Krejčí sestřelil Pittsburgh hattrickem, kanonádu podpořil i Pastrňák

Hokej jako za starých časů. Po první třetině konfrontace průběžně druhého s šestým týmem tabulky Východní konference vedl domácí Boston nad Pittsburghem už 5:3 a po dvou třetinách dokonce 8:3. Obhájci posledních dvou Stanley Cupů pak v závěru jednou brankou dokázali již jen kosmeticky zkorigovat skóre.

Na nejvyšší výhře Bruins (8:4) nejen v letošní sezoně, ale rovnou za posledních šest let se nejvýrazněji podíleli čeští útočníci David Krejčí (16:25, 3+0, +1, 3 střely) a David Pastrňák (15:13, 2+1, +1, 5 střel). Prvně jmenovaný ožil s nedávným příchodem kanonýra z řad Rangers Ricka Nashe (v zápase 1+1). Krejčí dosáhl na svůj čtvrtý hattrick kariéry (další dva ještě přidal v play-off).

Jako první přitom skórovali hosté, když Penguins poslal do vedení už po 35. vteřinách hry bek Olli Määttä. Ve 2. minutě už ale bylo vyrovnáno poté, co přihrávku Nashe z pravého křídla před bránou usměrnil do sítě Krejčí. Za další minutu gólman hostů Casey DeSmith, jenž dostal šanci při absenci Matta Murrayho, lovil puk ze sítě podruhé. Po střele Pastrňáka se odražený puk doslova došoural za záda nic netušícího gólmana, jenž navíc krátce na to v přesilovce inkasoval od Nashe potřetí a poroučel se na střídačku.

Příchozí Tristan Jarry si nevedl o moc lépe. Po jeho nástupu sice nejprve snížil Phil Kessel, David Backes a Torey Krug však následně navýšili náskok Bostonu. Poslední slovo divoké zahajovací třetiny si vzal pittsburghský Riley Sheahan, v další dvacetiminutovce již ale stříleli přesně jen domácí. V početních převahách z 23. a 35. minuty zkompletoval hattrick aktivní Krejčí a těsně před druhým odchodem do kabin si na 24. zásahů vylepšil sezonní střeleckou bilanci Pastrňák, jenž řádil v prvním útoku Bruins i přes absenci zraněného Patrice Bergerona.

Ve třetí třetině již jen korigoval vysokou prohru Penguins druhou brankou večera zadák Määttä. Sidney Crosby za hosty nebodoval, Jevgenij Malkin měl dvě přihrávky a se 78 body se přiblížil aktuálně zraněnému krajanovi z Tampy Bay Nikitě Kučerovovi s 82 body na čele produktivity soutěže. Kapitán vítězů Zdeno Chára si připsal rovněž dvě asistence a zviditelnil se také pěstním soubojem ze druhé třetiny, kdy se pustil do odvážného Jamie Oleksiaka. Ještě před tím během hromadné šarvátky usměrňoval rozohněného Kessela:

Po třech výhrách 2:1 nad Columbusem, 5:3 nad Ottawou a 1:0SN nad Montrealem hokejový brankář Petr Mrázek po nedávném přestupu z Detroitu do Philadelphie poprvé v novém dresu odcházel poražen. Flyers ve čtvrtek na domácím ledě nezvládli zápas s Carolinou, která brala oba body po vítězství 4:1. Mrázek čelil 35 střeleckým pokusům, proti kterým si připsal 31 zákroků.

Hned dvakrát jej překonal veterán Justin Williams a po jedné trefě měli na kontě finští útočníci Hurricanes Teuvo Teravainen a Sebastian Aho. Hosté uvítali zpátky v sestavě kapitána Jordana Staala (0+1), jenž prochází těžkým obdobím po ztrátě dcery.

Nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček (18:32, +/-: 0) tentokrát nebodoval. V rámci ukončené série šesti výher v řadě byl střelcem jediné branky Philadelphie až ve třetí třetině útočník Travis Konecny. V obraně domácích nechyběl Radko Gudas (21:12, -1, 2 střely).

