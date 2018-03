Pastrňák zazářil hattrickem a asistencí, Faksa se trefil za Dallas

V pořadí druhý tým pod čarou postupu do play off na Východě, Carolina, v úterý vedl na domácím ledě nad pro změnu druhým celkem celé konference, Bostonem, po dvou třetinách už 3:1. Když navíc hned v první minutě třetí hrací části přidal čtvrtý gól Hurricanes při hře v oslabení Brock McGinn, nevypadalo to s Brunis vůbec dobře. Kromě skóre hosty decimovaly navíc zranění poté, co postupně odstoupili klíčoví obránci Zdeno Chára s Torey Krugem a forvard Jake DeBrusk.

V 51. minutě ale oživil naději na zvrat snížením obránce Matt Grzelcyk a následně se rozjely elitní dvě formace hostů. K nezastavení byl především první útok s Davidem Pastrňákem (17:36, 3+1, +1, 6 střel), Bradem Marchandem (1+2) a Rileym Nashem (0+2), jenž úspěšně zaskakuje za zraněného Patrice Bergerona. Hlavně díky danému triu Boston v závěrečné části nastřílel pět branek a odjížděl z PNC Arény se dvěma body za výsledek 4:6.

První hvězdou utkání nemohl být zvolen nikdo jiný, než Pastrňák. Nejlepší český střelec v soutěži nasázel svůj premiérový hattrick kariéry v NHL a navrch přidal jednu přihrávku. Aktuálně má na kontě už 27 zásahů, což jej řadí na začátek třetí desítky pořadí elitních střelců.

Poprvé se prosadil v 51. minutě, když uspěl ranou švihem z pravého kruhu přes dvojici clonících hráčů. O pouhých 21 vteřin později vymyslel David Krejčí (15:15, 0+1, +1) vyrovnávací trefu na 4:4 pro Dantona Heinena a obrat skóre Boston dokonal v 57. minutě využitou přesilovkou. Podruhé zvedal ruce nad hlavu Pastrňák, když tentokrát Cama Warda překonal z levého kruhu bombou příklepem. Stejný hráč pak v 59. minutě ještě trefil prázdnou bránu a hattrick během sedmi minut a 26 vteřin v průběhu třetí třetiny byl na světě.

Už páté prohře z posledních sedmi zápasů nezabránili stagnující hokejisté Dallasu. Jeden ze dvou držitelů divoké karty na Západě naposledy zaváhal na ledě soupeře ze spodních pater Východní konference - Montrealu. Kanadský celek v nevydařené sezoně potěšil své fanoušky vítězstvím 4:2 a ukončil tak sérii pěti proher.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 70/75 (16+59)

2. Pastrňák (Boston) 68/68 (27+41)

3. Krejčí (Boston) 50/37 (16+21)

4. Hertl (San Jose) 66/36 (16+20)

5. Kaše (Anaheim) 54/31 (17+14)

6. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

7. Faksa (Dallas) 67/28 (13+15)

8. Sobotka (St. Louis) 68/26 (10+16)

9. Plekanec (Toronto) 65/24 (6+18)

10. Frolík (Calgary) 59/23 (10+13)

Pod otevírací gól utkání se podepsal hostující Radek Faksa (16:50, 1+0, +1, 1 střela). Český centr ve 12. minutě tečoval ránu Grega Pateryna a konečně se tak dočkal své 13. branky sezony, na níž čekal předchozích 19 startů.

Na přelomu první a druhé třetiny ovšem za Canadiens otočil skóre dvěma zásahy Fin Artturi Lehkonen. Krátce na to Faksa navíc z trestné lavice mohl jen přihlížet třetí trefě domácích v podání Brendana Gallaghera. Těsně před druhým odchodem do kabin dal Stars naději kontaktní brankou kapitán Jamie Benn, ve třetí třetině ale jako jediní skórovali domácí zásluhou Nikity Ščerbaka.

