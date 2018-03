Chytil premiérovou brankou mírnil debakl, trefil se i obránce Kempný

Hokejisté Tampy Bay zavítali na led Rangers den po porážce s Bostonem, který je tak připravil o prvenství v Atlantické divizi i celé Východní konferenci. Hned při nejbližší příležitosti si tak Lightning mohli své dlouhou dobu držené elitní postavení vzít zpět.

Velký favorit utkání si vytvořil střeleckou převahu 50:31 a nakonec si odvezl dva body po triumfu 7:3. První třetina tomu však ještě nic nenasvědčovala, když se díky Brady Skjeiovi prosadili jen domácí a za zmínku stojí ještě bitka před prvním odchodem do kabin. Kapitán hostů Steven Stamkos se pustil do pěstního souboje s Pavlem Bučněnivčem, když chtěl pomstít předchozí podražení svého parťáka Nikity Kučerova.

Poprvé do vedení šla Tampa v úvodu druhé třetiny, kdy skóre otočili Cedric Paquette a Alex Killorn. Domácí pak nezachytili ani nástup do třetího dějství, kdy Ondřeje Pavelce překonali v rychlém sledu J.T. Miller, Brayden Point a podruhé v zápase Paquette. V 49. minutě pak přišla velká chvíle českého mladíka Filipa Chytila (14:45, 1+0, +/-: 0, 4 střely), jenž v závěru základní části sbírá zkušenosti v prvním týmu Rangers. 18letý talent ve svém pátém startu v soutěži k jedné asistenci přidal i premiérovou branku, když u levé tyče pohotově dorážel do brány nepřesnou střelu do zadního mantinelu od Matse Zuccarella.

Když se v 47. minutě prosadil i Chris Kreider, byl rozdíl ve skóre jen dvoubrankový. V 59. minutě ale do prázdné klece New Yorku vstřelil pojistku podruhé skórující Point a v čase 59:26 ještě dostal šestý puk za záda Pavelce, jenž v zápase kryl 43 z 49 ran, obránce Dan Girardi. Právě pro Girardiho (1+0) a jeho následovníky ve změně adresy Ryana McDonagha a J.T. Millera (1+1) bylo utkání pikantní. Poslední dva jmenovaní totiž před uzávěrkou přestupů zamířili do Tampy právě od Rangers.

Český útočník vítězů Ondřej Palát (12:37, +1, 1 střela) se i přes sedm nastřílených branek svých barev do bodových statistik nezapsal, bek Andrej Šustr zůstává mezi nehrajícími náhradníky.

Výsledky:

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1P (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Góly:

36:55 N. Ritchie (Beauchemin, O. Kaše)

64:41 Rakell (Montour, O. Kaše) Góly:

06:01 Doughty (Kopitar, D. Brown) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Montour, H. Lindholm, Manson, M. Pettersson, Beauchemin – Rakell, Getzlaf (C), Perry (A) – Cogliano, Kesler (A), Silfverberg – N. Ritchie, Henrique, O. Kaše – Chimera, D. Grant, J.T. Brown. Hlavní trenér: Randy Carlyle. Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Forbort, Doughty (A), Martinez, Phaneuf, LaDue, Folin – Amadio, Kopitar (C), D. Brown – Rieder, J. Carter (A), Toffoli – Pearson, Kempe, Lewis – Clifford, N. Thompson, T. Mitchell. Hlavní trenér: John Stevens. Rozhodčí: Wes McCauley, Brad Watson. Čároví: Brad Kovachik, Shane Heyer Počet diváků: 17473

New York Islanders New York Islanders : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) Góly:

12:04 Beauvillier (Eberle, Pelech)

18:34 Boychuk (Beauvillier, B. Nelson)

30:45 B. Nelson (Ladd, Pelech)

46:28 Tavares (Lee, Eberle) Góly:

16:22 Kadri (Marner, Rielly)

27:56 N. Zajcev (Matthews, Gardiner)

37:18 Marner (Gardiner, Kadri)

42:01 J. van Riemsdyk (Hainsey)

56:02 Matthews (W. Nylander, Hyman) Sestavy:

Gibson (Greiss) – Leddy, Boychuk, Hickey, Pulock, Davidson, Pelech, D. Seidenberg – Lee, Tavares, Eberle – Beauvillier, Barzal, Fritz – Ladd, B. Nelson, Clutterbuck – Johnston, Wagner. Sestavy:

Andersen (McElhinney) – Rielly, Hainsey, Gardiner, N. Zajcev, Dermott, C. Carrick – Hyman, Matthews, W. Nylander – Marleau, Kadri, Marner – J. van Riemsdyk, Bozak, Co. Brown – A. Johnsson, Kapanen, D. Moore.

