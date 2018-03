Pastrňák dal v 60. minutě vítězný gól, Jaškin zpečetil výhru St. Louis

Hokejisté Dallasu dostali další ránu ve svém marném boji o návrat na postupové pozice Západní konference. Aktuálně druhý tým pod čarou postupu, jenž je s 84 body ještě stále v kontaktu s konkurenty ze St. Louis (87 bodů) a týmy s divokou kartou Coloradem (88 bodů) a Anaheimem (89 bodů), v pátek padl podeváté z posledních deseti startů poté, co inkasoval rozdílový gól v čase 59:48.

Domácí Stars, v sestavě s hodně vytíženým centrem Radkem Faksou (21:14, -1, 4 střely), si během úvodních čtyřiceti minut hry proti Bostonu vypracovali nadějné dvougólové vedení. Už ve třetí minutě je poslal do trháku Esa Lindell a v závěru druhého dějství jej při hře v oslabení z úniku potvrdil kapitán Jamie Benn.

Ve třetí třetině ale bylo vše jinak. Hostující Bruins vyslali na bránu Kari Lehtonena jen deset puků a i to jim stačilo k vítěznému obratu na 2:3. Klíčovou roli v tom sehrál David Pastrňák (17:30, 1+1, +2, 4 střely). V 42. minutě jeho střelu tečoval do brány Brad Marchand. V 50. minutě vyrovnal z brejku 2 na 1 při hře v oslabení Tim Schaller a vítěznou akci si schoval na finální vteřiny zmiňovaný Pastrňák.

Napadáním v rohu kluziště vybojoval puk pro Marchanda, jenž mu jej obratem přihrál zpět do prostoru před Lehtonena. Toho si havířovský rodák rychlou kličkou položil na led a v pádu jej obstřelil. Asistence putovala i na konto Davida Krejčího (16:43, 0+1, +/-: 0, 5 střel). 21letý Pastrňák, jehož novináři zvolili druhou hvězdou zápasu, se zlepšil na průběžných 72 bodů (29+43) a vylepšuje si tak své kariérní maximum v NHL.

Bruins si upevnili druhé místo v Atlantické divizi i celé Východní konferenci a dokázali znova bodovat, přestože jim stále schází řada klíčových hráčů. Na marodce jsou mimo jiné obránci Zdeno Chára, Torey Krug a útočníci Patrice Bergeron, Rick Nash či David Backes.

V souběžně hraném zápase na dalším neúspěchu Dallasu těžili hokejisté St. Louis, kteří si v boji o posun na poslední postupové příčky Západní konference na své konkurenty navýšili náskok. První tým pod čarou postupu na Západě totiž naplnil roli favorita po výsledku 4:1 nad Vancouverem.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 75/80 (19+61)

2. Pastrňák (Boston) 73/72 (29+43)

3. Hertl (San Jose) 71/43 (20+23)

4. Krejčí (Boston) 55/39 (17+22)

5. Kaše (Anaheim) 59/34 (18+16)

6. Palát (Tampa) 48/31 (8+23)

7. Faksa (Dallas) 72/30 (14+16)

8. Sobotka (St. Louis) 73/30 (11+19)

9. Vrána (Washington) 67/27 (13+14)

10. Plekanec (Toronto) 70/24 (6+18)

V 1. a 25. minutě se prosadil švédský útočník Patrik Berglund. Když v 35. minutě vrátil hosty do kontaktu Sam Gagner, přidali ve třetí dvacetiminutovce za domácí Blues pojistky Vladimir Tarasenko a Dmitrij Jaškin (11:51, 1+0, +1, 4 střely). Posledně jmenovaný český útočník své 6. trefy sezony docílil v čase 57:31, když uplatnil důraz v předbrankovém prostoru. Asistenci si připsal i jeho krajan a parťák ze třetí útočné formace Vladimír Sobotka (15:17, 0+1, +1).

Kaňkou na vítězném zápase St. Louis, které před nedávnou uzávěrkou přestupů pustilo elitního centra Paula Stastnyho do Winnipegu a nyní i přes oslabení ztrácí na play off jen dva body, byla ztráta obránce Carla Gunnarssona, jenž kvůli zranění kolena s největší pravděpodobností již v této sezoně nenastoupí.

V souboji Pittsburghu s New Jersey se do akce po zranění vrátili dva čeští útočníci. Za domácí Penguins naskočil do čtvrté formace Dominik Simon (5:39, +/-: 0) a v dresu Devils, kteří v tabulce Východní konference drží poslední postupovou divokou kartu a na záda jim dýchá finišující Florida, se objevil také Pavel Zacha (12:59, 0+1, +1, 1 střela).

Jednou asistencí se pak hned podílel na remíze 3:3 z řádné hrací doby. Hosté své tři góly nastříleli ve druhé dvacetiminutovce, kdy otevírací trefu pittsburghského kapitána Sidneyho Crosbyho ze 3. minuty vymazali Will Butcher, Blake Coleman a Nico Hischier. Ve třetím dějství ale favorizované Penguins vrátili do hry Brian Dumoulin a Phil Kessel.

