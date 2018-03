Kaše skóroval v souboji konkurentů o play off, Rittich nahradil Smitha

Naděje na posun na postupové pozice Západní konference se hokejistům Calgary pomalu vytrácejí. Z předešlých deseti startů kanadský celek sedmkrát zaváhal a aktuálně má bilanci čtyř navazujících proher. Ta poslední přišla po výsledku 0:4 v domácím souboji s konkurenty z Pacifické divize Anaheimem, přestože byli střelecky aktivnější 29:16.

Ducks (88 bodů) rovněž nemají nic jistého, dobrými výsledky z posledních dní se však vyhoupli až na třetí příčku divize a nad soupeři pod čarou postupu - St. Louis (85 bodů), Dallasem (84 bodů) a právě Calgary (80 bodů) si vytvořili náskok.

Hosty poslal poprvé do vedení ve 13. minutě při hře v oslabení skórující Andrew Cogliano. Podruhé se stav měnil v 29. minutě. Český útočník v dresu Anaheimu Ondřej Kaše (13:55, 1+0, +1, 1 střela) se vyřítil do útočného pásma z pravého křídla. Po souboji s obráncem Brettem Kulakem sice ztratil stabilitu, přesto v pádu z otočky dostal kotouč do sítě trefou mezi betony Mika Smitha.

Těsně před druhým odchodem do kabin ještě Smitha potřetí propálil obránce Hampus Lindholm a do závěrečného dějství se tak do brány domácích postavil náhradník David Rittich. Ducks na něj vyslali ještě pět střel a v 58. minutě zkušený bek Francois Beauchemin stanovil konečnou podobu výsledku. S ním rozhodně nebyl spokojený útočník Calgary Michael Frolík (16:17, +/-: 0, 1 střela). První hvězdou duelu byl zvolen gólman vítězů John Gibson, jenž na čtvrtou nulu sezony a celkově 16. kariéry potřeboval 29 zákroků.

Ve středu se kromě Calgary a Anaheimu představili v akci z týmů ve hře o poslední postupové pozice Západní konference také hokejisté St. Louis, kterým aktuálně patří první nepostupová příčka po výhře 2:1 z prodloužení nad druhým nejlepším celkem Východu Bostonem.

V defenzivně laděné partii šli do vedení jako první hosté, když se v 11. minutě v přesilovce prosadila čerstvá posila klubu - americký reprezentant z nedávného olympijského turnaje Ryan Donato. Úspěšně tak navázal na svou předchozí premiéru v soutěži, kdy proti Columbusu zazářil bilancí 1+2.

Stav 0:1 vydržel v aréně Scottrade Center až do 50. minuty, kdy k radosti netrpělivého publika vyrovnal Jaden Schwartz. Stejný hráč pak potřeboval jen třicet vteřin hry v nastavení, aby utkání svou druhou brankou večera rozhodl. Slavit tak mohli i Češi, Dmitrij Jaškin (13:43, +/-: 0) a Vladimír Sobotka (17:47, +/-: 0).

Naopak hostující dvojice David Pastrňák (20:04, +/-: 0, 1 střela) - David Krejčí (15:54, +/-: 0, 1 střela) odcházela poražena, těšit jí ale mohl fakt definitivní jistoty účasti v play-off. Bruins jsou jen čtyři body za lídrem konference z Tampy Bay.

Oba týmy postrádaly některé ze svých klíčových hráčů. Domácím chybí kanonýr Vladimir Tarasenko a Boston přišel dokonce o sedm opor, když se na marodce sešli útočníci Rick Nash, Patrice Bergeron, Jake DeBrusk, David Backes a obránci Charlie McAvoy, Zdeno Chára a Torey Krug.

V úterý hokejisté Pittsburghu zaváhali prohrou 1:4 na ledě Islanders. O den později proti dalšímu týmu, který jen dohrává nevydařenou sezonu, si již napravili bilanci a pojistili si druhou příčku Atlantické divize před ve velké formě hrajícím Columbusem.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 74/79 (18+61)

2. Pastrňák (Boston) 72/70 (28+42)

3. Hertl (San Jose) 70/42 (20+22)

4. Krejčí (Boston) 54/38 (17+21)

5. Kaše (Anaheim) 58/34 (18+16)

6. Faksa (Dallas) 71/30 (14+16)

7. Palát (Tampa) 47/30 (8+22)

8. Sobotka (St. Louis) 72/29 (11+18)

9. Vrána (Washington) 66/26 (13+13)

10. Plekanec (Toronto) 69/24 (6+18)

Obhájci posledních dvou Stanley Cupů ve středu zvítězili před svými fanoušky 5:3 nad Montrealem a zlepšili se na 89 bodů. Třetí Columbus má již bodů 87 poté, co triumfoval v devíti posledních zápasech v řadě.