Debaklem ve čtvrtek neskončila jen návštěva Pittsburghu na ledě Bostonu, ale také jeden souboj celků ze Západní konference. San Jose si před svými fanoušky totiž poradilo s Chicagem vysoko 7:2. I v tomto souboji přitom paradoxně jako první skórovali hosté, které ve 3. minutě poslal do vedení Arťom Anisimov. Ještě v dané hrací části nicméně otočili vývoj Joe Pavelski a za asistence Tomáše Hertla (16:15, 0+1, +1, 2 střely) skórující Logan Couture.

Ve druhé dvacetiminutovce Sharks vyslali na bránu Blackhawks celkem devatenáct puků, z nichž čtyři skončily v síti. Prosadili se Kevin Labanc, Timo Meier, Marc-Edouard Vlasic a podruhé v zápase Pavelski. Když pak v úvodu třetí třetiny slavil i Barclay Goodrow, svítilo na ukazateli skóre již 7:1. Hosté, za které nenastoupil zraněný bek Jan Rutta a z Čechů tak zůstal v sestavě jen centr David Kämpf (16:30, -1, 1 střela), v poslední minutě výsledek ještě alespoň zkorigovali trefou Nicka Schmaltze.

Výsledky:

San Jose Sharks San Jose Sharks : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) Góly:

10:22 Pavelski (Burns, Donskoi)

14:14 Couture (Bødker, Hertl)

22:13 Labanc (Tierney, DeMelo)

25:21 Meier (Dillon, DeMelo)

32:14 Pavelski (Donskoi, E. Kane)

39:58 Vlasic

42:32 Goodrow (Sörensen, DeMelo) Góly:

02:12 Anisimov (Keith, P. Kane)

59:27 Schmaltz (DeBrincat, Dahlström) Sestavy:

M. Jones (Dell) – J. Ryan, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – E. Kane, Pavelski (C), Donskoi – Hertl, Couture, Bødker – Meier, Tierney, Labanc – Sörensen, Goodrow, M. Karlsson. Sestavy:

Bérubé (41. A. Forsberg) – Keith, Oesterle, C. Murphy, Seabrook, E. Gustafsson, Dahlström – Saad, J. Toews (C), Hinostroza – Jurčo, Anisimov, P. Kane – DeBrincat, Schmaltz, Highmore – Sharp, Kämpf, Duclair. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Furlatt, Pochmara – Shewchyk, Daisy Počet diváků: 17 086

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Góly:

22:48 N. Thompson (Folin, Muzzin)

25:11 Iafallo (Folin, Muzzin)

36:33 Pearson (Doughty, Toffoli)

48:22 J. Carter (Folin)

56:43 Iafallo Góly:

03:41 Atkinson (Panarin)

13:33 S. Jones (Calvert, Werenski) Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty, Forbort, Phaneuf, Martinez, Muzzin, Folin – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, J. Carter, Toffoli – N. Thompson, Kempe, Rieder – Clifford, Amadio, T. Mitchell. Sestavy:

Korpisalo (Bobrovskij) – Werenski, S. Jones, J. Johnson, R. Murray, Cole, D. Savard – Panarin, Dubois, Vanek – Wennberg, N. Foligno, Milano – Dubinsky, Bjorkstrand, Jenner – Letestu, Calvert, Atkinson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Rourke, Brenk – Cherrey, Knorr Počet diváků: 18 230

Arizona Coyotes : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:3 (0:1, 1:0, 4:2) Góly:

37:28 Chychrun (Keller, Domi)

44:32 Dvorak (Fischer, Domi)

48:09 Pánik (Ekman-Larsson, Fischer)

52:04 Connauton (Domi, Dvorak)

59:49 Martinook Góly:

15:36 Parise (Niederreiter, J. Eriksson Ek)

47:20 M. Koivu (Dumba, Coyle)

53:13 Cullen (Ennis, M. Foligno) Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Demers, Ekman-Larsson (A), Hjalmarsson (A), Chychrun, Goligoski, Connauton – Keller, Stepan (A), Perlini – Fischer, Dvorak, Domi – Archibald, F. Hamilton, Pánik – Cousins, Richardson, Martinook. Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Dumba, Suter (A), Spurgeon, Brodin, Prosser, Seeler – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Coyle, M. Koivu (C), Parise (A) – Ennis, Cullen, Niederreiter – Winnik, J. Eriksson Ek, M. Foligno. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Garrett Rank, Justin StPierre – Ryan Gibbons, Tony Sericolo

