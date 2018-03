Faksa překonal Mrázka, gól v NHL slavili i Pastrňák a Zacha

Dalších 11 fotografií v galerii David Pastrňák z Bostonu v této akci proti Winnipegu neuspěl, vychytal ho Connor Hellebuyck.

V devíti úterních zápasech NHL se střelecky prosadila trojice Čechů. Důležitou výhru hokejistů New Jersey v boji o postup do play off gólem podpořil Pavel Zacha, centr Dallasu Radek Faksa se prosadil proti krajanovi Petru Mrázkovi z Philadelphie a pozici nejlepšího českého kanonýra v soutěži svou 31. trefou potvrdil bostonský David Pastrňák. Asistence putovaly na konto Martina Frka z Detroitu a Vladimíra Sobotky, jenž připravil vítěznou trefu St. Louis znamenající posun na postupovou pozici.

Hokejisté Dallasu v úterý alespoň přiživili mizivou naději na postup do play off Západní konference, když po dlouhé černé sérii osmi porážek konečně zvítězili. Na domácím ledě udolali 3:2 po prodloužení Philadelphii, která v tabulce Východu drží divokou kartu a je ve hře o třetí příčku v Metropolitní divizi. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Flyers padli v prodloužení podruhé za sebou poté, co v neděli neuspěli v pensylvánském derby na ledě Pittsburghu 4:5. V obou případech u toho byl český gólman Petr Mrázek. Proti Penguins střídal v průběhu duelu po třetím inkasovaném gólu Alexe Lyona a připsal si 19 zákroků proti 21 střelám, v Dallasu byl na ledě od úvodní minuty a kryl 20 z 23 střel domácích. Jedním ze tří úspěšných střelců Stars byl i český centr Radek Faksa (17:40, 1+0, +/-: 0, 2 střely), jenž v 11. minutě svou 15. trefou sezony otevíral skóre. Faksa, kterého novináři zvolili třetí hvězdou utkání, se prosadil dorážkou u pravé tyče Mrázkovy brány, když si počkal na odražený puk po nepřesné střele do zadního mantinelu. Na přelomu první a druhé třetiny Travis Konecny a Ivan Provorov otočili skóre ve prospěch Flyers s Radkem Gudasem (18:38, -1, 2 střely) a Jakubem Voráčkem (21:21, +/-: 0, 1 střela) v sestavě. V 31. minutě ale v přesilovce srovnal Brett Ritchie a rozhodující akce se zrodila po čtyřiceti vteřinách hry v prodloužení, kdy třetí puk za Mrázka dostal při nájezdu dvou hráčů na samotného gólmana Alexander Radulov. Hokejisté New Jersey v úterý přivítali na svém ledě Carolinu, která ještě živí teoretickou šanci na postup. Devils v pozici držitele poslední postupové pozice do play off Východní konference ale potřebovali nutně zabodovat k odražení především finišující Floridy, která na ně ztrácela již jen jediný bod. Hurricanes byli před zápasem pozadu o sedm bodů. Výhrou 4:3 se New Jersey zlepšilo na 88 bodů a první tým pod čarou postupu, který ve stejný hrací den nestartoval, zůstal na 85 bodech a poražená Carolina na 79 bodech. Panthers na své nejbližší soupeře mají ovšem dva zápasy k dobru. Závěr základní části tak ještě budě hodně napínavý. Podobně jako v Dallasu také na ledě arény Prudential Center otevíral skóre český útočník. V 6. minutě se posedmé v sezoně mezi střelce zapsal Pavel Zacha (12:55, 1+0, +1, 2 střely) poté, co z levého křídla dorazil do sítě vykopnutý puk po předchozím zakončení aktivního Kyla Palmieriho. Asistenci si přispal produktivní Taylor Hall, jenž v průběhu duelu přidal ještě další dvě přihrávky na gólech Palmieriho na 2:2 a 3:3. Klíčová rozdílová akce domácích se zrodila až v 59. minutě a jejím autorem byl Stefan Noesen. Konfrontace předních celků obou konferencí mezi Winnipegem a Bostonem nabídla gólové hody. Domácí Jets uspěli 5:4 po samostatných nájezdech, které rozhodl kanonýr Patrik Laine. S 43. trefami druhý nejlepší střelec soutěže za 45gólovým Alexem Ovečkinem z Washingtonu se však v řádné hrací době neprosadil, hlavní roli v dresu Jets na sebe vzal člen čtvrté formace Brandon Tanev slavící svůj premiérový hattrick kariéry v NHL. Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 77/80 (19+61)

