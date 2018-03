Pastrňák dvakrát asistoval. Voráček, Vrána a Hertl byli mezi střelci

Už na pět zápasů v řadě se protáhla černá série výsledků hokejistů Philadelphie. Den po domácím nezdaru 2:5 s Pittsburghem padli Flyers 2:3 po prodloužení pro změnu na ledě dalšího konkurenta z příček zajišťujících postup do play off Východní konference - Bostonu.

Po sedmi odchytaných duelech za sebou, z nichž vítězstvím skončily jen úvodní tři, se do brány Flyers na místo posily z Detroitu Petra Mrázka postavil náhradník Alex Lyon a pochytal 24 z 27 střel Bruins, kteří čelili ztrátě hned od samotného úvodu. Hostům se totiž už ve 2. minutě podařilo využít přesilovku, když Jakub Voráček (17:27, 1+0, -1, 5 střel) zakončoval po rychlé kombinaci do odkryté části brány Tuukky Raska.

Nejproduktivnější Čech v soutěži, aktuálně 12. v celkovém pořadí kanadského bodování NHL, se tak střelecky prosadil ve druhém startu za sebou. Ještě v daném dějství ale Boston otočil vývoj na svou stranu po gólech Riley Nashe, kterému přihrával David Pastrňák (17:51, 0+2, +1, 4 střely), a premiérovém zásahu posily Briana Gionty.

Na další gólovou situaci se čekalo až do 28. minuty, kdy podruhé udeřila speciální formace Flyers. Vyrovnání na 2:2 tentokrát nezařídilo přesilovkové komando. Jori Lehtera se totiž prosadil při hře v oslabení, asistence putovala i na konto obránce Radko Gudase (15:27, -1, 1 střela).

Stav 2:2 následně vydržel až do poslední minuty řádné hrací doby, kdy k velké radosti publika v aréně TD Gárden strhl výhru na stranu Bostonu produktivní Brad Marchand. Svou druhou asistenci zápasu si u vítězné trefy z času 59:32 připsal Pastrňák, jenž tak v součtu za poslední dva starty přihrál už na pět gólů. Druhý Čech v sestavě vítězů David Krejčí (16:50, +1) nebodoval).

Po nedávné šňůře tří venkovních proher hokejisté San Jose nastoupili naopak počtvrté v řadě před svými fanoušky a byly z toho tři výhry zajišťující aktuální druhou příčku v Pacifické divizi. Ta poslední se zrodila po výsledku 2:0 v defenzivní partii proti St. Louis. Hosté, kteří číhají na šanci pod čarou postupu tabulky Západní konference, drželi stav 0:0 až do 53. minuty, kdy v přesilovce udeřil útočník Sharks Mikkel Boedker.

Při závěrečné snaze Blues o vyrovnání hrou bez brankáře ještě stanovil konečnou podobu skóre Tomáš Hertl (19:02, 1+0, +1, 5 střel). Své 16. trefy sezony docílil v čase 59:45 a ukončil tak své osmizápasové čekání na vstřelený gól. Za St. Louis, kteří vyprodukovali na bránu Martina Jonese jen 16 střel, naopak vyšli naprázdno Dmitrij Jaškin (14:16, +/-: 0) a Vladimír Sobotka (18:11, +/-: 0, 1 střela).

Mezi střelci ve čtvrtečním programu NHL figuroval také český mladík Jakub Vrána (11:06, 1+0, +/-: 0, 1 střela). V 26. minutě zápasu na ledě Los Angeles vyrovnával svou 12. trefou sezony průběžné skóre za Washington na 1:1 poté, co se dostal opakovaně k zakončení z bezprostřední blízkosti brány Jonathana Quicka.

Na první pokus se ještě neprosadil, do vzduchu odražený puk ovšem pod úrovní horní tyče baseballovým zásahem holí poslal do brány.

V obraně Capitals tentokrát nastoupili oba čeští zástupci Michal Kempný (17:21, -1, 3 střely) i Jakub Jeřábek (14:22, +/-: 0, 2 střely), svými výkony ovšem nezabránili odskočení domácích Kings do vedení 3:1.

V polovině řádné hrací doby se rozdílovou trefou připomněl navrátilec z marodky Trevor Lewis a v 59. minutě výsledek zpečetil Kyle Clifford. Kings si tak udrželi poslední postupovou pozici v tabulce Západní konference, s 79 body mají však pouze nejtěsnější náskok před dotírajícím Coloradem (78 bodů). Washington i přes druhou prohru v řadě drží druhou příčku v Metropolitní divizi.

New Jersey, hrající bez zraněného centra Pavla Zachy, na domácím ledě padlo po těsném skóre 2:3 s Winnipegem. V souboji celků pohybujících se na postupových pozicích obou konferencí potvrdil svou skvělou střeleckou formu hostující Patrik Laine. 19letý Fin dal svou 39. branku sezony, lepší v celé soutěži je jen lídr Alex Ovečkin z Washingtonu s 40 zásahy, a bodoval tak podesáté v řadě.

