Vrána, Jeřábek, Polák a Jaškin asistovali, Mrázek předčasně střídal

Hokejisté Washingtonu vyslali ve čtvrtek na bránu domácích Islanders jen 22 puků, přesto jim to stačilo k nastřílení sedmi gólů a triumfu 7:3. Brankář Christopher Gibson inkasoval pětkrát, střídající Jaroslav Halák lovil ze sítě jeden puk a finální trefu hosté přidali do prázdné klece.

V prvním startu po pondělním pokoření hranice 600. nastřílených branek v NHL vyšel tentokrát gólově naprázdno kapitán vítězů Alex Ovečkin. Dvakrát se prosadil americký šikula T.J. Oshie a o zbylých pět branek se postarali Dmitrij Orlov, Nicklas Bäckström, John Carlson, Andre Burakovsky a Lars Eller.

U zásahů posledních dvou jmenovaných borců si po asistenci připsali i čeští zástupci Jakub Vrána (9:38, 0+1, +/-: 0, 2 střely) a Jakub Jeřábek (15:32, 0+1, +/-: 0, 1 střela). 26letý obránce zaznamenal ve svém pátém startu za Capitals po nedávném přestupu z Montrealu svůj vůbec první bod v novém dresu. Naopak ani v desátém startu po přesunu z Chicaga se za Capitals zatím bodově neuvedl v první obranné dvojici nastupující Michal Kempný (18:19, +2, 2 střely).

Washington se díky výhře udržel na čele Metropolitní divize před Pittsburghem. Islanders, jejichž kapitán John Tavares se má stát v červenci volným nechráněným hráčem, naopak zůstávají hluboko pod čarou postupu.

Sedmé porážce z posledních osmi zápasů nezabránili stagnující hokejisté Philadelphie, kteří naposledy padli doma 3:5 s přímým konkurentem o postup do play off Columbusem. V době, kdy se již do tréninku po zranění vrací Brian Elliott, český gólman Petr Mrázek v 24. minutě čtvrtečního duelu lovil ze sítě už čtvrtý puk a přenechal pak místo střídajícímu Alexi Lyonovi.

Hlavním strůjcem úspěchu Blue Jackets, kteří nastoupili bez mezi náhradníky zařazeného Lukáše Sedláka, byl útočník Cam Atkinson, jenž dvakrát překonal Mrázka a v poslední minutě do prázdné klece završil hattrick.

Za Flyers vyšel naprázdno nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček (20:38, -2, 2 střely) i obránce Radko Gudas (16:09, -1, 3 střely). Columbus dokázal zvítězit už pošesté v řadě a s 81 body se dotáhl právě na své poslední soupeře Flyers, kteří zatím ještě zůstávají na třetí pozici Metropolitní divize. Blue Jackets se ale na ně tlačí z postu s divokou kartou.

Ve středu se blýskl hattrickem u výhry 6:5 po nájezdech nad Dallasem a už po sedmi minutách hry čtvrteční partie proti poslednímu Buffalu měl ve formě hrající útočník James van Riemsdyk na kontě další dvě vstřelené branky. Na druhý třígólový zápis v řadě sice nakonec nedosáhl, Toronto ale hlavně díky němu (2+1) urvalo další dva body za povinnou výhru 5:2 a upevnilo si třetí příčku v Atlantické divizi.

Jednou asistencí se na tom podílel i obránce Roman Polák (20:29, 0+1, +2, 1 střela). Centr Tomáš Plekanec (9:45, +1, 2 střely) naopak nebodoval ani v sedmém utkání za Maple Leafs po přestupu z Montrealu, jeho vytížení na ledě se navíc v posledních třech zápasech snížilo vždy pod hranici deseti minut.

Po pondělní nečekané domácí ztrátě 3:5 s dohrávající Ottawou se hokejisté Floridy vrátili na vítěznou vlnu. Ve stíhací jízdě za posunem na postupové příčky Východní konference zdolali 3:0 jeden z předních celků celé soutěže - Boston.

Góly prvího týmu pod čarou postupu na Východě vstřelili Aaron Ekblad, Nick Bjugstad a Vincent Trocheck. Hlavním hrdinou utkání byl ale gólman Panthers James Reimer, jenž pochytal všech 46 ran Bruins. Marně se jej pokoušeli překonat i čeští útočníci David Pastrňák (20:26, -1, 4 střely) a David Krejčí (22:09, -1, 3 střely).