Shodnou bilancí 1+1 se na výsledku podílely největší hvězdy Penguins Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. Prvně jmenovaný kapitán, jenž se blýskl parádním gólem na 3:3 z 36. minuty sklepnutím odraženého puku ze vzduchu a v závěru přidal ještě jubilejní 700. asistenci kariéry, se zlepšil na 79 zápisů a na 12. příčce kanadského bodování díky vyššímu součtu branek přeskočil s rovněž 79 body nejlepšího Čecha Jakuba Voráčka z Philadelphie. Malkin pak pro změnu s 91 zápisy s celkové druhé pozice nahání svého krajana na čele Nikitu Kučerova z Tampy Bay s 94 body.

Autorem rozdílové branky utkání byl v 43. minutě útočník Derick Brassard, jenž potrestal vyloučení montrealského Artturi Lehkonena. V 59. minutě pak ještě skóre pojistil Jake Guentzel, se třemi body 1+2 nejproduktivnější muž zápasu. Český útočník Pittsburghu Dominik Simon je stále mimo hru se zraněním v dolní části těla.

Výsledky:

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Góly:

09:53 Malkin (Hagelin)

17:31 Hörnqvist (Malkin, Kessel)

35:02 Crosby (Guentzel, Rust)

42:38 Brassard (Guentzel, Määttä)

58:27 Guentzel (Kessel, Crosby) Góly:

19:30 Drouin (Byron, Jo. Benn)

28:19 Ščerbak (Hudon, Lernout)

34:24 J. de La Rose (Gallagher) Sestavy:

DeSmith (M. Murray) – Dumoulin, Letang (A), Oleksiak, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Hagelin, Malkin (A), Hörnqvist – Sheary, Brassard, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Jooris. Sestavy:

Price (Niemi) – Reilly, Petry (A), Alzner, Juulsen, Jo. Benn, Lernout – Byron (A), Drouin, Gallagher (A) – Galchenyuk, J. de La Rose, Lehkonen – Carr, L. Shaw, Ščerbak – Deslauriers, McCarron, Hudon. Rozhodčí: Graham Skilliter, Ian Walsh – Matt MacPherson, Steve Miller Počet diváků: 18 574

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Arizona Coyotes 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Góly:

11:42 Nolan (Rodrigues, Beaulieu) Góly:

03:38 D. Strome (Goligoski, Perlini)

17:44 Stepan (Ekman-Larsson, Keller)

46:32 Pánik (Keller, Stepan)

59:51 Domi (Chychrun) Sestavy:

Ch. Johnson (27. Ullmark) – Ristolainen, Scandella, C. Nelson, Beaulieu, Falk, Guhle – S. Reinhart, R. O'Reilly (A), S. Wilson – Okposo (A), Eichel (A), Ju. Bailey – Baptiste, Rodrigues, Nolan – Pominville, Jo. Larsson, B. Pouliot. Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Hjalmarsson (A), Ekman-Larsson (A), Goligoski, Chychrun, L. Schenn, Connauton – Pánik, Stepan, Keller – J. Archibald, Dvorak, Domi – Cousins, Richardson (A), Martinook – Fischer, D. Strome, Perlini. Rozhodčí: Anderson, Furlatt – Sericolo, Daisy Počet diváků: 17 029

Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Góly:

Góly:

12:51 Cogliano

28:58 O. Kaše (Beauchemin, Henrique)

38:55 H. Lindholm (Rakell, Getzlaf)

57:32 Beauchemin (Perry, Getzlaf) Sestavy:

M. Smith (41. Rittich) – Giordano, D. Hamilton, Hamonic, Mi. Stone, Kulak, R. Andersson – J. Gaudreau, Monahan, S. Bennett – Frolík, Backlund, Brouwer – Ferland, Jankowski, Hathaway – T. Glass, Stajan, Lazar. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Montour, M. Pettersson, H. Lindholm, Beauchemin, Holzer – Rakell, Getzlaf, Perry – Cogliano, Kesler, Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Chimera, D. Grant, Kelly. Rozhodčí: St. Pierre, St. Laurent – Brisebois, Berg Počet diváků: 19 059