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Nashville Predators Nashville Predators 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Góly:

11:01 McDavid (Slepyšev, Benning)

19:07 Draisaitl (McDavid, R. Strome) Góly:

36:28 Hartnell (Bonino, Järnkrok)

39:50 Arvidsson (F. Forsberg)

54:52 Arvidsson (F. Forsberg)

56:50 Watson (Hartman, Sissons) Sestavy:

Talbot (Montoya) – Nurse, Russell (A), Sekera, Bear, Klefbom, Benning – Lucic (A), McDavid (C), Slepyšev – Cammalleri, Draisaitl, Kassian – Puljujärvi, R. Strome, Åberg – Caggiula, Khaira, Pakarinen. Hlavní trenér: Peter Laviolette. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm (A), P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber – F. Forsberg, Johansen, Hartman – Fiala, Turris, C. Smith – Hartnell, Bonino, Järnkrok – Watson, Sissons, Arvidsson. Hlavní trenér: Todd McLellan. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Lee, Wes McCauley. Čároví: Travis Gawryletz, Steve Miller Počet diváků: 18347

Dallas Stars Dallas Stars : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:5P (1:1, 1:3, 2:0 - 0:1) Góly:

11:05 Seguin (Ja. Benn, Radulov)

28:13 Seguin (J. Klingberg, Lindell)

41:50 B. Ritchie (Dickinson, Elie)

59:56 Janmark (Seguin, Faksa) Góly:

01:02 B. Point (J. T. Miller)

29:20 Cirelli (Hedman, Kunitz)

33:53 Killorn (Paquette, Cirelli)

36:08 Stamkos (J. T. Miller)

64:19 Conacher Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – Lindell, J. Klingberg (A), Hamhuis, Pateryn, Methot, Johns – Ja. Benn (C), Seguin (A), Radulov – D. Shore, Janmark, Spezza – Roussel, Faksa, Pitlick – Elie, Dickinson, B. Ritchie. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Hedman, Strålman (A), Sergačjov, Girardi, Coburn, Šustr – Killorn, Stamkos (C), Kunitz – Gourde, B. Point, Callahan (A) – J. T. Miller, T. Johnson, Erne – Conacher, Paquette, Cirelli. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Ghislain Hebert, Graham Skilliter – Lonnie Cameron, Brian Mach Počet diváků: 17 337

Florida Panthers Florida Panthers : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) Góly:

06:51 Barkov (Dadonov, Petrovic)

48:38 Mamin (McCann, Ekblad)

56:26 Barkov (Dadonov, Bjugstad) Góly:

20:50 Hall

57:53 Bratt (Maroon) Sestavy:

Luongo (Reimer) – Yandle, Ekblad, Matheson, Pysyk, Weegar, Petrovic – Dadonov, Barkov, Bjugstad – Huberdeau, Trocheck, Vrbata – J. McGinn, McCann, Mamin – Haley, MacKenzie, Sceviour. Sestavy:

Schneider (Kinkaid) – A. Greene, Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Palmieri – Wood, Zacha, Bratt – Grabner, Zajac, Noesen – Coleman, Boyle, Maroon. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kowal, Chmielewski – Driscoll, Smith

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Góly:

41:20 Konecny (Couturier, Giroux) Góly:

04:40 Williams (Skinner, Slavin)

25:39 T. Teräväinen (Aho, Faulk)

31:42 Williams (Pesce, J. Staal)

54:23 Aho (Williams) Sestavy:

Mrázek (Lyon) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – Leier, Laughton, M. Raffl – Lehterä, Filppula, Weise. Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Faulk, H. Fleury, Pesce, Hanifin, T. van Riemsdyk – B. McGinn, J. Staal, Williams – Aho, E. Lindholm, T. Teräväinen – Skinner, Wallmark, Di Giuseppe – V. Rask, D. Ryan, Stempniak. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Walsh, Kozari – Brisebois, Nansen Počet diváků: 19 245