Naopak po předešlých 19. zápasech Devils (při započtení krátké absence kvůli zranění pak dokonce svých 26. posledních představeních v NHL) vyšel naprázdno domácí lídr ofenzivy Taylor Hall.

Tomáš Nosek (11:45, 0+1, +1, 2 střely) si odnesl jednu asistenci u výhry Vegas, které potvrdilo roli favorita výsledkem 4:0 z ledu Detroitu. Pod střelecké zápisy Golden Knights se podepsali dva dvougóloví střelci, Cody Eakin a Alex Tuch. V sestavě vítězů figuroval i druhý český útočník Tomáš Hyka (15:05, +/-: 0, 2 střely). Naopak v dobrém nebude na zápas vzpomínat domácí Martin Frk (13:12, -3), jenž byl na ledě u tří obdržených branek. Gólman vítězů Marc-Andre Fleury na čisté konto potřeboval 28 zákroků.

Lídr Východní konference i celé NHL, Tampa Bay, zasypala v domácím zápase bránu Rangers 45 puky (v úvodu si vytvořili střeleckou převahu 17:0) a výsledkem byla výhra 5:3. Utkání bylo pikantní pro domácího J.T. Millera a hostujícího Vladislava Naměstnikova, kteří si před nedávnou uzávěrkou přestupů prohodili zaměstnavatele. Bývalý kapitán Blueshirts Ryan Mcdonagh zůstává na marodce Ligtning, mezi náhradníky tentokrát zůstal i český bek domácích Andrej Šustr.

Naopak z pozice náhradníka naskočil zpátky do sestavy veterán Radim Vrbata (13:48, +/-: 0), jenž s Floridou oslavil výhru 5:0 nad Montrealem. Panthers (73 bodů) z posledních osmnácti zápasů už čtrnáctkrát vyhráli a z první nepostupové pozice ve Východní konferenci vytváří tlak na týmy s divokou kartou - Columbus (75 bodů) a New Jersey (76 bodů). Proti Canadiens se 40 zákroky a druhou nulou sezony blýskl gólman domácích Roberto Luongo.

Po vyléčení ze zranění se vrátil do sestavy Chicaga obránce Jan Rutta (17:39, +/-: 0, 1 střela), jemuž navíc udělal radost nový kontrakt. S Blackhawks v týdnu prodloužil i na další sezonu, za níž si vydělá 2,25 milionu dolarů. Co jej ovšem nepotěšilo, byl konečný výsledek domácí partie s Carolinou. Chicago před svými fanoušky podlehlo soupeři 2:3, přestože po zahajovací třetině vedlo 2:1 i díky asistenci útočníka Davida Kämpfa (11:28, 0+1, +1, 3 střely). V prostředním dějství vyrovnal zkušený Justin Williams a v 45. minutě během přesilovky rozhodl o obratu Sebastian Aho.

Sestavy: Allen (C. Hutton) – Pietrangelo, Gunnarsson, Parayko, Dunn, Bortuzzo, Schmaltz – Tarasenko, Barbašev, Steen – Jaškin, B. Schenn, Schwartz – Berglund, Brodziak, Sobotka – T. Thompson, Sundqvist, Sošnikov.

Sestavy: Grubauer (Holtby) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Orpik (A), Jeřábek – Ovečkin (C), Bäckström (A), T. Wilson – J. Vrána, Kuzněcov, Oshie – Connolly, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Beagle, Chiasson. Hlavní trenér: Barry Trotz.

Sestavy: Quick (J. Campbell) – Forbort, Doughty (A), Phaneuf, Martinez, Muzzin, Folin – Iafallo, Kopitar (C), D. Brown – Pearson, J. Carter (A), Toffoli – Kempe, Amadio, Lewis – Clifford, T. Mitchell, N. Thompson. Hlavní trenér: John Stevens.

Sestavy: Gibson (Halák) – Boychuk, Leddy (A), Pulock, Hickey, Davidson, Pelech – Jo. Bailey, Tavares (C), Lee – Eberle, Barzal, Beauvillier – Fritz, B. Nelson, Ladd – Clutterbuck (A), Cizikas, Wagner.

Sestavy: Talbot (Montoya) – A. Larsson, Nurse, Russell, Klefbom, Benning, Sekera – Draisaitl, McDavid (C), Lucic (A) – Åberg, Nugent-Hopkins (A), Cammalleri – Slepyšev, R. Strome, Puljujärvi – Pakarinen, Khaira, Caggiula.

Sestavy: Darling (C. Ward) – Slavin, Faulk, Hanifin, Pesce, H. Fleury, T. van Riemsdyk – Aho, E. Lindholm, T. Teräväinen – B. McGinn, J. Staal, Williams – Skinner, V. Rask, Di Giuseppe – Nordström, D. Ryan, Stempniak.

