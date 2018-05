Krejčí, Vrána a Vrbata sbírali asistence, Minnesota roznesla St. Louis

Po nevydařeném víkendu, kdy padli 3:4 v Torontu a 1:4 v Buffalu a dvakrát za sebou tak neuspěli poprvé od poloviny prosince, si hokejisté Bostonu v úterý spravili chuť výhrou 4:3 po prodloužení nad Carolinou.

Třetí tým Východní konference však proti soupeři pohybujícímu se těsně pod čarou postupu musel v úvodu dotahovat skóre. Hurricanes v zahajovací třetině odskočili do trháku 0:1 a 1:3. Pomohly jim k tomu i přesilové hry, ve kterých se dvakrát prosadili. Mezi vyloučené domácí borce patřil i David Pastrňák (14:35, +/-: 0, 3 střely), jenž se provinil nebezpečnou hrou vysokou holí.

To druhý Čech v sestavě Bruins, centr David Krejčí (16:02, 0+1, +1, 1 střela), se zapsal do statistik asistencí u první branky domácích z hole Ricka Nashe. Posila z klubu po výměně s Rangers tak slavila první branku v novém dresu ve svém druhém startu a novináři jej vyhlásili první hvězdou utkání. Těsně před prvním odchodem do kabin se prosadil i jeho jmenovec Riley Nash, jenž v elitní formaci nahradil se zlomenou nohou absentujícího Patrice Bergerona, a stav byl tak těsný 2:3.

Jediným střelcem druhé dvacetiminutovky byla druhá posila domácích před play-off, bývalý forvard Chicaga Tommy Wingels, načež skóre 3:3 pak vydrželo až do druhé minuty nastavení. V ní završil obrat Bostonu z 1:3 na 4:3 bek Charlie McAvoy.

Útočník Jakub Vrána (9:23, 0+1, +2, 3 střely) dostal od trenérů předčasný dárek ke svým středečním 22. narozeninám, když se po dvou vynechaných zápasech v roli náhradníka vrátil do sestavy a za odměnu asistencí pomohl k rozdílové třetí brance favorizovaného Washingtonu u výhry 3:2 proti v tabulce Východní konference předposlední Ottawě.

Klíčová akce se zrodila v závěru druhé dvacetiminutovky a úspěšným střelcem byl Jevgenij Kuzněcov, po jehož druhé trefě večera a celkově již 19. sezony Capitals vedli 3:1. V závěrečné třetině Senators vyslali na bránu domácího gólmana Philippa Grubauera deset ran, z nichž vytěžili snížení z hole ofenzivního beka Erika Karlssona. O jeho osobu byl při nedávné uzávěrce přestupů enormní zájem, Senators si jej však udrželi a budou s švédským reprezentantem jednat o novém kontraktu.

Washington v obraně s Michalem Kempným (15:58, +/-: 0) kromě Vrány proti kanadskému celku poprvé nasadil i posilu z Montrealu, dalšího českého obránce Jakuba Jeřábka (12:35, +/-: 0, 1 střela).

Cennou výhru si v úterý uhrála o posun na postupové příčky bojující Florida, když po výsledku 3:2 z prodloužení zdolala průběžně druhé Toronto. Podobně jako washingtonský mladík Vrána se do sestavy Panthers z role náhradníka po třech zápasech vrátil pro změnu veterán Radim Vrbata (13:59, 0+1, +1, 2 střely).

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 63/69 (13+56)

2. Pastrňák (Boston) 61/55 (22+33)

3. Hertl (San Jose) 61/34 (15+19)

4. Kaše (Anaheim) 48/31 (17+14)

5. Krejčí (Boston) 43/30 (11+19)

6. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

7. Faksa (Dallas) 62/26 (12+14)

8. Sobotka (St. Louis) 63/24 (9+15)

9. Plekanec (Toronto) 62/24 (6+18)

10. Frk (Detroit) 50/20 (10+10)

Šanci dostal dokonce ve druhé formaci a asistoval u branky z 22. minuty na průběžných 2:0 z hole Jonathana Huberdeaua. 36letý útočník se do statistik zapsal poprvé od 9. ledna a upravil si tak svou letošní bilanci na 5+9 z 39 startů.

