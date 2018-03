Rittich nezastavil ofenzivu Sharks, Colorado si upevnilo divokou kartu

Hokejisté Colorada v otevíracím zápase sobotního programu NHL přivítali nováčky z Vegas. Síly tak poměřil průběžně poslední postupující celek se druhým v pořadí Západní konference.

Na Avalanche však dotírají z prvních nepostupových pozic St. Louis a Dallas, k jistotě play off tak potřebují pravidelně bodovat. Domácí poslal v první třetině do vedení využitou přesilovkou Carl Soderberg a stav 1:0 vydržel až do 42. minuty, kdy střelecky aktivnější Golden Knights vrátil do hry Jonathan Marchessault.

O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, jehož jediným úspěšným exekutorem byl domácí kapitán Gabriel Landeskog. Colorado si tak upevnilo držení divoké karty. Jediný český zástupce na ledě, útočník hostů Tomáš Nosek (10:31, +/-: 0), se bodově neprosadil.

Ve hře o posun na postupové pozice Západní konference je po St. Louis a Dallasu stále i Calgary. Šance kanadského klubu jsou však již jen v teoretické rovině. Sobotní zastávka na ledě druhého celku Pacifické divize San Jose na tom nic nezměnila.

Favorizovaní domácí brali oba body po výsledku 5:1, za kterým nakročili dvěma zásahy z úvodní třetiny. Českého brankáře Davida Ritticha, jenž tentokrát dostal přednost před jedničkou Mikem Smithem, překonali v 8. a 10. minutě Brenden Dillon a Jannik Hansen. Kontaktní trefu Michaela Stona ve druhé hrací části v oslabení vymazal Evander Kane a ve třetí třetině přidali pojistky Justin Braun a podruhé skórující Kane.

Rittich pochytal 28 z 33 střel, útočník hostů Michael Frolík (16:52, -1, 2 střely) dvakrát nastřelil tyč brány Martina Jonese. Bez bodu zůstal i domácí Tomáš Hertl (17:39, +1, 3 střely). Sharks odsoudili Flames už k páté prohře v řadě.

Výsledky:

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Vegas Golden Knights 2:1N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

13:52 Söderberg (Compher, Kerfoot)

65:00 Landeskog Góly:

41:15 Marchessault (Theodore) Sestavy:

Varlamov (J. Bernier) – E. Johnson (A), Nemeth, Barrie, Zadorov, Girard, Warsofsky – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Andrighetto, Compher, Jost – Comeau, Söderberg, Nieto – G. Bourque, Kerfoot, C. Wilson. Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – Schmidt, McNabb, Theodore, Hunt, C. Miller, Merrill – Tatar, W. Karlsson, Marchessault (A) – Neal, Haula (A), Perron – Tuch, Eakin, Carpenter – Reaves (A), Bellemare, Nosek. Rozhodčí: Watson, Lee – Knorr, Gawryletz Počet diváků: 18 042

San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Góly:

07:52 Dillon (Tierney, Meier)

09:06 Hansen (Burns, Goodrow)

28:26 E. Kane (Tierney)

50:09 Braun (Couture, M. Karlsson)

52:10 E. Kane (Pavelski, Dillon) Góly:

12:17 Mi. Stone (Ferland, Stewart) Sestavy:

M. Jones (Dell) – Vlasic, Braun, P. Martin, Burns, Dillon, DeMelo – E. Kane, Pavelski (C), M. Karlsson – Hertl, Couture (A), Bødker – Meier, Tierney, Labanc – Goodrow, Fehr, Hansen. Sestavy:

Rittich (M. Smith) – D. Hamilton, Giordano (C), Mi. Stone, Hamonic, Kulak, R. Andersson – J. Gaudreau, S. Bennett, Lazar – Frolík, Backlund, Brouwer (A) – Ferland, Jankowski, Stewart – N. Shore, T. Glass, Hathaway. Rozhodčí: Skilliter, Kowal – Murchison, Cameron Počet diváků: 17562 (vyprodáno)

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Washington Capitals Washington Capitals 1:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

08:35 Galchenyuk Góly:

Sestavy:

Price (Niemi) – Petry, Reilly, Juulsen, Alzner, Lernout, Jo. Benn – Gallagher, Drouin, Byron – Lehkonen, J. de La Rose, Galchenyuk – Hudon, L. Shaw, Ščerbak – Carr, Froese, Deslauriers. Sestavy:

Grubauer (Holtby) – Niskanen, Orlov, Carlson, Kempný, Jeřábek, Orpik – T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin – Oshie, Bäckström, Burakovsky – J. Vrána, Eller, Connolly – Chiasson, Beagle, Stephenson.

