanec (Montreal) 59/22 (5+17)

10. Frk (Detroit) 50/20 (10+10)

Domácí Oilers odskočili do dvougólového vedení, když své shodně deváté trefy sezony vsítili Ryan Strome a Jujhar Khaira. Favorizovaní hosté však měli velkou střeleckou převahu 20:45 a z velkého tlaku nakonec vytěžili obrat skóre a další dva body do tabulky Východní konference. Průběžně druzí Bruins, kteří se drží v těsném kontaktu za lídry z Tampy, nastříleli všechny své branky až v závěrečné dvacetiminutovce.

V 45. minutě zavelel k obratu Noel Acciari. Důležité vyrovnání obstaral v 52. minutě bek Matt Grzelcyk a rozdílovou trefu si schoval až na čas 58:56 zmiňovaný Krejčí. Své 11. branky sezony docílil z předbrankového prostoru poté, co jej od zadního mantinelu krásně našel Danton Heinen.

Konkurenty z čela Východní konference proti sobě svedl duel průběžně čtvrtého Washingtonu proti lídrům z Tampy. Domácí měli střeleckou převahu 37:19, přesto odcházeli poraženi po výsledku 2:4. Lightning rázně nakročili za dvoubodovým ziskem už v zahajovací třetině, kterou ovládli třemi góly.

V přesilovce ze 3. minuty se trefil Brayden Point, český obránce Andrej Šustr (12:23, 0+1, +2, 1 střela) pak asistoval u druhé gólové akce od Chrise Kunitze a těsně před prvním odchodem do kabin se podruhé prosadil aktivní Point. V dalším průběhu Lars Eller a svou 36. brankou nejlepší ligový kanonýr Alex Ovečkin domácí dostali zpět do hry. Klid do řad hostů ovšem vnesla pojistka z 53. minuty z hole lídra kanadského bodování NHL Nikity Kučerova.

Posila Washingtonu po výměně z Chicaga, český obránce Michal Kempný, si debut v novém dresu ještě neodbyl a utkání sledoval jen jako náhradník. Naopak v sestavě Capitals figuroval mladý útočník Jakub Vrána (14:46, -1).

Jen jako diváci sledovali zápas mezi St. Louis a San Jose dva čeští útočníci. Do sestavy domácích Blues nemoc nepustila Vladimíra Sobotku a Sharks bude ještě delší dobu chybět zraněný Tomáš Hertl. O všem podstatném se v utkání rozhodlo během druhé dvacetiminutovky, kdy padlo všech pět branek.

Šťastnější byli Sharks, za které se prosadili forvardi Logan Couture, Joonas Donskoi a Mikkel Boedker. St. Louis alespoň snížilo zásluhou ruských zástupců Vladimira Tarasenka a Ivana Barbaševa, jemuž asistoval i český útočník Dmitrij Jaškin (10:53, 0+1, +1, 1 střela).

Fotbalovým výsledkem 1:0 skončila konfrontace mezi v tabulce Východní konference třetím Torontem a až dvanáctou Floridou. Hubenou výhru kanadskému celku trefil těsně před prvním odchodem do kabin útočník James van Riemsdyk.

Brankáři Frederiku Andersenovi, jenž pochytal všech 40 střel hostů, pomohl k v sezoně již páté uhájené nule i obránce Roman Polák (17:15, +/-: 0, 1 střela). Útočník Radim Vrbata, který na základě žádosti Panthers nedávno vystavil seznam týmů pro případný přestup před blížící se uzávěrkou, zůstal jen mezi náhradníky.

Výsledky:

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:5P (0:0, 4:3, 0:1 - 0:1) Góly:

20:34 Archibald (B. Sutter, Eriksson)

33:01 Goldobin (D. Pouliot, Bärtschi)

33:52 B. Sutter (Goldobin)

35:42 Horvat (Boeser) Góly:

30:46 Jost (Barrie, MacKinnon)

37:57 Rantanen (Barrie, MacKinnon)

39:23 Landeskog (MacKinnon, Barrie)

56:59 Barrie (Rantanen, Landeskog)

63:36 MacKinnon (Barrie, Rantanen) Sestavy:

A. Nilsson (Bachman) – Edler (A), Gudbranson, Del Zotto, Stecher, D. Pouliot, Biega – D. Sedin (A), H. Sedin (C), Vanek – Bärtschi, Horvat, Boeser – Archibald, B. Sutter, Eriksson – Goldobin, Dowd, Virtanen. Hlavní trenér: Travis Green. Sestavy:

Varlamov (Hammond) – Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard, Siemens, Warsofsky – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Nieto, Söderberg, Comeau (A) – G. Bourque, Kerfoot, Compher – C. Wilson, Jost, Jakupov. Hlavní trenér: Jared Bednar. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Ghislain Hebert, Marc Joannette. Čároví: Michel Cormier, Lonnie Cameron Počet diváků: 18107

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Góly:

18:29 R. Strome

31:38 Khaira (Slepyšev, Nurse) Góly:

44:37 Acciari (Krug, Carlo)

51:42 Grzelcyk (Riley Nash, McAvoy)

58:56 Krejčí (Heinen, Backes) Sestavy:

Talbot (Brossoit) – Nurse, A. Larsson (A), Klefbom, Russell, Davidson, Benning – Maroon, McDavid (C), Caggiula – Lucic (A), Draisaitl, Cammalleri – Khaira, R. Strome, Slepyšev – Puljujärvi, Letestu, Kassian. Hlavní trenér: Todd McLellan. Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – Chára (C), McAvoy, Krug, Carlo, Grzelcyk, McQuaid – Marchand, Bergeron (A), Pastrňák – DeBrusk, Krejčí, Spooner – Heinen, Riley Nash, Backes (A) – Schaller, Kuraly, Acciari. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Schlenker, Steve Kozari. Čároví: Steve Barton, Mark Wheler Počet diváků: 18347