Maple Leafs, postrádající sou zraněnou hvězdu Austina Matthewse, však ještě ve druhé třetině dokázali vyrovnat po gólech Dominica Moorea a Zacha Hymana. Utkání tak dospělo až do prodloužení, ve kterém Floridě přiřkl druhý bod Jared McCann. Obránce Roman Polák tentokrát zůstal jen mezi náhradníky Toronta, v akci se tak za kanadský celek představil z Čechů jen Tomáš Plekanec (13:29, +/-: 0, 2 střely). Zkušený útočník, jenž tým posílil výměnou z Montrealu, i ve svém druhém startu naskakoval jako člen čtvrté formace.

Angažování posily pro play-off, centra Dericka Brassarda z Ottawy, vytlačilo českého mladíka Dominika Simona z možnosti nastupovat v elitních útocích Pittsburghu a tak byl odeslán zpět na farmu do Wilkes-Barre/Scranton v nižší AHL. V úterý Penguins přivítali na svém ledě New Jersey a ze souboje dvou týmů na postupových pozicích Východní konference odešli po těsném skóre 2:3 vítězné hosté. Rozdílovou branku vstřelil v 46. minutě Stefan Noesen, výhru slavil i český útočník Pavel Zacha (16:35, -1, 5 střel).

Dvěma body (1+1) se za Devils opět blýskl ve velké formě hrající Taylor Hall, jenž tak bodoval už v 15. navazujícím zápase Devils a vyrovnal tím klubový rekord. Když se započítá i jeho lednové zranění ruky, kvůli kterému vynechal tři duely, zaznamenal kanadský bod už dokonce ve svých 22. posledních startech v NHL po sobě.

Konfrontace třetího s pátým celkem Centrální divize mezi Minnesotou a St. Louis skončila debaklem 8:3. Pro stagnující Blues, kteří před uzávěrkou přestupů pustili zkušeného centra Paula Stastnyho do Winnipegu, to byla už sedmá prohra v řadě. V dresu Wild si vylepšili statistiky především autor hatticku Eric Staal (3+2), pět bodů za bilanci (1+4) bral i Jason Zucker a pozadu nezůstal ani Mikael Granlund (2+2). Naopak vysokou prohru museli přijmout zklamaní čeští útočníci Blues Vladimír Sobotka (12:08, -2, 1 střela) a Dmitrij Jaškin (12:28, -1, 4 střely).

Divoká přestřelka byla k vidění na ledě Winnipegu, který po třech inkasovaných gólech ze závěru duelu padl 5:6 s Nashvillem. Bilancí 1+1 se uvedl v novém dresu centr Jets Paul Stastny. Větší radost po utkání měl však hostující novic Ryan Hartman, jenž v čase 59:00 zařídil rozdílovou branku Predators. Hned pěti asistencemi se prezentoval ofenzivní obránce vítězů Roman Josi.

Potřetí v řadě se do brány Calgary při absenci zraněné jedničky Mika Smitha na místo českého gólmana Davida Ritticha postavil z farmy povolaný Jon Gillies a po dvou výhrách (5:2 nad Arizonou a 5:1 nad Coloradem) tentokrát odcházel poražen. Dallas si na domácím ledě poradil s kanadským soupeřem výsledkem 2:0, když se prosadili Devin Shore a Tyler Seguin. Čisté konto uhájil díky 38 zákrokům gólman Ben Bishop, kterého třikrát prověřil i Michael Frolík (14:56, +/-: 0, 3 střely). Za vítězné Stars v útoku z Čechů operoval jen Radek Faksa (17:03, +/-: 0, 2 střely), Martina Hanzala opět vyřadilo zranění.