O vítězi se tak nakonec rozhodovalo až v prodloužení, ze kterého uběhlo jen 27 vteřin. Důležitý druhý bod pro New Jersey trefil produtkivní Taylor Hall, jenž byl se třemi body 1+2 zvolen první hvězdou utkání. Devils se tak zlepšili na 84 bodů a navýšili svůj odstup na první tým pod čarou postupu Východní konference - Floridu (81 bodů). Panthers však mají na své nejbližší soupeře dva zápasy k dobru.

V souboji týmů z postupových pozic tabulky Západní konference se po remíze 2:2 z řádné hrací doby dělily body mezi Winnipeg a Anaheim, za který nastoupil i Ondřej Kaše (14:07, +1, 2 střely). V prodloužení pak druhý bod na konto domácích Jets, kteří měli výraznou střeleckou převahu 42:18, přidal útočník Kyle Connor. Na čele tabulky střelců NHL se po zápase nic neměnilo poté, co finský mladík Patrik Laine tentokrát neskóroval a se 43 zásahy zůstává druhý za lídrem Alexem Ovečkinem z Washingtonu s 44 góly.

Posun na čelo statistik ovšem zaznamenal Blake Wheeler, jenž si přispal přihrávky na obou trefách Winnipegu z řádné hrací doby a s celkovými 64 asistencemi vyrovnal na čele dané ligové statistiky Clauda Girouxe z Philadelphie. Jeho spoluhráč a nejproduktivnější Čech v NHL Jakub Voráček je třetí s 61 přihrávkami.

Výsledky:

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

06:46 Ehlers (Scheifele, Wheeler)

20:45 Scheifele (Wheeler, Morrissey)

63:16 Connor (Scheifele) Góly:

05:51 D. Grant (H. Lindholm, M. Pettersson)

50:17 N. Ritchie Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, T. Myers, Enström, Byfuglien (A), Morrow, Chiarot – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Stastny, Laine – Perreault, Copp, Little – B. Tanev, Lowry, Armia. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler (A), Montour, M. Pettersson, H. Lindholm, Beauchemin, Holzer – Rakell, Henrique, Perry (A) – Cogliano, Kesler (A), Silfverberg – N. Ritchie, D. Grant, O. Kaše – Chimera, Vermette, Kelly. Rozhodčí: Francois StLaurent, Dean Morton – David Brisebois, Steve Barton Počet diváků: 15 321

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New Jersey Devils New Jersey Devils 3:4P (1:0, 0:3, 2:0 - 0:1) Góly:

02:29 Crosby (Oleksiak, Guentzel)

43:13 Dumoulin (Crosby)

50:52 Kessel (Brassard, Sheary) Góly:

25:15 Butcher (Severson, Hall)

27:20 Coleman (Stafford, Zacha)

28:54 Hischier (J. Moore, Hall)

60:27 Hall (Hischier) Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Oleksiak, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Rust – Hagelin, Malkin, Hörnqvist – Sheary, Brassard, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Simon. Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – A. Greene, Vatanen, J. Moore, Severson, Butcher, Lovejoy – Hall, Hischier, Bratt – Grabner, Zacha, Palmieri – Gibbons, Zajac, Stafford – Maroon, Boyle, Coleman. Rozhodčí: Rank, Peel – Sericolo, Mills Počet diváků: 18 658

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Góly:

Góly:

24:56 Lehkonen (J. de La Rose, Galchenyuk)

58:45 Byron (Drouin, Hudon)

59:16 Gallagher (L. Shaw) Sestavy:

Ullmark (Lehner) – Ristolainen, Scandella, C. Nelson, Guhle, Antipin, Gorges – S. Reinhart, R. O'Reilly (A), S. Wilson – Pominville, Eichel (A), Girgensons – Baptiste, Rodrigues, B. Pouliot – Okposo (A), Jo. Larsson, Nolan. Sestavy:

Niemi (Price) – Petry (A), Reilly, Juulsen, Alzner, Lernout, Jo. Benn – Gallagher (A), Drouin, Byron (A) – Lehkonen, J. de La Rose, Galchenyuk – Hudon, L. Shaw, Ščerbak – Carr, Froese, Deslauriers. Rozhodčí: Schlenker, Pochmara – Alphonso, Smith Počet diváků: 18594

Dallas Stars Dallas Stars : Boston Bruins Boston Bruins 2:3 (1:0, 1:0, 0:3) Góly:

02:26 Lindell (McKenzie, Dickinson)

39:22 Ja. Benn (Seguin, Johns) Góly:

41:17 Marchand (Pastrňák, Riley Nash)

49:46 Schaller (Marchand, K. Miller)

59:48 Pastrňák (Marchand, Krejčí) Sestavy:

Lehtonen (McKenna) – Lindell, J. Klingberg (A), Hamhuis, Pateryn, Methot, Johns – Ja. Benn (C), Seguin (A), B. Ritchie – Janmark, Faksa, Radulov – Roussel, D. Shore, Pitlick – Elie, Dickinson, McKenzie. Hlavní trenér: Ken Hitchcock. Sestavy:

T. Rask (Chudobin) – Holden, Carlo, Grzelcyk, K. Miller (A), McQuaid, Postma – Marchand (A), Riley Nash, Pastrňák – Donato, Krejčí (A), Heinen – Schaller, Kuraly, Acciari – Wingels, Szwarz, B. Gionta. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Rozhodčí: Francis Charron, Brad Meier. Čároví: Darren Gibbs, Scott Cherrey Počet diváků: 18532