Druhým překvapivým výsledkem v řadě se v NHL prezentovali sezonu jen dohrávající hokejisté Ottawy, kterým patří druhá příčka ode dna Východní konference. V pondělí Senators uspěli 5:3 na ledě Floridy, která nabrala velkou formu a z první příčky pod čarou atakuje elitní osmičku konference, a o den později šokovali vítěznou přestřelkou 7:4 nad lídrem celé soutěže Tampou Bay.

Za Lightning s českým obráncem Andrejem Šustrem jen mezi náhradníky v utkání pálily výhradně nedávné posily z Rangers, když se hattrickem blýskl útočník J.T. Miller a jednou se prosadil bek Ryan McDonagh. Steven Stamkos a lídr bodování NHL Nikita Kučerov, jenž se zlepšil na 91 zápisů a odskočil druhému Jevgeniji Malkinovi z Pittsburghu s 87 body, si připsali po třech asistencích. Na hosty to přesto nestačilo. Dvěma góly se za v daný večer produktivnější Ottawu prezentoval Mike Hoffman a bilanci 1+1 si odnesla čtveřice hráčů včetně slovenského veterána Mariána Gáboríka.

Výsledky:

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Boston Bruins Boston Bruins 4:6 (0:1, 3:0, 1:5) Góly:

22:10 Aho (T. Teräväinen, Faulk)

32:06 T. Teräväinen (Aho, Faulk)

38:43 Williams (B. McGinn, E. Lindholm)

40:51 B. McGinn (E. Lindholm) Góly:

19:49 Marchand (Pastrňák, Riley Nash)

50:04 Grzelcyk (Kuraly, Schaller)

51:00 Pastrňák (Marchand)

51:21 Heinen (Krejčí, Rick Nash)

56:30 Pastrňák (Grzelcyk, Marchand)

58:26 Pastrňák (K. Miller, Riley Nash) Sestavy:

C. Ward (Darling) – Pesce, Slavin, Faulk (A), H. Fleury, T. van Riemsdyk, Hanifin – T. Teräväinen, J. Staal (C), Aho – Williams, E. Lindholm, B. McGinn – Di Giuseppe, V. Rask, Skinner (A) – Stempniak, D. Ryan, Nordström. Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Carlo, Chára (C), K. Miller, Krug, Holden, Grzelcyk – Pastrňák, Riley Nash, Marchand (A) – Rick Nash, Krejčí (A), DeBrusk – B. Gionta, Backes, Heinen – Acciari, Kuraly, Schaller. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: St. Pierre, Sutherland – Racicot, Shewchyk Počet diváků: 13081

Arizona Coyotes : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:3N (2:0, 1:1, 0:2 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

05:08 Keller (Stepan)

15:43 Cousins (Hjalmarsson)

30:13 Dvorak (Domi, Cousins)

Goligoski Góly:

30:40 Pearson (Kempe, Toffoli)

52:03 J. Carter (Doughty, Muzzin)

57:42 J. Carter (Doughty, Kopitar) Sestavy:

Hill (Kuemper) – Demers, Ekman-Larsson (A), Goligoski (A), Chychrun, Hjalmarsson (A), Connauton – Pánik, Stepan, Keller – Perlini, Dvorak, Domi – Fischer, F. Hamilton, J. Archibald – Cousins, Richardson, Martinook. Sestavy:

J. Campbell (Quick) – Doughty (A), Forbort, Phaneuf, Martinez, Folin, Muzzin – D. Brown, Kopitar (C), Iafallo – Lewis, J. Carter (A), Rieder – Toffoli, Kempe, Pearson – T. Mitchell, N. Thompson, Clifford. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Brenk, Dwyer – MacPherson, Gibbs

Calgary Flames Calgary Flames : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Góly:

25:18 J. Gaudreau (Monahan, Ferland) Góly:

Sestavy:

M. Smith (Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Hamonic, Brodie, Mi. Stone, Kulak – Ferland, Monahan, J. Gaudreau – Frolík, Backlund, S. Bennett – Stewart, N. Shore, Brouwer – Hathaway, Stajan, Lazar. Sestavy:

Talbot (Montoya) – Nurse, A. Larsson, Benning, Sekera, Bear, Russell – Åberg, McDavid, Nugent-Hopkins – Cammalleri, Draisaitl, Lucic – Slepyšev, R. Strome, Puljujärvi – Kassian, Khaira, Caggiula. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chmielewski, Walsh – Murphy, Mach Počet diváků: 19 289

Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Góly:

33:56 M. Koivu (Coyle) Góly:

16:22 Compher (Warsofsky)

34:55 Zadorov (Comeau)

40:11 MacKinnon (Nemeth)

53:26 Compher (Girard, Andrighetto)

58:39 Jost (Barrie, Rantanen) Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Suter (A), Spurgeon, Brodin, Dumba, Seeler, Prosser – Zucker, E. Staal, Mikael Granlund – Parise (A), M. Koivu (C), Coyle – Niederreiter, J. Eriksson Ek, Ennis – Winnik, Cullen, M. Foligno. Sestavy:

Varlamov (S. Martin) – Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard, Siemens, Warsofsky – Landeskog (C), MacKinnon (A), Rantanen – Andrighetto, Jost, Compher – Nieto, Söderberg, Comeau (A) – Kerfoot, Toninato, G. Bourque. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, O'Halloran – Miller, Smith Počet diváků: 19 171

Nashville Predators Nashville Predators : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) Góly:

02:48 Fiala (Josi, Turris)

08:15 Watson (Ellis)

08:49 Arvidsson (F. Forsberg) Góly:

41:08 Connor (Wheeler, Laine) Sestavy:

Rinne (Saros (A)) – Ellis (C), Josi, P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Jemelin – Arvidsson (A), Johansen, F. Forsberg – C. Smith, Turris, Fiala – Hartman, Bonino, Järnkrok – Watson, Fisher, Sissons. Sestavy:

Hutchinson (9. Hellebuyck) – T. Myers, Morrissey (A), Byfuglien, Chiarot, Morrow, Poolman (C) – Wheeler (A), Little, Connor – Laine, Stastny, Ehlers – Armia, Copp, Perreault – B. Tanev, Roslovic, Daňo. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kendrick N. (Usa), Rooney C. (Usa

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:7 (1:3, 2:3, 1:1) Góly:

04:19 J. T. Miller (Kučerov, Stamkos)

22:03 J. T. Miller (Kučerov, Hedman)

36:26 J. T. Miller (Stamkos, Hedman)

52:44 McDonagh (Stamkos, Kučerov) Góly:

07:47 Pääjärvi (Pyatt, Pageau)

10:47 Dzingel (Gáborík, Ceci)

11:24 Pyatt (Ceci, Borowiecki)

27:18 Gáborík (Dzingel, Burrows)

33:44 Hoffman (Burgdoerfer, Duchene)

38:30 E. Karlsson

43:46 Hoffman (E. Karlsson, Duchene) Sestavy:

Vasilevskij (41. Budaj) – Hedman, Strålman (A), McDonagh, Girardi, Sergačjov, Coburn – J. T. Miller, Stamkos (C), Kučerov – Gourde, B. Point, T. Johnson – Kunitz, Paquette, Callahan (A) – Killorn, Cirelli, Erne. Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Harpur, E. Karlsson (C), Borowiecki, Chabot, Ceci, Burgdoerfer – Dzingel, Duchene (A), Hoffman – B. Ryan, Pageau, Burrows – Pääjärvi, Z. Smith (A), Pyatt – M. McCormick, O'Brien, Gáborík. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: TJ Luxmore, Chris Lee – Jonny Murray, Trent Knorr Počet diváků: 19 092