Výsledky:

San Jose Sharks San Jose Sharks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:2 (0:1, 4:0, 1:1) Góly:

21:20 Pavelski (E. Kane, J. Ryan)

27:02 Braun (Pavelski, E. Kane)

36:15 Meier (Pavelski, Donskoi)

37:38 Couture (Bødker)

59:05 Tierney (Fehr, Pavelski) Góly:

04:33 McDavid (Sekera)

46:06 Puljujärvi (Åberg, R. Strome) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Dillon, Vlasic, J. Ryan, Braun, DeMelo, Burns (A) – Pavelski (C), E. Kane, Fehr – Goodrow, Donskoi, Meier – Couture (A), Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bødker. Sestavy:

Talbot (Montoya) – Sekera, A. Larsson (A), Nurse, Klefbom, Auvitu, Benning – Cammalleri, Khaira, R. Strome – Pakarinen, Lucic (A), Draisaitl – Åberg, Slepyšev, Caggiula – McDavid (C), Puljujärvi, Rattie. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Graham Skilliter, Kendrick Nicholson – Ryan Gibbons, Scott Cherrey

Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly:

05:27 W. Karlsson (Marchessault, R. Smith) Góly:

08:36 Clifford

26:56 Toffoli

39:30 Kopitar (Iafallo)

58:02 J. Carter (Kopitar, Phaneuf) Sestavy:

Lagacé (M.-A. Fleury) – McNabb, Schmidt, Sbisa (A), Engelland (A), Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Perron, Haula, Tuch – Tatar, Eakin, Hyka – Nosek, Carpenter, Reaves. Hlavní trenér: Gerard Gallant. Sestavy:

J. Campbell (Quick) – Forbort, Doughty (A), Martinez, Phaneuf, Muzzin, Folin – Rieder, Kopitar (C), D. Brown – Pearson, J. Carter (A), Toffoli – Iafallo, Kempe, N. Thompson – Clifford, Amadio, T. Mitchell. Hlavní trenér: John Stevens. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Garrett Rank, Dan O'Halloran. Čároví: Jonny Murray, Mark Shewchyk Počet diváků: 18328

Dallas Stars Dallas Stars : Calgary Flames Calgary Flames 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Góly:

19:21 D. Shore (Elie, Hamhuis)

30:04 Seguin (Ja. Benn, B. Ritchie) Góly:

Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – Lindell, J. Klingberg (A), Hamhuis, Pateryn, Methot, Johns – Janmark, Seguin (A), Elie – Roussel, Ja. Benn (C), Radulov – D. Shore, Faksa, Pitlick – G. Smith, Spezza, B. Ritchie. Sestavy:

Gillies (Rittich) – Giordano (C), D. Hamilton, Brodie, Hamonic, Kulak, Stone – J. Gaudreau, Monahan (A), Stewart – Tkachuk, Backlund, Frolík – S. Bennett, Jankowski, Hathaway – Brouwer (A), Stajan, Lazar. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: L'Ecuyer, StLaurent – Mach, Heyer

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 5:6 (0:0, 4:3, 1:3) Góly:

22:45 Hendricks (Armia, Copp)

32:41 Scheifele (Roslovic, Connor)

34:23 Scheifele (Stastny, Wheeler)

37:39 Ehlers (Laine, Chiarot)

50:00 Stastny (Ehlers, Laine) Góly:

28:55 C. Smith (Josi)

35:07 Turris (Arvidsson, Josi)

37:06 Ekholm (Järnkrok, Josi)

50:57 C. Smith (Y. Weber)

53:57 Johansen (Arvidsson, Josi)

59:00 Hartman (Josi) Sestavy:

Hellebuyck (Hutchinson) – Morrissey, T. Myers, Enström, Byfuglien, Chiarot, D. Kulikov – Connor, Scheifele, Wheeler – Perreault, Little, Roslovic – Ehlers, Stastny, Laine – Hendricks, Copp, Armia. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi, Ellis, Ekholm, P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen, Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – Hartnell, Bonino, Järnkrok – Hartman, Sissons, Watson. Náhradníci:

Náhradníci:



Minnesota Wild Minnesota Wild : St. Louis Blues St. Louis Blues 8:3 (3:1, 3:2, 2:0) Góly:

02:57 Zucker (Suter, E. Staal)

07:13 Mikael Granlund (E. Staal, Zucker)

11:17 Mikael Granlund (Seeler, Prosser)

28:19 E. Staal (Zucker, Suter)

37:07 M. Koivu (Coyle, Parise)

39:44 Spurgeon (Mikael Granlund, Suter)

47:46 E. Staal (Zucker, M. Koivu)

50:54 E. Staal (Zucker, Mikael Granlund) Góly:

09:59 Tarasenko (B. Schenn, Steen)

20:15 Pietrangelo (Schwartz, Bouwmeester)

38:32 Tarasenko (Schwartz, Steen) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Dumba, Suter, Spurgeon, Brodin, Prosser, Seeler – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Niederreiter, M. Koivu, Parise – Coyle, J. Eriksson Ek, Ennis – Winnik, Cullen, M. Foligno. Sestavy:

Allen (21. C. Hutton) – Pietrangelo, Bouwmeester, Parayko, Dunn, Schmaltz, Gunnarsson – Tarasenko, Barbašev, Steen – Sošnikov, B. Schenn, Schwartz – T. Thompson, Sobotka, Berglund – Jaškin, Brodziak, Upshall. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, McIsaac – Kovachik, Nansen Počet diváků: 19 261

Florida Panthers Florida Panthers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0) Góly:

11:04 Barkov (Huberdeau, Trocheck)

21:42 Huberdeau (Trocheck, Vrbata)

63:47 McCann (Ekblad) Góly:

22:53 D. Moore (Kapanen)

32:34 Hyman (W. Nylander) Sestavy:

Luongo (Reimer) – Ekblad, Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, Weegar – Bjugstad, Barkov, Dadonov – Vrbata, Trocheck, Huberdeau – Mamin, McCann, J. McGinn – Sceviour, MacKenzie, Haley. Sestavy:

McElhinney (Andersen) – Hainsey, Rielly, N. Zajcev, Gardiner, Dermott, C. Carrick – Marner, Kadri, Marleau – Kapanen, W. Nylander, Hyman – Co. Brown, Bozak, J. van Riemsdyk – Plekanec, Komarov, D. Moore. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Tom Kowal, Jean Hebert – Matt MacPherson, Michel Cormier

Washington Capitals Washington Capitals : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Góly:

15:16 Kuzněcov (Oshie, Niskanen)

20:43 T. Wilson (Bäckström)

39:49 Kuzněcov (Niskanen, J. Vrána) Góly:

26:25 Hoffman (E. Karlsson, Condon)

43:14 E. Karlsson (Claesson, Mark Stone) Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Jeřábek, Orpik (A) – T. Wilson, Bäckström (A), Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, J. Vrána – Burakovsky, Eller, Connolly – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Sestavy:

Condon (C. Anderson) – E. Karlsson (C), Claesson, Ceci, Chabot, Harpur, Borowiecki – Hoffman, Duchene, Pääjärvi – Mark Stone (A), Pageau, B. Ryan – Gáborík, Z. Smith (A), Dzingel – Pyatt, O'Brien, M. McCormick. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jackson, Rehman – Gawryletz, Murphy Počet diváků: 18 506

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Góly:

08:17 Crosby (Dumoulin, Guentzel)

37:02 Hunwick (Guentzel) Góly:

12:19 Palmieri (Severson, Hall)

24:25 Hall (Severson, Zajac)

45:01 Noesen (A. Greene, Zajac) Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, J. Schultz, Hunwick, Oleksiak – Guentzel, Crosby (C), Rust – Hagelin, Malkin (A), Hörnqvist – Sheary, Brassard, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Rowney. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

Kinkaid (Läck) – A. Greene (C), Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Palmieri – Grabner, Zajac (A), Noesen – Wood, Zacha, Bratt – Coleman, Boyle, Stafford. Hlavní trenér: John Hynes. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kevin Pollock, Ian Walsh. Čároví: Derek Amell, James Tobias Počet diváků: 18581