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) Góly:

05:46 Wheeler (Byfuglien, Laine)

38:55 Byfuglien (T. Myers, Roslovic)

59:11 Laine (Wheeler, Scheifele) Góly:

21:49 Martinez (Kempe, Pearson)

37:05 Phaneuf (Martinez, Amadio)

46:17 T. Mitchell (Kempe, Muzzin)

55:54 D. Brown (Toffoli, Kopitar) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, T. Myers, Enström, Byfuglien, Chiarot, D. Kulikov – Connor, Scheifele, Wheeler – Perreault, Little, Roslovic – Ehlers, Copp, Laine – Petan, Hendricks, Armia. Sestavy:

Kuemper (Quick) – Doughty, Forbort, Martinez, Phaneuf, Folin, Muzzin – D. Brown, Kopitar, Iafallo – T. Mitchell, Kempe, Pearson – Toffoli, N. Thompson, Clifford – Brodzinski, Amadio, Andreoff. Náhradníci:

Náhradníci:



St. Louis Blues St. Louis Blues : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) Góly:

28:23 Barbašev (Brodziak, Jaškin)

39:36 Tarasenko (Dunn) Góly:

26:35 Couture (Bødker, Braun)

32:05 Donskoi (Couture, Vlasic)

35:54 Bødker (Tierney, Hansen) Sestavy:

C. Hutton (Allen) – Gunnarsson, Pietrangelo (C), Bouwmeester, Parayko, Ch. Butler, Dunn (A) – Steen, Stastny (A), Tarasenko – Schwartz, B. Schenn, Blais – Barbašev, Brodziak, Berglund – Upshall, Sundqvist, Jaškin. Sestavy:

M. Jones (Dell) – J. Ryan, Burns (A), Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – Meier, Pavelski (C), M. Karlsson – Labanc, Couture (A), Donskoi – Bødker, Tierney, Hansen – Goodrow, O'Regan, Sörensen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, Brenk – Cherrey, Knorr Počet diváků: 17297

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Nashville Predators Nashville Predators 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Góly:

30:12 Athanasiou (D. Larkin)

47:54 Tatar (Athanasiou, Abdelkader) Góly:

04:18 Hartnell (Josi, Ellis)

09:35 Turris (Josi, C. Smith)

44:50 Arvidsson (P. K. Subban, Ellis) Sestavy:

Howard (Coreau) – Jensen, DeKeyser, Daley, Ericsson, Kronwall (A), Witkowski – Nyquist, Zetterberg, Mantha – Athanasiou (C), D. Larkin, Tatar – Abdelkader, Nielsen, Helm (A) – Frk, Glendening, Bertuzzi. Sestavy:

Saros (Rinne) – P. K. Subban, Ekholm, Ellis (A), Josi (C), Y. Weber, Jemelin – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg (A) – C. Smith, Turris, Fiala – Järnkrok, Bonino, Hartnell – Watson, Sissons, Salomäki. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Charron, O'Halloran – Amell, Kovachik Počet diváků: 19 515

Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) Góly:

29:32 Eller (Orlov, Connolly)

51:02 Ovečkin (Niskanen) Góly:

02:30 B. Point (Callahan, Gourde)

16:00 Kunitz (Šustr, Callahan)

17:52 B. Point (Strålman)

52:58 Kučerov (Coburn) Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Djoos, Carlson, Niskanen, Orlov, Orpik (A), Bowey – Ovečkin (C), Bäckström (A), T. Wilson – J. Vrána, Kuzněcov, Oshie – Burakovsky, Eller, Connolly – Stephenson, Beagle, Smith-Pelly. Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Strålman, Sergačjov, Girardi, Coburn (A), Šustr – Gourde, Stamkos (C), T. Johnson – Killorn, B. Point, Kučerov – Kunitz, Naměstnikov, Callahan (A) – Erne, Paquette, Peca. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O’Rourke, Chmielewski – Daisy, Driscoll

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0) Góly:

27:18 Patrick (Giroux, Voráček)

58:34 Voráček (Couturier, Gostisbehere)

61:26 Voráček (Gostisbehere, Filppula) Góly:

17:48 Petry (Alzner, Hudon)

48:47 Byron (Plekanec, Gallagher) Sestavy:

Lyon (Mrázek) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Gudas, Manning – Konecny, Couturier, Giroux – Patrick, Voráček, Weal – M. Raffl, Laughton, Lindblom – Weise, Filppula, Lehterä. Sestavy:

Price (Niemi) – Petry, Alzner, Jo. Benn, Morrow, Schlemko, Mete – Lehkonen, Drouin, Pacioretty – Gallagher, Plekanec, Byron – Hudon, Danault, Galchenyuk – Carr, Froese, Deslauriers. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Pochmara, Skilliter – Murphy, Murchison

New Jersey Devils New Jersey Devils : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Góly:

21:34 Hall (Hischier) Góly:

05:19 Jenner (Werenski)

33:10 Harrington (Panarin, Dubois) Sestavy:

Kinkaid (Läck) – A. Greene (C), Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Palmieri – Bratt, Zacha, Stafford – Coleman, Zajac (A), Noesen – Pietila, Boyle, J. Hayes. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones (A), J. Johnson (A), R. Murray, Harrington, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – Jenner (A), Wennberg, Bjorkstrand – Calvert, Dubinsky, J. Anderson – Dalpe, Sedlák, Hännikäinen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kowal, McIsaac – Devorski, Sericolo Počet diváků: 14024