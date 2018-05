Mrázek v premiéře za Flyers vychytal výhru, Plekanec táhl Montreal

Philadelphia, přestože prochází komplikovaným obdobím při postupných zraněních prvních dvou brankářů Briana Elliotta s Michalem Neuvirthem a navíc ztrátě střelce Wayna Simmondse, se čtvrteční výhrou 2:1 nad Columbusem dokázala bodově prosadit už podesáté za sebou.

Z dané série si Flyers připsali osm výher a dvakrát padli až po nájezdech, díky čemuž se zlepšili na aktuálních 74 bodů a v tabulce Metropolitní divize ztrácí na lídry z Washingtonu pouze jediný bod.

O poslední tři výhry se z pozice gólmana postarali nováček Alex Lyon (7:4 nad Rangers a 3:2PP nad Montrealem) a naposledy proti Blue Jackets si odbyla vydařenou premiéru nedávná posila klubu z Detroitu Petr Mrázek. Šestadvacetiletého rodáka z Ostravy překonal pouze Artěmij Panarin po rychlém protiútoku, dalších 19 střel český gólman zneškodnil a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Většinu zákroků si připsal ve druhé třetině, ve které na něj šlo 14 střel a zmiňovaný Panarin dostal v 33. minutě hosty do vedení. Flyers o prodloužení své skvělé série výsledků rozhodli až v závěrečné třetině.

U všeho podstatného figuroval kapitán Claude Giroux, jenž nejprve v 43. minutě sám vyrovnal a v 50. minutě pro změnu asistoval u rozdílové trefy nováčka Nolana Patricka. Nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček (22:13, +/-: 0, 2 střely) tentokrát nebodoval, stejně jako obránce vítězů Radko Gudas (18:28, +/-: 0, 1 střela) a hostující centr Lukáš Sedlák (4:22, +/-: 0).

Na rozdíl od rozjeté Philadelphie se až za postupovými pozicemi tabulky Východní konference pohybuje slavný Montreal. Ve čtvrtek sice zvítězil 3:1 nad rovněž stagnujícími Rangers, ukončil tím ovšem černou sérii šesti proher za sebou.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 61/68 (13+55)

2. Pastrňák (Boston) 58/52 (22+30)

3. Hertl (San Jose) 58/34 (15+19)

4. Kaše (Anaheim) 46/31 (17+14)

5. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

6. Krejčí (Boston) 40/28 (11+17)

7. Faksa (Dallas) 60/25 (12+13)

8. Sobotka (St. Louis) 60/24 (9+15)

9. Plekanec (Montreal) 60/24 (6+18)

10. Frk (Detroit) 50/20 (10+10)

Canadiens poslal do vedení v 7. minutě český centr Tomáš Plekanec (13:37, 1+1, +2, 2 střely), kterého chytrou přihrávkou přes brankoviště našel nekrytého u levé tyče Paul Byron. Jediným střelcem druhé třetiny byl domácí obránce Jeff Petry. Rangers se prosadili až v 57. minutě, když v přesilovce snižoval Kevin Hayes.

Při závěrečné hře New Yorku bez odvolaného brankáře Alexandara Georgijeva, jenž zaskakuje za zraněného Ondřeje Pavelce a tentokrát dostal přednost před Henrikem Lundqvistem, ale pojistil dvoubodový zisk Canadiens střelou do prázdné klece Phillip Danault. Asistenci si připsal Plekanec. Bilanci v sezoně si zkušený český útočník vylepšil na 6+18.

Roli favorita naplnilo Toronto po výhře 4:3 po nájezdech nad Islanders. Další zisk dvou bodů kanadského celku však kalilo zranění hvězdného útočníka Maple Leafs Austona Matthewse. Ještě v 57. minutě sice zařídil vyrovnání na 3:3, krátce na to ale po bodyčeku od Cala Clutterbucka odstoupil.

Jen z pozice nehrajícího náhradníka utkání sledoval český bek Roman Polák, jehož potěšil rozhodující nájezd od Tylera Bozaka. V řádné hrací době asistoval u všech tří branek hostů talent Mathew Barzal, jenž s 65 zápisy kraluje klubové produktivitě a zároveň si drží 14bodový odstup na čele bodování nováčku od druhého Brocka Boesera z Vancouveru.

Patrik Eliáš, jehož dres s číslem 26 bude v sobotu vyvěšen pod strop arény Prudential Center, vhodil slavnostní buly zápasu mezi New Jersey a Minnesotou. Štěstí svým bývalým spoluhráčům ovšem nepřinesl, když Devils padli 2:4. Bez bodu zůstal i jediný český zástupce v utkání, centr domácích Pavel Zacha (14:42, -1, 1 střela).