Vegas Golden Knights : St. Louis Blues St. Louis Blues 4:3P (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

06:18 W. Karlsson (Eakin)

13:31 Marchessault (Tuch, W. Karlsson)

36:35 Neal (Haula, Tatar)

60:20 Marchessault (Schmidt, W. Karlsson) Góly:

02:54 Berglund (Steen, Brodziak)

16:09 B. Schenn (Schwartz, Tarasenko)

46:14 Thorburn (Upshall, Sundqvist) Sestavy:

M. Subban (M.-A. Fleury) – McNabb, Engelland (A), C. Miller, Theodore, Hunt, Schmidt – Neal (A), Eakin, O. Lindberg – Carpenter, Bellemare (A), Haula – W. Karlsson, Reaves, Marchessault – Tuch, Tatar, Nosek. Sestavy:

Allen (C. Hutton) – Edmundson, Pietrangelo (C), Dunn, Bortuzzo, Schmaltz, Parayko – Upshall, B. Schenn, Schwartz – Steen (A), Berglund, Thorburn – Jaškin, Brodziak, Barbašev – Sundqvist, Sobotka, Tarasenko (A). Rozhodčí: Tom Chmielewski, Kevin Pollock – Devin Berg, Ryan Gibbons

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) Góly:

18:54 Andrighetto (Girard)

28:14 Barrie (Landeskog, Rantanen)

46:25 Rantanen (MacKinnon, Barrie)

48:39 Jost (Barrie, Jost)

57:51 Andrighetto Góly:

Sestavy:

Varlamov (54. J. Bernier) – E. Johnson (A), Nemeth, Barrie, Zadorov, Girard, Alt – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Kerfoot, Compher, Jost – Comeau, Söderberg, Nieto – Jakupov, Andrighetto, G. Bourque. Sestavy:

Delia (Bérubé) – Seabrook, Keith (A), C. Murphy, E. Gustafsson, Rutta, Oesterle – P. Kane (A), Schmaltz, Saad – DeBrincat, Ejdsell, Sikura – Martinsen, Anisimov, Jurčo – Hinostroza, Kämpf, Sharp. Rozhodčí: Morton, Peel – Nowak, Mills

New York Rangers New York Rangers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:7 (1:0, 0:2, 2:5) Góly:

14:59 Skjei (Bučněvič, Desharnais)

48:14 Chytil (Zuccarello, K. Hayes)

56:31 Kreider (Zibanejad, Fast) Góly:

23:15 Paquette (J. T. Miller, Sergačjov)

24:33 Killorn (Cirelli, Hedman)

40:35 J. T. Miller (Hedman, Killorn)

41:53 Paquette (Conacher, Kunitz)

42:38 B. Point (Gourde)

58:16 B. Point (Gourde)

59:26 Girardi (Paquette, Kunitz) Sestavy:

Pavelec (H. Lundqvist) – M. Staal (A), Pionk, Skjei, Sproul, Gilmour, O'Gara – Kreider, Zibanejad (A), Fast – K. Hayes, Chytil, Zuccarello (A) – Vesey, Andersson, Spooner – Naměstnikov, Desharnais, Bučněvič. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Hedman, Strålman, McDonagh, Girardi, Coburn (A), Sergačjov – J. T. Miller, Stamkos (C), Kučerov – Gourde, B. Point, T. Johnson – Killorn, Cirelli, Palát (A) – Kunitz, Paquette, Conacher. Rozhodčí: Chris Rooney, Brian Pochmara – Libor Suchánek, Ryan Daisey Počet diváků: 18 006