Boston v utkání kvůli zranění postrádal kapitána Zdena Cháru, útočníka Patrice Bergerona a talentované mladíky Charlieho McAvoye a Jaka DeBruska. Do sestavy domácích se opět nevešel veterán Radim Vrbata.

Výsledky:

Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:5 (1:3, 2:1, 0:1) Góly:

11:34 Giroux (Konecny, MacDonald)

20:14 Gostisbehere (Provorov, Couturier)

32:23 MacDonald (Sanheim, Konecny) Góly:

09:41 Bjorkstrand (S. Jones, Milano)

09:52 Jenner (J. Johnson, Vanek)

18:08 Atkinson (Werenski, Panarin)

23:23 Atkinson (D. Savard)

59:59 Atkinson (Panarin) Sestavy:

Mrázek (24. Lyon) – Gostisbehere, Provorov, Sanheim, MacDonald, Gudas, Manning – Konecny, Couturier, Giroux (C) – Voráček, Patrick, Lindblom – Simmonds (A), Filppula (A), M. Raffl – Read, Laughton, Lehterä. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones, Werenski, Nutivaara, J. Johnson (A), D. Savard, Cole – Atkinson, Dubois, Panarin – Bjorkstrand, N. Foligno (C), Milano – Vanek, Wennberg, Jenner (A) – Dubinsky, Letestu, Calvert. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Sutherland, Rehman – Shewchyk, Nowak

New York Islanders New York Islanders : Washington Capitals Washington Capitals 3:7 (2:3, 0:2, 1:2) Góly:

02:19 B. Nelson (Fritz, Pulock)

12:29 Ladd (Barzal, Eberle)

56:33 Pulock (Fritz) Góly:

10:32 Eller (J. Vrána, Connolly)

11:29 Oshie (Burakovsky, Bäckström)

17:17 Orlov (Kuzněcov, Niskanen)

23:12 Burakovsky (Jeřábek, Niskanen)

30:22 Bäckström (Kuzněcov, Orlov)

55:41 Carlson (Ovečkin, Kuzněcov)

58:06 Oshie (Orlov, Bäckström) Sestavy:

Gibson (31. Halák) – Leddy, Boychuk, Hickey, Pulock, Pelech, Davidson – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Ladd (A), Barzal, Eberle – Beauvillier, B. Nelson, Fritz – Johnston, Cizikas, Clutterbuck (A). Hlavní trenér: Doug Weight. Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Kempný, Carlson, Orlov, Niskanen, Orpik (A), Jeřábek – Ovečkin (C), Kuzněcov, T. Wilson – Burakovsky, Bäckström (A), Oshie – J. Vrána, Eller, Connolly – Stephenson, Beagle, Smith-Pelly. Hlavní trenér: Barry Trotz. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Francis Charron, Eric Furlatt. Čároví: Scott Cherrey, Pierre Racicot Počet diváků: 10740

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Góly:

14:29 S. Reinhart (S. Wilson, Rodrigues)

39:01 Pominville (Ristolainen, Rodrigues) Góly:

03:39 J. van Riemsdyk (Rielly, Co. Brown)

06:39 J. van Riemsdyk (R. Polák, Gardiner)

26:22 C. Carrick (Marleau, W. Nylander)

34:10 Bozak (J. van Riemsdyk, Marner)

59:16 Marleau Sestavy:

Lehner (Ch. Johnson) – Scandella, Ristolainen, Guhle, C. Nelson, Antipin, Beaulieu – S. Wilson, R. O'Reilly, S. Reinhart – B. Pouliot, Jo. Larsson, Pominville – Girgensons, Rodrigues, Baptiste – Nolan, Josefson, Ju. Bailey. Sestavy:

McElhinney (Sparks) – Rielly, Hainsey, Gardiner, R. Polák, Dermott, C. Carrick – Hyman, W. Nylander, Marner – Marleau, Kadri, Komarov – J. van Riemsdyk, Bozak, Co. Brown – M. Martin, Plekanec, Kapanen. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, Kowal – Mills, Murchison Počet diváků: 19 070

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Góly:

08:55 LaDue (Iafallo, Kopitar)

48:22 Kopitar (Doughty, D. Brown)

58:30 Toffoli

58:48 D. Brown (Kopitar, Doughty) Góly:

40:45 Nyquist (Kronwall, Nielsen) Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Forbort, Doughty, Phaneuf, Martinez, Muzzin, LaDue – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Rieder, J. Carter, Lewis – Pearson, Kempe, Toffoli – Clifford, Amadio, N. Thompson. Sestavy:

Coreau (Howard) – Ericsson, Daley, DeKeyser, Jensen, Kronwall, Green – Bertuzzi, Zetterberg, Nyquist – Helm, D. Larkin, Mantha – Abdelkader, Nielsen, Athanasiou – Frk, Glendening, Svečnikov. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hebert, Peel – Gibbons, Gibbs Počet diváků: 18 230

Arizona Coyotes : Nashville Predators Nashville Predators 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) Góly:

24:09 Dvorak (Domi)

36:28 Ekman-Larsson (Keller, Stepan) Góly:

25:49 Ellis (C. Smith, Turris)

40:22 Turris (Fiala, C. Smith)

44:31 Fiala (Turris) Sestavy:

Kuemper (Hill) – Ekman-Larsson (A), Demers, Connauton, Hjalmarsson (A), Chychrun, Goligoski – Pánik, Stepan (A), Keller – Martinook, Richardson, Cousins – Domi, Dvorak, Perlini – J. Archibald, F. Hamilton, Fischer. Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, P. K. Subban, Jemelin, Bitetto – Hartnell, Johansen, Arvidsson – Fiala, Turris, C. Smith – F. Forsberg (A), Bonino, Hartman – Salomäki, Sissons, Watson. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: TJ Luxmore, Dave Jackson – Bryan Pancich, Shane Heyer Počet diváků: 14 527

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 6:2 (5:1, 0:1, 1:0) Góly:

03:43 Stastny (Ehlers, Laine)

05:18 Armia (Trouba, Copp)

09:26 Roslovic

17:36 Little (Trouba, Roslovic)

18:20 Connor (Little, Wheeler)

59:11 Connor Góly:

00:11 Saad (P. Kane, C. Murphy)

35:36 Sharp (Schmaltz, Hayden) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Trouba, Morrissey, Byfuglien (A), Chiarot, T. Myers, Morrow – Wheeler (C), Little (A), Connor – Laine, Stastny, Ehlers – Armia, Copp, Perreault – B. Tanev, Roslovic, Daňo. Sestavy:

A. Forsberg (10. Bérubé) – C. Murphy, Keith (A), Seabrook (A), E. Gustafsson, Rutta, Oesterle – P. Kane, J. Toews (C), Saad – Hayden, Schmaltz, DeBrincat – Highmore, Anisimov, Jurčo – Hinostroza, Kämpf, Sharp. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, O'Halloran – Smith, Amell Počet diváků: 15 321

St. Louis Blues St. Louis Blues : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Góly:

29:15 Edmundson (Parayko, Jaškin) Góly:

10:11 MacKinnon (Rantanen, Landeskog)

13:03 MacKinnon (Barrie, Rantanen)

36:29 Rantanen (Landeskog)

59:19 Rantanen (Landeskog, MacKinnon) Sestavy:

Allen (Husso) – Gunnarsson, Pietrangelo, Dunn, Parayko, Edmundson, Bortuzzo – Schwartz, B. Schenn, Tarasenko – Berglund, Brodziak, Steen – Jaškin, Sobotka, T. Thompson – Sošnikov, Barbašev, Thorburn. Sestavy:

Varlamov (S. Martin) – Zadorov, Barrie, Nemeth, Girard, Siemens, Warsofsky – Landeskog, MacKinnon, Rantanen – Andrighetto, Jost, Compher – Nieto, Söderberg, Comeau – Kerfoot, Toninato, G. Bourque. Náhradníci:

Náhradníci:



Florida Panthers Florida Panthers : Boston Bruins Boston Bruins 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly:

06:25 Ekblad (Bjugstad, Dadonov)

09:06 Bjugstad (Dadonov, Matheson)

34:07 Trocheck (Yandle, Barkov) Góly:

Sestavy:

Reimer (Luongo) – Yandle (A), Ekblad, McCoshen, Pysyk, Matheson, Weegar – Sceviour, Huberdeau, Barkov (A) – MacKenzie (C), Trocheck, Bjugstad – Malgin, Dadonov, Vatrano – Mamin, J. McGinn, McCann. Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – Carlo, Holden, Krug, Grzelcyk, McQuaid, K. Miller – B. Gionta, Riley Nash, Backes (A) – Heinen, Krejčí (A), Kuraly – Acciari, Wingels, Schaller – Rick Nash, Marchand (A), Pastrňák. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Chris Lee – Trent Knorr, David Brisebois