Ovečkin dosáhl na 600. gól kariéry, Sobotka trefil St. Louis výhru

Ovečkin vstupoval do pondělní domácí partie proti Winnipegu s 40 trefami na kontě poté, co vyšel střelecky naprázdno v předešlých třech představeních Washingtonu. Na čele ligové tabulky střelců jej tak již dohnala finská kometa Patrik Laine.

Motivace ruského útočníka zaútočit na významný střelecký milník zámořské kariéry v přímé konfrontaci s tahounem ofenzivy Jets tak byla o to větší. Povedlo se. Poprvé se hráč s číslem osm radoval už v 5. minutě, když ze své tradiční pozice na levém kruhu využil dvojnásobnou početní převahu - 599. gól.

Následovala chyba domácích v rozehrávce a právě přes Ovečkina se do brejku prodral Nikolaj Ehlers - 1:1. Potřetí se stav měnil v 24. minutě a opět u toho nechyběl všudybyl Ovečkin. Své jubilejní 600. trefy se dočkal po opakované dorážce z bezprostřední blízkosti brány Connora Hellebuycka.

32letý Rus se stal 20. celkově a čtvrtým nejrychlejším hráčem historie, když šestou stovku branek završil ve svém 990. startu v NHL. Nejlepší střelec mezi stále aktivními hráči soutěže tak navázal na legendy Wayna Gretzkyho, Mario Lemieuxe a Bretta Hulla, kteří rovněž jako jediní v historii stihli pokořit danou metu před odehráním tisícovky zápasů. Zároveň se zlepšil na 42 zásahů v letošní sezoně a kráčí za sedmým titulem krále střelců.

Historické pořadí střelců 1. Wayne Gretzky - 1487 zápasů - 894 gólů

2. Gordie Howe - 1767 z. - 801 g.

3. Jaromír Jágr - 1733 z. - 766 g.

4. Brett Hull - 1269 z. - 741 g.

5. Marcel Dionne - 1348 z. - 731 g. ...

20. Alex Ovečkin - 990 z. - 600 g.

O Maurice Richards Trophy se ale letos ještě bude muset hodně snažit, když jej v 46. minutě dotáhl na nejtěsnější rozdíl svou 41. trefou stále teprve 19letý talent Laine.

Utkání za stavu 2:2 dospělo až do prodloužení, ve kterém potěšil Ovečkina vítěznou brankou ze samostatného úniku krajan Jevgenij Kuzněcov. Výhru za Capitals slavila i trojice Čechů, obránci Jakub Jeřábek (12:23, +/-: 0) s Michalem Kempným (16:16, +/-: 0, 2 střely) a útočník Jakub Vrána (10:04, +/-: 0, 2 střely).

Ovečkinův zápis do historie soutěže ve stejný hrací den zastínil významné jubileum dalšího hráče. Vítěz tří Stanley Cupů s Pittsburghem a aktuální jednička překvapení soutěže z Vegas - Marc-Andre Fleury - totiž v pondělí u úspěchu 3:2 na ledě Philadelphie oslavil svou 400. vychytanou výhru kariéry.

Vychytané výhry v historii NHL 1. Martin Brodeur - 1266 zápasů - 691 výher

2. Patrick Roy - 1029 z. - 551 v.

3. Ed Belfour - 963 z. - 484 v.

4. Roberto Luongo - 992 z. - 467 v.

...

8. Henrik Lundqvist - 800 z. - 430 v.

13. Marc-Andre Fleury - 728 z. - 400 v.

14. Dominik Hašek - 735 z. - 389 v.

Na danou metu dosáhl jako 13. gólman historie a teprve třetí mezi stále aktivními hráči. Kromě 33letého Kanaďana v prestižním klubu figurují také floridský Roberto Luongo a Henrik Lundqvist z Rangers.

O vítězi souboje mezi Flyers a Golden Knights se rozhodovalo až ve třetí třetině, do které oba celky nastoupily za smírného stavu 1:1. V 47. minutě se podruhé v zápase utrhli do vedení hosté, když v přesilovce Tomáš Hyka (10:01, 0+1, +/-: 0, 1 střela) asistoval u trefy Williama Karlssona. Krátce na to ale hráli ve výhodě pro změnu domácí a nejlepší český nahrávač soutěže Jakub Voráček (19:12, 0+1, +/-: 0, 3 střely) pomohl k vyrovnávací trefě Wayna Simmondse.

Do nastavení nicméně zápas nedospěl poté, co v 58. minutě dostal třetí puk za záda Petra Mrázka útočník Vegas Ryan Carpenter. Český gólman utkání zakončil s bilancí 26 zákroků proti 29 střelám soupeře, v jehož dresu kromě zmiňovaného Hyky nechyběl i Tomáš Nosek (10:42, +/-: 0, 1 střela). V obraně Flyers si pak plnil úkoly Radko Gudas (18:10, -1).

