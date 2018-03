Mrázek střídal navrátilce Neuvirtha, Plekanec ukončil čekání na bod

Po zranění v dolní části těla se Michal Neuvirth ve středu vrátil do akce. Na ledě Colorada, prvního týmu pod čarou postupu Západní konference, nastoupil ke svému prvnímu zápasu od 18. února. Philadelphia potřebovala také nutně bodovat poté, co ji ze třetí příčky Metropolitní divize odsunul na pozici s divokou kartou Východní konference rozjetý Columbus.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 78/80 (19+61)

2. Pastrňák (Boston) 75/74 (31+43)

3. Hertl (San Jose) 74/44 (21+23)

4. Krejčí (Boston) 57/39 (17+22)

5. Kaše (Anaheim) 61/34 (18+16)

6. Palát (Tampa) 50/32 (9+23)

7. Faksa (Dallas) 74/31 (15+16)

8. Sobotka (St. Louis) 75/31 (11+20)

9. Vrána (Washington) 69/27 (13+14)

10. Plekanec (Toronto) 73/25 (6+19)

Vstup do důležitého souboje pro oba celky vyšel lépe hostům, kteří se v zahajovací třetině ujali dvoubrankového vedení. Prosadil se kapitán Claude Giroux a obránce Ivan Provorov. Neuvirth inkasoval až v 26. minutě, kdy kontaktní trefu Avalanche vstřelil Matt Nieto. Krátce na to však z dosud nespecifikovaných důvodu předčasně střídal a do hry se tak dostal Petr Mrázek, jenž ve zbytku duelu pochytal všech 17 pokusů Colorada o vyrovnání.

Flyers, v sestavě i s obráncem Radko Gudasem (18:34, +/-: 0, 1 střela) a útočníkem Jakubem Voráčkem (16:03, +/-: 0, 5 střel), se tak výhrou zlepšili na 92 bodů a na úkor Columbusu (91 bodů) jsou zpátky na třetí příčce Metropolitní divize. Colorado (90 bodů) naopak nevyužilo šance vrátit se na pozici s divokou kartou a zůstává prvním týmem Západu pod čarou postupu v těsném závěsu za Anaheimem a St. Louis (oba celky 91 bodů).

Až ve svém třináctém startu za Toronto po nedávném přestupu z Montrealu se dokázal útočník Tomáš Plekanec (9:36, 0+1, +1, 1 střela) bodově v novém dresu poprvé prosadit. Centr čtvrté formace Maple Leafs asistencí ve středu pomohl kanadskému celku odčinit předchozí zaváhání 2:3 proti poslednímu Buffalu výhrou 4:3 nad o play off bojující Floridou.

Plekanec se podílel na otevírací brance duelu ze 4. minuty v podání Mitche Marnera. Skvělý nástup domácích krátce na to potvrdili i Auston Matthews a Patrick Marleau. Panthers (85 bodů), kteří z první nepostupové pozice tabulky Východní konference nahání New Jersey (88 bodů), dostal zpátky do hry dvěma zásahy z 18. a 36. minuty Jonathan Huberdeau.

Ve třetí třetině ale pojistil Torontu vedení James van Riemsdyk a hosté už dokázali pouze opětovně zkorigovat skóre, v 59. minutě si poslední slovo večera vzal hostující Jevgenij Dadonov. Kromě zmiňovaného Plekance slavil výhru v dresu Maple Leafs, kteří si stanovili nové klubové rekordy 46. výhrou sezony a 27. výhrou před svými fanoušky, i obránce Roman Polák (17:23, +1), jenž byl v týdnu klubem nominován na Bill Masterton Trophy. Ta se po sezoně uděluje jednomu z 31 nominovaných hráčů za jeho vytrvalost, oddanost hokeji a sportovní přístup. Veterán Radim Vrbata byl opět jen nehrajícím náhradníkem Floridy.

Podobně jako u Vrbaty ve středu role nehrajících náhradníků připadly i útočníkovi Jakubu Vránovi a obránci Jakubu Jeřábkovi z Washingtonu. Vedoucí celek Metropolitní divize tak z Čechů jen s Michalem Kempným (15:49, -1, 2 střely) na domácím ledě potvrzoval roli favorita proti sezonu jen dohrávajícím Rangers, do jejichž brány se vrátil uzdravený Henrik Lundqvist (Ondřej Pavelec mu kryl záda ze střídačky) a odchytal svůj první zápas kariéry v NHL s jistotou neúčasti v play off.

New York, za který v závěru základní části sbírá zkušenosti i 18letý český mladík Filip Chytil (14:40, -1, 4 střely), nic nevypustil a v řádné hrací době šel dvakrát do vedení. Využitou přesilovku Kevina Hayese těsně před prvním odchodem do kabin hasil Andre Burakovsky a na trefu Ryana Spoonera z 51. minuty odpovídal až v čase 58:55 Lars Eller. Z prodloužení pak ale uběhlo jen dalších 38 vteřin, než utkání rozhodl na stranu favorita Jevgenij Kuzněcov.

Po pondělní výhře 4:1 nad Coloradem, díky níž nabyli definitivní jistotu účasti v play off, hokejisté nováčka z Vegas nezvládli domácí partii proti na Západě poslední Arizoně. Hostující Coyotes si odvezli překvapivé dva body po výhře 3:2, na níž se jednou trefou podílel i slovenský útočník Richard Pánik. Zbylé dvě branky vstřelil obránce Kevin Connauton. Ve čtvrté formaci Golden Knights nechyběl Tomáš Nosek (10:55, -1).