2. Pastrňák (Boston) 75/74 (31+43)

3. Hertl (San Jose) 74/44 (21+23)

4. Krejčí (Boston) 57/39 (17+22)

5. Kaše (Anaheim) 61/34 (18+16)

6. Palát (Tampa) 50/32 (9+23)

7. Faksa (Dallas) 74/31 (15+16)

8. Sobotka (St. Louis) 75/31 (11+20)

9. Vrána (Washington) 69/27 (13+14)

10. Frk (Detroit) 63/24 (11+13) Kanadský celek nastupoval do třetí třetiny za vedení 3:1. Hostující Bruins však ve velkém finiši vytěžili z nedisciplinovanosti domácích hned tři přesilovkové trefy, když se prosadili Danton Heinen, Torey Krug a také nejlepší český střelec v soutěži David Pastrňák (21:36, 1+0, -3, 8 střel). Své 31. branky sezony docílil bombou z prostoru mezi kruhy. Jets nicméně udržel ve hře hrdina Tanev, jenž svůj hattrick završoval v 45. minutě při hře v oslabení po chybné rozehrávce Bostonu. Nakonec se tedy za stavu 4:4 fanoušci dočkali až zmiňovaných nájezdů, v nichž ve čtvrté sérii rozhodl Laine. Pastrňák figuroval mezi neúspěšnými exekutory Bruins, David Krejčí (18:32, +/-: 0) šanci nedostal. Boston je se 105 body druhým nejlepším celkem Východu, Winnipeg se po výhře zlepšil na 104 bodů a je rovněž druhý za lídrem Západu i celé NHL z Nashvillu se 109 body. Výsledky: Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) Góly:

10:07 Gagner (D. Sedin, H. Sedin)

43:03 Biega (D. Archibald, Motte)

48:30 B. Sutter

59:44 B. Sutter Góly:

37:06 Cogliano (Beauchemin, Kesler) Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Stecher, Del Zotto, D. Pouliot, Sautner, Biega – Goldobin, Horvat, Virtanen – D. Sedin, H. Sedin, Gagner – D. Archibald, B. Sutter, Motte – Boucher, Dowd, J. Jokinen. Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Montour, Manson, H. Lindholm, Beauchemin, M. Pettersson – Rakell, Getzlaf, Perry – Cogliano, Kesler, Silfverberg – O. Kaše, Henrique, N. Ritchie – D. Grant, Chimera, Terry. Rozhodčí: L'Ecuyer, Sutherland – Gawryletz, Cameron Počet diváků: 18 405 Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 3:7 (3:3, 0:3, 0:1) Góly:

03:37 Nugent-Hopkins (McDavid)

06:06 McDavid (Nugent-Hopkins, Benning)

10:08 Caggiula (Draisaitl, McDavid) Góly:

12:39 Vanek (R. Murray, Jenner)

13:31 Panarin (Werenski, Dubois)

16:40 Vanek (D. Savard, Wennberg)

21:38 Jenner (Vanek, Wennberg)

26:24 Atkinson (Dubois)

35:02 Vanek (Jenner, Cole)

51:57 Nutivaara (Panarin) Sestavy:

Talbot (27. Brossoit) – Nurse, A. Larsson (A), Russell, Bear, Sekera, Benning – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Rattie – Caggiula, Draisaitl, Åberg – Lucic, R. Strome, Puljujärvi – Slepyšev, Khaira, Kassian. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones (A), Cole, D. Savard, R. Murray, Nutivaara – Panarin (A), Dubois, Atkinson – Jenner (A), Wennberg, Vanek – Milano, Dubinsky, Bjorkstrand – Hännikäinen, Letestu, Calvert. Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Barton, Rody Počet diváků: 18 347 Dallas Stars Dallas Stars : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Góly:

10:50 Faksa (Roussel, Hamhuis)

30:11 B. Ritchie (Radulov, Seguin)

60:40 Radulov (Seguin, J. Klingberg) Góly:

16:51 Konecny (Gostisbehere, Giroux)

22:03 Provorov (Simmonds, Gostisbehere) Sestavy:

Lehtonen (McKenna) – Lindell, J. Klingberg (A), Hamhuis, Pateryn, Methot, Johns – Ja. Benn (C), Seguin (A), Radulov – Roussel, Faksa, Pitlick – Janmark, D. Shore, B. Ritchie – Dickinson, Spezza (A), Elie. Sestavy:

Mrázek (Lyon) – Provorov, Gostisbehere, Sanheim, MacDonald (A), Manning, Gudas – Giroux (C), Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – Weal, Filppula, Simmonds (A) – Lehterä, Laughton, Read. Rozhodčí: Morton, Watson – Nansen, Suchánek Počet diváků: 17247 Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Boston Bruins Boston Bruins 5:4N (1:1, 2:0, 1:3 - 0:0) s.n.2:1 Góly:

05:33 B. Tanev (Copp, Lowry)

20:16 B. Tanev (Lowry)

26:25 Morrow (Scheifele, Wheeler)

44:29 B. Tanev

Laine Góly:

19:07 Donato

41:45 Heinen

43:36 Pastrňák (Krug, Marchand)

48:06 Krug (Marchand) Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrow, Byfuglien (A), Morrissey, T. Myers, Chiarot, Poolman – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Ehlers, Stastny, Laine – Perreault, Little, Armia – Copp, Lowry, B. Tanev. Hlavní trenér: Paul Maurice. Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – Krug, Carlo, Grzelcyk, K. Miller, Holden, McQuaid – Marchand (A), Bergeron (A), Pastrňák – Donato, Krejčí (A), Wingels – Heinen, Riley Nash, B. Gionta – Schaller, Kuraly, Acciari. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Rozhodčí: Garrett Rank, Brian Pochmara. Čároví: Ryan Gibbons, Brandon Gawryletz Počet diváků: 15321 Nashville Predators Nashville Predators : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

02:51 Josi (Turris)

65:00 Turris Góly:

56:45 E. Staal (Mikael Granlund) Sestavy:

Rinne (Saros) – Josi (C), Ellis (A), Jemelin (A), P. K. Subban, Irwin, Ekholm – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – Fiala, Turris, C. Smith – Sissons, Bonino, Salomäki – Hartman, Fisher, Hartnell. Sestavy:

Dubnyk (Stalock) – Dumba, Suter (A), R. Murphy, Brodin, Seeler, Prosser – Mikael Granlund, E. Staal, Zucker – Niederreiter, M. Koivu (C), Parise (A) – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Winnik – Coyle, Cullen, Greenway. Rozhodčí: Charron, Luxmore – Racicot, MacPherson Počet diváků: 17 424 St. Louis Blues St. Louis Blues : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:2P (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Góly:

17:43 Sundqvist (Parayko, Dunn)

32:03 Tarasenko (B. Schenn, Pietrangelo)

62:33 Tarasenko (Sobotka) Góly:

06:26 E. Kane (M. Karlsson, Burns)

27:07 Pavelski (Burns) Sestavy:

Allen (C. Hutton) – Edmundson, Pietrangelo (C), Dunn, Bortuzzo, Schmaltz, Parayko – B. Schenn, Schwartz, Steen (A) – Berglund, Thorburn, Jaškin – Brodziak, T. Thompson, Barbašev – Sundqvist, Sobotka, Tarasenko (A). Sestavy:

Dell (M. Jones) – Dillon, P. Martin, Vlasic, Braun, DeMelo, Burns (A) – Pavelski (C), E. Kane, Goodrow – Meier, Hansen, Couture (A) – J. Ward, Hertl, Tierney – Labanc, M. Karlsson, Bødker. Rozhodčí: Dan O ́Halloran, Kyle Rehman – Shane Heyer, Jonny Murray Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Góly:

16:43 Kronwall (Helm, D. Larkin)

34:28 Nielsen (Frk, Hicketts)

35:09 Glendening (Jensen, Helm)

46:21 Helm (D. Larkin, Hicketts)

58:32 Glendening (Daley) Góly:

00:38 Crosby (Guentzel)

56:44 Letang Sestavy:

Howard (Coreau) – Ericsson, Daley, DeKeyser, Jensen, Kronwall, Hicketts – Bertuzzi, Zetterberg, Nyquist – Helm, D. Larkin, Mantha – Abdelkader, Nielsen, Athanasiou – Svečnikov, Glendening, Frk. Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Oleksiak, Letang, Dumoulin, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Hörnqvist – Hagelin, Malkin, Rust – Sheary, Brassard, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Aston-Reese. Rozhodčí: Brenk, Joannette – Mills, Knorr Počet diváků: 19515 Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Islanders New York Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) Góly:

12:54 Duchene (Pageau, B. Ryan)

14:49 E. Karlsson (Duchene, B. Ryan)

55:26 B. Ryan (Duchene, Dzingel) Góly:

06:15 Lee (Tavares, Pelech)

21:23 Beauvillier (Barzal, Eberle)

38:42 B. Nelson (Fritz, Ladd)

57:57 Ladd (Hickey, Barzal) Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Borowiecki, Ceci, Chabot, E. Karlsson (C), Wolanin, Claesson – Hoffman, Pageau, Pyatt – Dzingel, Duchene (A), B. Ryan – Pääjärvi, Z. Smith (A), Burrows – M. McCormick, Chlapík, Sexton. Hlavní trenér: Guy Boucher. Sestavy:

Halák (Gibson) – Hickey, Pulock, Mayfield, D. Seidenberg, Davidson, Pelech – Lee, Tavares (C), Jo. Bailey – Beauvillier, Barzal, Eberle – Ladd (A), B. Nelson, Fritz – Johnston, Wagner, Clutterbuck (A). Hlavní trenér: Doug Weight. Rozhodčí: Trevor Hanson, Chris Rooney. Čároví: Brad Kovachik, Shandor Alphonso Počet diváků: 15284 New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) Góly:

05:47 Zacha (Palmieri, Hall)

34:07 Palmieri (Hall, Butcher)

51:06 Palmieri (Hall, Butcher)

58:27 Noesen (A. Greene, Grabner) Góly:

11:41 Di Giuseppe (E. Lindholm, Skinner)

16:53 Foegele (Stempniak, D. Ryan)

43:39 Hanifin (T. van Riemsdyk, Skinner) Sestavy:

Kinkaid (Schneider) – Vatanen, A. Greene, Severson, J. Moore, Müller, Butcher – Bratt, Hischier, Hall – Palmieri, Zacha, Wood – Noesen, Zajac, Coleman – Gibbons, Boyle, Grabner. Sestavy:

Darling (C. Ward) – Dahlbeck, Slavin, T. van Riemsdyk, Hanifin, McKeown, H. Fleury – Williams, J. Staal, B. McGinn – Di Giuseppe, E. Lindholm, Skinner – T. Teräväinen, Aho, Zykov – Stempniak, D. Ryan, Foegele. Rozhodčí: St. Laurent (Kanada), McIsaac (Kanada)