Střelcem úvodní branky zápasu byl lídr produktivity Devils Taylor Hall, jenž tak prodloužil svou bodovou sérii již na třináct navazujících startů. Jde o nejlepší počin ze všech hráčů NHL v letošní sezoně, když překonal nedávnou dvanáctibodovou sérii bostonského Davida Pastrňáka. Na postupových pozicích do play-off se pohybující New Jersey v den zápasu výměnou nezvykle od rivalů Rangers získalo do útoku rychlíka Michaela Grabnera.

Stejně jako Polák v Torontu se ve čtvrtek nevešel do sestavy i obránce Tampy Bay Andrej Šustr. Lídr Východní konference potvrdil své kvality výhrou 4:3 na ledě Ottawy a o jeden bod se opět vyhoupl do čela celé soutěže před vedoucí tým Západu z Vegas. Dvěma asistencemi se na tom podílel nejproduktivnější hráč NHL Nikita Kučerov, jenž jako první letos dosáhl na hranici osmdesáti bodů (32+48). Lightning po čtyřiceti minutách hry vedli 4:1, domácí Senators v závěru dvěma góly dokázali duel alespoň zdramatizovat.

Detroit bez mezi náhradníky zařazeného útočníka Martina Frka na domácím ledě překvapivě podlehl v tabulce Východní konference poslednímu Buffalu 2:3 po prodloužení. Navíc mnoho nechybělo a Red Wings padli už v řádné hrací době. Až v přesilovce z 59. minuty totiž stav 2:2 zařídil Justin Abdelkader. V následném nastavení ale pouhou vteřinu před jeho vypršením vrátil hostům vedení Marco Scandella.

Roli nehrajícího náhradníka ve čtvrtek museli přijmout také veterán Radim Vrbata z Floridy a obránce Jakub Jeřábek, jenž se v týdnu stěhoval z Montrealu do Washingtonu. Naopak poprvé za Capitals nastoupila další česká posila klubu Michal Kempný (14:15, -1, 1 střela). Bývalý bek Chicaga v premiéře za Washington ovšem výhru neslavil, když se před svými fanoušky po obratu ze závěru výsledkem 3:2 radovala domácí Florida. V 57. minutě vyrovnával na 2:2 Nick Bjugstad a rozdílovou trefu si schoval na čas 59:40 Vincent Trocheck. Hosty, za které kromě Kempného nastoupil i útočník Jakub Vrána (12:12, +/-: 0, 1 střela), v závěru srazilo vyloučení Larse Ellera.

V jednoznačnou záležitost se proměnila konfrontace mezi Nashvillem a San Jose. Vysokou výhru 7:1 si připsali domácí Predators. První hvězdou byl zvolen gólman vítězů Pekka Rinne, jenž pochytal 33 z 34 střel a zaznamenal svou jubilejní 300. výhru kariéry v NHL. V historické tabulce tak na 33. pozici vyrovnal bývalou dlouholetou oporu Predators Tomáše Vokouna, který v nejslavnější lize světa rovněž vychytal tři stovky výher. Hostům k lepšímu výsledku nepomohl ani návrat z marodky Tomáše Hertla (21:04, -1, 6 střel).

Den po sedmigólovém výprasku od Vegas se do brány Calgary na místo dočasné jedničky - českého gólmana Davida Ritticha zaskakujícího za zraněného Mika Smitha - postavil z farmy povolaný Jon Gillies a 35 zákroky proti 37 střelám domácí Arizony přispěl k výhře kanadského celku 5:2. V ofenzivě se Flames mohli spolehnout hlavně na svou tradiční oporu Johnny Gaudreaua (1+2). Český útočník Michael Frolík (14:34, +/-: 0, 3 střely) se do bodových statistik nezapsal.

V defenzivně laděné partii si Dallas poradil 2:0 na ledě Los Angeles, které vyslalo na bránu hostujícího Kari Lehtonena jen 18 puků. O góly Stars, kterým vinou zranění chyběl Martin Hanzal a v sestavě tak z Čechů zůstal jen Radek Faksa (15:16, +/-: 0, 2 střely), se ve třetí třetině postarali Tyler Seguin a Alexander Radulov.

Výsledky:

New Jersey Devils New Jersey Devils : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) Góly:

10:27 Hall T. (Vatanen S., Palmieri K.)