Cenný skalp v boji o posun na příčky zajišťující postup do play off v pondělí vybojovali hokejisté St. Louis. Výhru 4:2 na ledě velkých konkurentů z Anaheimu trefil český útočník Vladimír Sobotka (14:52, 1+0, +1, 3 střely), jenž v 37. minutě svou 10. brankou sezony po pohotovém zakončení z otočky zvyšoval na 3:1 pro Blues. 30letý centr tak ukončil své 17 zápasů dlouhé čekání na vstřelenou branku.

Ve třetí třetině domácí vrátil do hry snížením Derek Grant, poslední slovo ale patřilo v 52. minutě Patriku Berglundovi. Ten uklidnil Blues, kteří se výhrou zlepšili na 79 bodů, pojišťující čtvrtou trefou. Ze druhé příčky pod čarou postupu tak svěřenci kouče Kena Hitchcocka stáhli právě své poslední soupeře a zároveň nejbližší konkurenty - Ducks s 80 body - na nejtěsnější rozdíl.

Stejný počet 80 bodů mají na kontě i hráči Colorada, kteří aktuálně drží poslední divokou kartu na Západě. Kromě zmiňovaného Sobotky důležitou výhru slavil i Dmitrij Jaškin (15:44, +/-: 0, 2 střely). Za Anaheim naopak už desátý zápas v řadě čeká na další bod do statistik Ondřej Kaše (15:05, -1).

Překvapivým výsledkem skončila konfrontace rozjeté Floridy s Ottawou. Hostující kanadský celek, který již pouze dohrává nevydařený ročník, si z ledu prvního týmu pod čarou postupu Východní konference odvezl dva body po triumfu 5:3. Radim Vrbata počínání svých spoluhráčů přihlížel jen jako nehrající náhradník, dvakrát se v dresu Senators prosadili Matt Duchene a Magnus Pääjarvi.

Naopak z postu náhradníka se do sestavy Columbusu vrátil Lukáš Sedlák (11:04, +/-: 0) a svým výkonem pomohl k domácímu vítězství 5:2 nad Montrealem. Blue Jackets (79 bodů), které proti Canadiens táhl čtyřbodový centr Alexander Wennberg 1+3, si tak upevnili pozici s divokou kartou právě před zaváhající Floridou (75 bodů).

Roli favorita stejně jako Columbus naplnilo i San Jose pro změnu po výsledku 5:3 nad Detroitem. Domácí Tomáš Hertl (18:24, +/-: 0, 2 střely) se do statistik tentokrát nezapsal, stejně jako hostující Martin Frk (8:27, +/-: 0).

Výsledky:

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Góly:

04:17 N. Foligno

07:51 S. Jones (Atkinson, Panarin)

14:03 S. Jones (Panarin, Wennberg)

22:34 Jenner (Wennberg, Cole)

57:41 Cole (Wennberg) Góly:

00:34 Gallagher (Petry)

35:46 Drouin (Byron) Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, J. Johnson, Nutivaara, Cole, D. Savard – Panarin, Dubois, Atkinson – Milano, N. Foligno, Bjorkstrand – Sedlák, Dubinsky, Letestu – Vanek, Wennberg, Jenner. Sestavy:

Ch. Lindgren (Niemi) – Reilly, Petry, Alzner, Juulsen, Jo. Benn, Lernout – Byron, Drouin, Gallagher – Galchenyuk, J. de La Rose, Hudon – Lehkonen, Ščerbak, A. Shaw – Deslauriers, L. Shaw, Carr. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, McIsaac – Racicot, Rody

Washington Capitals Washington Capitals : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

04:35 Ovečkin (Carlson, Bäckström)

23:53 Ovečkin (T. Wilson, Kuzněcov)

64:11 Kuzněcov (Stephenson) Góly:

05:33 Ehlers

45:02 Laine (Stastny, Byfuglien) Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Jeřábek, Orpik (A) – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Burakovsky, Bäckström (A), Connolly – Oshie, Eller, J. Vrána – Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Sestavy:

Hellebuyck (Hutchinson) – Byfuglien (A), Chiarot, T. Myers, Morrissey, Poolman, Morrow – Laine, Stastny, Ehlers – Wheeler (C), Little (A), Connor – Roslovic, Copp, Perreault – Armia, Hendricks, B. Tanev. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, Morton – Nansen, Nagy Počet diváků: 18 506

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Vegas Golden Knights 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Góly:

21:27 Giroux (Couturier, Konecny)

47:06 Simmonds (Voráček, Gostisbehere) Góly:

06:17 Haula (Perron, Schmidt)

46:00 W. Karlsson (Hyka, Theodore)

57:20 Carpenter (Eakin, Bellemare) Sestavy:

Mrázek (Lyon) – Provorov, Gostisbehere, Sanheim, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – M. Raffl, Filppula, Simmonds – Lehterä, Laughton, Read. Sestavy:

M.-A. Fleury (Lagacé) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, C. Miller, Merrill – Marchessault, W. Karlsson, Tuch – Perron, Haula, Tatar – Carpenter, Eakin, Hyka – Bellemare, Nosek, Reaves. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Nicholson, Rooney - Berg, Mills Počet diváků: 19 723

New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Góly:

09:06 Zuccarello (Pionk, Zibanejad)

21:52 Vesey (Bučněvič)

31:51 Naměstnikov (Bučněvič, Zibanejad)

52:15 Vesey (Bučněvič)

57:23 Zuccarello (Spooner)

59:36 Vesey (Fast, Zibanejad) Góly:

14:32 T. Teräväinen (Aho, Pesce)

27:48 Stempniak (Skinner, D. Ryan)

48:23 V. Rask Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – M. Staal (A), Pionk, Skjei, DeAngelo, O'Gara, Gilmour – Kreider, Zibanejad, Fast (A) – Spooner, K. Hayes, Zuccarello (A) – Vesey, Naměstnikov, Bučněvič – C. McLeod, Desharnais, Carey. Hlavní trenér: Alain Vigneault. Sestavy:

Darling (C. Ward) – Slavin, Pesce, Dahlbeck, Faulk (A), Hanifin, T. van Riemsdyk – Aho, J. Staal (C), T. Teräväinen – B. McGinn, E. Lindholm, Williams – Skinner (A), V. Rask, Di Giuseppe – Nordström, D. Ryan, Stempniak. Hlavní trenér: Bill Peters. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Eric Furlatt, Francis Charron. Čároví: Scott Cherrey, Tony Sericolo Počet diváků: 17679

San Jose Sharks San Jose Sharks : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Góly:

10:55 Donskoi (E. Kane, Pavelski)

12:39 Fehr (Dillon, DeMelo)

21:39 Labanc (Tierney, Meier)

45:12 Meier (Bødker, DeMelo)

58:26 Tierney (Pavelski, Braun) Góly:

05:01 Daley (Zetterberg, Bertuzzi)

25:05 Nyquist (Bertuzzi, Daley)

45:53 Zetterberg (Nyquist, Bertuzzi) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Braun, Burns (A), DeMelo, Dillon, J. Ryan, Vlasic – Bødker, Couture (A), Donskoi – Fehr, Goodrow, Hertl – E. Kane, Labanc, Meier – Pavelski (C), Sörensen, Tierney. Sestavy:

Howard (Coreau) – Jensen, Green, Ericsson, Kronwall (A), DeKeyser, Daley – Abdelkader (A), Nyquist, Witkowski – Mantha, Zetterberg (C), Glendening – Frk, Helm, Bertuzzi – D. Larkin, Athanasiou, Svečnikov. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Jake Brenk, Francois StLaurent – Lonnie Cameron, Darren Gibbs

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Góly:

21:57 Toffoli (Muzzin, Kempe)

34:54 Kopitar (Forbort, Doughty)

50:53 Pearson (Kempe, Toffoli) Góly:

Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Forbort, Doughty, Martinez, Phaneuf, Muzzin, Folin – Pearson, Kopitar (C), D. Brown – Rieder, J. Carter, Lewis – Iafallo, Clifford, Toffoli – Kempe, N. Thompson, T. Mitchell. Sestavy:

A. Nilsson (Markström) – Edler, Gudbranson, Del Zotto, Stecher, B. Hutton, D. Pouliot – Leipsic, Horvat, Goldobin – D. Sedin, H. Sedin (C), Virtanen – Boucher, B. Sutter, Gagner – Motte, Dowd, D. Archibald. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Rank, Pochmara – Driscoll, Pancich Počet diváků: 18 230

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Góly:

24:17 Perry (Getzlaf, Montour)

46:15 D. Grant (Kelly, H. Lindholm) Góly:

17:30 Bortuzzo (Pietrangelo, B. Schenn)

23:00 Barbašev (Sošnikov, Pietrangelo)

36:50 Sobotka (Schmaltz, Barbašev)

51:28 Berglund (Brodziak) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Montour, H. Lindholm, Manson, Beauchemin, Bieksa – Rakell, Getzlaf (C), Perry (A) – Cogliano, Kesler (A), Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Chimera, D. Grant, Kelly. Hlavní trenér: Randy Carlyle. Sestavy:

Allen (Husso) – Gunnarsson, Pietrangelo (C), Dunn, Parayko, Schmaltz, Bortuzzo – Schwartz, B. Schenn, Tarasenko (A) – Steen (A), Brodziak, Berglund – Jaškin, Sobotka, T. Thompson – Sošnikov, Barbašev, Thorburn. Hlavní trenér: Mike Yeo. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dave Jackson, Gord Dwyer. Čároví: Brandon Gawryletz, Mark Wheler Počet diváků: 16312