Sestavy: Bérubé (A. Forsberg) – Keith, C. Murphy, E. Gustafsson, Seabrook, Oesterle, Rutta – Saad, J. Toews, P. Kane – DeBrincat, Schmaltz, Hinostroza – Highmore, Anisimov, Jurčo – Sharp, Kämpf, Duclair.

Sestavy: Gibson (R. Miller) – Montour, Fowler, H. Lindholm, Manson, Beauchemin, Bieksa – Perry (A), Getzlaf (C), Rakell – Silfverberg, Kesler (A), Cogliano – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie – Kelly, D. Grant, Chimera.

Sestavy: Rinne (Saros) – Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Jemelin, Y. Weber, Bitetto – Arvidsson, Johansen (A), F. Forsberg (A) – C. Smith, Turris, Hartman – Järnkrok, Bonino, Hartnell – Watson, Fisher, Sissons.

Góly: 05:26 C. Smith (Turris, Hartman) 15:10 Johansen (F. Forsberg, Arvidsson) 38:42 Watson (Sissons, Ellis) 58:14 Arvidsson (F. Forsberg, Johansen)

Sestavy: H. Lundqvist (33. Georgijev) – Skjei, Gilmour, M. Staal (A), Pionk, O'Gara, DeAngelo – Kreider, Zibanejad, Bučněvič – Spooner, K. Hayes, Fast (A) – Vesey, Naměstnikov, Zuccarello (A) – C. McLeod, Desharnais, Carey.

Sestavy: Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Strålman (A), Sergačjov, Girardi, Koekkoek, Dotchin – Stamkos (C), T. Johnson, Kučerov – Gourde, B. Point, J. T. Miller – Killorn, Cirelli, Erne – Kunitz, Paquette, Callahan (A).

Sestavy: M.-A. Fleury (Lagacé) – McNabb, Hunt, Theodore, Engelland, Merrill, C. Miller – Marchessault, W. Karlsson, Tatar – Perron, Haula, Hyka – Carpenter, Eakin, Tuch – Bellemare, Nosek, Reaves.

Sestavy: Lehner (Ch. Johnson) – Ristolainen, Scandella, C. Nelson, Guhle, Gorges, Falk – S. Reinhart, R. O'Reilly (A), Girgensons – Okposo (A), Josefson, Nolan – Pominville (A), Jo. Larsson, S. Wilson – Baptiste, B. Pouliot, O'Regan.

Sestavy: C. Anderson (Condon) – E. Karlsson (C), Claesson, Ceci, Harpur, Chabot, Borowiecki – Hoffman, Duchene, Dzingel – Mark Stone (A), Pageau, B. Ryan – Pyatt, Z. Smith (A), Pääjärvi – Burrows, O'Brien, Gáborík.

Sestavy: Varlamov (J. Bernier) – Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard, Siemens, A. Lindholm – Jost, MacKinnon (A), Rantanen – Landeskog (C), Kerfoot, Compher – Nieto, Söderberg, Comeau (A) – Andrighetto, Toninato, G. Bourque.

Sestavy: Korpisalo (Bobrovskij) – Werenski, S. Jones, R. Murray, J. Johnson (A), Cole, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – Milano, N. Foligno (C), Bjorkstrand – Calvert, Dubinsky, Letestu – Vanek, Wennberg, Jenner (A).

Sestavy: Hellebuyck (Hutchinson) – Morrissey, Byfuglien (A), Enström, T. Myers, D. Kulikov, Chiarot – Connor, Little (A), Wheeler (C) – Perreault, Copp, Roslovic – Laine, Stastny, Ehlers – Hendricks, B. Tanev, Armia. Hlavní trenér: Paul Maurice.

Sestavy: Schneider (Kinkaid) – A. Greene (C), Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall (A), Hischier, Bratt – Grabner, Palmieri, Maroon – Coleman, Noesen, Wood – Boyle, Gibbons, Zajac (A). Hlavní trenér: John Hynes.

Boston Bruins Boston Bruins : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Góly:

09:14 Riley Nash (Pastrňák, K. Miller)

19:34 B. Gionta (Chára, Wingels)

59:38 Marchand (Pastrňák, Chára) Góly:

01:38 Voráček (Patrick, Giroux)

27:21 Lehterä (Filppula, Gudas)

Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Carlo (C), Chára, McQuaid, Krug, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Riley Nash, Marchand – Rick Nash (A), Krejčí, DeBrusk – B. Gionta, Wingels, Heinen – Acciari, Kuraly, Schaller. Sestavy:

Lyon (Mrázek) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Gudas, Manning – Konecny, Couturier (C), Giroux – Voráček, Patrick, Lindblom (A) – Simmonds (A), Filppula, Weal – M. Raffl, Laughton, Lehterä.

Rozhodčí: O'Halloran D. (Can), Schlenker C. (Can)