24:17 Noesen (Zajac, Wood) Góly:

27:28 Reilly (Niederreiter, Dumba)

32:25 J. Eriksson Ek (Winnik, Mikael Granlund)

33:04 Stewart

58:42 E. Staal (Coyle) Sestavy:

Läck (Kinkaid) – A. Greene (C), Vatanen, J. Moore (A), Severson (A), Butcher, Lovejoy, Müller – Hall, Hischier, Palmieri – Wood, Zacha, Bratt – Coleman, Zajac, Noesen – Boyle, J. Hayes. Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Suter (A), Dumba, Seeler, Spurgeon (C), Reilly, Prosser – Zucker, M. Koivu, Mikael Granlund – Ennis, E. Staal, Niederreiter – Parise (A), Cullen, Coyle – Stewart, J. Eriksson Ek, Winnik. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: St. Pierre, St. Laurent – Murchison, Devorski

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Góly:

42:34 Giroux (Couturier, Gostisbehere)

49:49 Patrick (Gostisbehere, Giroux) Góly:

32:51 Panarin Sestavy:

Mrázek (Lyon) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald (A), Manning, Gudas – Giroux (C), Couturier, Weal – Patrick, Voráček, Lindblom – Laughton, M. Raffl, Lehterä – Filppula, Weise (A), Leier. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones (A), J. Johnson (A), R. Murray, Harrington, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – Jenner (A), Wennberg, Bjorkstrand – Calvert, Dubinsky, J. Jokinen – Gerbe, Sedlák, Dalpe. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dwyer, Meyer – Driscoll, Daisy

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New York Islanders New York Islanders 4:3N (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

17:39 Marner (Kadri, Marleau)

41:28 Rielly (Co. Brown, J. van Riemsdyk)

56:31 Matthews (Gardiner, Hyman)

Bozak Góly:

08:39 Pulock (Hickey, Barzal)

11:45 Barzal (Beauvillier, Aho)

43:07 Eberle (Barzal, Beauvillier) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Rielly (A), Hainsey, Gardiner, N. Zajcev, Dermott, C. Carrick – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau, Kadri, Marner – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Co. Brown – Komarov (A), D. Moore, Kapanen. Hlavní trenér: Mike Babcock. Sestavy:

Halák (Gibson) – Leddy, Boychuk, Pelech, Aho, Hickey, Pulock – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Beauvillier, Barzal, Eberle – Ladd (A), B. Nelson, Fritz – Johnston, Cizikas, Clutterbuck (A). Hlavní trenér: Doug Weight. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Dan O'Rourke. Čároví: Derek Amell, Devin Berg Počet diváků: 18856

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Góly:

06:59 Plekanec (Byron, Gallagher)

23:51 Petry (Hudon, Deslauriers)

58:46 Danault (Plekanec) Góly:

57:01 K. Hayes (DeAngelo, Desharnais) Sestavy:

Niemi (Ch. Lindgren) – Jo. Benn, Petry, Alzner, Morrow, Mete, Schlemko, Juulsen – Pacioretty, Drouin, Lehkonen – Byron, Plekanec, Gallagher – Galchenyuk, Danault, Hudon – Deslauriers, Froese, L. Shaw. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Skjei, Pionk, M. Staal, DeAngelo, Gilmour, O'Gara – Lettieri, Zibanejad, Bučněvič – Vesey, K. Hayes, Zuccarello – Carey, Desharnais, Fast – C. McLeod, Holland, J. T. Miller. Náhradníci:

Náhradníci:



Ottawa Senators Ottawa Senators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:4 (1:2, 0:2, 2:0) Góly:

14:53 Dzingel (Mark Stone, Brassard)

48:11 Borowiecki (B. Ryan, Ceci)

57:44 Brassard (Mark Stone, E. Karlsson) Góly:

09:30 T. Johnson (Kunitz, Gourde)

16:26 Hedman (Kučerov, Naměstnikov)

23:37 Naměstnikov (Kučerov, Stamkos)

39:59 B. Point (Gourde, Killorn) Sestavy:

C. Anderson (Condon) – Harpur, E. Karlsson (C), Borowiecki, Ceci, Oduya, Chabot – Hoffman, Duchene, B. Ryan – Z. Smith (A), Brassard, Mark Stone (A) – Dzingel, Pageau, Gáborík – Pääjärvi, N. Shore, Pyatt. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Hedman, Strålman, Sergačjov, Girardi, Coburn (A), Dotchin, Koekkoek – Gourde, Stamkos (C), T. Johnson – Killorn, B. Point, Kučerov – Kunitz, Naměstnikov, Callahan (A) – Erne, Paquette. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Rooney, Garrett Rank – Lonnie Cameron, Mark Shewchyk Počet diváků: 16 204

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3P (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1) Góly:

23:42 Ericsson

58:35 Abdelkader (Nielsen, Zetterberg) Góly:

03:39 Ristolainen (Beaulieu, Jo. Larsson)

33:09 E. Kane (S. Reinhart, Ristolainen)

64:59 Scandella (Jo. Larsson) Sestavy:

Howard (Coreau) – Daley, Ericsson, Ouellet, Kronwall, Jensen, DeKeyser – Mantha, Zetterberg, Nyquist – Athanasiou, D. Larkin, Tatar – Helm, Nielsen, Abdelkader – Booth, Glendening, Bertuzzi. Sestavy:

Lehner (Ch. Johnson) – Ristolainen, Beaulieu, C. Nelson, Scandella, Antipin, Gorges – S. Reinhart, R. O'Reilly, E. Kane – Okposo, Rodrigues, Girgensons – Pominville, Jo. Larsson, S. Wilson – Baptiste, Josefson, B. Pouliot. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, Hebert – Nowak, Cherrey Počet diváků: 19,515

Florida Panthers Florida Panthers : Washington Capitals Washington Capitals 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Góly:

04:50 Mamin (McCoshen, McCann)

56:18 Bjugstad (Barkov, Dadonov)

59:42 Trocheck (Huberdeau, Yandle) Góly:

18:55 Eller (Burakovsky, Orpik)

29:56 Burakovsky (Ovečkin) Sestavy:

Luongo (Reimer) – Yandle, Ekblad (A), Pysyk, Matheson, Petrovic, McCoshen – Bjugstad, Barkov, Dadonov – Malgin, Trocheck (A), Huberdeau – Sceviour, McCann, Mamin – Brickley, MacKenzie (C), Haley. Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Carlson, Djoos, Niskanen, Orlov, Kempný, Orpik (A) – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – Burakovsky, Eller, Connolly – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Dave Jackson – Darren Gibbs, Trent Knorr

Nashville Predators Nashville Predators : San Jose Sharks San Jose Sharks 7:1 (2:0, 1:1, 4:0) Góly:

01:55 Bonino (Josi, Ellis)

19:17 Hartnell (Bonino, Järnkrok)

35:57 Fiala (P. K. Subban, Johansen)

43:49 Arvidsson (P. K. Subban, C. Smith)

46:30 Johansen (Josi)

51:00 Ekholm (F. Forsberg, Arvidsson)

57:51 Järnkrok Góly:

28:37 Couture (Labanc, Braun) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis, Ekholm, P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen, Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – Hartnell, Bonino, Järnkrok – Salomäki, Sissons, Watson. Sestavy:

Dell (M. Jones) – J. Ryan, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – Meier, Pavelski (C), Donskoi – Hertl, Couture, Labanc – Bødker, Tierney, Hansen – Goodrow, Fehr, M. Karlsson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: McIsaac, Charron – Rody, Suchánek Počet diváků: 17 354

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:2P (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0) Góly:

22:45 Draisaitl (Benning, McDavid)

34:33 Kassian (Letestu)

62:19 McDavid (Draisaitl, Klefbom) Góly:

39:41 Girard (Söderberg)

40:50 C. Wilson (Jost, Kerfoot) Sestavy:

Talbot (Montoya) – Nurse, A. Larsson, Klefbom, Russell, Davidson, Benning, Auvitu – Lucic (A), McDavid (C), Draisaitl – Cammalleri, R. Strome, Slepyšev – Puljujärvi, Letestu, Kassian – Khaira, Pakarinen. Sestavy:

Varlamov (Hammond) – Zadorov, Barrie, Girard, Nemeth, Warsofsky, Siemens – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Nieto, Söderberg, Comeau (A) – G. Bourque, Kerfoot, Compher – C. Wilson, Jost, Jakupov. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: L'Ecuyer, Walsh – Barton, Gibbons Počet diváků: 18 347

Arizona Coyotes : Calgary Flames Calgary Flames 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Góly:

00:57 Stepan (Ekman-Larsson, Demers)

57:30 Connauton (Cousins, Martinook) Góly:

11:02 S. Bennett (J. Gaudreau, Giordano)

13:18 J. Gaudreau (Monahan, S. Bennett)

28:38 Monahan (D. Hamilton, J. Gaudreau)

45:11 Jankowski

51:06 Tkachuk (D. Hamilton, Giordano) Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Hjalmarsson, Connauton, Goligoski – Perlini, Stepan, Keller – Rinaldo, Domi, Pánik – Archibald, Dvorak, Fischer – Martinook, Richardson, Cousins. Sestavy:

Gillies (Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan, Ferland – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Brouwer – Lomberg, Stajan, Hathaway. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rehman, Hebert – Gawryletz, Racicot Počet diváků: 11 904