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Hainsey, Rielly (A), N. Zajcev, Gardiner, R. Polák, Dermott – W. Nylander, Matthews, Hyman – Marner, Kadri, Marleau (A) – Co. Brown, Bozak (A), J. van Riemsdyk – Kapanen, Plekanec, A. Johnsson. Sestavy:

Howard (Coreau) – Daley, Ericsson, Jensen, DeKeyser, Kronwall (A) – Nyquist, Zetterberg (C), Bertuzzi – Mantha, D. Larkin, Helm – Abdelkader (A), Nielsen, Athanasiou – Svečnikov, Glendening, Frk – Witkowski. Rozhodčí: Schlenker, Rooney – Alphonso, Berg

Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

03:00 Steen (Berglund, Brodziak) Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – S. Jones (A), Werenski, Cole, R. Murray, D. Savard, Nutivaara – Panarin, Wennberg, Calvert – Atkinson, Dubinsky, Dubois – Milano, Vanek, Bjorkstrand – Jenner (A), Letestu, N. Foligno (C). Sestavy:

Allen (Husso) – Edmundson, Pietrangelo (C), Dunn, Bortuzzo, Schmaltz, Parayko – B. Schenn, Schwartz, Steen (A) – Berglund, Thorburn, Jaškin – Brodziak, T. Thompson, Barbašev – Sundqvist, Sobotka, Tarasenko (A). Rozhodčí: Justin StPierre, Steve Kozari – Brian Murphy, Andrew Smith

New York Islanders New York Islanders : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Halák (Gibson) – Boychuk, Leddy, D. Seidenberg, Pelech, Pulock, Hickey – Jo. Bailey, Tavares, Lee – Eberle, Barzal, Beauvillier – Fritz, B. Nelson, Ladd – Clutterbuck, Cizikas, Wagner. Sestavy:

A. Forsberg (Bérubé) – Seabrook, Keith, Rutta, E. Gustafsson, C. Murphy, Oesterle – P. Kane, Schmaltz, Highmore – DeBrincat, Hinostroza, Saad – Martinsen, Anisimov, Jurčo – Kämpf, Hayden, Sharp. Rozhodčí: Chmielewski, Peel – Heyer, Racicot

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Florida Panthers Florida Panthers : Arizona Coyotes 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

Sestavy:

Reimer (Säteri) – Ekblad (A), Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, Weegar – Bjugstad, Barkov, Dadonov – Vatrano, Trocheck (A), Huberdeau – Malgin, McCann, Mamin – Sceviour, MacKenzie (C), J. McGinn. Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Ekman-Larsson (A), Goligoski, Chychrun, L. Schenn, Connauton, T. Murphy – Pánik (A), Stepan, Keller – J. Archibald, Dvorak, Domi – D. Strome, Fischer, Perlini – Cousins (A), Richardson, Martinook. Rozhodčí: Walsh, O ́Rourke – Murray, Mach

New York Rangers New York Rangers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Georgijev (Pavelec) – M. Staal (A), Pionk, Skjei, Sproul, O'Gara, Gilmour – Kreider (A), Zibanejad, Fast – Spooner, Bučněvič, Naměstnikov – K. Hayes, Zuccarello (A), C. McLeod – Holland, Carey, Vesey. Sestavy:

Lehner (Ullmark) – Scandella, Ristolainen, Antipin, C. Nelson, Guhle, Gorges – S. Wilson, R. O'Reilly (A), S. Reinhart – Girgensons, Eichel (A), Pominville – B. Pouliot, Rodrigues, Baptiste – Nolan, Jo. Larsson, Okposo (A). Rozhodčí: Nicholson, Jackson – Devorski, Mills

Ottawa Senators Ottawa Senators : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

09:38 B. Ryan (Dzingel, E. Karlsson) Góly:

07:34 Di Giuseppe (Zykov) Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Chabot, E. Karlsson (C), Wolanin, Ceci, Borowiecki, Harpur, Claesson – Dzingel, Duchene (A), Hoffman – Pääjärvi, Pageau, Pyatt – B. Ryan, Z. Smith (A), Burrows – M. McCormick, Chlapík. Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Hanifin, Dahlbeck, McKeown, H. Fleury, T. van Riemsdyk – Zykov, Aho, T. Teräväinen – B. McGinn, J. Staal (C), Williams (A) – Skinner (A), E. Lindholm, Stempniak – Nordström, D. Ryan, Di Giuseppe. Rozhodčí: Jean Hebert, Ghislain Hebert. Čároví: Derek Nansen, Brad Kovachik

Minnesota Wild Minnesota Wild : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)